Alertă meteo! Cod roșu de caniculă în două județe. Când și unde se vor înregistra chiar și 41 de grade

Simona Gherghe are parte de o vacanță binemeritată în Grecia alături de soț și copii. Prezentatoarea TV se bucură de peisajele pitorești, plajele cu nisip fin și apa limpede. De asemenea, aceasta nu a ezitat să se afișeze în costum de baie pe rețelele de socializare, la 47 de ani.