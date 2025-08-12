Diana Șucu și-a ales fotbalistul preferat de la Rapid! L-a postat pe Instagram

Fanatik, 12 august 2025 20:00

Diana Șucu nu are dubii! Cine e jucătorul de la Rapid care a impresionat-o în meciul cu Oțelul. Reacție virală pe social media.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 10 minute
20:20
Răspunsul surprinzător al lui Dragomir când a auzit că Mihai Rotaru îl vrea pe Ianis Hagi la Craiova. „E ciufut” Fanatik
Dumitru Dragomir a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la Craiova lui Mihai Rotaru! Ce a spus
20:20
Dumitru Dragomir a răspuns la întrebarea pe care o aștepta de doi ani de la Horia Ivanovici. De unde vine nostalgia pentru Ceaușescu Fanatik
În direct la "Profeţiile lui DON Mitică", Dumitru Dragomir a vorbit despre cauza nostalgiei pe care unii tineri din România o au pentru perioada Nicolae Ceauşescu.
Acum 15 minute
20:00
Diana Șucu și-a ales fotbalistul preferat de la Rapid! L-a postat pe Instagram Fanatik
Diana Șucu nu are dubii! Cine e jucătorul de la Rapid care a impresionat-o în meciul cu Oțelul. Reacție virală pe social media.
Acum 30 minute
19:50
Transfer spectaculos pentru un român în Anglia! A semnat cu o câștigătoare de Premier League Fanatik
România are un fotbalist în Championship! Mijlocașul a făcut anunțul oficial. Cu ce echipă a semnat jucătorul cu meciuri la naționala de tineret.
Acum o oră
19:40
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor Fanatik
Jackie Chan a dezvăluit un episod din cariera sa în care rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor.
19:40
Premierul Ilie Bolojan, în fața judecătorilor. Scandalul denigrării magistraților continuă Fanatik
Ilie Bolojan a fost chemat în fața judecătorilor în plin scandal al denigrării magistraților. Premierul trebuie să ofere explicații
19:40
Ministrul sănătății, decizie în urma neregulilor de la Spitalul Floreasca. Alexandru Rogobete va sesiza Parchetul. „Rezultatul este de natură penală” Fanatik
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, că va sesiza Parchetul în urma neregulilor extrem de grave descoperite la Spitalul Floreasca
19:30
Titus Corlățean și schimbarea la față a PSD. Parlamentar cu șase mandate, dosar la DNA și promotor al „conspirației George Soros” Fanatik
Ce relație a avut Titus Corlățean cu Liviu Dragnea și cum a reușit să scape de dosarul DNA. Ce alte poziții controversate a mai avut candidatul la șefia PSD
19:20
Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a făcut publice datele Fanatik
Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 a fost publicat de Ministerul Educației. Când ar urma să aibe loc examenele
19:20
Fotbalistul beat și drogat care a omorât un pieton era un pericol public de dinainte de accident! A încercat să-și calce și soția cu mașina Fanatik
Ies la iveală noi dezvăluiri despre fotbalistul român care a ucis un pieton în urma unui accident pe Șoseaua Mangaliei. Și-a abuzat fizic fosta soție și a încercat s-o calce cu mașina
Acum 2 ore
19:10
Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi: “E un teren pe care ratează mult!” Fanatik
Elvir Koljic a fost lăsat pe bancă în meciul Oțelul - Rapid 1-1, din etapa a 5-a din SuperLiga. Care a fost motivul pentru care bosniacul nu a jucat.
19:00
Ce este Candida auris, ciuperca extrem de periculoasă care a omorât oameni internați la Spitalul Floreasca. Categoriile de pacienți vulnerabili Fanatik
Medicii explică ce este Canida auris, ciuperca ce face ravagii printre bolnavii din spitale. Cum se transmite, care sunt simptomele și care sunt pacienții cei mai expuși
18:40
Dennis Man le-a dezvăluit olandezilor de ce a ales numărul 27 la PSV Fanatik
Dennis Man, impresionat de ce a găsit la PSV. Internaționalul român a vorbit despre calitățile sale după transferul în Olanda.
Acum 4 ore
18:10
Cornel Dinu, dezvăluiri despre prietenia cu Ion Iliescu: „A fost un om extraordinar! Nu are nicio legătură cu Revoluţia şi Mineriada” Fanatik
Cornel Dinu a făcut dezvăluiri tari despre prietenia pe care a avut-o cu Ion Iliescu. Fostul președinte s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani
18:10
A plecat în lacrimi de la Universitatea Craiova, dar și-a găsit imediat echipă! Despărțire de ultimă oră în Bănie. Exclusiv Fanatik
Universitatea Craiova a rămas fără un fundaș. Plecare de ultimă oră din Bănie. Fotbalistul, extrem de afectat de decizia luată de olteni.
18:10
Nicușor Dan, reacție în urma discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Pacea nu se poate construi fără Ucraina” Fanatik
Președintele Nicușor Dan a venit cu o primă reacție în urma începerii discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
17:50
Dennis Man, prima reacție după ce a semnat cu PSV: „Nu m-am gândit de două ori”. Video Fanatik
Ce a declarat Dennis Man după primul antrenament în tricoul celor de la PSV. Fotbalistul i-a dat exemplu pe Ronaldo și Xavi Simons.
17:30
Victor Angelescu, ferm la ieșirea din sediul LPF, după întâlnirea cu Iorgulescu: „E al patrulea penalty care nu ni se dă! E o problemă” Fanatik
Rapid, reacție oficială după Adunarea Generală LPF. Ce a declarat Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului din Giulești.
17:30
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor Fanatik
False identități, donații inventate și victime de rang înalt: aceasta este schema prin care un escroc cu experiență a făcut rost de zeci de mii de lei susținând că reprezintă PSD.
17:10
Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA. Doar câteva categorii vor mai putea pleca în State din toamnă Fanatik
Românii care călătoresc în SUA au parte de o schimbare importantă în ceea ce privește reînnoirea vizelor fără interviu prealabil
17:00
Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri despre Steaua și Dinamo: „Mircea Lucescu și misterele revoluției” Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, incursiune în stilul caracteristic în trecutul glorios al lui Dinamo și al Stelei.
17:00
Încă un caz înfiorător de violență domestică: o femeie din Bacău a fost lovită cu parul de propriul soț. Ce l-a enervat atât de tare pe bărbat Fanatik
O femeie a fost lovită cu sălbăticiune de propriul soț, cu un par. Un vecin a filmat întreaga scenă. Motivul halucinant pentru care agresorul a recurs la un astfel de gest
17:00
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov Fanatik
Iuliana Feclistov este președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice din martie 2022. Înainte de a ocupa această funcție, ea a lucrat în cadrul Primăriei Sectorului 1.
16:50
Român mort în incendiul masiv de vegetație din Spania. Lucra la ferma de cai mistuită de flăcări Fanatik
Un român a murit în incendiul masiv de vegetație din Spania. Bărbatul lucra la ferma de cai făcută scrum de flăcările violente
16:40
Horoscop zilnic pentru miercuri, 13 august. Ghinion pentru Fecioare Fanatik
Horoscop zilnic pentru miercuri, 13 august. Gemenii au parte de probleme la muncă, iar Vărsătorii se bucură de o zi norocoasă.
16:40
Drepturile tv din SuperLiga s-au vândut până în 2035! Afacere de 400 de milioane de euro la o zi după anunțul spectaculos de la Fanatik SuperLiga Fanatik
Drepturile TV din SuperLiga s-au vândut până în anul 2035. Noul contract a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare, 15 voturi pentru și o abținere.
16:20
Ilie Balaci, la 17 ani, singurul jucător al Universităţii Craiova care a fost convocat în naţională: “Şi-a continuat rutina! Le căra genţile şi le turna lui Deselnicu şi Oblemenco în pahare!” Fanatik
Ilie Balaci a scris istorie la vârsta de 17 ani, când era singurul component din echipa Universității Craiova care mergea la echipa națională. Cum era însă tratat în vestiar.
16:20
Consilieri de la PNL și AUR, lăsați fără bani de un primar PSD! Scandal cu lemnele din pădure și alte acuzații: „De 5 ani m-a blocat” Fanatik
Câțiva consilieri de la PNL și AUR se plâng că nu și-au primit indemnizațiile de la un primar PSD. Ce spune edilul și ce alte acuzații i se aduc?
Acum 6 ore
15:50
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție, e un sistem piramidal!” Fanatik
O nouă metodă de fraudă se răspândește printre apropiați: prietenii pot fi, cu bună știință sau nu, complicii unor scheme de înșelătorie de proporții. Cum te poți feri, ce spun specialiștii și poliția
15:50
Cea mai tare afacere a verii: 250 de milioane de euro a încasat fostul patron al Rapidului! Exclusiv Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit cea mai răsunătoare afacere făcută în această vară. Fostul patron al Rapidului a încasat o avere.
15:40
I-a oferit Cristiano Ronaldo Georginei cel mai scump inel de logodnă din istoria fotbalului? Top bijuterii spectaculoase primite de iubitele fotbaliștilor celebri Fanatik
Fotbalistul care a scos din buzunar cei mai mulți bani pentru inelul de logodnă. Cine este marea norocoasă care poartă o adevărată comoară pe deget.
15:40
Patrule de jandarmi înarmați la metroul din București. Cum explică autoritățile o astfel de măsură: „Solicitați-le sprijinul!” Fanatik
Mai multe patrule de jandarmi înarmați și echipați complet au fost văzute la metroul din București. Românii i-au surprins în acțiune
15:40
Un deceniu de la moartea Arinei, nepoata de 4 ani a cosmonautului Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge” Fanatik
După 10 ani de la pierderea Arinei, nepoata singurului cosmonaut român, Dumitru Prunariu, mama ei rupe tăcerea și împărtășește durere amintirile ultimei zile.
15:30
Răsturnare de situație în războiul Rusia – Ucraina. Zelenski, pregătit să cedeze teritoriul deținut de Rusia Fanatik
Volodimir Zelenski s-a răzgândit. Ucraina ar putea fi de acord să oprească luptele și să cedeze teritoriul deja deținut de Rusia.
15:20
Şumi, impresionat de startul de sezon al Universităţii Craiova: “Au lovit-o cu transferurile!” Fanatik
Universitatea Craiova a început în forță sezonul, iar Marius Șumudică a spus clar la FANATIK SUPERLIGA că este o candidată serioasă la titlu.
15:10
Rromii plecați din România i-au adus la disperare pe polițiștii din Berlin. Statul german e acuzat de complicitate cu migranţii Fanatik
Polițiștii din Berlin se declară depășiți de haosul creat de rromii din România şi fac apel la autorităţile politice să rezolve această criză.
15:10
Marcel Ciolacu, atac la Bolojan după ce inflația a explodat. Ce măsuri ar aplica acum fostul premier: „Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân” Fanatik
Marcel Ciolacu a reacționat virulent în urma datelor ce arată creșterea masivă a ratei inflației. Ce ar face acum fostul premier
15:00
Cum a răspuns ministrul energiei când a fost întrebat care este diferența dintre volt și watt. Gafa colosală făcută de Bogdan Ivan. Video Fanatik
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a făcut o gafă de zile mari în timpul unei emisiuni TV. Cum a răspuns politicianul când a fost pus să explice diferența dintre volt și watt.
14:50
Cornel Dinu, mărturii cutremurătoare. „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate”. Exclusiv Fanatik
Cornel Dinu, fostul mare jucător și oficial dinamovist, nu traversează cea mai bună perioadă din viață. Ce se întâmplă în prezent cu legenda „câinilor”.
14:40
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!” Fanatik
Fanatik a stat de vorbă cu patru lideri politici din tabăra suveranistă care l-a sprijinit sau îl sprijină pe Călin Georgescu. Toți spun că acesta nu s-a retras din viața politică. Ce pregătește fostul candidat la prezidențiale
14:40
Darius Olaru s-a întors de la Belgrad înainte de Drita – FCSB! Ce șanse are să joace: „Asta e singura lui problemă” . Exclusiv Fanatik
FCSB se pregătește de returul cu Drita. Ce se întâmplă cu căpitanul Darius Olaru, dar și cu Risto Radunovic, liderul apărării bucureștenilor.
14:30
Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK Larnaca – Legia: „Ne-au pus pe butuci. M-au întrebat şefii: ‘Aţi avut vreun conflict în trecut?’” Fanatik
Edi Iordănescu a dat de pământ cu Horațiu Feșnic. „Centralul” român a arbitrat AEK Larnaca - Legia 4-1, prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.
14:20
Antrenorul de la Shkendija revine la tactica prin care a răpus-o pe FCSB: ”Vom juca mai agresiv și mai ofensiv” Fanatik
Shkendija a eliminat-o surprinzător pe FCSB, iar antrenorul Jeton Beqiri a anunțat că va folosi aceeași tactică și la returul cu Qarabag.
Acum 8 ore
14:10
Zodiac chinezesc pentru miercuri, 13 august 2025. Șarpele este urmărit de ghinion Fanatik
Zodiac chinezesc pentru miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, iar Maimuța găsește soluții pentru orice problemă.
14:00
FCSB, pierdere grea! Un titular va rata returul cu Drita şi “dubla” cu Aberdeen din play-off. Exclusiv Fanatik
Pierdere uriașă pentru FCSB în perspectiva următoarelor meciuri din cupele europene! Informație de ultim moment furnizată la FANATIK SUPERLIGA!
14:00
Cod galben de caniculă în jumătate din țară, anunță meteorologii. Ce surprize rezervă vremea în următoarele două săptămâni Fanatik
Este cod galben de canicula în jumătate din țară, potrivit unei avertizări ANM. De săptămâna viitoare se răcește simțitor
13:50
Denis Drăguş, negocieri cu Legia Varşovia înainte de a ajunge la Eyupspor! Edi Iordănescu a explicat de ce a căzut mutarea: “Aveam nevoie de el!” Fanatik
Edi Iordănescu l-a dorit personal pe Denis Drăguș la Legia Varșovia. De ce nu a mai ajuns atacantul român sub comanda tehnicianului cu care a lucrat la națională.
13:30
Ianis Hagi la Legia Varşovia?! Edi Iordănescu, ultimele detalii despre transfer: “Am avut discuţii personale! E o sumă mare pentru toată Polonia”. Toate cifrele mutării. Exclusiv Fanatik
Edi Iordănescu a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia!
13:30
Cum a ajuns o familie de români blocată lângă granița Greciei. Greșeala făcută de soț: „Nevasta mă înjură de patru ore fără să respire” Fanatik
Un român și-a dat peste cap concediul în Grecia și a ajuns să le ceară internauților ajutorul, asta în timp ce soția lui îl „înjura de patru ore fără să respire”
13:20
Edi Iordănescu, despre startul de sezon pe banca Legiei Varșovia: “Am avut un debut infernal!” Fanatik
La două luni după ce a fost instalat pe banca tehnică a Legiei Varșovia, Edi Iordănescu a făcut la FANATIK SUPERLIGA o analiză a startul de sezon.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.