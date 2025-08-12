Extraterestrul Duplantis a făcut-o din nou! A 13-a minune: record mondial la Budapesta cu o săritură ireală
Sport.ro, 12 august 2025 21:40
Armand "Mondo" Duplantis a scris din nou istorie!
• • •
Acum 15 minute
21:40
Istvan Kovacs arbitrează duelul Fenerbahce - Feyenoord, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. În tur, olandezii s-au impus acasă cu 2-1.
21:40
Acum 30 minute
21:30
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven, formația care l-a transferat de la Parma.
21:30
Gigi Becali îi dă replica lui Dan Șucu: "Toți mi se înclină mie!" Ce spune de scandalul pe care l-a iscat în Superliga # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a intervenit în conflictul deschis dintre Dan Șucu și Gino Iorgulescu, ridiculizându-l pe acționarul de la Rapid și lăudându-se cu influența pe care o are în fotbalul românesc.
Acum o oră
21:10
FCSB se pregătește pentru returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
21:00
Mihai Stoica lansează acuzații grave la adresa unui arbitru din Superliga: "Mizerabil! Minte cu nerușinare!" # Sport.ro
Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a lansat un nou atac virulent la adresa arbitrului George Găman.
21:00
Shkendija, campioana Macedoniei de Nord, a fost eliminată în turul 3 preliminar din Liga Campionilor, după două eșecuri contra azerilor de la Qarabag, 0-1 acasă și 1-5 în deplasare.
Acum 2 ore
20:50
Un scandal de amploare a izbucnit în ultimele zile în Superliga, după ce LPF a propus FRF să modifice un articol de regulament pentru a o ajuta pe FCSB în cazul lui Malcom Edjouma.
20:30
"Dictator!" Olandezii i-au făcut o descriere nemiloasă lui Istvan Kovacs! Amintiri de coșmar cu românul la centru # Sport.ro
Istvan Kovacs (40 de ani) a fost delegat la un meci de foc în preliminariile Ligii Campionilor, returul dintre Fenerbahçe și Feyenoord, iar numirea sa a agitat apele în Olanda.
20:20
Jack Grealish, cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City, a părăsit gruparea de pe Etihad.
20:10
CFR Cluj a primit o veste proastă înaintea returului cu Braga, din turul 3 preliminar al Europa League (joi, 21:30).
20:00
La doar un an de la transferul în Qatar, Florinel Coman ar putea reveni în fotbalul european.
20:00
Fostul jucător al lui Standard Liege, condamnat la 7 ani de închisoare pentru trafic de cocaină # Sport.ro
Ronnie Stam (41 de ani), care a evoluat în urmă cu un deceniu pentru Standard Liege, a primit o condamnare grea din partea justiției olandeze.
Acum 4 ore
19:40
Colegul lui Drăgușin a comis-o din nou! Thomas Frank n-a stat la discuții: OUT din lot pentru Supercupa Europei # Sport.ro
Tottenham va juca Supercupa Europei împotriva lui Paris Saint-Germain, miercuri, de la ora 22:00, la Udine.
19:30
Revoluție în atacul lui Inter! Chivu îl sacrifică pe Thuram și mizează pe un nou duo ofensiv # Sport.ro
Cristi Chivu pregătește o modificare tactică de proporții în compartimentul ofensiv al lui Inter Milano.
19:10
S-a aflat! Când revine Jude Bellingham pe teren după operația la umăr. Anunțul făcut de spanioli # Sport.ro
Spaniolii au anunțat când va reveni Jude Bellingham pe teren.
19:10
Etapa a cincea din Superliga | FCSB - Slobozia 0-1 tinde să devină un lucru banal și nimeni nu se sesizează # Sport.ro
Am trecut și de hopul cu numărul cinci, dar e o rundă din care nu ai prea multe de înțeles.
18:50
E OUT! Universitatea Craiova își pierde un jucător chiar înainte de returul cu Spartak Trnava # Sport.ro
Unul dintre jucătorii de la Universitatea Craiova și-a cerut plecarea de la formația din Bănie.
18:40
Jucătorii de la FCSB respiră ușurați după decizia lui Becali: "Ne bucurăm că a înțeles și ne-a lăsat" # Sport.ro
Mihai Popescu, unul dintre jucătorii de la FCSB, a vorbit deschis despre efectul pe care ieșirile publice ale patronului Gigi Becali îl au asupra moralului echipei.
18:40
Liverpool, de neoprit în mercato! A început negocierile pentru adversarul de acum două zile # Sport.ro
Liverpool are o campanie de transferuri foarte spectaculoasă în această vară, iar campioana Angliei nu are de gând să se oprească.
18:20
Noi dezvăluiri despre fotbalistul român beat și drogat care a provocat un accident mortal! A vrut să își lovească soția cu mașina # Sport.ro
Un fotbalist român a provocat o adevărată tragedie în noaptea de duminică spre luni.
18:10
A fugit din țară după ce a semnat! Un club din Superliga e în război cu atacantul și cere daune la FIFA: "Să plătească!" # Sport.ro
Război total între un club din Superliga și atacantul adus în această vară.
18:00
Radu Drăgușin, la Udine cu Tottenham pentru marele meci cu PSG! Imaginile postate de londonezi # Sport.ro
Supercupa Europei, Paris Saint-Germain - Tottenham, se joacă miercuri, de la ora 22:00, pe Stadio Friuli din Udine (Italia).
Acum 6 ore
17:50
Speculațiile continuă! Polonezii anunță: ”Doar un miracol îl poate aduce pe Ianis Hagi la Legia!” # Sport.ro
Ianis Hagi este în continuare liber de contract.
17:40
Iftime a ales! Numele-surpriză pe care îl vrea șef la LPF în locul lui Iorgulescu: "Liga nu are un președinte acum" # Sport.ro
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, face un pas în față în conflictul care zguduie fotbalul românesc și îl propune pe Cristi Balaj, președintele rivalei CFR Cluj, la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal.
17:30
Portughezii au tras concluzia despre Ianis Stoica după debutul de vis: "Un lucru e deja sigur" # Sport.ro
Ianis Stoica (22 de ani) a avut parte de un debut excelent la Estrela Amadora, formația din prima ligă a Portugaliei care l-a cumpărat în această vară de la FC Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro.
17:10
O nouă arenă prinde contur în Capitală! Anunțul momentului: "La anul, pe vremea aceasta, va fi gata. Am dat drumul lucrărilor" # Sport.ro
Bucureștiul se pregătește să primească un nou complex sportiv modern, după un deceniu de așteptare.
16:50
Genoa și-a trimis atacantul în Serie B! Fotbalistul a semnat, după o decizie surprinzătoare luată de club # Sport.ro
Alessandro Debenedetti, un atacant de 22 de ani, a fost împrumutat de Genoa la Virtus Entella, formație care va evolua în sezonul viitor de Serie B.
16:40
Dennis Man, întrebat de olandezi despre concurența cu Perisic! Răspunsul românului: ”E și asta o opțiune!” # Sport.ro
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven în cursul zilei de marți.
16:40
Despărțire surprinzătoare anunțată oficial la doar o zi după meciul Oțelul Galați - Rapid 1-1, care a închis etapa a cincea din Superliga.
16:30
Reacția președintelui de la Slobozia după ce a îngenuncheat campioana: "Am fost răsplătiți!" # Sport.ro
Unirea Slobozia a produs cutremurul etapei a 5-a din Superligă, învingând campioana FCSB chiar în Ghencea, scor 1-0.
16:20
Marco Dulca (26 de ani) a rămas fără echipă, după ce s-a despărțit de formația slovenă NK Celje, la care era legitimat de doi ani.
Acum 8 ore
15:30
Arsenal, cea mai bună pierzătoare din istoria Premier League. Ce record nedorit, dar unic a stabilit echipa londoneză # Sport.ro
Arsenal este unicul club din istoria fotbalului englez care a trăit această neșansă.
15:10
Plecat de la Dinamo, e titular la noua echipă și e la un pas de play-off-ul Conference League # Sport.ro
Îl mai țineți minte pe Naser Aliji, albanezul pe care Mircea Rednic l-a adus în România în 2018?
15:10
Nafi Thiam, triplă campioană olimpică, în pericol să rateze Mondialele de atletism! Care este motivul # Sport.ro
Campionatele Mondiale de la Tokyo sunt programate în perioada 13-21 septembrie.
15:10
Meciul dintre Drita și FCSB se va disputa joi, de la ora 21:00, și poate fi urmărit EXCLUSIV pe VOYO.
14:40
Victor Angelescu, prima reacție după Adunarea Generală a LPF: ”Eu cred că se vor schimba lucrurile” # Sport.ro
În cursul zilei de marți, 12 august, a avut loc Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal.
14:30
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) e tot mai aproape de despărțirea de PSG.
14:20
Cum prezintă CS Dinamo meciul cu Steaua din Liga 2, reacțiile acide ale suporterilor și cât costă un bilet pe ”Arcul de Triumf”! # Sport.ro
Acum avem un fel de ”Etern derby” și în divizia secundă.
Acum 12 ore
13:50
„Divorț” în Premier League! Atacantul de 150 de milioane de euro forțează plecarea de la echipă # Sport.ro
Alexander Isak (25 de ani) pare să fi luat o decizie radicală: nu mai vrea să joace pentru Newcastle, clubul care îl ține blocat în această vară, deși atacantul suedez și-ar dori cu disperare să plece.
13:10
Când începe Campionatul European de polo de la Oradea. Lotul României, care are selecționer străin, și o veste bună pentru suporteri! # Sport.ro
Organizatorii au anunțat că intrarea la EURO va fi liberă.
13:10
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului în Premier League, exclusiv pe VOYO. Ultimele informații # Sport.ro
FC Liverpool și AFC Bournemouth joacă meciul de deschidere al ediției 2025/26 a campionatului englez de fotbal.
13:10
Fotbalistul crescut și lăudat de Mircea Lucescu a prins transferul carierei: 67.000.000 de euro! # Sport.ro
Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu Bournemouth pentru transferul fundașului central Ilia Zabarnyi.
13:00
Tinerii lui Zeljko Kopic au nevoie de minute și sunt trimiși în ligile inferioare.
13:00
Dennis Man (26 de ani) a plecat de la Parma după patru ani și jumătate și va juca în Eredivisie, la campioana ultimelor două sezoane, PSV Eindhoven.
13:00
Poveste de pomină cu Dan Petrescu și Florentin Petre la națională! ”Am transpirat instant” # Sport.ro
Actualul antrenor secund al lui Dinamo a fost invitatul emisiunii ”Fața la joc!”, difuzată pe PRO TV și VOYO.
12:50
Prima reacție a lui Dennis Man după ce a semnat cu PSV! Ce i-a spus impresarului când a aflat de ofertă # Sport.ro
Dennis Man a fost anunțat oficial de PSV Eindhoven.
11:50
Transferat recent la Vejle, Alexi Pitu (23 de ani) a bifat primele minute în tricoul danezilor, dar fără să iasă în evidență.
11:50
Internaționalul român începe o nouă aventură, acum în Eredivisie.
11:50
Dennis Man (26 de ani) a plecat de la Parma și a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven, campioana ultimelor două ediții din Eredivisie.
