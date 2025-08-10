Mirel Rădoi, criză de nervi după victoria Craiovei! Antrenorul a luat la pumni banca tehnică

15:00

Oraşul New York se pregăteşte să găzduiască ultimul turneu de Mare Şlem din tenisul profesionist, US Open, în condiţii dificile, valul de căldură care va lovi metropola de pe Coasta de Est a Statelor Unite ameninţând să depăşească 38 de grade Celsius, scrie cotidianul Marca.