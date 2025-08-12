Cel mai mare avion din lume va fi produs în Italia. Se va numi WindRunner și va fi înalt cât o clădire cu patru etaje

În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner și este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru a transporta încărcături excepțional de mari, mai ales turbine eoliene pentru centralele electrice de generație următoare, care sunt mult mai

