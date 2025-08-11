Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de lei
TeleM Iași , 11 august 2025 10:30
Polițiștii de frontieră din Botoșani au fost nevoiți să folosească focuri de armă pentru a...
Acum 5 minute
10:40
Vânzările imobiliare au explodat în Bacău în luna iulie: creștere de peste 120% față de iunie # TeleM Iași
Piața imobiliară din județul Bacău a cunoscut o explozie a vânzărilor în luna iulie 2025, potrivit celor...
Acum 15 minute
10:30
La Piatra-Neamț vor fi amenajate, în premieră, cinci parcuri pentru căței. Primăria a luat această...
10:30
Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de lei # TeleM Iași
Polițiștii de frontieră din Botoșani au fost nevoiți să folosească focuri de armă pentru a...
Acum 30 minute
10:20
Donald Trump a menționat că doreşte să evacueze toţi oamenii fără adăpost din Washington. Preşedintele...
10:20
Sâmbătă, 9 august 2025, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că pregătește un proiect de...
Acum o oră
10:10
În cursul dimineții de astăzi, 11 august 2025, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de...
10:00
În vederea remedierii unei avarii apărută la rețeaua de distribuție a apei potabile, APAVITAL S.A....
10:00
O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu...
10:00
Peste 30.000 de absolvenții de liceu sunt așteptați săptămâna aceasta la probele scrise din cadrul...
09:50
Tineri surprinși parcând pe linia de tramvai din fața Palatului Culturii. Consilier local: „Poliția Locală nu a reacționat” # TeleM Iași
Un grup de tineri a blocat linia de tramvai din fața Palatului Culturii din Iași,...
09:50
O vacă a lovit-o pe stăpână după ce a fătat – femeie de 86 de ani, în stare gravă la spital # TeleM Iași
Incident neobișnuit în comuna Andrieșeni, județul Iași: o femeie de 86 de ani a ajuns...
Acum 24 ore
18:20
Suceava | Toate casele afectate de puhoaie și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern # TeleM Iași
Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani...
17:20
In aceasta dupa amiaza, la ora 14.05, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu...
16:40
O companie biofarmaceutică aflată în stadiu clinic, axată pe dezvoltarea de terapii oncologice mai sigure,...
16:20
Grupa operativă ISU Vrancea a fost activată din cauza unui puternic incendiu de vegetație în comuna Vânători # TeleM Iași
În aceste momente, mai multe echipaje de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de...
15:50
Cluj-Napoca marchează un moment istoric în infrastructura sa de transport public. Primarul Emil Boc a...
15:40
Epopeea bazinului olimpic din Iași – o adevărată sagă a răbdării și promisiunilor. Pașcaniul se pregătește de inaugurarea primului bazin de înot # TeleM Iași
De ani buni, ieșenii visează la un bazin olimpic modern, care să le aducă măcar...
15:00
Ratele romanilor cu credite in lei vor creste incepand cu 1 octombrie 2025. Valoarea IRCC...
14:30
În această după-amiază, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Galați...
14:10
Ministrul Educației susține că nu sunt bani pentru salariile profesorilor și burse până la finalul anului # TeleM Iași
Daniel David, ministrul Educatiei a declarat intr-o emisiune la B1TV ca nu sunt bani pentru...
13:10
Adrian Năstase îi ceartă pe români că nu au ținut doliu național după moartea lui Ion Iliescu # TeleM Iași
Adrian Năstase a găsit de cuviință să-i certe pe români că nu au ținut doliu...
13:00
Un ieșean a fost arestat după ce a bătut și tâlhărit un bărbat, într-un parc din Târgu Ocna # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești,...
12:40
România nu mai este doar o țară de tranzit, ci a devenit o piață de desfacere a drogurilor. DIICOT a confiscat 2 tone de droguri în primele 7 luni ale anului # TeleM Iași
România nu mai este doar o țară de tranzit, ci a devenit o piață de...
12:20
Aliații europeni se mobilizează pentru Kiev: „Calea către pacea din Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina!” # TeleM Iași
Aliații europeni ai Ucrainei s-au reunit sâmbătă, în sprijinul Ucrainei, subliniind necesitatea respectării suveranității sale...
12:00
Botoșani | Focuri de armă la granița cu Rep. Moldova pentru prinderea unor contrabandiști de țigări # TeleM Iași
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Românești, aflați în exercitarea unei misiuni...
11:40
Tragedie petrecuta ieri dupa amiaza in Malini. O fetita de numai 8 ani a fost...
11:30
Ieșenii râd de ritmul lucrărilor Primăriei la parcul din fața Teatrului Național: „Termină Umbrărescu autostrada până atunci!” # TeleM Iași
La Iași, timpul curge altfel. În fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri", lucrările la parc au...
11:10
Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Iași, aflați într-o misiune specifica pe raza localității Valea...
10:50
Iașul și Moldova – o regiune izolată și abandonată în așteptarea autostrăzilor A7 și A8 # TeleM Iași
În timp ce alte regiuni ale României beneficiază de investiții masive în infrastructura rutieră, Iașul...
Ieri
09:30
Vizita inopinata a președintelui Nicușor Dan în Republica Moldova. Acesta a participat aseară, alături de...
9 august 2025
17:10
In aceste momente, forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia...
16:00
Salvamontistii din Neamt intervin, de la aceasta ora, in urma unui apel 112 in Masivul...
15:30
Anual, România plătește salarii de peste 250 milioane de euro pentru consilierii personali # TeleM Iași
Potrivit Ministerului Dezvoltarii, la nivel național sunt prevăzute un număr total de 10126 de posturi...
14:40
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska să discute despre războiul din Ucraina. Zelenski spune că negocierile sunt inutile fără prezența lui # TeleM Iași
Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump se vor întâlni în Alaska...
14:10
Medicii ieșeni se luptă să salveze un bebeluș născut cu o afecțiune gravă la Spitalul Rădăuți # TeleM Iași
Misiune contracronometru pentru medicii ieseni care se lupta sa salveze o fetita nascuta azi noapte...
13:00
Accident aviatic la Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea Astra Vagoane # TeleM Iași
Tragedie in aceasta dimineata la Arad, dupa ce, un avion de mici dimensiuni, in care...
12:50
Podu Iloaiei și-a propus să devină independent energetic. Licitație pentru un parc fotovoltaic la marginea orașului # TeleM Iași
Primaria Podu Iloaiei a scos la licitatie contractul pentru infiintarea unei capacitati de producere a...
12:40
Vrancea | Primăria Garoafa a concesionat unei firme din Capitală peste 300 de hectare de teren în vederea construirii unui parc fotovoltaic # TeleM Iași
La sediul Primăriei Garoafa a fost semnat un contract pentru concesiunea unui teren în suprafață...
12:10
Deputatul Bogdan Cojocaru: „Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională!” # TeleM Iași
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, critică ferm măsurile din Pachetul II promovat de administrația...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Un elev de la Colegiul National Iași a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială # TeleM Iași
Opt medalii au fost obtinute de echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială...
10:20
Două săptămâni de mobilizare la Maternitatea Elena Doamna după incendiul de la Cuza Voda # TeleM Iași
Cele două săptămâni care au trecut de la incendiul izbucnit la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie...
10:20
Bacău | Intervenții chirurgicale în premieră la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși # TeleM Iași
Intervenții chirurgicale în premieră, specialitatea otorinolaringologie la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei" Buhuși, deviație de...
10:10
Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de...
8 august 2025
22:20
Palatul Culturii din Iași va desfășura în această toamnă o serie de evenimente culturale care aduc în prim-plan atât trecutul său istoric, cât și deschiderea spre parteneriate internaționale. Complexul Muzeal Național Moldova anunță două momente importante: aniversarea unui secol de la inaugurarea oficială a Palatului și organizarea, în premieră națională, a Balului Prințului de Monaco. Primul eveniment major va avea loc pe 11 octombrie, dată la care se împlinesc exact 100 de ani de la inaugurarea...
17:00
România încă nu are un centru național pentru mari arși, în stare critică sunt adesea transportați în străinătate, pentru că spitalele de aici nu au capacitatea necesară să îi trateze. Deși autoritățile discută de ani bunidespre înființarea unui astfel de centru, proiectele bat pasulpe loc. În tot acest timp, viețile unor pacienți depind de transferuri externe și de banii statului cheltuiți în spitale din afara țării. La Iași există o clinică specializată, dar are doar cinci paturi, mult prea puține pentru volumul de cazuri care ajung aici din toată Moldova și nu numai. Tara noastră are nevoie urgentă de o strategie aplicată, princare marile orașe ale țării, Cluj, Timișoara, București, Iași, Brașov, Constanța să fie dotate cu centre moderne pentrutratamentul marilor arși. Fără aceste investiții, viețilepacienților atârnă de un fir de păr. Petru Movilă – Președinte PMP Iași: ,, În 2019, s-a instalat,...
16:10
Explicațiile lui Alexandru Petrescu, șeful ASF despre legea pensiilor private: „În 2030, sute de mii de oameni vor întruni condiţiile să iasă la pensie!” # TeleM Iași
Statul impune un prag minim pentru pensiile private plătite lunar, forțând astfel ca beneficiarii să...
16:00
Un tanar politist in varsta de 22 de ani din Vrancea, a murit la Spitalul...
15:50
Statul impune un prag minim pentru pensiile private plătite lunar, forțând astfel ca beneficiarii să...
15:50
Un tanar politist in varsta de 22 de ani din Vrancea, a murit la Spitalul...
15:50
Guvernul a ratificat acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei...
