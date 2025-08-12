Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri despre Steaua și Dinamo: „Mircea Lucescu și misterele revoluției”
Fanatik, 12 august 2025 17:00
Răzvan Ioan Boanchiș, incursiune în stilul caracteristic în trecutul glorios al lui Dinamo și al Stelei.
• • •
17:10
Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA. Doar câteva categorii vor mai putea pleca în State din toamnă # Fanatik
Românii care călătoresc în SUA au parte de o schimbare importantă în ceea ce privește reînnoirea vizelor fără interviu prealabil
17:00
17:00
Încă un caz înfiorător de violență domestică: o femeie din Bacău a fost lovită cu parul de propriul soț. Ce l-a enervat atât de tare pe bărbat # Fanatik
O femeie a fost lovită cu sălbăticiune de propriul soț, cu un par. Un vecin a filmat întreaga scenă. Motivul halucinant pentru care agresorul a recurs la un astfel de gest
17:00
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov # Fanatik
Iuliana Feclistov este președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice din martie 2022. Înainte de a ocupa această funcție, ea a lucrat în cadrul Primăriei Sectorului 1.
16:50
Român mort în incendiul masiv de vegetație din Spania. Lucra la ferma de cai mistuită de flăcări # Fanatik
Un român a murit în incendiul masiv de vegetație din Spania. Bărbatul lucra la ferma de cai făcută scrum de flăcările violente
16:40
Horoscop zilnic pentru miercuri, 13 august. Gemenii au parte de probleme la muncă, iar Vărsătorii se bucură de o zi norocoasă.
16:40
Drepturile tv din SuperLiga s-au vândut până în 2035! Afacere de 400 de milioane de euro la o zi după anunțul spectaculos de la Fanatik SuperLiga # Fanatik
Drepturile TV din SuperLiga s-au vândut până în anul 2035. Noul contract a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare, 15 voturi pentru și o abținere.
16:20
Ilie Balaci, la 17 ani, singurul jucător al Universităţii Craiova care a fost convocat în naţională: “Şi-a continuat rutina! Le căra genţile şi le turna lui Deselnicu şi Oblemenco în pahare!” # Fanatik
Ilie Balaci a scris istorie la vârsta de 17 ani, când era singurul component din echipa Universității Craiova care mergea la echipa națională. Cum era însă tratat în vestiar.
16:20
Consilieri de la PNL și AUR, lăsați fără bani de un primar PSD! Scandal cu lemnele din pădure și alte acuzații: „De 5 ani m-a blocat” # Fanatik
Câțiva consilieri de la PNL și AUR se plâng că nu și-au primit indemnizațiile de la un primar PSD. Ce spune edilul și ce alte acuzații i se aduc?
15:50
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție, e un sistem piramidal!” # Fanatik
O nouă metodă de fraudă se răspândește printre apropiați: prietenii pot fi, cu bună știință sau nu, complicii unor scheme de înșelătorie de proporții. Cum te poți feri, ce spun specialiștii și poliția
15:50
Cea mai tare afacere a verii: 250 de milioane de euro a încasat fostul patron al Rapidului! Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit cea mai răsunătoare afacere făcută în această vară. Fostul patron al Rapidului a încasat o avere.
15:40
I-a oferit Cristiano Ronaldo Georginei cel mai scump inel de logodnă din istoria fotbalului? Top bijuterii spectaculoase primite de iubitele fotbaliștilor celebri # Fanatik
Fotbalistul care a scos din buzunar cei mai mulți bani pentru inelul de logodnă. Cine este marea norocoasă care poartă o adevărată comoară pe deget.
15:40
Patrule de jandarmi înarmați la metroul din București. Cum explică autoritățile o astfel de măsură: „Solicitați-le sprijinul!” # Fanatik
Mai multe patrule de jandarmi înarmați și echipați complet au fost văzute la metroul din București. Românii i-au surprins în acțiune
15:40
Un deceniu de la moartea Arinei, nepoata de 4 ani a cosmonautului Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge” # Fanatik
După 10 ani de la pierderea Arinei, nepoata singurului cosmonaut român, Dumitru Prunariu, mama ei rupe tăcerea și împărtășește durere amintirile ultimei zile.
15:30
Răsturnare de situație în războiul Rusia – Ucraina. Zelenski, pregătit să cedeze teritoriul deținut de Rusia # Fanatik
Volodimir Zelenski s-a răzgândit. Ucraina ar putea fi de acord să oprească luptele și să cedeze teritoriul deja deținut de Rusia.
15:20
Şumi, impresionat de startul de sezon al Universităţii Craiova: “Au lovit-o cu transferurile!” # Fanatik
Universitatea Craiova a început în forță sezonul, iar Marius Șumudică a spus clar la FANATIK SUPERLIGA că este o candidată serioasă la titlu.
15:10
Rromii plecați din România i-au adus la disperare pe polițiștii din Berlin. Statul german e acuzat de complicitate cu migranţii # Fanatik
Polițiștii din Berlin se declară depășiți de haosul creat de rromii din România şi fac apel la autorităţile politice să rezolve această criză.
15:10
Marcel Ciolacu, atac la Bolojan după ce inflația a explodat. Ce măsuri ar aplica acum fostul premier: „Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân” # Fanatik
Marcel Ciolacu a reacționat virulent în urma datelor ce arată creșterea masivă a ratei inflației. Ce ar face acum fostul premier
15:00
Cum a răspuns ministrul energiei când a fost întrebat care este diferența dintre volt și watt. Gafa colosală făcută de Bogdan Ivan. Video # Fanatik
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a făcut o gafă de zile mari în timpul unei emisiuni TV. Cum a răspuns politicianul când a fost pus să explice diferența dintre volt și watt.
14:50
Cornel Dinu, mărturii cutremurătoare. „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate”. Exclusiv # Fanatik
Cornel Dinu, fostul mare jucător și oficial dinamovist, nu traversează cea mai bună perioadă din viață. Ce se întâmplă în prezent cu legenda „câinilor”.
14:40
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!” # Fanatik
Fanatik a stat de vorbă cu patru lideri politici din tabăra suveranistă care l-a sprijinit sau îl sprijină pe Călin Georgescu. Toți spun că acesta nu s-a retras din viața politică. Ce pregătește fostul candidat la prezidențiale
14:40
Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce șanse are să joace: „Asta e singura lui problemă” . Exclusiv # Fanatik
FCSB se pregătește de returul cu Drita. Ce se întâmplă cu căpitanul Darius Olaru, dar și cu Risto Radunovic, liderul apărării bucureștenilor.
14:30
Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK Larnaca – Legia: „Ne-au pus pe butuci. M-au întrebat şefii: ‘Aţi avut vreun conflict în trecut?’” # Fanatik
Edi Iordănescu a dat de pământ cu Horațiu Feșnic. „Centralul” român a arbitrat AEK Larnaca - Legia 4-1, prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.
14:20
Antrenorul de la Shkendija revine la tactica prin care a răpus-o pe FCSB: ”Vom juca mai agresiv și mai ofensiv” # Fanatik
Shkendija a eliminat-o surprinzător pe FCSB, iar antrenorul Jeton Beqiri a anunțat că va folosi aceeași tactică și la returul cu Qarabag.
14:10
Zodiac chinezesc pentru miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, iar Maimuța găsește soluții pentru orice problemă.
14:00
FCSB, pierdere grea! Un titular va rata returul cu Drita şi “dubla” cu Aberdeen din play-off. Exclusiv # Fanatik
Pierdere uriașă pentru FCSB în perspectiva următoarelor meciuri din cupele europene! Informație de ultim moment furnizată la FANATIK SUPERLIGA!
14:00
Cod galben de caniculă în jumătate din țară, anunță meteorologii. Ce surprize rezervă vremea în următoarele două săptămâni # Fanatik
Este cod galben de canicula în jumătate din țară, potrivit unei avertizări ANM. De săptămâna viitoare se răcește simțitor
13:50
Denis Drăguş, negocieri cu Legia Varşovia înainte de a ajunge la Eyupspor! Edi Iordănescu a explicat de ce a căzut mutarea: “Aveam nevoie de el!” # Fanatik
Edi Iordănescu l-a dorit personal pe Denis Drăguș la Legia Varșovia. De ce nu a mai ajuns atacantul român sub comanda tehnicianului cu care a lucrat la națională.
13:30
Ianis Hagi la Legia Varşovia?! Edi Iordănescu, ultimele detalii despre transfer: “Am avut discuţii personale! E o sumă mare pentru toată Polonia”. Toate cifrele mutării. Exclusiv # Fanatik
Edi Iordănescu a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia!
13:30
Cum a ajuns o familie de români blocată lângă granița Greciei. Greșeala făcută de soț: „Nevasta mă înjură de patru ore fără să respire” # Fanatik
Un român și-a dat peste cap concediul în Grecia și a ajuns să le ceară internauților ajutorul, asta în timp ce soția lui îl „înjura de patru ore fără să respire”
13:20
Edi Iordănescu, despre startul de sezon pe banca Legiei Varșovia: “Am avut un debut infernal!” # Fanatik
La două luni după ce a fost instalat pe banca tehnică a Legiei Varșovia, Edi Iordănescu a făcut la FANATIK SUPERLIGA o analiză a startul de sezon.
13:20
Când va trece România la moneda euro. Anunțul guvernatorului BNR: „Ne putem folosi de acest avantaj” # Fanatik
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus când va trece România la moneda națională euro. Țara noastră are un mare avantaj
13:10
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău # Fanatik
Atac cu mafiot la Giurgiu. Directorul DGASPC s-a trezit cu mașina ciuruită. Suspectează o lovitură asemănătoare cu un caz din Bacău, unde 9 vehicule au explodat, acum câțiva ani
13:00
Mircea Lucescu, soluţie surpriză pe postul de fundaş central! Jucătorul transferat în vară la Hannover 96, convocat la naţională. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu are o soluție surpriză de fundaș central pentru echipa națională. Selecționerul îl va convoca pe stoperul transferat la Hannover 96
12:50
Marius Şumudică l-a criticat pe Costel Gâlcă după Oţelul – Rapid 1-1: „A pierdut două puncte! Să nu mai facem comparaţii cu sezonul trecut” # Fanatik
Marius Șumudică a aruncat săgeți către Costel Gâlcă după Oțelul - Rapid 1-1. Ce reproșuri are fostul antrenor al alb-vișiniilor
12:50
Inflația din România, în continuă creștere. Cu cât s-a scumpit prețul la energia electrică # Fanatik
Inflația din România a crescut simțitor în luna iulie față de anul trecut, iar printre scumpiri se numără energia electrică
12:50
Incendiu de vegetație uriaș în apropiere de București. Este risc de extindere din cauza vântului puternic. 17 autospeciale luptă cu flăcările # Fanatik
Incendiu masiv de vegetație uscată, între Berceni și Frumușani. Din cauza vântului puternic, riscul de extindere este uriaș.
12:30
Marius Şumudică laudă transferul lui Dennis Man la PSV: “Cine-i Parma? Ai şansa să te baţi la trofee şi la Champions League! Este un pas mare” # Fanatik
Dennis Man este noul jucător al celor de la PSV. Ce a spus Marius Șumudică despre mutarea internaționalului român în Olanda.
12:20
„Se fluieră henţ şi la handbal! Sunt patru penalty-uri nedate până acum” Atac dur la arbitraj după Oţelul – Rapid 1-1 # Fanatik
Robert Niță a avut o atac furibund la adresa arbitrilor după Oțelul - Rapid 1-1. Alb-vișiniii au avut un penalty clar nedat
12:10
Proiectul de lege privind pensiile private, amânat pe termen nelimitat. Ce au decis politicienii după valul de controverse # Fanatik
Proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat pe termen nedeterminat de coaliția de guvernare. Momentan, pensionarii își pot retrage toți banii.
12:00
Marius Şumudică pune tunurile pe FCSB după parcursul dezastruos: “N-ai nicio scuză! Deja e ‘groasă’”. Pe cine vede în play-off # Fanatik
FCSB are un început mai mult decât modest de sezon, iar Marius Șumudică a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că îi va fi greu să remonteze diferența de puncte.
11:40
Fost ministru PSD susține că are soluția pentru a scoate România din haosul financiar: „Ar aduce venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și 2 de măsuri Bolojan” # Fanatik
Un fost ministru PSD cere din nou introducerea impozitării progresive, susținând că România ar încasa 59 de miliarde de lei pe an, mai mult decât pachetele fiscale ale lui Bolojan.
11:40
Rapid pierde un titular pentru derby-ul cu FCSB: “Mi-e greu să cred că va putea juca!”. Giuleştenii pot bifa o revenire importantă # Fanatik
Sunt șanse minime ca Rapid să își recupereze titularul pentru meciul cu FCSB de la finalul acestei săptămâni! Despre cine este vorba
11:10
Un atacant din ligile inferioare din Anglia a trecut prin momente cumplite. Imagini șocante după o ciocnire cu portarul advers.
11:10
Universitatea Craiova, lider, FCSB și CFR Cluj, la retrogradare! Analiză tăioasă după a cincea etapă din SuperLiga # Fanatik
După disputarea a cinci etape din campionatul intern, analiștii FANATIK SUPERLIGA au făcut o primă evaluare a formațiilor Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj.
10:50
Au spart banca în această vară! Top 10 cele mai scumpe transferuri făcute în fotbalul mondial # Fanatik
Marile cluburi nu s-au uitat la bani pentru a-și întări loturile, în prim plan fiind Liverpool și Manchester United, care vor titlul în Premier League
10:50
Una dintre cele mai circulate autostrăzi din România ar putea fi extinsă la trei benzi. Șoferii ar putea scăpa de cozile infernale.
10:40
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an # Fanatik
Palatul Cotroceni achită peste 30.000 de euro pe lună la factura la gaze și 50.000 de euro pe lună la cea de energie electrică. Sumele se vor achita din bugetul de stat.
10:30
„Știam că se înregistrează tot”. Dragomir a anunțat că Adrian Mititelu l-a dat iar în judecată. „Pun avocații. Nu mă prezint” # Fanatik
Dumitru Dragomir, episod fantastic cu Adrian Mititelu. Fostul șef LPF, dat din nou în judecată de patronul de la FCU Craiova.
10:20
Eroul lui Crystal Palace din Supercupa Angliei le-a făcut cinste fanilor după câștigarea trofeului! Cât a plătit într-un pat # Fanatik
Gest de clasă făcut de portarul celor de la Crystal Palace. Dean Henderson a petrecut împreună cu fanii victoria din Supercupa Angliei.
