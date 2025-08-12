Nemții vor să înăsprească ajutorul acordat solicitanților de azil din Ucraina. Doar o treime dintre refugiații ucraineni lucrează
Prim-ministrul bavarez Markus Söder a declarat într-un interviu acordat la începutul lunii august că doar...
În această după-amiază, jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare" Bacău au fost solicitați...
Șase unități de învățământ din județul Vrancea vor fi reorganizate prin fuziune, începând cu anul...
Un portughez a introdus în țară 1 kg de cocaină să o vândă consumatorilor din Iași, Vaslui și Neamț
Procurorii DIICOT Neamț au dispus reținerea unui cetățean portughez, cu vârsta de 60 de ani,...
Cum a explodat inflația după eliminarea plafonării tarifelor la energie și majorările de taxe?
În ultimele luni, România a înregistrat o creștere semnificativă a prețurilor, pe fondul eliminării plafonării...
Prim-ministrul bavarez Markus Söder a declarat într-un interviu acordat la începutul lunii august că doar...
Institutul de Psihiatrie Socola din Iași demarează în acest an două proiecte majore cu finanțare...
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Podu Iloaiei și Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani, cu...
Mugur Isărescu: „Accelerarea absorbției fondurilor europene, esențială pentru evitarea recesiunii!"
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, avertizează că evitarea recesiunii depinde în mare măsură...
Costel Alexe, o noua reacție după scandalul microbuzelor școlare cumpărate la suprapreț: „Nu doar Iașul ci toate județele au achiziționat microbuze la asemenea prețuri!"
Suspiciuni de prețuri supraevaluate la microbuzele electrice din PNRR. Ministrul Investițiilor trimite Corpul de Control,...
Marcel Ciolacu: „Inflația a explodat la 7,8%. Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân!"
Inflația a urcat la 7,8%, nivel care readuce România la situația de acum doi ani,...
Un incident șocant a avut loc în noaptea de luni spre marți, la Onești, unde...
În nopțile de august, cerul devine scenă pentru unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice...
La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe DJ 209B, tronsonul...
Microbuze electrice școlare cumpărate prin PNRR, la preț dublu. Ministrul Investiţiilor a mobilizat Corpul de Control la Iași
Ministrul Investiţiilor anunţă că va trimite Corpul de Control pentru a verifica modul în care...
Din scandalul transferurilor fără concurs de la MAE: transferată, în 2022, de la Primăria Piatra-Neamț la Ambasada României din China
Scandalul național privind detașările și transferurile fără concurs în Ministerul Afacerilor Externe readuce în atenție...
Autostrada A7 Focșani – Bacău: Imagini dezolante cu șantiere abandonate de muncitorii UMB
Pasionații de infrastructură au postat luni imagini cu loturile 1 și 2 ale A7 Focșani...
Urmează noi zile caniculare în România. Zonele unde persistă valul de căldură. Prognoză pe patru săptămâni
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate...
Au apărut tarifele dinamice la energie. Oferta unui furnizor pentru kWh între orele 11 şi 15
Primele facturi la curent după eliminarea plafonării au venit cu un şoc. Unele sunt duble...
Aproximativ o treime din cei peste 35.000 de elevi care locuiesc în cele 27 de...
Gheorghe Șoldan: Mai multe case distruse de inundațiile din orașul Broșteni ar putea fi construite în alte locații
Cinci case distruse de inundațiile din orașul Broșteni ar putea fi construite în alte locații,...
CJ Suceava a modernizat încă două tronsoane de drumuri, în Voitinel și Șaru Dornei, care nu au mai fost asfaltate de mai mulți ani
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că după ani de așteptare, încă două...
Bărbat din Bacău, arestat 30 de zile după ce și-a bătut soția pentru un borcan spart. Scenele au fost filmate de un martor
Un bărbat de 52 de ani din Bacău își va petrece următoarele 30 de zile...
Pilonul II de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eşalonată. Ce spun cei din ASF
Pilonul II de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eşalonată, nu...
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a vizitat stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de...
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că primarii vor putea decide dacă permit sau nu...
APIA propune un nou sistem de impozitare auto bazat pe principiul „poluatorul plătește"
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) așteaptă adoptarea noului sistem de impozitare pentru autovehicule...
Nivelul general al amenințărilor cibernetice în România a rămas ridicat în 2024, un an marcat...
România, absentă de la o întâlnire strategică a europenilor înaintea summitului Trump–Putin
Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a atras atenția pe Facebook asupra faptului că...
În județul Giurgiu, în localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație...
PSD condiționează rămânerea în coaliție de adoptarea unui „pachet pentru eliminarea privilegiilor"
Partidul Social Democrat anunță că nu va mai participa la ședințele coaliției de guvernare până...
Locuri insuficiente în creșele din Iași. Primăria caută soluții pentru a răspunde cererii tot mai mari
Municipiul Iași se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ de locuri pentru copiii de...
Bogdan Cojocaru: „Afacerea Microbuzelor Electrice – în timp ce premierul Bolojan cere austeritate oamenilor, PNL Iași face dezmăț cu banii europeni!"
Ultimele dezvăluiri de presă arată cum, sub conducerea penelistului Costel Alexe, Consiliul Județean Iași a...
Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august 2025 (Limba...
După aproape 5 ani de proces, Reset Iași a câștigat în instanță anularea unei decorații primite de fosta secretară a ministrului Marcel Vela
După patru ani și opt luni de procese, un decret prezidențial prin care Mădălina Siia...
La 3 saptamani de la inceperea protestelor in fata Ministerului Educatiei, sindicatele din invatamant sustin...
Polițiștii de frontieră ieseni, aflați într-o misiune specifica pe raza localității Valea Adâncă, au depistat...
Bazinul de inot din Pascani este aproape de finalizare si ar putea fi inaugurat in...
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din Romania acuza haosul din Programul Rabla 2025 generat...
Microbuzele școlare electrice din PNRR, o afacere profitabilă pentru o firma cu legături politice la vârful PNL și controverse privind diferențele
Un articol publicat de ReporterIS.ro arată că firma Aveuro Internațional din Câmpina, județul Prahova, a...
In aceasta dimineata, la ora 09:42, prin apel la 112 a fost anunțat un accident...
La ora 09:42, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe...
Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creşte, de la 1 ianuarie, chiar cu 70%
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru...
După ce drumurile au fost afectate de ploile torențiale din ultima perioadă, pompierii, jandarmii și...
Vânzările imobiliare au explodat în Bacău în luna iulie: creștere de peste 120% față de iunie
Piața imobiliară din județul Bacău a cunoscut o explozie a vânzărilor în luna iulie 2025, potrivit celor...
La Piatra-Neamț vor fi amenajate, în premieră, cinci parcuri pentru căței. Primăria a luat această...
Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de
Polițiștii de frontieră din Botoșani au fost nevoiți să folosească focuri de armă pentru a... Articolul Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
Donald Trump a menționat că doreşte să evacueze toţi oamenii fără adăpost din Washington. Preşedintele... Articolul Donald Trump a anunţat că doreşte evacuarea din Washington a persoanelor fără adăpost apare prima dată în TeleM Regional.
Sâmbătă, 9 august 2025, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că pregătește un proiect de... Articolul Ministrul Mediului vrea să reglementeze problema hainelor second-hand apare prima dată în TeleM Regional.
În cursul dimineții de astăzi, 11 august 2025, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de... Articolul Intervenție pentru înlăturarea unui pericol iminent în comuna Tomești apare prima dată în TeleM Regional.
În vederea remedierii unei avarii apărută la rețeaua de distribuție a apei potabile, APAVITAL S.A.... Articolul Locuitorii din mai multe cartiere ieșene vor rămâne fără apă potabilă apare prima dată în TeleM Regional.
