Candidatul la „Balonul de Aur”, prima reacție după ce a fost acuzat și trimis în judecată pentru viol: „E oribil”

Fanatik, 10 august 2025 11:30

Achraf Hakimi, fundașul celor de la PSG, a oferit o primă reacție după ce procuratura a solicitat ca acuzația de viol împotriva sa să fie trimisă în fața unei instanțe penale.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
11:40
Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital și a sfârșit tragic. A fost ultima dată când familia l-a mai văzut în viață Fanatik
O vizită la spitalul unde era internată bunica lui s-a transformat într-o tragedie pentru un copil de 4 ani. Băiețelul a murit chiar în fața Unității de Primiri Urgențe.
11:40
Victorie de imagine pentru noul președinte naționalist al Poloniei. Invitație oficială din partea lui Donald Trump Fanatik
Karol Nawrocki, noul președinte naționalist al Poloniei, susținut intens de către George Simion, a obținut o importantă victorie de imagine
Acum 10 minute
11:30
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul, încă în libertate: „E aici undeva în apropiere” Fanatik
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Familia lansează acuzații dure la adresa Poliției Române, în contextul în care criminalul încă este liber.
11:30
Candidatul la „Balonul de Aur”, prima reacție după ce a fost acuzat și trimis în judecată pentru viol: „E oribil” Fanatik
Achraf Hakimi, fundașul celor de la PSG, a oferit o primă reacție după ce procuratura a solicitat ca acuzația de viol împotriva sa să fie trimisă în fața unei instanțe penale.
Acum 30 minute
11:20
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat pentru tratația de protocol Fanatik
Care este meniul oficial la saloanele de protocol de pe Aeroportul Otopeni. Ce firmă a câștigat mega-contractul cu compania de stat
11:10
Adrian Mutu, tranșant dupa ironiile la adresa plecării lui Laurențiu Reghecampf în Sudan: “Nu e o rușine să muncești” Fanatik
Reghecampf a acceptat oferta de a antrena în Sudan, iar Adrian Mutu îi ia apărarea în urma acestei decizii: „Să muncești nu este penibil”
Acum o oră
11:00
Unirea Slobozia i-a pus gând rău campioanei FCSB: ”Nu au cu ce să ne surprindă” Fanatik
Pentru Unirea Slobozia urmează un meci infernal cu FCSB, însă ialomițenii sunt încrezători că pot da lovitura în fața campioanei.
11:00
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului Fanatik
Cine sunt cele trei persoane depistate la circa 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Au fost utilizate analize ale ADN-ului.
10:50
Trăirile jucătorilor de la FCSB în meciul tur cu Drita: ”Panica a început încet să ne cuprindă” Fanatik
FCSB a întors rezultatul întâlnirii cu Drita, însă jucătorii au avut un moment de panică în momentul în care kosovarii au avut 2-0.
Acum 2 ore
10:40
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii Fanatik
Camelia Pătrășcanu anunță o perioadă foarte interesantă odată ce Mercur își încheie retrogradarea. Ce urmează pentru fiecare zodie în parte?
10:30
Omul care l-a îndepărtat pe Cristiano Ronaldo de la Manchester United își recunoaște vina: „Nu a fost niciodată el problema” Fanatik
Omul care a provocat plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United a vorbit deschis despre acest subiect. Ce a spus
10:30
(P) Crystal Palace – Liverpool, duel pe Wembley pentru primul trofeu al sezonului Fanatik
Duminică, 10 august 2025, de la ora 17:00, stadionul londonez Wembley găzduiește Community Shield, confruntare ce aduce față în față campioana Liverpool și surpriza Crystal Palace, câștigătoarea în premieră a Cupei Angliei. Pe Betano, la […]
10:30
Adolescentă, desfigurată după ce și-a vopsit părul acasă. „Am crezut că mă sufoc” Fanatik
Coșmarul prin care a trecut o adolescentă care a decis să se vopsească acasă. Motivul pentru care a fost la un pas de moarte.
10:20
Vești proaste pentru șoferi: tarifele și amenzile pentru rovinietă cresc semnificativ de la 1 septembrie. Câți bani vor plăti românii în plus Fanatik
Rovinieta se scumpește din 1 septembrie 2025. Descoperă noile tarife și amenzile pentru autoturisme și cât vor plăti în plus șoferii din România.
10:10
Mihai Stoica a pus ochii pe noua vedetă din Superliga: „Mi-a plăcut tot timpul” Fanatik
Mihai Stoica l-a lăudat pe cel mai în formă fotbalist din Superliga în acest start de sezon! Despre cine este vorba și ce a spus oficialul de la FCSB
10:00
Mircea Sandu vrea o revoluție în fotbalul românesc! Cine este tricolorul care „a cam luat-o razna” Fanatik
Mircea Sandu a vorbit pe larg despre criza din fotbalul românesc și a propus o soluție concretă pentru rezolvarea acestei probleme! Despre ce este vorba
10:00
Salariul președintelui CNAS. Câți bani primește lunar Horațiu Remus Moldovan: „Un medic are 20.000 de lei. Eu fac ceva mult mai simplu” Fanatik
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a spus ce salariu primește și cum se compară cu veniturile pe care le-ar avea ca medic.
10:00
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare Fanatik
Clădirea din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza ar putea renaște din propria cenușă. Aceasta se află în renovare în prezent.
Acum 4 ore
09:40
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața” Fanatik
Ce s-a ales de premiul uneia dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Avea doar 16 ani când a intrat în posesia a 2.000.000 de euro.
09:40
Jovan Markovic pleacă definitiv de la Craiova! Detalii de ultimă oră despre transferul zilei în SuperLiga. Exclusiv Fanatik
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova, însă va rămâne în SuperLiga. FANATIK a aflat cu ce echipă va semna atacantul de 24 de ani.
09:40
Financial Times, despre măsurile guvernului Bolojan. „România riscă să repete colapsul cu măsuri de austeritate” Fanatik
Situați politică și economică din România este dezbătută pe larg într-un articol publicat duminică de cotidianul Financial Times
09:30
Daniel Pancu a pus tunurile pe vedeta Rapidului, după ce fotbalistul a fost surprins la festivalul Beach Please Fanatik
Daniel Pancu l-a luat la țintă pe unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului, care a fost în timpul liber la un festival pe litoral. Ce a declarat fostul selecționer de la U21.
09:20
Ultimele momente înainte de tragedia aviatică din Arad. Pilotul și tânărul de 18 ani, filmați la decolare. La scurt timp și-au pierdut viața. Video Fanatik
Ultimele imagini cu pilotul Vlad Zgărdău și tânărul de 18 ani, surprinse înainte ca avionul să se prăbușească în Arad. Momentul decolării, filmat.
09:10
Elias Charalambous, probleme de lot pentru FCSB – Unirea Slobozia. Ce jucători vor absenta de la campioni Fanatik
Elias Charalambous a anunțat că are probleme mari de lot înaintea meciului FCSB - Unirea Slobozia, mai mulți jucători fiind indisponibili.
09:00
PSD și USR continuă războiul declarațiilor. Cum au ajuns autostrăzile Moldovei subiect de dispută în coaliție Fanatik
PSD și USR au găsit un nou motiv de ceartă: cele două autostrăzi din Moldova. Social democrații sunt din nou nemulțumiți de Guvernul Bolojan
08:50
Orașul din România unde prețul parcării explodează din 2026. Șoferii vor plăti de trei ori mai mult Fanatik
Din 1 ianuarie 2026, tarifele pentru parcările de reședință dintr-un oraș din România se vor dubla sau, în cel mai rău caz, se vor tripla. Iată cum vor arăta noile prețuri:
08:40
O caracatiță a evadat din acvariu și a încercat „să înghită” un copil de 6 ani. Scenele de groază s-au derulat sub privirea terifiată a mamei Fanatik
Cum a ajuns un copil să fie atacat de o caractiță gigant chiar sub privirile mamei sale. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite la acvariu.
08:30
Zelenski ar putea fi invitat la summitul din Alaska. Eroarea comisă de trimisul lui Trump în negocierile cu Putin Fanatik
Casa Albă l-ar putea invita pe Zelenski să participe la summitul din Alaska, la negocierile cu Putin. Ce greșeală a comis omul lui Trump la Moscova
08:30
Rezultate loto duminică, 10 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc Fanatik
Află care sunt rezultatele la extragerile loto de duminică, 10 august 2025. Numerele norocoase la Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40 și Noroc Plus. Ce sume uriașe sunt în joc.
08:10
Cosmin Contra, transfer cu năbădăi. Giovanni Becali: „Prietenul meu Ancelotti m-a înjurat!” Fanatik
Transferul lui Cosmin Contra de la AC Milan la Atetico Madrid a stârnit un scandal între Giovanni Becali și Carlo Ancelotti. Video exclusiv
08:00
Mașina produsă în România pentru plăcerea lui Nicolae Ceaușescu. Primul model i-a fost făcut cadou Fanatik
Nicole Ceaușescu a primit cadou la un moment dat o mașină produsă în România. Cum se făcea remarcată și despre ce model este vorba?
07:50
Nu au bani de transferuri pentru că își renovează bucătăria. Situație bizară la unul dintre marile cluburi ale Europei Fanatik
Borussia Dortmund a avut o campanie precară de achiziții, deoarece a fost nevoită să investească 11 milioane de euro în bucătăria clubului
Acum 6 ore
07:40
Petrolul semnează cu un fotbalist care are 19 selecții la echipa națională EXCLUSIV Fanatik
După ce a prelungit contractul căpitanului Gicu Grozav, precum și pe al nemțului Ludewig și finlandezului Jyry, ploieștenii îl securizează și pe Yohan Roche
07:40
Aeroportul care a costat peste 240.000.000 de euro, unde există un singur zbor de pasageri pe săptămână. A fost construit cu investiții majore chineze Fanatik
Unde se află aeroportul în care s-au investit peste 240.000.000 de euro, fonduri de la chinezi. Are un singur zbor pe săptămână.
07:20
Echipa lui face furori în Europa, dar internaționalul român a fost pus pe liber fără nicio explicație Fanatik
Deși mai are un an de contract cu Celje, Marco Dulca nu mai face parte din lotul echipei slovene, care a demolat-o pe Lugano
07:10
Gigi Becali, topless pe șantierul din Pipera! Patronul de la FCSB a făcut ravagii pe TikTok cu look-ul său. Video Fanatik
Gigi Becali a atras din nou toată atenția pe TikTok cu o apariție inedită! Cum s-a prezentat patronul de la FCSB pe șantierul unei biserici din zona Pipera - Voluntari
06:10
Virgil Ghiță, printre cei mai buni jucători de pe teren în Dusseldorf – Hannover! Ce notă a primit fundașul român Fanatik
Virgil Ghiță a avut o nouă prestație bună în Germania, în meciul disputat de Hannover pe terenul celor de la Dusseldorf.
Acum 12 ore
01:20
Mihai Stoica îi ia peste picior pe rivalii de la CFR Cluj după aducerea lui Perianu. De ce crede că s-a făcut transferul Fanatik
Mihai Stoica, ironie la adresa rivalilor de la CFR Cluj după transferul lui Ovidiu Perianu de la FCSB! Ce a spus oficialul campioanei României
01:10
Liviu Ciobotariu, discurs furibund la pauza meciului U Cluj – Petrolul 1-1. Cum a schimbat soarta jocului Fanatik
Liviu Ciobatariu a mărturisit că la pauza întâlnirii U Cluj - Petrolul 1-1 a avut un discurs mai apăsat în vestiar, fiind nemulțumit de jocul din prima repriză.
00:40
Decizie fără precedent luată de Alex Chipciu după U Cluj – Petrolul 1-1! Ce a făcut fotbalistul din cauza nervilor Fanatik
Alex Chipciu a fost un car de nervi la finalul meciului U Cluj - Petrolul 1-1! Ce a făcut fotbalistul echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău
00:30
Ioan Ovidiu Sabău și-a recunoscut vina, dar și-a făcut și jucătorii praf după U Cluj – Petrolul: „Este rușinos” Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău a fost extrem de supărat la finalul meciului U Cluj - Petrolul! Ce a declarat antrenorul „șepcilor roșii”
00:10
Tragedie cumplită în județul Suceava: o fetiță de opt ani a fost spulberată de o mașină. Micuța a murit pe loc Fanatik
O fetiță de opt ani a murit după ce a fost spulberată de o mașină, în județul Suceava. Află cum s-a petrecut accidentul mortal
00:10
Paul Papp, show la flash-interviu după U Cluj – Petrolul 1-1! A pus tunurile pe arbitri: ”Mă iau la ochi de pe tunel. Ce să stau cuminte, mânca-v-aș gura? Suntem la fotbal” Fanatik
Paul Papp a avut o nouă ieșire nervoasă la adresa arbitrilor după meciul U Cluj - Petrolul 1-1 și crede că se află în vizorul acestora.
00:00
ANPC, val de amenzi pe litoral înainte de vacanța de Sfânta Maria. Ce nereguli au descoperit comisarii Fanatik
Comisarii ANPC au aplicat mai multe amenzi pe litoral chiar înainte de vacanța de Sfânta Maria. Ce nereguli au fost descoperite?
00:00
Gicu Grozav a contrazis anunțul oficial făcut de Petrolul despre prelungirea contractului Fanatik
Petrolul a scos o remiză în deplasarea de la Sibiu, cu Universitatea Cluj. Gicu Grozav a vorbit despre situația contractuală cu gruparea prahoveană.
00:00
S-a întors dintr-o vacanță exotică și a murit brusc după câteva zile. Cum a fost posibil așa ceva Fanatik
O mamă de doar 47 de a murit brusc la doar câteva zile după ce s-a întors dintr-o vacanță exotică. Cum a fost posibil așa ceva?
9 august 2025
23:50
Președintele Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova. La ce eveniment participă alături de Maia Sandu Fanatik
Președintele Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu. Cei doi au participat la un eveniment
23:20
Ce spune ministrul Mediului despre produsele second hand care ajung în România. O mulțime de români le cumpără, dar puțini sunt atenți la detalii Fanatik
Mulți români adoră produsele second hand, însă în realitate, ministrul Mediului trage un semnal de alarmă. Multe dintre ele nici nu ar trebui aduse în țară.
23:10
Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici Fanatik
Fotografie spectaculoasă realizată din satelit cu milioane de autoturisme ”abandonate” în deșert. Motivul pentru care au ajuns aici.
23:10
A sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel, dar polițiștii l-au așteptat la sol. Bărbatul a fost arestat imediat Fanatik
Bărbat arestat după ce a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Acesta se cățăra pe celebrul monument alături de alte două persoane
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.