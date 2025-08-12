Diana Șucu și-a ales fotbalistul preferat de la Rapid! L-a postat pe Instagram
Fanatik, 12 august 2025 20:00
Diana Șucu nu are dubii! Cine e jucătorul de la Rapid care a impresionat-o în meciul cu Oțelul. Reacție virală pe social media.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
20:20
Răspunsul surprinzător al lui Dragomir când a auzit că Mihai Rotaru îl vrea pe Ianis Hagi la Craiova. „E ciufut” # Fanatik
Dumitru Dragomir a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la Craiova lui Mihai Rotaru! Ce a spus
20:20
Dumitru Dragomir a răspuns la întrebarea pe care o aștepta de doi ani de la Horia Ivanovici. De unde vine nostalgia pentru Ceaușescu # Fanatik
În direct la "Profeţiile lui DON Mitică", Dumitru Dragomir a vorbit despre cauza nostalgiei pe care unii tineri din România o au pentru perioada Nicolae Ceauşescu.
Acum 15 minute
20:00
Diana Șucu nu are dubii! Cine e jucătorul de la Rapid care a impresionat-o în meciul cu Oțelul. Reacție virală pe social media.
Acum 30 minute
19:50
Transfer spectaculos pentru un român în Anglia! A semnat cu o câștigătoare de Premier League # Fanatik
România are un fotbalist în Championship! Mijlocașul a făcut anunțul oficial. Cu ce echipă a semnat jucătorul cu meciuri la naționala de tineret.
Acum o oră
19:40
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor # Fanatik
Jackie Chan a dezvăluit un episod din cariera sa în care rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor.
19:40
Premierul Ilie Bolojan, în fața judecătorilor. Scandalul denigrării magistraților continuă # Fanatik
Ilie Bolojan a fost chemat în fața judecătorilor în plin scandal al denigrării magistraților. Premierul trebuie să ofere explicații
19:40
Ministrul sănătății, decizie în urma neregulilor de la Spitalul Floreasca. Alexandru Rogobete va sesiza Parchetul. „Rezultatul este de natură penală” # Fanatik
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, că va sesiza Parchetul în urma neregulilor extrem de grave descoperite la Spitalul Floreasca
19:30
Titus Corlățean și schimbarea la față a PSD. Parlamentar cu șase mandate, dosar la DNA și promotor al „conspirației George Soros” # Fanatik
Ce relație a avut Titus Corlățean cu Liviu Dragnea și cum a reușit să scape de dosarul DNA. Ce alte poziții controversate a mai avut candidatul la șefia PSD
19:20
Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a făcut publice datele # Fanatik
Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 a fost publicat de Ministerul Educației. Când ar urma să aibe loc examenele
19:20
Fotbalistul beat și drogat care a omorât un pieton era un pericol public de dinainte de accident! A încercat să-și calce și soția cu mașina # Fanatik
Ies la iveală noi dezvăluiri despre fotbalistul român care a ucis un pieton în urma unui accident pe Șoseaua Mangaliei. Și-a abuzat fizic fosta soție și a încercat s-o calce cu mașina
Acum 2 ore
19:10
Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi: “E un teren pe care ratează mult!” # Fanatik
Elvir Koljic a fost lăsat pe bancă în meciul Oțelul - Rapid 1-1, din etapa a 5-a din SuperLiga. Care a fost motivul pentru care bosniacul nu a jucat.
19:00
Ce este Candida auris, ciuperca extrem de periculoasă care a omorât oameni internați la Spitalul Floreasca. Categoriile de pacienți vulnerabili # Fanatik
Medicii explică ce este Canida auris, ciuperca ce face ravagii printre bolnavii din spitale. Cum se transmite, care sunt simptomele și care sunt pacienții cei mai expuși
18:40
Dennis Man, impresionat de ce a găsit la PSV. Internaționalul român a vorbit despre calitățile sale după transferul în Olanda.
Acum 4 ore
18:10
Cornel Dinu, dezvăluiri despre prietenia cu Ion Iliescu: „A fost un om extraordinar! Nu are nicio legătură cu Revoluţia şi Mineriada” # Fanatik
Cornel Dinu a făcut dezvăluiri tari despre prietenia pe care a avut-o cu Ion Iliescu. Fostul președinte s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani
18:10
A plecat în lacrimi de la Universitatea Craiova, dar și-a găsit imediat echipă! Despărțire de ultimă oră în Bănie. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a rămas fără un fundaș. Plecare de ultimă oră din Bănie. Fotbalistul, extrem de afectat de decizia luată de olteni.
18:10
Nicușor Dan, reacție în urma discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Pacea nu se poate construi fără Ucraina” # Fanatik
Președintele Nicușor Dan a venit cu o primă reacție în urma începerii discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
17:50
Ce a declarat Dennis Man după primul antrenament în tricoul celor de la PSV. Fotbalistul i-a dat exemplu pe Ronaldo și Xavi Simons.
17:30
Victor Angelescu, ferm la ieșirea din sediul LPF, după întâlnirea cu Iorgulescu: „E al patrulea penalty care nu ni se dă! E o problemă” # Fanatik
Rapid, reacție oficială după Adunarea Generală LPF. Ce a declarat Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului din Giulești.
17:30
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor # Fanatik
False identități, donații inventate și victime de rang înalt: aceasta este schema prin care un escroc cu experiență a făcut rost de zeci de mii de lei susținând că reprezintă PSD.
17:10
Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA. Doar câteva categorii vor mai putea pleca în State din toamnă # Fanatik
Românii care călătoresc în SUA au parte de o schimbare importantă în ceea ce privește reînnoirea vizelor fără interviu prealabil
17:00
Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri despre Steaua și Dinamo: „Mircea Lucescu și misterele revoluției” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, incursiune în stilul caracteristic în trecutul glorios al lui Dinamo și al Stelei.
17:00
Încă un caz înfiorător de violență domestică: o femeie din Bacău a fost lovită cu parul de propriul soț. Ce l-a enervat atât de tare pe bărbat # Fanatik
O femeie a fost lovită cu sălbăticiune de propriul soț, cu un par. Un vecin a filmat întreaga scenă. Motivul halucinant pentru care agresorul a recurs la un astfel de gest
17:00
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov # Fanatik
Iuliana Feclistov este președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice din martie 2022. Înainte de a ocupa această funcție, ea a lucrat în cadrul Primăriei Sectorului 1.
16:50
Român mort în incendiul masiv de vegetație din Spania. Lucra la ferma de cai mistuită de flăcări # Fanatik
Un român a murit în incendiul masiv de vegetație din Spania. Bărbatul lucra la ferma de cai făcută scrum de flăcările violente
16:40
Horoscop zilnic pentru miercuri, 13 august. Gemenii au parte de probleme la muncă, iar Vărsătorii se bucură de o zi norocoasă.
16:40
Drepturile tv din SuperLiga s-au vândut până în 2035! Afacere de 400 de milioane de euro la o zi după anunțul spectaculos de la Fanatik SuperLiga # Fanatik
Drepturile TV din SuperLiga s-au vândut până în anul 2035. Noul contract a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare, 15 voturi pentru și o abținere.
16:20
Ilie Balaci, la 17 ani, singurul jucător al Universităţii Craiova care a fost convocat în naţională: “Şi-a continuat rutina! Le căra genţile şi le turna lui Deselnicu şi Oblemenco în pahare!” # Fanatik
Ilie Balaci a scris istorie la vârsta de 17 ani, când era singurul component din echipa Universității Craiova care mergea la echipa națională. Cum era însă tratat în vestiar.
16:20
Consilieri de la PNL și AUR, lăsați fără bani de un primar PSD! Scandal cu lemnele din pădure și alte acuzații: „De 5 ani m-a blocat” # Fanatik
Câțiva consilieri de la PNL și AUR se plâng că nu și-au primit indemnizațiile de la un primar PSD. Ce spune edilul și ce alte acuzații i se aduc?
Acum 6 ore
15:50
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție, e un sistem piramidal!” # Fanatik
O nouă metodă de fraudă se răspândește printre apropiați: prietenii pot fi, cu bună știință sau nu, complicii unor scheme de înșelătorie de proporții. Cum te poți feri, ce spun specialiștii și poliția
15:50
Cea mai tare afacere a verii: 250 de milioane de euro a încasat fostul patron al Rapidului! Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit cea mai răsunătoare afacere făcută în această vară. Fostul patron al Rapidului a încasat o avere.
15:40
I-a oferit Cristiano Ronaldo Georginei cel mai scump inel de logodnă din istoria fotbalului? Top bijuterii spectaculoase primite de iubitele fotbaliștilor celebri # Fanatik
Fotbalistul care a scos din buzunar cei mai mulți bani pentru inelul de logodnă. Cine este marea norocoasă care poartă o adevărată comoară pe deget.
15:40
Patrule de jandarmi înarmați la metroul din București. Cum explică autoritățile o astfel de măsură: „Solicitați-le sprijinul!” # Fanatik
Mai multe patrule de jandarmi înarmați și echipați complet au fost văzute la metroul din București. Românii i-au surprins în acțiune
15:40
Un deceniu de la moartea Arinei, nepoata de 4 ani a cosmonautului Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge” # Fanatik
După 10 ani de la pierderea Arinei, nepoata singurului cosmonaut român, Dumitru Prunariu, mama ei rupe tăcerea și împărtășește durere amintirile ultimei zile.
15:30
Răsturnare de situație în războiul Rusia – Ucraina. Zelenski, pregătit să cedeze teritoriul deținut de Rusia # Fanatik
Volodimir Zelenski s-a răzgândit. Ucraina ar putea fi de acord să oprească luptele și să cedeze teritoriul deja deținut de Rusia.
15:20
Şumi, impresionat de startul de sezon al Universităţii Craiova: “Au lovit-o cu transferurile!” # Fanatik
Universitatea Craiova a început în forță sezonul, iar Marius Șumudică a spus clar la FANATIK SUPERLIGA că este o candidată serioasă la titlu.
15:10
Rromii plecați din România i-au adus la disperare pe polițiștii din Berlin. Statul german e acuzat de complicitate cu migranţii # Fanatik
Polițiștii din Berlin se declară depășiți de haosul creat de rromii din România şi fac apel la autorităţile politice să rezolve această criză.
15:10
Marcel Ciolacu, atac la Bolojan după ce inflația a explodat. Ce măsuri ar aplica acum fostul premier: „Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân” # Fanatik
Marcel Ciolacu a reacționat virulent în urma datelor ce arată creșterea masivă a ratei inflației. Ce ar face acum fostul premier
15:00
Cum a răspuns ministrul energiei când a fost întrebat care este diferența dintre volt și watt. Gafa colosală făcută de Bogdan Ivan. Video # Fanatik
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a făcut o gafă de zile mari în timpul unei emisiuni TV. Cum a răspuns politicianul când a fost pus să explice diferența dintre volt și watt.
14:50
Cornel Dinu, mărturii cutremurătoare. „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate”. Exclusiv # Fanatik
Cornel Dinu, fostul mare jucător și oficial dinamovist, nu traversează cea mai bună perioadă din viață. Ce se întâmplă în prezent cu legenda „câinilor”.
14:40
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!” # Fanatik
Fanatik a stat de vorbă cu patru lideri politici din tabăra suveranistă care l-a sprijinit sau îl sprijină pe Călin Georgescu. Toți spun că acesta nu s-a retras din viața politică. Ce pregătește fostul candidat la prezidențiale
14:40
Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce șanse are să joace: „Asta e singura lui problemă” . Exclusiv # Fanatik
FCSB se pregătește de returul cu Drita. Ce se întâmplă cu căpitanul Darius Olaru, dar și cu Risto Radunovic, liderul apărării bucureștenilor.
14:30
Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK Larnaca – Legia: „Ne-au pus pe butuci. M-au întrebat şefii: ‘Aţi avut vreun conflict în trecut?’” # Fanatik
Edi Iordănescu a dat de pământ cu Horațiu Feșnic. „Centralul” român a arbitrat AEK Larnaca - Legia 4-1, prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.
14:20
Antrenorul de la Shkendija revine la tactica prin care a răpus-o pe FCSB: ”Vom juca mai agresiv și mai ofensiv” # Fanatik
Shkendija a eliminat-o surprinzător pe FCSB, iar antrenorul Jeton Beqiri a anunțat că va folosi aceeași tactică și la returul cu Qarabag.
Acum 8 ore
14:10
Zodiac chinezesc pentru miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, iar Maimuța găsește soluții pentru orice problemă.
14:00
FCSB, pierdere grea! Un titular va rata returul cu Drita şi “dubla” cu Aberdeen din play-off. Exclusiv # Fanatik
Pierdere uriașă pentru FCSB în perspectiva următoarelor meciuri din cupele europene! Informație de ultim moment furnizată la FANATIK SUPERLIGA!
14:00
Cod galben de caniculă în jumătate din țară, anunță meteorologii. Ce surprize rezervă vremea în următoarele două săptămâni # Fanatik
Este cod galben de canicula în jumătate din țară, potrivit unei avertizări ANM. De săptămâna viitoare se răcește simțitor
13:50
Denis Drăguş, negocieri cu Legia Varşovia înainte de a ajunge la Eyupspor! Edi Iordănescu a explicat de ce a căzut mutarea: “Aveam nevoie de el!” # Fanatik
Edi Iordănescu l-a dorit personal pe Denis Drăguș la Legia Varșovia. De ce nu a mai ajuns atacantul român sub comanda tehnicianului cu care a lucrat la națională.
13:30
Ianis Hagi la Legia Varşovia?! Edi Iordănescu, ultimele detalii despre transfer: “Am avut discuţii personale! E o sumă mare pentru toată Polonia”. Toate cifrele mutării. Exclusiv # Fanatik
Edi Iordănescu a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia!
13:30
Cum a ajuns o familie de români blocată lângă granița Greciei. Greșeala făcută de soț: „Nevasta mă înjură de patru ore fără să respire” # Fanatik
Un român și-a dat peste cap concediul în Grecia și a ajuns să le ceară internauților ajutorul, asta în timp ce soția lui îl „înjura de patru ore fără să respire”
13:20
Edi Iordănescu, despre startul de sezon pe banca Legiei Varșovia: “Am avut un debut infernal!” # Fanatik
La două luni după ce a fost instalat pe banca tehnică a Legiei Varșovia, Edi Iordănescu a făcut la FANATIK SUPERLIGA o analiză a startul de sezon.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.