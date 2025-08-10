Arde sudul Europei. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români
PSNews.ro, 10 august 2025 14:30
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun autoritățile din cele două țari despre situația creată și unde este mai grav? Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun autoritățile din cele două țari despre situația creată
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
14:50
Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori # PSNews.ro
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a avut o întâlnire cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România, potrivit unui mesaj transmis, sâmbătă, pe Facebook. Discuția a avut loc în
Acum 15 minute
14:30
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deșeuri # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deşeuri. Ea a subliniat că nu poate exista un dublu standard şi că produsele considerate deşeuri în alte state sunt deşeuri şi în România. "Sunt zeci,
14:30
Acum 30 minute
14:20
Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi # PSNews.ro
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate. El a postat, duminică, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la
14:20
Focuri de armă în apropierea frontierei. Polițiștii români au confiscat țigări de contrabandă # PSNews.ro
Polițiștii de frontieră din județul Botoșani au descoperit și confiscat o cantitate mare de țigări de contrabandă, în valoare de peste 125.000 lei, în apropierea graniței cu Republica Moldova. Mai multe focuri de armă au fost trase în județul Botoșani, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Polițiștii au confiscat o cantitate importantă de țigări de
Acum o oră
14:00
Intervenție dificilă a pompierilor în Delta Dunării, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a pârjolit zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub control flăcările. Pompierii au reușit
13:50
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca prin dialog constructiv să găsim o soluţie pentru serviciile de Salvamont din ţară # PSNews.ro
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară. "Salvăm Salvamontul! Sunt momente când chiar şi salvatorii au nevoie de ajutor. Stabilitatea financiară şi suportul instituţional salvează vieţi şi oferă servicii profesioniste
Acum 2 ore
13:40
LOTO, 10 august 2025: Reportul la Joker depășește 5,48 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 3,88 milioane # PSNews.ro
Duminică, 10 august 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei. Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35. Numerele câștigătoare
13:30
Casa Albă ia în considerare invitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american şi a trei persoane informate cu privire la discuţiile interne, scrie NBC News. „Se discută despre asta", a spus una dintre persoanele informate
13:20
Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti # PSNews.ro
Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C – Transfăgărăşan, pe DN 7 – Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti. Poliţiştii din Sibiu dirijează circulaţia în zonele cu traficul cel mai intens şi fac o serie de recomandări pentru şoferi. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la
13:20
„Nu există țări curate”. Kovesi trage un semnal de alarmă cu privire la corupția din statele membre UE # PSNews.ro
Procurorul-șef european Laura Kövesi avertizează că „nu există țări curate" și că indiferența față de criminalitatea financiară costă vieți, invocând inclusiv tragedia feroviară din Grecia ce putea fi evitată cu fondurile UE folosite corect. În calitate de procuror-șef european, Laura Kövesi cunoaște prea bine amploarea corupției din statele membre ale UE și chiar din interiorul
13:10
Pompierii au găsit o biblie neatinsă de flăcări după un incendiu care a afectat o casă și o biserică # PSNews.ro
Pompierii din județul Mehedinți au găsit o biblie neatinsă de flăcări după ce au stins un incendiu care a afectat o casă și o biserică din Strehaia. Acest semn a amintit tuturor că există lucruri pe care nici flăcările nu le pot atinge, a fost concluzia pompierilor. Potrivit ISU Mehedinți, sâmbătă după-amiaza, mai multe echipaje
13:00
METEO România „fierbe” din nou. ANM a emis cod roșu de caniculă, temperaturile urcă la 41 de grade # PSNews.ro
Meteorologii au emis, duminică, noi coduri de temperaturi sufocante. Două județe sunt vizate de atenționări cod roșu de caniculă, în timp ce mare parte din țară rămâne sub avertizare cod portocaliu și galben. De asemenea, ANM a emis și atenționări de vânt în mai multe județe. Cod portocaliu de caniculă – duminică Interval de valabilitate:
12:50
Aglomerație la frontiere, în acest weekend. Aproape 130.000 de oameni au trecut granița României într-o zi # PSNews.ro
Aproape 130.000 de oameni au trecut sâmbătă granița României cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, au fost luate în calcul cursele maritime și aeriene care au sosit din afara spațiului Schengen. Poliția de Frontieră anunță că sâmbătă, „polițiștii de frontieră de la frontiera externă a țării noastre (granița cu Serbia, R. Moldova și
Acum 4 ore
12:40
Unde este marea reforma a Statului promisă de Ilie Bolojan? A trecut finalul lunii iulie, a trecut începutul lunii august, pachetul 2 e în vacanță. Ilie Bolojan a intrat în funcție cu mandatul de premier pe masă. A spus-o răspicat și la angajarea răspunderii – dacă nu se „va pune în practică" ce a promis,
12:30
Aur pentru România la canotaj. Echipajul feminin de dublu rame, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la CM Under 19 # PSNews.ro
Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale Under 19 de canotaj. Echipajul feminin de dublu rame (JW2-), format din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câștigat medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19 de la
12:20
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor", organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi". Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV.Potrivit sursei, oamenii veniți la eveniment au stat la
12:10
Schimbarea deceniului pentru 8,3 milioane de români a ajuns în Guvern. Toate cifrele momentului # PSNews.ro
Schimbarea deceniului pentru 8,3 milioane de români cu contribuție obligatorie în sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II). Sunt șanse mari ca, după 16 ani de la lansarea sistemului și la a treia încercare, autoritățile să reușească să adopte un OUG privind plata pensiilor. Documentul se află deja pe masa Guvernului și a stârnit numeroase
Acum 24 ore
18:00
Românii din Cernăuți i-au cerut ministrului de Externe salvarea învățământului în limba română # PSNews.ro
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ cu predare în limba română, relatează Agerpres. Preşedintele executiv al Centrului bucovinean independent de cercetări actuale din Cernăuţi, prof. Aurica Bojescu, atrage atenţia că închiderea şcolilor cu predare în limba
18:00
Culisele înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare face dezvăluiri # PSNews.ro
Gândul a aflat culisele înmormântării lui Ion Iliescu chiar de la coordonatorul serviciilor funerare, care a vorbit în premieră cu jurnaliștii, la o zi după încheierea funeraliilor de stat. „Până la momentul decesului nu am putut da niciun fel de informații nici colegilor mei, nici altor instituții", a povestit Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor
17:50
Adrian Năstase, revoltat că Untold s-a ținut în ziua de doliu național pentru Ion Iliescu. Mesaj ironic # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase critică, într-o postare pe blogul său, faptul că festivalul Untold s-a desfășurat în ziua de doliu național decretată după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Năstase comentează ironic atât decizia autorităților, cât și atitudinea societății. „În primul rând, dacă e stabilit prin hotărâre de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este
17:50
Reguli noi pentru turiști în Europa. Cum să nu iei amendă. Încălțămintea greșită te poate costa 2.500 € în Italia # PSNews.ro
Vara aceasta, mai multe țări europene înăspresc măsurile împotriva turiștilor care se comportă inadecvat. De la purtarea șlapilor la volan până la fumatul pe plajă, un val nou de amenzi lovește continentul, transmite BBC. Imaginează-ți scena: avionul tău tocmai a aterizat la Antalya, în Turcia, și abia aștepți să cobori. Îți desfaci centura, te ridici
17:50
Șefii CJ Iași, zece zile în Japonia pe bani publici. Costel Alexe: „Am promovat județul” # PSNews.ro
Șefii Consiliului Județean (CJ) Iași s-au aflat zece zile în Japonia, cheltuind 8.400 de euro din bani publici. Potrivit oficialilor, deplasarea a avut ca scop promovarea județului ca destinație de turism și investiții și schimb de bune practici cu instituțiile publice japoneze. „Participarea delegației Consiliului Județean Iași la Expo 2025 Osaka a avut ca obiectiv principal
17:30
Președintele CNAS spune că are 9.000 de lei salariu. Un medic ajunge la 20.000: „Trebuie să dau și eu ceva pentru țară” # PSNews.ro
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Horațiu-Remus Moldovan, a mărturisit într-o intervenție la Digi 24 că salariul său este de 9.000 lei. Șeful Casei de Sănătate a menționat că un medic cu pregătirea sa poate ajunge și la un salariu de 20.000 de lei. „Simt că trebuie să dau și eu ceva
17:20
Cine erau cei doi oameni care au murit după prăbușirea avionului, la Arad. Au fost filmați la decolare # PSNews.ro
Cine erau cei doi oameni care au murit după prăbușirea avionului, la Arad. Au fost filmați la decolare Avionul de mici dimensiuni, prăbușit în curtea Fabricii de Vagoane Călători din Arad, aparținea chiar pilotului. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani, originar din Arad, dar stabilit în București, unde lucra ca pilot de
17:20
Câţi bani au românii în pensiile private din Pilonul 2 şi Pilonul 3. Sumele, investite în mare parte în titluri de stat # PSNews.ro
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). În cea mai mare parte, sumele sunt investite în titluri de stat, care reprezintă 66,3%
17:20
Ministrul Mediului, prins cu garda jos! Nu a știut să numească trei specii pe cale de dispariție din România # PSNews.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului în Guvernul Bolojan, a fost prinsă cu garda jos de jurnalistul Florin Negruțiu. „Puteți să numiți trei specii protejate în România, fără să vă uitați pe telefon?", a fost întrebarea adresată de jurnalist oficialului de la Mediu. Adică, omulului care coordonează, restructurează și ia decizii într-un minister important, ținând cont de
17:00
Planul ambițios al UE: Trenuri de mare viteză care să concureze cu transportul aerian în Europa # PSNews.ro
Comisia Europeană pregătește un plan pentru extinderea rețelei de trenuri de mare viteză, vizând conexiuni rapide și accesibile între capitale și marile orașe, astfel încât transportul feroviar să devină o alternativă competitivă la zborurile pe distanțe lungi în Europa, potrivit The Guardian. Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transporturi, a spus
16:50
Ministerul Sănătății va sprijini dotarea cu aparatură modernă a noului spital din Tecuci, o investiție de peste 190 de milioane de lei realizată de Consiliul Județean Galați. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că ministerul va sprijini dotarea cu aparatură și echipamente a noului spital din Tecuci, realizat printr-o investiție de 190 de milioane […] Articolul Investiție de peste 190 de milioane de lei pentru construcția unui spital nou la Tecuci apare prima dată în PS News.
16:40
Noi informații despre stadiul lucrărilor din centrul Capitalei: a început dezasamblarea planșeului peste Dâmbovița # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a oferit sâmbătă, 9 august, noi informații despre stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii. „Scurt brief la Planșeul Unirii! Ce săptămână am avut! Primii piloți au fost deja forați și turnați pe ambele maluri, având activ sistemul de monitorizare geotehnică și structurală, pentru controlul permanent al condițiilor din teren. […] Articolul Noi informații despre stadiul lucrărilor din centrul Capitalei: a început dezasamblarea planșeului peste Dâmbovița apare prima dată în PS News.
16:20
Stelian Bujduveanu a făcut anunțul: aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară # PSNews.ro
Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a spus în emisiunea Talk B1, de la B1 TV, moderată de Alex Vlădescu, că, în urma noilor măsuri, se preconizează o reducere drastică a numărului de polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. La ora actuală, municipiul are 400 de angajați în poliția locală, […] Articolul Stelian Bujduveanu a făcut anunțul: aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară apare prima dată în PS News.
16:10
Pompierii români au intervenit toată noaptea pentru stingerea incendiilor de vegetație, în Grecia # PSNews.ro
Pompierii români aflați în Grecia au acționat în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru stingerea unor incendii de vegetație, protejând locuințele, prevenind reaprinderile și monitorizând permanent zonele afectate. Pompierii români dislocați în Grecia au intervenit în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru stingerea unor incendii de vegetație. Potrivit IGSU, pompierii români au continuat să acționeze […] Articolul Pompierii români au intervenit toată noaptea pentru stingerea incendiilor de vegetație, în Grecia apare prima dată în PS News.
16:00
Cât costă și cui îi va aparține, de fapt, terenul pe care se va construi Nibiru, noua stațiune anunțată de Selly # PSNews.ro
O parte a Nibiru, cea mai nouă stațiune de pe litoral pe care Andrei Șelaru (Selly) spune că o va dezvolta în urma unei investiții de 50 de milioane de euro, va fi construită pe un teren agricol pentru care există o promisiune de cumpărare recentă a unei firme din grupul ce operează casa de […] Articolul Cât costă și cui îi va aparține, de fapt, terenul pe care se va construi Nibiru, noua stațiune anunțată de Selly apare prima dată în PS News.
16:00
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza # PSNews.ro
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse diplomatice. Cu puţin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza apare prima dată în PS News.
15:50
Protest în Piața Victoriei, la 7 ani de la violențele din 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu” # PSNews.ro
Organizația „Corupția Ucide” a anunțat că va organiza duminică o manifestație în Piața Victoriei, marcând șapte ani de la intervenția violentă a jandarmilor în timpul protestului diasporei din 10 august 2018. „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, […] Articolul Protest în Piața Victoriei, la 7 ani de la violențele din 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu” apare prima dată în PS News.
15:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a avertizat sâmbătă, 9 august, că se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an. „Ministerul Afacerilor Externe a comunicat în mod transparent situația complexă de personal inclusiv în ceea ce privește detașările în Centrala ministerului sau în Serviciul Exterior. Ministerul Afacerilor Externe se confruntă cu un deficit […] Articolul Deficit de personal la MAE. Se lansează concursuri pentru 185 de posturi apare prima dată în PS News.
15:30
Armenia şi Azerbaidjan, care se află într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să „înceteze definitiv”, potrivit lui Donald Trump, conflictul care le opune de zeci de ani. Alături de el, la Casa Albă, preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, şi prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, au considerat că medierea preşedintelui american, cunoscut […] Articolul Azerbaidjan şi Armenia îl vor susţine pe Trump pentru premiul Nobel pentru pace apare prima dată în PS News.
15:20
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric. Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # PSNews.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC. Pe piaţa futures, contractele cu livrare în decembrie au atins un vârf de 3.534,10 dolari uncia, […] Articolul Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric. Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase apare prima dată în PS News.
15:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni la 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de președintele american # PSNews.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Trump a anunţat vineri, pe reţeaua sa Truth Social, că „mult aşteptata întâlnire” cu […] Articolul Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni la 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de președintele american apare prima dată în PS News.
15:00
Performanţa incredibilă a unui român: Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren # PSNews.ro
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren. “Am ajuns la destinaţia finală! Astăzi, la ora 18:25, după 40 de […] Articolul Performanţa incredibilă a unui român: Avram Iancu a traversat înot Europa fără costum de neopren apare prima dată în PS News.
14:50
Furnizorul mexican din industria auto Nemak, printre cei mai mari din lume, specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu, cumpără afacerea din România cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF) și intră pe piața locală. Tranzacția, parte a unui acord mai amplu, ce prevede achiziția întregii divizii de componente ușoare […] Articolul Tranzacție-surpriză: Un gigant mexican din industria auto intră în România apare prima dată în PS News.
14:50
Românca Irina Hansen candidează la funcția de guvernator în Nevada cu un mesaj clar: ”Sunt aici să readuc adevărul, responsabilitatea și bunul-simț în statul nostru!” De origine româncă, Irina Hansen candidează oficial pentru funcția de guvernator al statului Nevada. Este o nouă etapă în drumul politic al timișorencei stabilite în copilărie în Las Vegas, după […] Articolul O româncă e candidat la funcția de guvernator în Nevada. Cine este Irina Hansen apare prima dată în PS News.
Ieri
14:30
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente de ei nu vor putea participa la eveniment. „După şase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediţia de anul acesta a festivalului […] Articolul Trupele Vama şi Paraziţii se retrag de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD apare prima dată în PS News.
14:30
Liderul PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la coada listei de priorităţi: Guvernul frânează Moldova # PSNews.ro
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern privind prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la ”coada listei”. Bogdan Cojocaru consideră că mesajul transmis de premierul Bolojan privind prioritizarea autostrăzilor este unul periculos şi îl […] Articolul Liderul PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la coada listei de priorităţi: Guvernul frânează Moldova apare prima dată în PS News.
14:20
Banca austriacă Erste Group previzionează pentru România o inflație generală de 7,5% până la sfârșitul anului, estimând o creștere moderată a prețurilor la energia electrică în iulie, de aproximativ 30%, o transmitere în prețuri de 60% din majorările de TVA și o transmitere de 100% a creșterii accizelor. Banca se așteaptă la o inflație de […] Articolul Erste estimează că inflația din România va ajunge la 7,5% până la sfârșitul anului apare prima dată în PS News.
14:20
Alegerile pentru Primăria Bucureşti. Burduja: E momentul de judecăţi lucide. Un primar care să ţină direcţia către Vest # PSNews.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. Pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul izolaţionist, liberalul propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către […] Articolul Alegerile pentru Primăria Bucureşti. Burduja: E momentul de judecăţi lucide. Un primar care să ţină direcţia către Vest apare prima dată în PS News.
14:10
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # PSNews.ro
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile pentru un summit la nivel înalt între Donald Trump şi Vladimir Putin în zilele următoare. Comentariile lui Donald Tusk au venit după ce a vorbit cu liderul ucrainean, Volodymyr Zelenskyy, […] Articolul „Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii apare prima dată în PS News.
14:00
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav la raliul din Timișoara. În timpul sesiunii de calificări, tânărul a rupt un parapet de beton. La fața locului au intervenit echipajele medicale. Update 9 august 2025, ora 11:50. IPJ Timiș a oferit primele informații legate de incident. „În data de 09 august […] Articolul Fiul lui Mihai Leu, accident grav la raliul din Timișoara apare prima dată în PS News.
14:00
Dr. Alexandru Coman, medic epidemiolog la Institutul Inimii Nicoale Stăncioiu Cluj – Napoca şi vicepreşedintele Asociaţiei pentru prevenirea şi controlul infecţiilor a explicat în cadrul unui interviu acordat News.ro ce este candida auris, unde a fost descoperită prima dată ciuperca periculoasă, care sunt motivele pentru care este greu de tratat. Medicul vorbeşte despre realitatea actuală […] Articolul Medic epidemiolog: Candida auris, un revelator pentru deficienţele unui sistem sanitar apare prima dată în PS News.
13:50
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00. Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect a fost […] Articolul Focuri de armă în Time Square din New York. Mai multe persoane au fost rănite apare prima dată în PS News.
