Evaluare Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat calendarele propuse și ordinul de organizare
PSNews.ro, 12 august 2025 17:00
Ministerul Educaţiei a publicat, pentru consultare publică, proiectele de ordin privind organizarea examenelor naţionale de anul viitor şi a admiterii în învăţământul liceal. Conform propunerilor, probele scrise ale Evaluării Naţionale, respectiv ale Bacalaureatului se vor desfăşura după finalizarea cursurilor anului şcolar 2025-2026. Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea şi
• • •
Acum 5 minute
17:20
Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală", motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate
17:20
Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media. Ce planuri are # PSNews.ro
București, 12 august — Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România. Noul grup va cumula o audiență de aproape 2 milioane de utilizatori unici pe zi, redefinind peisajul media online autohton. Grupul
Acum 10 minute
17:10
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, marţi, prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti. "Continuăm să extindem reţeaua de benzi dedicate transportului public. În următoarele săptămâni, amenajăm 10,55 km de benzi unice, iar în total ajungem la 65,3 km – din care 35,5 km sunt exclusiv pentru autobuze", a scris,
Acum 30 minute
17:00
Evaluare Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat calendarele propuse și ordinul de organizare
Ministerul Educaţiei a publicat, pentru consultare publică, proiectele de ordin privind organizarea examenelor naţionale de anul viitor şi a admiterii în învăţământul liceal. Conform propunerilor, probele scrise ale Evaluării Naţionale, respectiv ale Bacalaureatului se vor desfăşura după finalizarea cursurilor anului şcolar 2025-2026. Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea şi
16:50
Senatorul AUR, Petrișor Peiu reacționează dur marți, 12 august, după anunțul creșterii inflației. Peiu spune că Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. „Inflația analizată a atins 7,84% în luna iulie, înaintea unui val uriaș de scumpiri care a început la 1 august, ca urmare a deciziei guvernului Bolojan de a crește concomitent cota TVA
16:50
Inițiativă legislativă POT: Reducerea impozitului pe venit în funcție de numărul de copii ai unei familii # PSNews.ro
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, spune marți, 12 august, că, în timp ce alte state găsesc soluții fiscale pentru a susține părinții, în România, mamele sunt împovărate cu noi taxe. Gavrilă anunță că POT a depus în Parlament o propunere legislativă ambițioasă. „Polonia sprijină familiile, România taxează mamele. În timp ce alte state găsesc soluții fiscale
Acum o oră
16:40
Ministrul agriculturii îi îndeamnă pe români să cumpere alimente produse și prelucrate în țară # PSNews.ro
Plafonarea la 20% a adaosului comercial la inputurile din agricultură ar duce la scăderea semnificativă a prețurilor la produsele agricole – estimează ministrul Florin Barbu, care spune că va propune această măsură în guvern. El îi încurajează pe cetățeni să cumpere alimente produse și prelucrate în țară, pentru a sprijini firmele autohtone, dar și pentru
16:30
Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat # PSNews.ro
În patru ani, autoritățile au semnat contracte cu primăriile și Consiliile Județene, prin programul „Anghel Saligny", de 45,8 miliarde. O analiză Expert Forum arată că până la data de 30 iunie 2025, Guvernul a reușit să deconteze doar 19,5 miliarde de lei, iar din cele aproximativ 5.000 de proiecte aprobate spre finanțare 4% au reușit
16:30
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a transmis, marţi, un mesaj de Ziua Internaţională a Tineretului, apreciind că educaţia este fundaţia unei societăţi puternice, inovatoare şi unite. "Educaţia trebuie privită ca o investiţie, nu ca un cost", a transmis, marţi, de Ziua Internaţională a Tineretului, europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Aceasta a prezezentat un un bilanţ cu ce
16:20
‘Cine a oferit, în tot acest timp, protecție?’. Ministrul Finanțelor trimite ANAF peste marii datornici # PSNews.ro
Ministeru Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă demararea unor controale de integritate asupra unor companii cu „dimensiuni economice semnificative", care înregistrează întârzieri repetate la plata taxelor, dar şi suspiciuni de fraudă, semnalate inclusiv de Curtea de Conturi. El a detaliat situaţia unor cazuri concrete, menţionând un producător local de ţigări cu datorii totale ce depăşesc 600 milioane
Acum 2 ore
16:10
Financial Times: Fabricile de armament europene s-au extins într-un ritm de trei ori mai mare decât pe timp de pace # PSNews.ro
Renașterea industriei europene de armament nu înseamnă numai angajamente de cheltuieli, ci și clădiri propriu-zise Asistăm la un proces de reînarmare istorică, la o extindere a fabricilor de armament europene într-un ritm de trei ori mai mare decât în timp de pace. Este concluzia unei analize a Financial Times, în care se arată că siturile
16:10
Senatul dezbate în sesiune extraordinară două ordonanțe de urgență care schimbă regulile retrocedărilor și asigură fonduri pentru un important proiect de infrastructură medicală. Două acte normative cu efecte directe în domeniul proprietății și al sănătății publice – OUG 38/2025, privind modificarea mecanismelor de restituire a imobilelor confiscate în perioada comunistă, și OUG 39/2025, care asigură
16:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație estimată la 30,14 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziționarea de servicii destinate elaborării studiului de fezabilitate aferent lărgirii la 3 benzi pe sens a autostrăzii A1 București-Pitești. „Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, sector București – Pitești, a rezultat
15:50
Afacere cu microbuze acasă la Bolojan: CJ Bihor, contracte cu firma acuzată că vinde la suprapreț # PSNews.ro
Consiliul Județean Bihor, sub influența lui Ilie Bolojan, a fost foarte generos cu firma Aveuro International SRL, acuzată că a vândut microbuze electrice la suprapreț. Aveuro International SRL, firmă controlată de Vlad Papuc (fiul Rodicăi Papuc, fost consilier județean PNL Prahova), a avut mai multe contracte cu numeroase consilii județene din toată țara. Potrivit reporteris.ro,
15:50
Două surori din Iași scriu istorie: cele mai tinere femei care au cucerit cele 7 Vârfuri și cei mai înalți 7 vulcani # PSNews.ro
Record mondial pentru România. Două surori gemene din Iași au devenit cele mai tinere femei din lume care au cucerit atât cele Șapte Vârfuri din lume, cât și cei mai înalți șapte vulcani de pe fiecare continent. În doar cinci ani, de la Kilimanjaro până la Everest și Denali, au înfruntat furtuni, ger de -40
15:50
Poliția locală. Consilier: 13.000 lei/lună, director: 17.000 lei. 50% din angajați nu sunt polițiști # PSNews.ro
Guvernul a anunțat că 6.000 de angajați din poliția locală vor fi concediați. La Poliția Locală Timișoara din 45 de angajați, jumătate nu sunt polițiști locali. Consilierii de la poliția locală primesc 13.000 lei/lună, iar directorii iau salariu de 17.000 lei brut. Austeritatea guvernului ajunge și la poliția locală. Guvernul anunță că mii de angajați
15:40
Presa locală: Ministrul Energiei a cerut numirea șefului său de cabinet într-o funcție de conducere la Hidroelectrica # PSNews.ro
Ioan Alin Demian, directorul de cabinet al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, este propus ca reprezentant al statului român pentru un loc în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica. Acesta este din Coșbuc și este de ceva vreme șeful de cabinet al lui Bogdan Ivan. Demian este și finul ministrului, care l-a nășit la nunta din 2017, notează
15:40
O cârciumă din Buzău care a aparținut lui Caragiale a fost scoasă la vânzare. Care este prețul de pornire # PSNews.ro
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut, în perioada noiembrie 1894 – noiembrie 1895, dramaturgului Ion Luca Caragiale, imobil declarat monument istoric, a fost scoasă la vânzare, acolo funcționând de-a lungul timpului ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ, scrie Agerpres. Imobilul numără cinci camere, un beci domnesc cu boltă, în suprafață de
15:30
Cel mai mare avion din lume va fi produs în Italia. Se va numi WindRunner și va fi înalt cât o clădire cu patru etaje # PSNews.ro
În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner și este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru a transporta încărcături excepțional de mari, mai ales turbine eoliene pentru centralele electrice de generație următoare, care sunt mult mai
15:20
Raport BNR: Economia internă rămâne expusă unor riscuri majore. Creşterea depinde de efectele consolidării fiscale # PSNews.ro
Economia internă rămâne expusă unor riscuri semnificative, în special în condiţiile unei creşteri economice modeste în zona euro, principalul partener comercial al României, arată raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, publicat de Banca Naţională a României (BNR). Acesta arată că prognoza de creştere economică pentru România în 2025 şi 2026 este puternic influenţată de efectele
Acum 4 ore
15:10
Radu Carp, despre întâlnirea la vârf SUA-Rusia: Vladimir Putin vrea să câștige doar timp # PSNews.ro
Întâlnirea de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu va duce la progrese concrete privind încheierea Războiului din Ucraina, ci va crea breșe în unitatea Occidentului, spune pentru MEDIAFAX prof. univ. dr. Radu Carp. „Vladimir Putin vrea să câștige doar timp și vrea doar să dispară această unitate occidentală, să zic și eu, pentru
15:10
Pentru a verifica suma acumulată în Pilonul II de pensii, trebuie mai întâi să aflați la ce fond contribuiți. Procedura este simplă și se poate face online, în câteva minute, pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aflați la ce fond de pensii contribuiți Accesați site-ul ASF, la adresa oficială https://www.asfromania.ro/. Pe pagina principală, derulați până
15:00
Anunțul CFR în prag de minivacanță, când trenurile sunt cele mai aglomerate: „Mulțumim tuturor pentru înțelegere” # PSNews.ro
CFR anunță suplimentarea unor vagoane în minivacanță și cere înțelegere pentru eventualele problemele legate de funcționarea aerului condiționat în trenuri. CFR Călători informează că, în zilele cu trafic crescut din minivacanță, va pune „la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite." „Pentru această perioadă, în funcție
14:50
Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou din București. Motivul pentru care au fost mobilizați # PSNews.ro
În ultimele zile, bucureștenii au observat prezența mai multor jandarmi înarmați în stațiile de metrou. Schimbarea nu le-a fost indiferentă locuitorilor din Capitală care s-au întrebat ce a determinat mobilizarea forțelor de ordine în stațiile de metrou. Ca răspuns, reprezentanții instituţiei au făcut o postare pe rețelele de socializare. Prezența jandarmilor în stațiile de metrou
14:40
Lista măsurilor propuse de Marcel Ciolacu, după ce inflația a explodat. „Ne-am întors în urmă cu 2 ani!” # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu spune că inflația a crescut la 7,8%, nivel comparabil cu cel de acum doi ani, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a puterii de cumpărare, în special pentru persoanele cu venituri mici. El cere Guvernului să ia urgent măsuri. Ciolacu afirmă că în iunie 2023, la preluarea mandatului de premier, inflația
14:40
Victor Ponta, prima reacție după ce Titus Corlățean și-a anunțat candidatura la șefia PSD # PSNews.ro
Fost premier și fost președinte al PSD, Victor Ponta a avut o primă reacție după anunțul lui Titus Corlățean privind candidatura la șefia PSD. Într-o reacție scurtă pentru PS News, ex-premierul României
14:40
Senatorul PSD Titus Corlățean a declarat marți că anunțul său cu privire la candidatura la șefia partidului a avut un ecou larg în profunzimea partidului. Corlățean a fost întrebat cum îi va atrage pe colegii săi de partid pentru a-l susține în competiția pentru președinția PSD. ‘E un larg ecou în profunzimea partidului și trebuie […] Articolul Corlățeanu spune că PSD reînvie de când și-a anunțat candidatura la șefia partidului apare prima dată în PS News.
14:30
Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure din apropierea capitalei Madridâ # PSNews.ro
Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure care au devastat zona Tres Cantos din apropierea capitalei Madrid. Potrivit presei spaniole, românul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, dar a murit […] Articolul Un român a murit în Spania, victimă a incendiilor de pădure din apropierea capitalei Madridâ apare prima dată în PS News.
14:20
Studiu: Elevii români petrec de aproape două ori mai mult timp cu temele decât cei din țările nordice # PSNews.ro
România se află în topul țărilor europene în ceea ce privește timpul petrecut de elevi făcând teme, cu 13 ore pe săptămână, potrivit studiului PISA 2022, realizat sub coordonarea OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development). La polul opus se afla Finlanda, unde elevii alocă doar 6 ore pe săptămână pentru teme, dar și […] Articolul Studiu: Elevii români petrec de aproape două ori mai mult timp cu temele decât cei din țările nordice apare prima dată în PS News.
14:20
Mihai Fifor îl acuză pe ministrul Apărării de „politicianism ieftin”: „Grija lui principală e împărțirea funcțiilor” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat aspru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), acuzându-l că se preocupă mai mult de numirile politice decât de problemele de securitate națională. Mihai Fifor a afirmat, într-o postare pe rețelele de socializare, că în loc să fie concentrat pe situația de securitate din regiune, ministrul Apărării este preocupat de numirile politice. „Când […] Articolul Mihai Fifor îl acuză pe ministrul Apărării de „politicianism ieftin”: „Grija lui principală e împărțirea funcțiilor” apare prima dată în PS News.
14:10
PSD susține în continuare impozitarea progresivă: „Venituri mai mari la buget decât măsurile Bolojan” # PSNews.ro
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan, anunță fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi, scrie Agerpres. Potrivit unei postări făcute de acesta pe contul său de Facebook, introducerea impozitului progresiv ar conduce la atragerea la bugetul de stat a unor […] Articolul PSD susține în continuare impozitarea progresivă: „Venituri mai mari la buget decât măsurile Bolojan” apare prima dată în PS News.
14:00
Sebastian Burduja propune alegeri primare deschise în București. Care ar fi avantajele unei astfel de formule # PSNews.ro
Preşedintele PNL Bucureşri, Sebastian Burduja, afirmă, marţi, că, în absenţa unei candidaturi comune la Primăria Bucureşti, cu o bază politică de susţinere de 25-35%, blocul izolaţionist pleacă cu prima şansă. ”Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunţă un nou pretendent”, a transmis Burduja. Pentru a evita acest scenariu, Burduja propune, în premieră, organizarea […] Articolul Sebastian Burduja propune alegeri primare deschise în București. Care ar fi avantajele unei astfel de formule apare prima dată în PS News.
14:00
Ministerul Finanţelor a anunţat, marţi, că peste 17.000 de persoane au investit în titluri de stat devenind finanţatori ai statului. Potrivit sursei citate, a şaptea emisiune FIDELIS pentru populaţie a atras 1,5 miliarde de lei în opt zile. În premieră de la momentul lansării programului, a fost introdusă tranşa denominată în euro cu scadenţă de […] Articolul A şaptea emisiune FIDELIS pentru populaţie a atras 1,5 miliarde de lei în opt zile apare prima dată în PS News.
14:00
Cod galben de caniculă în mai multe zone ale țării. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade # PSNews.ro
Meteorologii au emis o atenționare meteo de tip Cod galben. 12 județe din țară vor fi afectate miercuri, 13 august 2025, de caniculă. ANM anunță că atenționarea cod galben de caniculă intră în vigoare mâine, 13 august 2025, fiind valabilă în intervalul orar 12.00- 21.00. „Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul […] Articolul Cod galben de caniculă în mai multe zone ale țării. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade apare prima dată în PS News.
13:50
România a îndeplinit condiţiile de aderare la moneda Euro prin 2013-2015, dar s-a renunţat la orizontul de timp în momentul în care s-a renunţat la ţinta fiscal-bugetară, iar asta a fost o decizie politică, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Potrivit acestuia, ultima şedinţă privind adoptarea monedei euro a fost în […] Articolul Isărescu, despre adoptarea Euro: Peste cinci sau şapte ani mai discutăm apare prima dată în PS News.
13:50
Forțele Navale Române sărbătoresc cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române. În perioada 11-15 august 2025 vor fi organizate evenimente în șase orașe din țară: Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită printr-o serie de evenimente tradiționale și ceremonii militare organizate în mai multe orașe din România. Punctul […] Articolul Ziua Marinei, sărbătorită în 6 orașe din România. Ce evenimente festive sunt organizate apare prima dată în PS News.
13:40
Fostul premier Florin Cîțu susține că la o inflație de 8% în România, înregistrată înainte de creșterea TVA-ului, în curând țara noastră va intra în stagflație. Stagflația este situația economică în care rata inflației este mare, creșterea economică este mică sau nulă, iar rata șomajului este înaltă. ”Inflație: 8% în iulie 2025. Și asta înainte de creșterea TVA. […] Articolul Florin Cîțu, după ce a văzut datele INS: România intră în stagflație. Atât s-a putut! apare prima dată în PS News.
13:30
Un meteorit mai vechi decât Pământul a străpuns acoperișul unei case din statul american Georgia # PSNews.ro
Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough, statul american Georgia, este cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, arată analiza realizată de cercetători ai Universității din Georgia. Roca spațială s-a format acum 4,56 miliarde de ani și provine dintr-un asteroid uriaș care s-ar fi aflat între Marte […] Articolul Un meteorit mai vechi decât Pământul a străpuns acoperișul unei case din statul american Georgia apare prima dată în PS News.
13:30
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marţi că România are nevoie acum de echilibru şi de stabilitate, nu de „încrâncenări şi supărări”, iar deblocarea activităţii coaliţiei de guvernare nu poate fi făcută decât prin dialog. Abrudean a fost întrebat ce va face PNL în condiţiile în care liderul PSD a anunţat că nu mai participă […] Articolul PNL contrazice PSD: „Coaliția nu e suspendată!” apare prima dată în PS News.
13:30
Lista instituțiilor de învățământ care se reorganizează în anul școlar 2025-2026, pe județe # PSNews.ro
Mai multe inspectorate școlare județene au transmis lista cu propuneri de grădinițe, școli și licee care să fie comasate, începând cu anul şcolar 2025-2026, ca urmare a reglementărilor Ministerului Educaţiei privind reorganizarea şcolilor din România. În schimb, trei mari federații sindicale din învățământ au decis să inițieze o acțiune civică de amploare pentru abrogarea Legii nr. 141/2025, […] Articolul Lista instituțiilor de învățământ care se reorganizează în anul școlar 2025-2026, pe județe apare prima dată în PS News.
13:20
Cea mai mare tranzacție cu pâmânt agricol din 2025 – un teren din Nibiru, stațiunea lui Selly # PSNews.ro
În prima jumătate a acestui an, Ministerul Agriculturii a avizat opt tranzacții cu terenuri arabile mai mari de 30 de hectare, cu trei mai multe decât în perioada similară a anului trecut. S-au tranzacționat astfel în jur de 343 de hectare în valoare cumulată de peste 31,6 milioane de lei, din care 70,7% reprezintă o […] Articolul Cea mai mare tranzacție cu pâmânt agricol din 2025 – un teren din Nibiru, stațiunea lui Selly apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:10
Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu” # PSNews.ro
Deputatul Victor Ponta, fost premier al României, tocmai a anunțat că „au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct!”. Informația a fost publicată pe pagina sa de Facebook. În urmă cu puțin timp, fostul premier Victor Ponta a publicat câteva date referitoare la creșterea ratei inflației în […] Articolul Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu” apare prima dată în PS News.
13:10
Adrian Năstase: Alina Mungiu-Pippidi confirma ce spuneam eu în legătură cu așa zisa “luptă anti-corupție” # PSNews.ro
Adrian Năstase intervine în spațiul public după interviul incendiar acordat de Alina Mungiu-Pippidi. Fostul premier spune că aceasta confirmă ce spunea și el în legatura cu așa zisă “luptă anti-corupție”, derulată în perioada primului mandat al lui Băsescu. „Una dintre declaratiile socante ale “mamei” anti-coruptiei din Romania este urmatoarea: “Unde am gresit? Judecatorii nu prea […] Articolul Adrian Năstase: Alina Mungiu-Pippidi confirma ce spuneam eu în legătură cu așa zisa “luptă anti-corupție” apare prima dată în PS News.
13:10
Constantin Toma: Am așteptări foarte mari de la Titus Corlățean; actuala echipă nu mai este credibilă # PSNews.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, marți, că are așteptări mari de la fostul ministru de Externe Titus Corlățean, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD), edilul arătând că actuala echipă nu mai este credibilă. Constantin Toma a precizat că are semnale de susținere pentru senatorul Titus Corlățean […] Articolul Constantin Toma: Am așteptări foarte mari de la Titus Corlățean; actuala echipă nu mai este credibilă apare prima dată în PS News.
13:00
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene # PSNews.ro
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei. El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene. ”O premieră după mulţi ani, 4-5, […] Articolul Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene apare prima dată în PS News.
13:00
Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare # PSNews.ro
Soferii riscă amenzi mai mult decât usturătoare dacă parchează pe locurile speciale de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități și stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, chiar dacă au plătit o taxă de parcare, nu au voie să ocupe abuziv locurile destinate persoanelor cu handicap. În țară, au început mai multe controale în parcările publice pentru […] Articolul Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare apare prima dată în PS News.
12:50
Partidele pregătesc candidaturile pentru Primăria Capitalei: cine ar putea intra în lupta pentru PMB # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că partidul va comanda sondaje de opinie pentru a stabili candidatul la Primăria Capitalei. Liderul social-democrat a evitat să ofere nume ale celor care ar putea fi incluşi în aceste măsurători. Gabriela Firea, interesată de o candidatură la Primăria Capitalei Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului […] Articolul Partidele pregătesc candidaturile pentru Primăria Capitalei: cine ar putea intra în lupta pentru PMB apare prima dată în PS News.
12:50
FOTO. Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Are palmieri și zoo privat # PSNews.ro
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și o grădină zoologică privată. Ákos Hadházy a publicat fotografii ale proprietății familiei Orbán din Hatvanpuszta, care, potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu Cabinetul […] Articolul FOTO. Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Are palmieri și zoo privat apare prima dată în PS News.
12:40
Incertitudine totală pentru pensiile private. Proiectul legii Pilonului II și III, amânat pe termen nedeterminat # PSNews.ro
Legea care stabilește noi reguli privind plata pensiilor din Pilonul II și Pilonul III este amânată pe termen nelimitat, după dezbaterile pornite în spațiul public pe tema inițiativei. Pensiile din Pilonul II au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public. Inițiativa a fost în primă lectură în ședința de vineri, 8 august, a Guvernului. Adoptarea a fost […] Articolul Incertitudine totală pentru pensiile private. Proiectul legii Pilonului II și III, amânat pe termen nedeterminat apare prima dată în PS News.
12:30
Candida auris, o ciupercă periculoasă și rezistentă la tratament, continuă să facă victime la Spitalul Floreasca din Capitală. Un nou focar a fost confirmat în secția ATI 1, diferită de cea a centrului de arși unde au apărut primele cazuri. Potrivit documentelor consultate de Digi24, patru pacienți, două femei și doi bărbați, cu vârste între […] Articolul Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Ciuperca ucigașă continuă să facă victime apare prima dată în PS News.
