Mirel Rădoi, criză de nervi după victoria Craiovei! Antrenorul a luat la pumni banca tehnică
Sport.ro, 10 august 2025 23:30
Universitatea Craiova a câștigat partida cu Hermannstadt cu scorul de 1-0.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
00:00
Gigi Becali, dezamăgit de jucătorul în care avea cea mai mare încredere: ”Toate mingile la adversar!” # Sport.ro
FCSB a pierdut în Ghencea în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea din Superliga României.
Acum 10 minute
23:50
Ascensiunea lui "Deano". În 2019 era "ciuruit" de Florinel Coman, acum i-a furat Supercupa lui Liverpool: "Suntem mai buni decât România" # Sport.ro
Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei după ce a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare, scor 3-2, după 2-2 în timpul regulamentar. Meciul a fost transmis în direct pe VOYO.
23:50
Suporterii Unirii Slobozia, dezlănțuiți după victoria cu FCSB! Ce i-au scandat lui Mihai Stoica # Sport.ro
FCSB a înregistrat un nou eșec rușinos.
23:50
Gigi Becali, la pământ după ce FCSB a pierdut și cu Slobozia: "Nu merge cu trichi-trichi" # Sport.ro
FCSB a suferit al treilea eșec la rând în Liga 1, iar patronul Gigi Becali nu mai găsește explicații pentru parcursul campioanei.
23:50
Campioana României a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superligă.
Acum 15 minute
00:10
Unirea Slobozia a câștigat meciul cu FCSB, scor 1-0, în etapa cu numărul 5 din Liga 1.
00:10
FCSB a pierdut din nou în Superliga României, scor 0-1 cu Unirea Slobozia.
Acum 30 minute
23:40
FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia! De 6 ani nu s-a mai întâmplat așa ceva # Sport.ro
FCSB a suferit o nouă înfrângere în Liga 1! Campioana României a fost răpusă de Unirea Slobozia, scor 0-1, în Ghencea.
23:30
Mirel Rădoi, criză de nervi după victoria Craiovei! Antrenorul a luat la pumni banca tehnică # Sport.ro
Universitatea Craiova a câștigat partida cu Hermannstadt cu scorul de 1-0.
Acum o oră
23:00
Spaniolii l-au desființat pe Andrei Coubis după debutul ratat la AC Milan: ”Cel mai prost început posibil!” # Sport.ro
A fost o seară de coșmar pentru AC Milan în amicalul cu Chelsea, scor 1-4.
23:00
FCSB se duelează cu Unirea Slobozia în etapa a cincea din Superliga României.
Acum 2 ore
22:50
Meci excelent făcut de român în Israel.
22:30
FCSB se duelează cu Unirea Slobozia în etapa a cincea din Superliga României.
22:10
Superbe! Ștefania Uță cu aur și Daria Vrînceanu cu argint au adus singurele medalii la Campionatele Europene U-20 de atletism # Sport.ro
Final de competiție cu două rezultate foarte bune ale atletelor noastre.
22:10
Mircea Rednic, explozie de bucurie după ce Standard Liege a bătut o echipă tare din Belgia! # Sport.ro
Victorie de senzație pentru Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic (63 de ani), în campionatul din Belgia.
22:00
Mirel Rădoi, nemulțumit după victoria oltenilor cu Hermannstadt + Anunț pentru Markovic: ”La noi nu avea niciun viitor!” # Sport.ro
Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui Hermannstadt în etapa a cincea din Superliga României.
Acum 4 ore
21:50
FCSB întâlnește Unirea Slobozia, pe stadionul Ghencea din București.
21:40
Marius Măldărășanu, revoltat de golul anulat al lui Chițu! Acuză arbitra VAR: ”Nu știu ce personalitate are!” # Sport.ro
Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui Hermannstadt în etapa a cincea din Superliga României.
21:40
Crystal Palace a câștigat al doilea trofeu major din istoria clubului.
21:20
Internaționalul român a făcut un pas înapoi în această vară, din Serie A în Super Lig.
21:20
Crystal Palace a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare, 3-2 după 2-2 și a cucerit Supercupa Angliei (FA Community Shield), meci transmis LIVE de VOYO.
21:00
A fost sau n-a fost gol? Fază IMPOSIBILĂ în prelungirile meciului Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-0 și cine a fost la VAR # Sport.ro
Final cu scandal în meciul din Bănie.
21:00
Allegri a dat verdictul pentru Luka Modric după debutul la AC Milan: ”Trebuie să muncească!” # Sport.ro
AC Milan a pierdut amicalul cu Chelsea de pe Stamford Bridge cu scorul de 1-4.
21:00
Cele mai tari imagini de la festivitatea de premiere: Crystal Palace, supercampioana Angliei! # Sport.ro
Crystal Palace a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare, 3-2 după 2-2 și a cucerit Supercupa Angliei (FA Community Shield), meci transmis LIVE de VOYO.
20:30
Scandal în Superligă după modificarea regulamentului! Replica lui Gigi Becali după ce Rapid și Craiova au acuzat că FCSB e avantajată: ”Îți trebuie inteligență!” # Sport.ro
Federația Română de Fotbal a aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal cu privire la modificarea regulii care împiedica cluburile să adauge pe lista A jucători excluși anterior din lotul echipei.
20:20
El este MVP-ul din Supercupa Angliei, Crystal Palace - Liverpool 2-2, 3-2 la loviturile de departajare! Meciul a fost LIVE pe VOYO # Sport.ro
Surpriză în primul meci din sezonul fotbalistic 2025-2026 din Anglia.
20:00
Favoritul lui Gigi Becali, OUT! Cum arată echipa FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia # Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia se joacă de la ora 21:30, pe stadionul din Ghencea, și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:00
Nu a fost întâmplător! Cum a făcut Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, minuni în fața lui Liverpool în Supercupa Angliei # Sport.ro
Crystal Palace a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare, scor 2-2 (3-2 d.l.d.) și a cucerit Supercupa Angliei.
Acum 6 ore
19:50
Nota HORROR primită de Andrei Coubiș în Chelsea - AC Milan 4-1 după autogol și eliminare! Ce urmează pentru român # Sport.ro
Milanezii au pierdut la scor amicalul de lux de pe Stamford Bridge.
19:40
Un jucător și-a luat ”adio” de la fanii FCSB-ului printr-un amplu mesaj postat pe rețelele de socializare.
19:10
Mai jos aproape că nu se putea! Pe ce loc a încheiat naționala României la Campionatul European # Sport.ro
Dezastru pentru tricolorele Under 17.
19:10
Cum s-a descurcat Aberdeen, posibila adversară lui FCSB din play-off-ul UEL, cu Celtic! Antrenorul Thelin așteaptă un transfer de senzație # Sport.ro
Aberdeen va fi adversara lui FCSB în play-off-ul Europa League în cazul în care roș-albaștrii vor câștiga dubla cu Drita.
18:50
Bate vântul pe stadionul unei echipe de tradiție din România: ”De doi ani n-a mai jucat nicio echipă acolo” # Sport.ro
În urmă cu trei ani, mai mulți foști jucători emblamatici ai Mediașului au pus bazele unui nou proiect.
18:30
IAD la Craiova! Ce temperatură arată termometrul înainte de Universitatea Craiova - FC Hermannstadt # Sport.ro
Meciul din Bănie este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:30.
18:20
”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!” # Sport.ro
Ianis Hagi este liber de contract după despărțirea de Rangers.
18:10
Fiul marelui Carlo Ancelotti se descurcă de minune în campionatul Braziliei.
Acum 8 ore
17:50
Andrei Coubiș, DEZASTRU acum în Chelsea - AC Milan! Autogol în minutul 5, cartonaș roșu în minutul 18 # Sport.ro
Fundașul cu selecții la naționalele de tineret ale României nu a apucat să joace nici măcar 20 de minute pe Stamford Bridge.
17:30
Transferul de 95 de milioane de euro al lui Liverpool a deschis scorul după patru minute în Supercupa Angliei (LIVE pe VOYO) # Sport.ro
Liverpool, campioana Angliei, și Crystal Palace, câștigătoarea Cupei Angliei, se duelează în Supercupa Angliei.
17:30
”Mitriță, du-ne în Champions League!” Românul e ”Mitriță the King” în China: 6 meciuri, 7 goluri și 3 pase decisive! # Sport.ro
Alexandru Mitriță face legea și la Zhejiang FC.
17:00
”Done deal!” Dennis Man la PSV se face! Când semnează, care este durata contractului și adevărata sumă de transfer # Sport.ro
Dennis Man schimbă echipa în această vară.
16:50
Văzut mare speranță la FCSB, a ajuns în Liga 3! Ilie Dumitrescu l-a propus la prima echipă # Sport.ro
În urmă cu câțiva ani, Ilie Dumitrescu îi sugera lui Gigi Becali să îi dea șansa lui Andrei Istrate să evolueze pentru prima echipă a lui FCSB.
16:50
Specialiștii au dat verdictul: câte echipe din Superligă se vor califica în cupele europene # Sport.ro
România are șanse mari să aibă echipe în grupele cupelor europene în acest sezon.
16:50
Foștii jucători de la Gloria Buzău fug fiecare pe unde apucă.
16:30
Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște s-a încheiat! A mai rămas un singur meci din a doua etapă a Ligii 2 # Sport.ro
Ardelenii au obținut duminică prima victorie din acest campionat.
16:20
Adrian Petre (27 de ani), fostul internațional de tineret, a semnat un nou contract, după ce a evoluat în ultimii doi ani în Liga 2.
Acum 12 ore
15:40
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, duminică, Cupa Dunărea, după ce a obţinut a treia victorie la turneul amical, cu Dunărea Brăila, scor 31-28 (16-14).
15:30
Campioana României a înregistrat 29 de jucători pe lista LPF pentru noul sezon de Superliga, iar printre ei se află și un nume-surpriză.
15:10
Moldovenii au început bine sezonul și nu se mai tem de retrogradare.
15:00
Oraşul New York se pregăteşte să găzduiască ultimul turneu de Mare Şlem din tenisul profesionist, US Open, în condiţii dificile, valul de căldură care va lovi metropola de pe Coasta de Est a Statelor Unite ameninţând să depăşească 38 de grade Celsius, scrie cotidianul Marca.
15:00
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului # Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.