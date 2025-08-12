Evaluare Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat calendarele propuse și ordinul de organizare

13:00

Soferii riscă amenzi mai mult decât usturătoare dacă parchează pe locurile speciale de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități și stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, chiar dacă au plătit o taxă de parcare, nu au voie să ocupe abuziv locurile destinate persoanelor cu handicap. În țară, au început mai multe controale în parcările publice pentru […] Articolul Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare apare prima dată în PS News.