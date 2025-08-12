Concluziile lui Beqiri, după ce Shkendija a eliminat-o pe FCSB, dar a fost umilită de Qarabag: ”Au jucat mult mai bine!”
Sport.ro, 12 august 2025 23:30
Shkendija a obținut un rezultat nesperat în dubla cu FCSB din turul doi preliminar Champions League.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
23:30
Concluziile lui Beqiri, după ce Shkendija a eliminat-o pe FCSB, dar a fost umilită de Qarabag: ”Au jucat mult mai bine!” # Sport.ro
Shkendija a obținut un rezultat nesperat în dubla cu FCSB din turul doi preliminar Champions League.
23:30
A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5 # Sport.ro
Fotbalul românesc este în doliu. Toader Șteț, tehnicianul care a reușit o performanță istorică pe banca lui FC Onești și care a pus umărul la renașterea Ceahlăului Piatra Neamț, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani.
Acum o oră
23:10
Sorin Cârțu, atac la Gigi Becali după tirada patronului FCSB: "Ce să mai distrugă? Tot cu influențe!" # Sport.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, a reacționat dur la adresa lui Gigi Becali, iritat de discursul recent al patronului de la FCSB.
22:50
Șoc în Franța! Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG: "Cineva a decis că nu mai pot face parte din grup" # Sport.ro
Gianluigi Donnarumma (26 de ani), portarul lui Paris Saint-Germain, și-a anunțat plecarea de pe Parc des Princes după sezonul magic al francezilor încununat cu câștigarea Ligii Campionilor.
Acum 2 ore
22:30
Vlad Dragomir e în play-off-ul Champions League! Calificare sub privirile lui David Luiz cu românul titular și reprofilat la Pafos # Sport.ro
Pafos, campioana Ciprului la care joacă Vlad Dragomir, s-a calificat în play-off-ul UEFA Champions League, după ce a eliminat Dinamo Kiev.
22:30
FCSB se pregătește pentru returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul va putea fi urmărit EXCLUSIV pe VOYO.
22:30
Mihai Stoica e convins că Dennis Man a luat decizia corectă când a semnat cu PSV: "De la retrogradare, în Liga Campionilor!" # Sport.ro
Mihai Stoica, oficialul FCSB, a analizat transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven și este de părere că internaționalul român a făcut cel mai bun pas posibil în carieră.
22:00
Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City # Sport.ro
Ștefan Târnovanu s-a aflat pe lista lui Galatasaray.
22:00
Planul FCSB pentru derby-ul cu Rapid: bilete la preț special pentru a umple peluza! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională # Sport.ro
Se anunță un derby de foc pe Arena Națională între Rapid și FCSB, duminică, de la ora 21:30, iar oficialii campioanei României au făcut deja prima mutare pentru a-și asigura o susținere masivă.
Acum 4 ore
21:40
Istvan Kovacs arbitrează duelul Fenerbahce - Feyenoord, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. În tur, olandezii s-au impus acasă cu 2-1.
21:40
Extraterestrul Duplantis a făcut-o din nou! A 13-a minune: record mondial la Budapesta cu o săritură ireală # Sport.ro
Armand "Mondo" Duplantis a scris din nou istorie!
21:30
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven, formația care l-a transferat de la Parma.
21:30
Gigi Becali îi dă replica lui Dan Șucu: "Toți mi se înclină mie!" Ce spune de scandalul pe care l-a iscat în Superliga # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a intervenit în conflictul deschis dintre Dan Șucu și Gino Iorgulescu, ridiculizându-l pe acționarul de la Rapid și lăudându-se cu influența pe care o are în fotbalul românesc.
21:10
FCSB se pregătește pentru returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
21:00
Mihai Stoica lansează acuzații grave la adresa unui arbitru din Superliga: "Mizerabil! Minte cu nerușinare!" # Sport.ro
Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a lansat un nou atac virulent la adresa arbitrului George Găman.
21:00
Shkendija, campioana Macedoniei de Nord, a fost eliminată în turul 3 preliminar din Liga Campionilor, după două eșecuri contra azerilor de la Qarabag, 0-1 acasă și 1-5 în deplasare.
20:50
Un scandal de amploare a izbucnit în ultimele zile în Superliga, după ce LPF a propus FRF să modifice un articol de regulament pentru a o ajuta pe FCSB în cazul lui Malcom Edjouma.
20:30
"Dictator!" Olandezii i-au făcut o descriere nemiloasă lui Istvan Kovacs! Amintiri de coșmar cu românul la centru # Sport.ro
Istvan Kovacs (40 de ani) a fost delegat la un meci de foc în preliminariile Ligii Campionilor, returul dintre Fenerbahçe și Feyenoord, iar numirea sa a agitat apele în Olanda.
20:20
Jack Grealish, cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City, a părăsit gruparea de pe Etihad.
20:10
CFR Cluj a primit o veste proastă înaintea returului cu Braga, din turul 3 preliminar al Europa League (joi, 21:30).
20:00
La doar un an de la transferul în Qatar, Florinel Coman ar putea reveni în fotbalul european.
20:00
Fostul jucător al lui Standard Liege, condamnat la 7 ani de închisoare pentru trafic de cocaină # Sport.ro
Ronnie Stam (41 de ani), care a evoluat în urmă cu un deceniu pentru Standard Liege, a primit o condamnare grea din partea justiției olandeze.
Acum 6 ore
19:40
Colegul lui Drăgușin a comis-o din nou! Thomas Frank n-a stat la discuții: OUT din lot pentru Supercupa Europei # Sport.ro
Tottenham va juca Supercupa Europei împotriva lui Paris Saint-Germain, miercuri, de la ora 22:00, la Udine.
19:30
Revoluție în atacul lui Inter! Chivu îl sacrifică pe Thuram și mizează pe un nou duo ofensiv # Sport.ro
Cristi Chivu pregătește o modificare tactică de proporții în compartimentul ofensiv al lui Inter Milano.
19:10
S-a aflat! Când revine Jude Bellingham pe teren după operația la umăr. Anunțul făcut de spanioli # Sport.ro
Spaniolii au anunțat când va reveni Jude Bellingham pe teren.
19:10
Etapa a cincea din Superliga | FCSB - Slobozia 0-1 tinde să devină un lucru banal și nimeni nu se sesizează # Sport.ro
Am trecut și de hopul cu numărul cinci, dar e o rundă din care nu ai prea multe de înțeles.
18:50
E OUT! Universitatea Craiova își pierde un jucător chiar înainte de returul cu Spartak Trnava # Sport.ro
Unul dintre jucătorii de la Universitatea Craiova și-a cerut plecarea de la formația din Bănie.
18:40
Jucătorii de la FCSB respiră ușurați după decizia lui Becali: "Ne bucurăm că a înțeles și ne-a lăsat" # Sport.ro
Mihai Popescu, unul dintre jucătorii de la FCSB, a vorbit deschis despre efectul pe care ieșirile publice ale patronului Gigi Becali îl au asupra moralului echipei.
18:40
Liverpool, de neoprit în mercato! A început negocierile pentru adversarul de acum două zile # Sport.ro
Liverpool are o campanie de transferuri foarte spectaculoasă în această vară, iar campioana Angliei nu are de gând să se oprească.
18:20
Noi dezvăluiri despre fotbalistul român beat și drogat care a provocat un accident mortal! A vrut să își lovească soția cu mașina # Sport.ro
Un fotbalist român a provocat o adevărată tragedie în noaptea de duminică spre luni.
18:10
A fugit din țară după ce a semnat! Un club din Superliga e în război cu atacantul și cere daune la FIFA: "Să plătească!" # Sport.ro
Război total între un club din Superliga și atacantul adus în această vară.
18:00
Radu Drăgușin, la Udine cu Tottenham pentru marele meci cu PSG! Imaginile postate de londonezi # Sport.ro
Supercupa Europei, Paris Saint-Germain - Tottenham, se joacă miercuri, de la ora 22:00, pe Stadio Friuli din Udine (Italia).
17:50
Speculațiile continuă! Polonezii anunță: ”Doar un miracol îl poate aduce pe Ianis Hagi la Legia!” # Sport.ro
Ianis Hagi este în continuare liber de contract.
Acum 8 ore
17:40
Iftime a ales! Numele-surpriză pe care îl vrea șef la LPF în locul lui Iorgulescu: "Liga nu are un președinte acum" # Sport.ro
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, face un pas în față în conflictul care zguduie fotbalul românesc și îl propune pe Cristi Balaj, președintele rivalei CFR Cluj, la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal.
17:30
Portughezii au tras concluzia despre Ianis Stoica după debutul de vis: "Un lucru e deja sigur" # Sport.ro
Ianis Stoica (22 de ani) a avut parte de un debut excelent la Estrela Amadora, formația din prima ligă a Portugaliei care l-a cumpărat în această vară de la FC Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro.
17:10
O nouă arenă prinde contur în Capitală! Anunțul momentului: "La anul, pe vremea aceasta, va fi gata. Am dat drumul lucrărilor" # Sport.ro
Bucureștiul se pregătește să primească un nou complex sportiv modern, după un deceniu de așteptare.
16:50
Genoa și-a trimis atacantul în Serie B! Fotbalistul a semnat, după o decizie surprinzătoare luată de club # Sport.ro
Alessandro Debenedetti, un atacant de 22 de ani, a fost împrumutat de Genoa la Virtus Entella, formație care va evolua în sezonul viitor de Serie B.
16:40
Dennis Man, întrebat de olandezi despre concurența cu Perisic! Răspunsul românului: ”E și asta o opțiune!” # Sport.ro
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven în cursul zilei de marți.
16:40
Despărțire surprinzătoare anunțată oficial la doar o zi după meciul Oțelul Galați - Rapid 1-1, care a închis etapa a cincea din Superliga.
16:30
Reacția președintelui de la Slobozia după ce a îngenuncheat campioana: "Am fost răsplătiți!" # Sport.ro
Unirea Slobozia a produs cutremurul etapei a 5-a din Superligă, învingând campioana FCSB chiar în Ghencea, scor 1-0.
16:20
Marco Dulca (26 de ani) a rămas fără echipă, după ce s-a despărțit de formația slovenă NK Celje, la care era legitimat de doi ani.
Acum 12 ore
15:30
Arsenal, cea mai bună pierzătoare din istoria Premier League. Ce record nedorit, dar unic a stabilit echipa londoneză # Sport.ro
Arsenal este unicul club din istoria fotbalului englez care a trăit această neșansă.
15:10
Plecat de la Dinamo, e titular la noua echipă și e la un pas de play-off-ul Conference League # Sport.ro
Îl mai țineți minte pe Naser Aliji, albanezul pe care Mircea Rednic l-a adus în România în 2018?
15:10
Nafi Thiam, triplă campioană olimpică, în pericol să rateze Mondialele de atletism! Care este motivul # Sport.ro
Campionatele Mondiale de la Tokyo sunt programate în perioada 13-21 septembrie.
15:10
Meciul dintre Drita și FCSB se va disputa joi, de la ora 21:00, și poate fi urmărit EXCLUSIV pe VOYO.
14:40
Victor Angelescu, prima reacție după Adunarea Generală a LPF: ”Eu cred că se vor schimba lucrurile” # Sport.ro
În cursul zilei de marți, 12 august, a avut loc Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal.
14:30
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) e tot mai aproape de despărțirea de PSG.
14:20
Cum prezintă CS Dinamo meciul cu Steaua din Liga 2, reacțiile acide ale suporterilor și cât costă un bilet pe ”Arcul de Triumf”! # Sport.ro
Acum avem un fel de ”Etern derby” și în divizia secundă.
13:50
„Divorț” în Premier League! Atacantul de 150 de milioane de euro forțează plecarea de la echipă # Sport.ro
Alexander Isak (25 de ani) pare să fi luat o decizie radicală: nu mai vrea să joace pentru Newcastle, clubul care îl ține blocat în această vară, deși atacantul suedez și-ar dori cu disperare să plece.
13:10
Când începe Campionatul European de polo de la Oradea. Lotul României, care are selecționer străin, și o veste bună pentru suporteri! # Sport.ro
Organizatorii au anunțat că intrarea la EURO va fi liberă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.