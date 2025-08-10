Scandal în Superligă după modificarea regulamentului! Replica lui Gigi Becali după ce Rapid și Craiova au acuzat că FCSB e avantajată: ”Îți trebuie inteligență!”
Sport.ro, 10 august 2025 20:30
Federația Română de Fotbal a aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal cu privire la modificarea regulii care împiedica cluburile să adauge pe lista A jucători excluși anterior din lotul echipei.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
20:30
Scandal în Superligă după modificarea regulamentului! Replica lui Gigi Becali după ce Rapid și Craiova au acuzat că FCSB e avantajată: ”Îți trebuie inteligență!” # Sport.ro
Federația Română de Fotbal a aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal cu privire la modificarea regulii care împiedica cluburile să adauge pe lista A jucători excluși anterior din lotul echipei.
20:20
El este MVP-ul din Supercupa Angliei, Crystal Palace - Liverpool 2-2, 3-2 la loviturile de departajare! Meciul a fost LIVE pe VOYO # Sport.ro
Surpriză în primul meci din sezonul fotbalistic 2025-2026 din Anglia.
Acum o oră
20:00
Favoritul lui Gigi Becali, OUT! Cum arată echipa FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia # Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia se joacă de la ora 21:30, pe stadionul din Ghencea, și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:00
Nu a fost întâmplător! Cum a făcut Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, minuni în fața lui Liverpool în Supercupa Angliei # Sport.ro
Crystal Palace a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare, scor 2-2 (3-2 d.l.d.) și a cucerit Supercupa Angliei.
19:50
Nota HORROR primită de Andrei Coubiș în Chelsea - AC Milan 4-1 după autogol și eliminare! Ce urmează pentru român # Sport.ro
Milanezii au pierdut la scor amicalul de lux de pe Stamford Bridge.
Acum 2 ore
19:40
Un jucător și-a luat ”adio” de la fanii FCSB-ului printr-un amplu mesaj postat pe rețelele de socializare.
19:10
Mai jos aproape că nu se putea! Pe ce loc a încheiat naționala României la Campionatul European # Sport.ro
Dezastru pentru tricolorele Under 17.
19:10
Cum s-a descurcat Aberdeen, posibila adversară lui FCSB din play-off-ul UEL, cu Celtic! Antrenorul Thelin așteaptă un transfer de senzație # Sport.ro
Aberdeen va fi adversara lui FCSB în play-off-ul Europa League în cazul în care roș-albaștrii vor câștiga dubla cu Drita.
18:50
Bate vântul pe stadionul unei echipe de tradiție din România: ”De doi ani n-a mai jucat nicio echipă acolo” # Sport.ro
În urmă cu trei ani, mai mulți foști jucători emblamatici ai Mediașului au pus bazele unui nou proiect.
Acum 4 ore
18:30
IAD la Craiova! Ce temperatură arată termometrul înainte de Universitatea Craiova - FC Hermannstadt # Sport.ro
Meciul din Bănie este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:30.
18:20
”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!” # Sport.ro
Ianis Hagi este liber de contract după despărțirea de Rangers.
18:10
Fiul marelui Carlo Ancelotti se descurcă de minune în campionatul Braziliei.
17:50
Andrei Coubiș, DEZASTRU acum în Chelsea - AC Milan! Autogol în minutul 5, cartonaș roșu în minutul 18 # Sport.ro
Fundașul cu selecții la naționalele de tineret ale României nu a apucat să joace nici măcar 20 de minute pe Stamford Bridge.
17:30
Transferul de 95 de milioane de euro al lui Liverpool a deschis scorul după patru minute în Supercupa Angliei (LIVE pe VOYO) # Sport.ro
Liverpool, campioana Angliei, și Crystal Palace, câștigătoarea Cupei Angliei, se duelează în Supercupa Angliei.
17:30
”Mitriță, du-ne în Champions League!” Românul e ”Mitriță the King” în China: 6 meciuri, 7 goluri și 3 pase decisive! # Sport.ro
Alexandru Mitriță face legea și la Zhejiang FC.
17:00
”Done deal!” Dennis Man la PSV se face! Când semnează, care este durata contractului și adevărata sumă de transfer # Sport.ro
Dennis Man schimbă echipa în această vară.
16:50
Văzut mare speranță la FCSB, a ajuns în Liga 3! Ilie Dumitrescu l-a propus la prima echipă # Sport.ro
În urmă cu câțiva ani, Ilie Dumitrescu îi sugera lui Gigi Becali să îi dea șansa lui Andrei Istrate să evolueze pentru prima echipă a lui FCSB.
16:50
Specialiștii au dat verdictul: câte echipe din Superligă se vor califica în cupele europene # Sport.ro
România are șanse mari să aibă echipe în grupele cupelor europene în acest sezon.
16:50
Foștii jucători de la Gloria Buzău fug fiecare pe unde apucă.
Acum 6 ore
16:30
Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște s-a încheiat! A mai rămas un singur meci din a doua etapă a Ligii 2 # Sport.ro
Ardelenii au obținut duminică prima victorie din acest campionat.
16:20
Adrian Petre (27 de ani), fostul internațional de tineret, a semnat un nou contract, după ce a evoluat în ultimii doi ani în Liga 2.
15:40
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, duminică, Cupa Dunărea, după ce a obţinut a treia victorie la turneul amical, cu Dunărea Brăila, scor 31-28 (16-14).
15:30
Campioana României a înregistrat 29 de jucători pe lista LPF pentru noul sezon de Superliga, iar printre ei se află și un nume-surpriză.
15:10
Moldovenii au început bine sezonul și nu se mai tem de retrogradare.
15:00
Oraşul New York se pregăteşte să găzduiască ultimul turneu de Mare Şlem din tenisul profesionist, US Open, în condiţii dificile, valul de căldură care va lovi metropola de pe Coasta de Est a Statelor Unite ameninţând să depăşească 38 de grade Celsius, scrie cotidianul Marca.
15:00
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului # Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO!
14:50
Axel Witsel este căsătorit din 2015 cu o româncă.
Acum 8 ore
14:30
Dan Petrescu s-a lămurit: fotbalistul adus în vară pleacă de la CFR Cluj fără să joace un minut! # Sport.ro
Dan Petrescu nu stă la discuții! Antrenorul lui CFR Cluj a decis să se despartă de unul dintre jucătorii sosiți în această vară în Gruia.
14:00
Confesiunea lui Keșeru la 6 luni de la retragere: "Am un program haotic, biroul e unde te duce vântul!" # Sport.ro
La aproape șapte luni de la momentul în care a agățat ghetele în cui, Claudiu Keșeru (38 de ani) trăiește o viață complet diferită.
13:40
Atacantul are 12 goluri în 28 de meciuri pentru naționala sa.
13:30
Încă o medalie pentru România la CM Under 19 de canotaj. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin # Sport.ro
România, pe val în Lituania.
13:10
FCSB – Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 21:30! Campioana traversează o perioadă dificilă în campionat # Sport.ro
FCSB întâlnește astăzi, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua, pe Unirea Slobozia, într-un meci contând pentru etapa a 5-a din Superliga.
13:00
Universitatea Craiova – Hermannstadt, LIVE TEXT de la 18:30 pe Sport.ro! Oltenii pot urca pe primul loc în SuperLigă # Sport.ro
Meciul începe la ora 18:30 și va fi transmis în format LIVE pe Sport.ro.
13:00
OUT de la club, după ce a juns în fața instanței.
Acum 12 ore
12:40
A început jidahul la club după demiterea lui Cosmin Contra! Noul patron a dat pe toată lumea afară # Sport.ro
Cosmin Contra a trăit una dintre cele mai turbulente perioade din cariera sa de antrenor.
12:30
Meci de foc pentru fratele lui Malcom Edjouma! După 6-0 cu Stuttgart, îl așteaptă o nouă provocare # Sport.ro
Fratele mai mic al lui Malcom Edjouma este legitimat la Toulouse, în Ligue 1.
12:20
Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: "Au prostit oamenii!" # Sport.ro
Gigi Becali este pe punctul de a rata o afacere de 13 milioane de euro din cauza birocrației.
11:50
Clubul madrilen i-a decis viitorul lui Mbappe.
11:50
O apariție răvășitoare la amicalul lui Chelsea! Prezentatoarea TV comparată cu Kim Kardashian a încins atmosfera pe Stamford Bridge # Sport.ro
Chelsea a învins-o pe Bayer Leverkusen, scor 2-0, într-un meci amical de pregătire, dar spectacolul de pe Stamford Bridge nu a fost doar pe teren.
11:20
Mason Greenwood, umilit într-un amical! Un internațional englez l-a luat la rost și i-a sfâșiat tricoul # Sport.ro
Tensiunile au atins cote maxime într-un meci de pregătire care ar fi trebuit să fie unul de rutină.
11:20
Lansarea echipamentelor 2025/2026 a fost cea mai de succes din istoria clubului.
11:10
CS Tunari, formația din Liga 2, a confirmat oficial interesul și înțelegerea cu Constantin Budescu.
10:50
Atacantul de 24 de ani merge sub formă de împrumut la o rivală din campionat.
10:40
Mihai Stoica și-a numit favoritul din Superliga: "Mi-a plăcut tot timpul! Ar fi meritat mult mai mult" # Sport.ro
Mihai Stoica, managerul general al FCSB, s-a arătat impresionat de startul de sezon al unui fotbalist de la UTA Arad.
10:10
Cristi Balaj sună adunarea pentru retur: "Nu ne predăm!". Oficialul CFR-ului arată cu degetul spre o "greșeală majoră" # Sport.ro
Deși CFR Cluj a cedat pe teren propriu în fața portughezilor de la Sporting Braga, scor 1-2, în turul trei preliminar al Europa League, președintele Cristi Balaj refuză să depună armele.
10:10
FSCB - Unirea Slobozia se joacă luni, 11 august, LIVE TEXT pe Sport.ro.
10:00
Universitatea Craiova a ratat șansa unui transfer istoric.
09:40
Vedeta Rapidului, pusă la zid de Daniel Pancu după escapada nocturnă: "Cel mai mult urăsc nerespectarea orei de somn!" # Sport.ro
Daniel Pancu, fostul idol din Giulești, a reacționat dur după episodul în care Andrei Borza, fundașul Rapidului, a fost prezent la festivalul "Beach, Please!" în ziua sa liberă.
09:20
Campioana-surpriză de la US Open 2021 a trecut fără emoții de Olga Danilovic la Cincinnati.
09:20
Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a lansat un atac necruțător la adresa lui Jordan Gele, atacantul francez al campioanei FCSB.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.