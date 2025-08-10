Victorie de imagine pentru noul președinte naționalist al Poloniei. Invitație oficială din partea lui Donald Trump
Fanatik, 10 august 2025 11:40
Karol Nawrocki, noul președinte naționalist al Poloniei, susținut intens de către George Simion, a obținut o importantă victorie de imagine
• • •
Acum 5 minute
11:50
Mohamed Salah, replică tăioasă pentru UEFA, după ce „Pele din Palestina” a fost ucis: „Puteți să ne spuneți asta?” # Fanatik
Mohamed Salah a avut o reacție dură după ce UEFA a postat un mesaj în memoria lui Suleiman Al-Obeid, supranumit „Pele din Palestina”.
11:40
Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital și a sfârșit tragic. A fost ultima dată când familia l-a mai văzut în viață # Fanatik
O vizită la spitalul unde era internată bunica lui s-a transformat într-o tragedie pentru un copil de 4 ani. Băiețelul a murit chiar în fața Unității de Primiri Urgențe.
11:40
Acum 15 minute
11:30
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul, încă în libertate: „E aici undeva în apropiere” # Fanatik
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Familia lansează acuzații dure la adresa Poliției Române, în contextul în care criminalul încă este liber.
11:30
Candidatul la „Balonul de Aur”, prima reacție după ce a fost acuzat și trimis în judecată pentru viol: „E oribil” # Fanatik
Achraf Hakimi, fundașul celor de la PSG, a oferit o primă reacție după ce procuratura a solicitat ca acuzația de viol împotriva sa să fie trimisă în fața unei instanțe penale.
Acum 30 minute
11:20
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat pentru tratația de protocol # Fanatik
Care este meniul oficial la saloanele de protocol de pe Aeroportul Otopeni. Ce firmă a câștigat mega-contractul cu compania de stat
Acum o oră
11:10
Adrian Mutu, tranșant dupa ironiile la adresa plecării lui Laurențiu Reghecampf în Sudan: “Nu e o rușine să muncești” # Fanatik
Reghecampf a acceptat oferta de a antrena în Sudan, iar Adrian Mutu îi ia apărarea în urma acestei decizii: „Să muncești nu este penibil”
11:00
Pentru Unirea Slobozia urmează un meci infernal cu FCSB, însă ialomițenii sunt încrezători că pot da lovitura în fața campioanei.
11:00
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului # Fanatik
Cine sunt cele trei persoane depistate la circa 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Au fost utilizate analize ale ADN-ului.
10:50
Trăirile jucătorilor de la FCSB în meciul tur cu Drita: ”Panica a început încet să ne cuprindă” # Fanatik
FCSB a întors rezultatul întâlnirii cu Drita, însă jucătorii au avut un moment de panică în momentul în care kosovarii au avut 2-0.
Acum 2 ore
10:40
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii # Fanatik
Camelia Pătrășcanu anunță o perioadă foarte interesantă odată ce Mercur își încheie retrogradarea. Ce urmează pentru fiecare zodie în parte?
10:30
Omul care l-a îndepărtat pe Cristiano Ronaldo de la Manchester United își recunoaște vina: „Nu a fost niciodată el problema” # Fanatik
Omul care a provocat plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United a vorbit deschis despre acest subiect. Ce a spus
10:30
Duminică, 10 august 2025, de la ora 17:00, stadionul londonez Wembley găzduiește Community Shield, confruntare ce aduce față în față campioana Liverpool și surpriza Crystal Palace, câștigătoarea în premieră a Cupei Angliei. Pe Betano, la […]
10:30
Coșmarul prin care a trecut o adolescentă care a decis să se vopsească acasă. Motivul pentru care a fost la un pas de moarte.
10:20
Vești proaste pentru șoferi: tarifele și amenzile pentru rovinietă cresc semnificativ de la 1 septembrie. Câți bani vor plăti românii în plus # Fanatik
Rovinieta se scumpește din 1 septembrie 2025. Descoperă noile tarife și amenzile pentru autoturisme și cât vor plăti în plus șoferii din România.
10:10
Mihai Stoica l-a lăudat pe cel mai în formă fotbalist din Superliga în acest start de sezon! Despre cine este vorba și ce a spus oficialul de la FCSB
10:00
Mircea Sandu vrea o revoluție în fotbalul românesc! Cine este tricolorul care „a cam luat-o razna” # Fanatik
Mircea Sandu a vorbit pe larg despre criza din fotbalul românesc și a propus o soluție concretă pentru rezolvarea acestei probleme! Despre ce este vorba
10:00
Salariul președintelui CNAS. Câți bani primește lunar Horațiu Remus Moldovan: „Un medic are 20.000 de lei. Eu fac ceva mult mai simplu” # Fanatik
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a spus ce salariu primește și cum se compară cu veniturile pe care le-ar avea ca medic.
10:00
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare # Fanatik
Clădirea din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza ar putea renaște din propria cenușă. Aceasta se află în renovare în prezent.
Acum 4 ore
09:40
Ce s-a ales de premiul uneia dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Avea doar 16 ani când a intrat în posesia a 2.000.000 de euro.
09:40
Jovan Markovic pleacă definitiv de la Craiova! Detalii de ultimă oră despre transferul zilei în SuperLiga. Exclusiv # Fanatik
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova, însă va rămâne în SuperLiga. FANATIK a aflat cu ce echipă va semna atacantul de 24 de ani.
09:40
Financial Times, despre măsurile guvernului Bolojan. „România riscă să repete colapsul cu măsuri de austeritate” # Fanatik
Situați politică și economică din România este dezbătută pe larg într-un articol publicat duminică de cotidianul Financial Times
09:30
Daniel Pancu a pus tunurile pe vedeta Rapidului, după ce fotbalistul a fost surprins la festivalul Beach Please # Fanatik
Daniel Pancu l-a luat la țintă pe unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului, care a fost în timpul liber la un festival pe litoral. Ce a declarat fostul selecționer de la U21.
09:20
Ultimele momente înainte de tragedia aviatică din Arad. Pilotul și tânărul de 18 ani, filmați la decolare. La scurt timp și-au pierdut viața. Video # Fanatik
Ultimele imagini cu pilotul Vlad Zgărdău și tânărul de 18 ani, surprinse înainte ca avionul să se prăbușească în Arad. Momentul decolării, filmat.
09:10
Elias Charalambous, probleme de lot pentru FCSB – Unirea Slobozia. Ce jucători vor absenta de la campioni # Fanatik
Elias Charalambous a anunțat că are probleme mari de lot înaintea meciului FCSB - Unirea Slobozia, mai mulți jucători fiind indisponibili.
09:00
PSD și USR continuă războiul declarațiilor. Cum au ajuns autostrăzile Moldovei subiect de dispută în coaliție # Fanatik
PSD și USR au găsit un nou motiv de ceartă: cele două autostrăzi din Moldova. Social democrații sunt din nou nemulțumiți de Guvernul Bolojan
08:50
Orașul din România unde prețul parcării explodează din 2026. Șoferii vor plăti de trei ori mai mult # Fanatik
Din 1 ianuarie 2026, tarifele pentru parcările de reședință dintr-un oraș din România se vor dubla sau, în cel mai rău caz, se vor tripla. Iată cum vor arăta noile prețuri:
08:40
O caracatiță a evadat din acvariu și a încercat „să înghită” un copil de 6 ani. Scenele de groază s-au derulat sub privirea terifiată a mamei # Fanatik
Cum a ajuns un copil să fie atacat de o caractiță gigant chiar sub privirile mamei sale. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite la acvariu.
08:30
Zelenski ar putea fi invitat la summitul din Alaska. Eroarea comisă de trimisul lui Trump în negocierile cu Putin # Fanatik
Casa Albă l-ar putea invita pe Zelenski să participe la summitul din Alaska, la negocierile cu Putin. Ce greșeală a comis omul lui Trump la Moscova
08:30
Află care sunt rezultatele la extragerile loto de duminică, 10 august 2025. Numerele norocoase la Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40 și Noroc Plus. Ce sume uriașe sunt în joc.
08:10
Cosmin Contra, transfer cu năbădăi. Giovanni Becali: „Prietenul meu Ancelotti m-a înjurat!” # Fanatik
Transferul lui Cosmin Contra de la AC Milan la Atetico Madrid a stârnit un scandal între Giovanni Becali și Carlo Ancelotti. Video exclusiv
08:00
Mașina produsă în România pentru plăcerea lui Nicolae Ceaușescu. Primul model i-a fost făcut cadou # Fanatik
Nicole Ceaușescu a primit cadou la un moment dat o mașină produsă în România. Cum se făcea remarcată și despre ce model este vorba?
07:50
Nu au bani de transferuri pentru că își renovează bucătăria. Situație bizară la unul dintre marile cluburi ale Europei # Fanatik
Borussia Dortmund a avut o campanie precară de achiziții, deoarece a fost nevoită să investească 11 milioane de euro în bucătăria clubului
Acum 6 ore
07:40
După ce a prelungit contractul căpitanului Gicu Grozav, precum și pe al nemțului Ludewig și finlandezului Jyry, ploieștenii îl securizează și pe Yohan Roche
07:40
Aeroportul care a costat peste 240.000.000 de euro, unde există un singur zbor de pasageri pe săptămână. A fost construit cu investiții majore chineze # Fanatik
Unde se află aeroportul în care s-au investit peste 240.000.000 de euro, fonduri de la chinezi. Are un singur zbor pe săptămână.
07:20
Echipa lui face furori în Europa, dar internaționalul român a fost pus pe liber fără nicio explicație # Fanatik
Deși mai are un an de contract cu Celje, Marco Dulca nu mai face parte din lotul echipei slovene, care a demolat-o pe Lugano
07:10
Gigi Becali, topless pe șantierul din Pipera! Patronul de la FCSB a făcut ravagii pe TikTok cu look-ul său. Video # Fanatik
Gigi Becali a atras din nou toată atenția pe TikTok cu o apariție inedită! Cum s-a prezentat patronul de la FCSB pe șantierul unei biserici din zona Pipera - Voluntari
06:10
Virgil Ghiță, printre cei mai buni jucători de pe teren în Dusseldorf – Hannover! Ce notă a primit fundașul român # Fanatik
Virgil Ghiță a avut o nouă prestație bună în Germania, în meciul disputat de Hannover pe terenul celor de la Dusseldorf.
Acum 12 ore
01:20
Mihai Stoica îi ia peste picior pe rivalii de la CFR Cluj după aducerea lui Perianu. De ce crede că s-a făcut transferul # Fanatik
Mihai Stoica, ironie la adresa rivalilor de la CFR Cluj după transferul lui Ovidiu Perianu de la FCSB! Ce a spus oficialul campioanei României
01:10
Liviu Ciobotariu, discurs furibund la pauza meciului U Cluj – Petrolul 1-1. Cum a schimbat soarta jocului # Fanatik
Liviu Ciobatariu a mărturisit că la pauza întâlnirii U Cluj - Petrolul 1-1 a avut un discurs mai apăsat în vestiar, fiind nemulțumit de jocul din prima repriză.
00:40
Decizie fără precedent luată de Alex Chipciu după U Cluj – Petrolul 1-1! Ce a făcut fotbalistul din cauza nervilor # Fanatik
Alex Chipciu a fost un car de nervi la finalul meciului U Cluj - Petrolul 1-1! Ce a făcut fotbalistul echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău
00:30
Ioan Ovidiu Sabău și-a recunoscut vina, dar și-a făcut și jucătorii praf după U Cluj – Petrolul: „Este rușinos” # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău a fost extrem de supărat la finalul meciului U Cluj - Petrolul! Ce a declarat antrenorul „șepcilor roșii”
00:10
Tragedie cumplită în județul Suceava: o fetiță de opt ani a fost spulberată de o mașină. Micuța a murit pe loc # Fanatik
O fetiță de opt ani a murit după ce a fost spulberată de o mașină, în județul Suceava. Află cum s-a petrecut accidentul mortal
00:10
Paul Papp, show la flash-interviu după U Cluj – Petrolul 1-1! A pus tunurile pe arbitri: ”Mă iau la ochi de pe tunel. Ce să stau cuminte, mânca-v-aș gura? Suntem la fotbal” # Fanatik
Paul Papp a avut o nouă ieșire nervoasă la adresa arbitrilor după meciul U Cluj - Petrolul 1-1 și crede că se află în vizorul acestora.
00:00
ANPC, val de amenzi pe litoral înainte de vacanța de Sfânta Maria. Ce nereguli au descoperit comisarii # Fanatik
Comisarii ANPC au aplicat mai multe amenzi pe litoral chiar înainte de vacanța de Sfânta Maria. Ce nereguli au fost descoperite?
00:00
Petrolul a scos o remiză în deplasarea de la Sibiu, cu Universitatea Cluj. Gicu Grozav a vorbit despre situația contractuală cu gruparea prahoveană.
00:00
S-a întors dintr-o vacanță exotică și a murit brusc după câteva zile. Cum a fost posibil așa ceva # Fanatik
O mamă de doar 47 de a murit brusc la doar câteva zile după ce s-a întors dintr-o vacanță exotică. Cum a fost posibil așa ceva?
9 august 2025
23:50
Președintele Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova. La ce eveniment participă alături de Maia Sandu # Fanatik
Președintele Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu. Cei doi au participat la un eveniment
23:20
Ce spune ministrul Mediului despre produsele second hand care ajung în România. O mulțime de români le cumpără, dar puțini sunt atenți la detalii # Fanatik
Mulți români adoră produsele second hand, însă în realitate, ministrul Mediului trage un semnal de alarmă. Multe dintre ele nici nu ar trebui aduse în țară.
23:10
Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici # Fanatik
Fotografie spectaculoasă realizată din satelit cu milioane de autoturisme ”abandonate” în deșert. Motivul pentru care au ajuns aici.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
