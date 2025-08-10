Telefobia, „boala digitală” a noii generații. Adolescenții evită apelurile vocale și preferă comunicarea scrisă
SpyNews, 10 august 2025 20:40
Într-o lume în care tefoanele sunt mereu la îndemână, apelurile vocale devin din ce în ce mai rare printre tineri. Adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani preferă să comunice prin mesaje scrise, aplicații de socializare sau note vocale, în locul interacțiunilor directe.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
21:00
Cele mai frumoase imagini de la nunta Ederei și a lui Liviu de la Mireasa. Foștii concurenți au fost cununați de Mihaela și Ștefan din sezonul 11 | FOTO # SpyNews
Edera și Liviu de la Mireasa au făcut marele pas pe 8 august 2025. Cei doi s-au căsătorit, iar nașii lor sunt Mihaela și Ștefan, finaliștii din sezonul 11. Foștii concurenți au făcut publice imagini superbe din cea mai importantă zi din viața lor.
Acum 30 minute
20:40
Telefobia, „boala digitală” a noii generații. Adolescenții evită apelurile vocale și preferă comunicarea scrisă # SpyNews
Într-o lume în care tefoanele sunt mereu la îndemână, apelurile vocale devin din ce în ce mai rare printre tineri. Adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani preferă să comunice prin mesaje scrise, aplicații de socializare sau note vocale, în locul interacțiunilor directe.
Acum o oră
20:20
Sorin Copilul de Aur și familia, în vacanță, după scandalul cu presupusa amantă. În ce destinație se relaxează manelistul alături de soție și fiice # SpyNews
Sorin Copilul de Aur și soția lui sunt împreună de 17 ani, iar în urmă cu câteva luni s-a zvonit că manelistul ar fi avut amantă pe care ar fi lăsat-o însărcinată. Se pare că problemele nu le-au afectat căsnicia celor doi, iar acum Sorin Copilul de Aur și familia se află în vacanță.
20:00
Câte clase are Betty Salam. Motivul pentru care artista a renunțat la școală: „E cel mai mare regret al meu” # SpyNews
Betty Salam a ales și a calea tatălui ei și s-a lansat în muzică încă din perioada adolescenței când a scos prima piesă. Artistp, însă, recunoaște faptul că și-a întrerupt studiile mult prea devreme, chiar în perioada când familia a fost lovită de un eveniment neplăcut, anume, moartea mamei sale, Ștefania Stoian.
Acum 2 ore
19:40
Maria de la Insula iubirii, părere sinceră despre Ella. Ce a deranjat-o la iubita lui Andrei: „Nu o judec, dar...” # SpyNews
Între Maria și Ella de la Insula iubirii au apărut ceva antipatii, după ce Ella ar fi evitat să spună că îi place de ispita Teo. Soția lui Marius a vorbit despre momentul în care s-au făcut alegerile la date din al cincilea episod.
Acum 4 ore
18:50
Sorin Puia de la Mireasa, sezonul 12. Cine este și ce așteptări are de la o potențială parteneră # SpyNews
Noul sezon Mireasa de la Antena 1 a adus în prim-plan o serie de concurenți cu povești de viață impresionante și personalități diverse. Printre aceștia se remarcă Sorin Puia, un tânăr de 28 de ani, originar dintr-o comună liniștită din județul Brăila.
18:50
Mercur iese retrograd din Leu. Tranzitul direct durează până pe 2 septembrie, iar perioada următoare aduce claritate și o înțelegere profundă a unor situații delicate. Unii nativi pot lua decizii care să le schimbe viața în bine.
18:20
Alina Pușcău iubește din nou! Concurenta de la Asia Express a vorbit despre bărbatul din viața ei: „Este un om extraordinar” # SpyNews
Alina Pușcău are un nou iubit. Modelul a vorbit pentru prima dată despre bărbatul din viața ei, despre care spune că este un om extraordinar. Cei doi au decis să formeze un cuplu după filmările de la Asia Express.
17:50
Augustin Viziru dezvăluie că viciile i-au distrus viața: „Nu aveam limite. Maria m-a salvat” # SpyNews
Actorul Augustin Viziru vorbește deschis despre cea mai grea perioadă din viața lui și despre felul în care fiica sa, Maria, i-a schimbat complet prioritățile. Cunoscut pentru rolurile sale de „băiat rău” din serialele românești, Viziru admite că în spatele imaginii de pe ecran s-au ascuns ani de haos, dependențe și lipsă de control.
17:50
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, surprinși în ipostaze romantice, în vacanță. Influencerița și iubitul ei se află în Grecia | FOTO # SpyNews
Sânziana Negru și Ștefan Floroaică adoră vacanțele, iar zilele trecute, cei doi au plecat în Grecia. Influencerița și iubitul ei se declară cuceriți de locul unde se află și au împărtășit cu urmăritorii lor câteva imagini din escapada lor romantică.
17:10
Alina Marymar își sărbătorește fratele, pe Ionuț. Imagine rară cu cei doi: „Parte din inima mea” | FOTO # SpyNews
Alina Marymar are o relație apropiată cu familia ei. Bruneta are și un frate pe nume Ionuț, pe care îl sărbătorește astăzi. Iubita lui Tzancă Uraganu i-a transmis un scurt mesaj emoționant și a făcut publică o imagine cu el.
Acum 6 ore
16:40
Iulia Vântur, despre începuturile în India: „Nu am fost privită cu simpatie, mai ales la început. Era o competiție mare” # SpyNews
După un deceniu de la plecarea din România, Iulia Vântur își aduce aminte cu emoție și sinceritate de provocările întâmpinate în India, unde și-a reconstruit cariera de la început. Vedeta a discutat deschis despre dificultățile cu care s-a confruntat în primii ani în Bollywood și despre modul în care a reușit, treptat, să-și câștige un loc într-o industrie extrem de competitivă.
16:40
Maria de la Insula Iubirii nu vede cu ochiul stâng! Concurenta, primele declarații despre problemele pe care le are # SpyNews
Maria Avram de la Insula Iubirii a împărtășit cu fanii, pentru prima dată, o problemă de sănătate cu care se confruntă. Concurenta din sezonul 9 a declarat că nu vede cu ochiul stâng absolut deloc. Maria de la Insula Iubirii a declarat că poartă ochelari.
16:30
Ionela de la Mireasa, sezonul 10, a născut! Ce nume au ales fosta concurenta și Robert pentru fiul lor # SpyNews
Ionela și Robert de la Mireasa au devenit părinți pentru prima dată astăzi. Fosta concurentă din sezonul 10 a adus pe lume un băiețel, iar ea și soțul ei au dezvăluit ce nume au ales pentru fiul lor.
16:00
Marilu Dobrescu, primele declarații despre scandalul cu Iustin Petrescu! După 2 luni de pauză, influencerița a revenit pe Internet # SpyNews
Marilu Dobrescu a revenit pe Internet, după 2 luni de absență. A fost prima dată când influencerița a lipsit o perioadă atât de lungă de pe Internet, iar absența ei a stârnit milte întrebări. Marilu Dobrescu a făcut primele declarații despre scandalul cu Iustin Petrescu, care a ajuns inclusiv în instanță.
15:20
Vica Blochina, surprinsă în ipostaze romantice cu un bărbat! Cât de fericită este vedeta | FOTO # SpyNews
Vica Blochina și-a sărbătorit ziua de naștere zilele trecute și a fost înconjurată de cele mai dragi persoane. Vedeta a avut și un invitat special alături de ea, cu care a fost surprinsă în ipostaze romantice!
Acum 8 ore
14:50
Ce i-a lipsit cel mai mult lui Serghei Mizil în Asia Express! Concurentul s-a întors din aventură cu povești fabuloase: ”Stăteam ca barza” # SpyNews
Noul sezon Asia Express are premiera pe data de 7 septembrie 2025. Telespectatorii vor avea parte de surprize uriașe. Până atunci, Serghei Mizil a făcut declarații savuroase despre experiența de care a avut parte. Iată ce i-a lipsit cel mai mult în competiție.
14:00
Cum a petrecut Mario Fresh de ziua lui de naștere! Artistul a fost în culmea fericirii când a văzut cine îi este alături: ”Trăiesc cea mai frumoasă viață” # SpyNews
Mario Fresh și-a sărbătorit ziua de naștere, în urmă cu o zi. Artistul s-a declarat un bărbat împlinit, după ce a petrecut alături de cele mai dragi persoane. Lui Mario Fresh nu i-a lipsit nimic în ziua în care a împlinit 26 de ani.
13:20
Cristian Cioacă s-a întors la Peniteciarul Mioveni! Ce se întâmplă cu fostul soț al Elodiei, la doi ani după eliberare # SpyNews
Cristian Cioacă a petrecut 10 ani în spatele gratiilor, iar în anul 2023 a fost eliberat. După 2 ani de libertate, fostul soț al Elodiei Ghinescu s-a întors la Penitenciarul Mioveni. Iată și primele imagini cu Cristian Cioacă la închisoare.
Acum 12 ore
12:30
7 ani de la moartea lui Stan Mustață: a plătit cineva pentru tragedia prin care a trecut un judecător? VIDEO # SpyNews
Pe 8 august 2025 se împlinesc 7 ani de la moartea fostului judecător Stan Mustață, care a devenit una dintre victimele Dosarului ICA, referitor la privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, în care a fost condamnat inclusiv profesorul Gheorghe Mencinicopschi.
12:30
Ei sunt Vlad Zgărdău și Vlad Popescu, cei doi bărbați care au murit în accidental aviatic din Arad! Val de reacții dureroase după tragedie | FOTO # SpyNews
Tragedia din Arad a stârnit multă durere în sufletele celor care i-au iubit și apreciat pe cei doi bărbați care au murit. Vlad Popescu și Vlad Zgardău și-au pierdut viașa, după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în Arad.
11:50
Gabriela și Dani Oțil au plecat într-o vacanță de vis! Imagini superbe de familie, alături de fiul lor! Ce destinație au ales | FOTO # SpyNews
Gabriela Oțil și Dani Oțil au plecat într-o vacanță superbă, alături de fiul lor! Cei doi au ajuns recent în vacanță, iar imaginile sunt fabuloase! Tiago este în centrul atenției și se pare că se distrează de minune în vacanță.
11:00
Alertă de ultim moment. A fost emis cod roșu de caniculă în mai multe județe. România se topește sub temperaturi record! | FOTO # SpyNews
Alertă în România! Mai multe județe din țara noastră intră sub codu roșu de caniculă. Meteorlogii au anunțat temperaturi record în România, în următoarele ore. Aproape toată țara intră sub cod portocaliu de caniculă.
10:30
Iulia Albu s-a afișat într-o ipostază mai rar întâlnită până acum. Vedeta a postat o imagine în care apare pe patul de spital, conectată la tubul de oxigen. Imaginile au stârnit îngrijorare în rândul fanilor.
10:00
Top 10 insule din Europa care merită vizitate cel puțin o dată în viață. Unde găsești cea mai bună mâncare și cele mai curate plaje # SpyNews
Insulele din Europa sunt un adevărat paradis pentru turiști. Dacă ești în căutarea unei destinații de vacanță unde să ai parte de mâncare delicioasă și plaje curate, îți prezentăm zece idei care îți vor fi de folos.
Acum 24 ore
23:50
Elena de la Mireasa, sezonul 11, adevărul despre relația cu socrii. Cum se înțelege cu părinții lui Florin # SpyNews
Elena și Florin au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din casa Mireasa. Chiar dacă au decis să nu facă pasul cel mare în competiție, fosta concurentă spune că relația lor este una frumoasă. Tânăra a vorbit și despre cum a fost primită în familia lui Florin.
23:00
Daciana Sârbu, relaxare la ceas de seară, în compania unui tânăr misterios şi a unei prietene! A mai fost surprinsă alături de acelaşi bărbat # SpyNews
Daciana Sârbu a petrecut timp de calitate alături de o prietenă și un tânăr misterios. Fosta soție a lui Victor Ponta a mai fost văzută în trecut alături de același bărbat, la acel moment împreună cu fiica ei adoptivă, Maria.
23:00
Augustin Căpâlnaș, fost ofițer cu funcții grele în MAI, care preda lecții de legislație rutieră în timp ce conducea fără permis autospecialele Poliției Române, este, mai nou, expert în securitate.
23:00
Trei ani de lacrimi și speranță! Mirela Năsturică, mărturisiri dureroase despre problema de sănătate cu care se confruntă fiica sa # SpyNews
După trei ani de incertitudine, lacrimi și drumuri nesfârșite prin spitale din mai multe țări, Mirela Năsturică a vorbit despre lupta fiicei sale cu o problemă gravă de sănătate. În ciuda greutăților, a apărut în sfârșit o rază de speranță.
23:00
Cuza de la Noaptea Târziu, topit după iubita lui! Imagini exclusive cu cei doi, la o plimbare romantică de seară, în parc | VIDEO # SpyNews
Dacă la început au fost destul de discreți cu relația lor și s-au ferit de ochii curioșilor, acum Cuza și iubita lui, Alexandra, nu se mai ascund. Recent, cei doi au împlinit un an de relație, iar povestea lor de dragoste pare să fie tot mai frumoasă. Cântărețul de la Noaptea Târziu este topit după partenera sa, iar acest lucru l-am observat și noi, atunci când i-am surprins la o plimbare romantică prin parc. Avem imagini exclusive cu artistul și iubita lui!
23:00
Justin Bieber, tandru alături de fiul său înainte de prima aniversare: „Este copia mea fidelă” # SpyNews
Justin Bieber le oferă fanilor imagini rare din viața lui de tată, cu doar două săptămâni înainte ca fiul său, Jack Blues Bieber, să împlinească un an. Artistul canadian a publicat pe Instagram o serie de fotografii intime alături de băiețelul său, surprinzând un moment emoționant tată-fiu.
22:50
Irisha are un nou iubit, după despărțirea de italianul Domenico? Imaginile cu care influencerița și-a pus pe jar urmăritorii | FOTO # SpyNews
Irisha și fostul iubit s-au despărțit în urmă cu câteva luni, după un an de relație. Influencerița declara după separare că nu se grăbește să își facă un nou iubit, iar de curând, s-a afișat lângă un bărbat căruia nu i-a dezvăluit identitatea.
22:00
Diana Dumitrescu a surprins publicul cu un anunț neașteptat, după ce a ales să se retragă din viața publică, pentru a acorda tot timoul familiei sale. În ciuda aparențelor, vedeta a recunoscut că nu e chiar totul roz și mai apar mici tensiuni între ea și soțul ei.
21:40
Cât de îndrăgostiți sunt Bogdan Mocanu și iubita lui, Iasmina, după ce s-au împăcat! Imagini romantice cu cei doi | FOTO # SpyNews
Bogdan Mocanu și Iasmina erau împreună de câteva luni, până când tânăra a dat de înțeles că s-au despărțit. Relația lor pare că evoluează frumos în prezent. Imagini romantice cu cei doi, după ce s-ar fi separat.
21:10
Dana Badea, declarații controversate despre fostul iubit, după ce au apărut din nou împreună: „Tzancă cu 2 neveste, de ce nu poate și Alin?” Ce spune bruneta despre relația lor # SpyNews
Dana Badea și fostul iubit nu mai sunt împreună de un an. TikTokerul s-a întors la prima lui iubire, care urmează să îl facă tată pentru a doua oară. Chiar și așa, Alin s-a afișat săptămânile trecute alături de Dana Badea. Bruneta a făcut declarații cu care și-a pus pe jar urmăritorii.
21:10
Cât te costă o zi de spitalizare la stat dacă nu ești asigurat la CNAS. Ce trebuie să știi despre pachetul minimal de servicii medicale # SpyNews
Persoanele care nu sunt asigurate în sistemul public de sănătate din România pot primi doar un pachet de servicii medicale minime. În cazul unei spitalizări, costurile pot fi foarte mari, iar neplata aduce consecințe serioase.
Ieri
20:30
Fosta soție a lui Robert Lele, pusă la zid pentru cum își crește fiica pe care o are cu manelistul. Mesajul dur al Lorenei # SpyNews
Robert Lele și fosta soție au împreună o fiică, pe Antonia. Fetița locuiește cu mama ei și își vizitează tatăl, iar Lorena, fosta soție a manelistului, a fost criticată de curând pentru cum își crește fiica. Reacția brunetei nu a întârziat să apară.
20:20
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu, dublu campion la baschet în Serbia! Povestea copilului crescut „ca sânge din sângele lor” # SpyNews
Bucurie de nedescris în familia lui Horia Brenciu. Toma, fiul adoptat a lui Horia și al soției sale, Alice Dumitrescu, o obținut rezultate semnificative la o competiție internațională de baschet care a avut loc în Serbia. Artistul a împărtășit această veste cu fanii, însoțită de un mesaj plin de emoție.
19:50
George Jaguarul de la Insula iubirii își sărbătorește ziua de naștere. Ce urare i-a transmis ispita Mattia Carnessali | FOTO # SpyNews
George Jaguarul își sărbătorește ziua de naștere. Ispita de la Insula iubirii a împlinit 34 de ani. Încă de la la primele ore, tânărul a fost surprins cu mesaje de la oamenii dragi, inclusiv de la celelalte ispite, printre care și Mattia Carnessali, care nu a fost prezent la petrecerea organizată de ziua lui de naștere.
19:00
Deși multe femei sunt deja conștiente de importanța hidratării, a protecției solare și a demachierii zilnice, există totuși o serie de obiceiuri mai puțin cunoscute care pot contribui semnificativ la menținerea unui ten strălucitor și lipsit de riduri.
19:00
Adda, schimbare radicală de look. Cum arată acum cântăreața, după ce s-a tuns scurt | FOTO # SpyNews
Adda s-a lăsat pe mâinile hairstylist-ului. Cântăreața și-a făcut o schimbare radicală de look, asta pentru că s-a tuns scurt. Iată cum arată în prezent artista.
18:20
Naba Salem îi pune la punct pe cei care o critică. Ce a enervat-o la culme pe ispita de la Insula iubirii: „Mi-ar fi rușine de rușinea unora” # SpyNews
Apariția Nabei Salem la Insula iubirii în rolul de ispită a stârnit o mulțime de reacții. În timp ce unii o apreciază pentru felul în care arată și sinceritate, alții au pus-o la zid pe brunetă, motiv pentru care a reacționat.
17:50
Cum își încep Claudia Puican și Amir, băiețelul ei, dimineața. În ce ipostaze s-a pozat frumoasa mămică alături de bebeluș | FOTO # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară și-au făcut bagajele, l-au luat pe Amir și au plecat în prima vacanță a bebelușului. Aceștia au ales ca destinașie Turcia, iar Claudia a împărtășit pe Instagram rutina de dimineață a ei, și a fiului.
17:50
Loredana Chivu reacționează, după ce s-a spus că va fi evacuată din penthouse-ul ei. Ce se întâmplă în procesul dintre ea și fostul iubit # SpyNews
Loredana Chivu și fostul ei iubit sunt încă în proces după o bună perioadă de când s-au despărțit. Blondina a reacționat dur, după ce s-a spus că va fi evacuată din penthouse-ul ei. În doar câteva săptămâni, fosta asistentă TV și fostul iubit se vor întâlni din nou la tribunal.
17:20
Răzvan Simion a împlinit 45 de ani. Ce declarație de dragoste i-a făcut Daliana Răducan, de ziua lui de naștere # SpyNews
Răzvan Simion a împlinit ieri, pe 8 august, 45 de ani. Prezentatorul TV a fost surprins de la primele ore ale zilei cu urări de „La mulți ani!” din partea celor dragi, dar un alt mesaj special a venit din partea Dalianei Răducan.
16:40
Claudiu și Isa de la Insula Iubirii, mai fericiți ca niciodată. În ce ipostaze s-au postat foștii concurenți # SpyNews
Claudiu de la Insula Iubrii trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. După cererea în căsătorie din cadrul emisiunii, acesta se bucură de momente romantice alături de Isa, logodnica sa. Imaginile publicate recent au stârnit reacții în mediul online. Vezi în ce ipostaze s-au postat!
16:40
Bianca Drăgușanu o pulverizează pe Claudia Pătrășcanu! Ultimele procese cu artista au călcat-o pe nervi: ”Este penibil, aberant” # SpyNews
Bianca Drăgușanu a făcut declarații tranșante despre scandalurile cu Claudia PătrășcanuVedeta este deranjată de procesele intentate de ea și a pus-o la zid. Bianca Drăgușanu și-a exprimat revolta la Summer Star!
16:40
Edera și Liviu de la Mireasa, sezonul 11, s-au căsătorit! Primele imagini cu cei doi din ziua în care au devenit o familie | FOTO # SpyNews
Edera și Liviu de la Mireasa, sezonul 11, au devenit o familie. Cei doi s-au căsătorit civil și și-au jurat iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu. Mihaela și Ștefan, finaliștii aceluiași sezon, le sunt nași.
16:10
Ronald Gavril, declarație superbă de dragoste pentru Anamaria Prodan! Iubitul vedetei a uimit pe toată lumea: ”Viața capătă sens” # SpyNews
Anamaria Prodan și Ronald Gavril trăiesc o poveste de iubire ca în basme. Pe măsură ce timpul trece, relația celor doi devine din ce în ce mai puternică. Ronald Gavril își strigă public iubirea și i-a făcut o declarație dragoste Anamariei Prodan.
15:50
Cum arată casa de 900 de metri pătrați a Andreei Popescu! Are saună, cinema și a investit milioane de euro în ea | FOTO # SpyNews
Andreea Popescu și Rareș Cojoc trăiesc într-o casă la fel ca cele de la Hollywood! Vedeta are un penthouse impresionant, care se întinde pe 900 de metri pătrați, unde se simte la fel ca în vacanță: are saună, cinema și o grădină superbă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.