AstroShow revine în 12 august cu o ediţie dedicată Perseidelor. Observaţii astronomice prin cel mai mare telescop portabil din ţară
News.ro, 11 august 2025 12:00
AstroShow - Perseids Night va avea loc în 12 august, pe terasa Promenada Mall, începând cu ora 19.30, şi promite observaţii astronomice prin telescop, activităţi interactive pentru copii, invitaţi speciali şi o sesiune Q&A cu premii.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
12:20
Auchan România, unul dintre cei mai importanţi retaileri, recunoscut pentru preţurile mici, gamele adaptate şi inovaţia comercială, va inaugura în curând al doilea magazin ATAC din Capitală şi recrutează pentru 60 de noi locuri de muncă.
12:20
Pentru multe femei, menopauza reprezintă acea etapă a vieţii plină de neînţelegeri, mituri şi, uneori, suferinţă trăită în tăcere.
12:20
Tenis: John Isner califică drept „puţin ridicolă” interzicerea drapelului rusesc în circuit / Ce i-a transmis ucraineanul Serghei Stahovski # News.ro
Retras din activitate din 2023, fostul jucător de tenis John Isner a calificat drept „puţin ridicolă” interzicerea drapelului rusesc în circuit. O opinie care nu i-a plăcut deloc lui Serghei Stahovski, un fost jucător ucrainean aflat în prima linie a frontului.
12:20
NYT: Dmitri Kozak, celebrul autor al planului de la federalizare a Republicii Moldova, şi-a pierdut influenţa pe care o avea cândva asupra lui Putin după ce s-a opus invadării Ucrainei. Liderul de la Kremlin ascultă acum de Serghei Kirienko # News.ro
Dmitri Kozak, adjunctul şefului de cabinet al lui Vladimir Putin, care ani de zile a fost unul dintre apropiaţii liderului rus şi este celebru în Republica Moldova pentru un plan de federalizare a ţării menit să rezolve conflictul din Transnistria, plan respins în anii 2000 de Chişinău, a sugerat recent şefului său suprem să pună capăt războiului din Ucraina şi să înceapă negocierile de pace. Numai că Dmitri Kozak, care a declarat în privat că invazia a fost o greşeală, şi-a pierdut puterea în favoarea unui alt aliat de bază al lui Putin, Sergei Kirienko, care a susţinut acţiunea militară, scrie The New York Times (NYT). Anton Troianovski, autorul articolului din cotidianul american, a discutat pe larg cu persoane din interiorul Kremlinului şi din Occident pentru a documenta criticile discrete ale lui Dmitri Kozak la adresa războiului din Ucraina.
Acum 30 minute
12:00
AstroShow revine în 12 august cu o ediţie dedicată Perseidelor. Observaţii astronomice prin cel mai mare telescop portabil din ţară # News.ro
AstroShow - Perseids Night va avea loc în 12 august, pe terasa Promenada Mall, începând cu ora 19.30, şi promite observaţii astronomice prin telescop, activităţi interactive pentru copii, invitaţi speciali şi o sesiune Q&A cu premii.
12:00
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Temperaturi ridicate şi menţinerea riscului extrem de incendii de vegetaţie în Portugalia # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că autorităţile centrale au prelungit starea de alertă la nivel naţional până la data de 13 august 2025, în contextul menţinerii riscului extrem de incendii de vegetaţie, în majoritatea regiunilor ţării.
Acum o oră
11:50
Dan Şucu, acţionarul majoritar al FC Rapid, cere demisia preşedintelui LPF. Care este motivul # News.ro
Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, cere, într-un comunicat transmis luni, demisia lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, pe care îl acuză de abuz.
11:50
Preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat: Nu există nicio problemă legată de pensiile private. Fondurile de pensii sunt foarte lichide şi pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni # News.ro
Preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat, luni, într-o conferinţă de presă, că la ora actuală, nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private. El a precizat că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” şi „pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni”. „Oamenii trebuie ajutaţi să ia decizii corecte pe baza unor informaţii corecte şi complete. Ori riscul pe care îl vedem astăzi, când informaţiile vehiculate nu sunt de o calitate foarte bună, este ca oamenii să ia decizii proaste. Spre exemplu, sunt participanţi care au ales să-şi retragă banii eşalonat şi care, panicaţi de ceea ce citesc, s-au răzgândit şi vor să-şi retragă toţi bani deodată. Asta pentru ei înseamnă un cost suplimentar, o pagubă, pentru că impoziţul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel pe care îl plăteau în varianta plăţilor eşalonate”, a explicat Crăciun.
11:40
De la reclama cu Sydney Sweeney la Vladimir Putin, nimic nu scapă comentariilor sale. Cum conduce Donald Trump America şi lumea # News.ro
De la concedierea angajaţilor la promovarea blugilor, de la apelurile pentru acorduri de pace la redenumirea unei echipe sportive, preşedintele Donald Trump are multe pe lista sa proverbială de lucruri de făcut. Multe dintre acestea nu au nicio legătură cu conducerea ţării, scrie Reuters.
11:40
Şoferul care a provocat intenţionat accidentul de pe un pod din centrul Timişoarei a fost arestat preventiv # News.ro
Şoferul care a produs intenţionat accidentul din centrul oraşului Timişoara, apoi a rupt balustrada unui pod peste Bega, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.
11:30
Portughezul Joao Pinheiro va arbitra Supercupa Europei, meci care va avea loc, miercuri, la Udine, între Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, şi Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europa.
11:30
Maramureş: Reţinut pentru 24 de ore, după ce şi-a distrus dispozitivul de monitorizare electronică / Poliţie: Utilizarea sistemului informatic de monitorizare electronică, cea mai eficientă măsură de protecţie pentru victimele violenţei domestice # News.ro
Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi a fost introdus în arest, după ce şi-a distrus brăţara electronică pe care trebuia să o poarte până în iulie 2026. Incidentul a declanşat o alertă la Poliţăie, care precizează că utilizarea sistemului informatic de monitorizare electronică reprezintă la acest moment cea mai eficientă măsură de protecţie pentru victimele violenţei domestice.
11:30
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu: Ca europarlamentar, voi susţine toate măsurile care consolidează independenţa şi securitatea energetică a Uniunii Europene. Decarbonizare fără energie nucleară nu se poate # News.ro
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, în prezent europarlamentar, spune că, în calitate de susţinător ferm al energiei nucleare, a solicitat Comisiei Europene clarificări privind investiţiile destinate creşterii producţiei în acest sector strategic. Acesta spune că Dan Jørgensen, comisarul pentru Energie, i-a transmis că Programul nuclear cu caracter informativ (PINC), actualizat recent, evaluează evoluţia capacităţilor de producţie şi necesarul de investiţii pe întreg ciclul de viaţă al instalaţiilor nucleare. Virgil Popescu mai spune că decarbonizare fără energie nucleară nu se poate, iar el, ca europarlamentar, va susţine toate măsurile care consolidează independenţa şi securitatea energetică a Uniunii Europene.
Acum 2 ore
11:20
Ministrul Sănătăţii: Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici din Bistriţa - robot de preparare a citostaticelor / Prepară tratamentele cu precizie absolută, reduce erorile, creşte eficienţa şi scade costurile - VIDEO # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni, că, la Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează robotul oncologic de preparare a citostaticelor care prepară tratamentele cu precizie absolută, reduce erorile, creşte eficienţa şi scade costurile.
11:00
UPDATE - Trafic blocat pe DN 6, după ce anvelopa unui camion a luat foc / Incendiul se manifestă cu fum dens şi flacără deschisă în zona Vămii Porţile de Fier I / Nu sunt victime - FOTO / VIDEO # News.ro
Traficul rutier este complet blocat, luni, pe Drumul Naţional 6, în zona Porţile de Fier 1, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers.
10:50
Suceava: Ajutor pentru ciobanii izolaţi din cauza viiturilor la o stână pe versant – alimente, produse de strictă necesitate, apă şi sare pentru animale / Ultimii kilometri au fost parcurşi pe jos, cu sacii în spate, pe un teren în pantă - FOTO # News.ro
Autorităţile au organizat un convoi umanitar pentru a transporta alimente, produse de strictă necesitate, apă şi sare pentru animale la o stână izolată pe un versant din Dârmoxa, Suceava. Din cauza viiturilor, drumurile au fost afectate, deplasarea fiind dificilă. 15 pompieri, doi jandarmi şi doi salvamontişti s-au deplasat către stâna respectivă, ultimii kilometri fiind parcurişi pe jos, cu sacii în spate, pe un teren în pantă.
10:50
Uniunea Europeană a convocat luni o reuniune de urgenţă a şefilor diplomaţiei, în încercarea de a influenţa negocierile prevăzute în această săptămână între Donald Trump şi Vladimir Putin cu privire la războiul din Ucraina, care induc temeri că se va încheia un acord în detrimentul Kievului, relatează AFP.
10:50
„Nu mă lăsa să mor”, filmul de debut al lui Andrei Epure, va avea premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno/ VIDEO # News.ro
Filmul de debut al regizorului Andrei Epure, „Nu mă lăsa să mor”, va avea premiera mondială în 12 august, în cadrul secţiunii Cineasti del Presente a prestigiosului Festival Internaţional de Film de la Locarno (Elveţia), dedicată vocilor emergente din cinematografia mondială.
10:40
Aerotravel: Gradul de ocupare al curselor charter din aceste perioade este aproape de 100%. Turiştii sunt mai atenţi la buget, sejururile cu zbor charter cu tarife de la 320 euro domină sezonul estival 2025 # News.ro
Sejururile cu zbor charter cu durată maximă de două ore şi cu tarife cuprinse între 320 şi 1.200 euro/persoană domină sezonul estival 2025, depăşind în popularitate vacanţele organizate pe cont propriu, potrivit datelor agenţiei de turism Aerotravel. Compania arată că turiştii sunt mai atenţi la buget, iar cele mai cumpărate sejururi sunt cele accesibile ca preţ şi distanţă.în cazul agenţiei de turism Aerotravel, cele mai căutate destinaţii sunt insulele Lesbos, Skiathos şi Ischia, dar românii optează în număr mare şi pentru destinaţii din Grecia continentală, Turcia, Spania, Bulgaria sau pentru staţiunile de pe litoralul şi din zonele montane ale României. Potrivit companiei, aşa-numitele ”capete de sezon”, adică lunile mai şi septembrie, au fost dintotdeauna două dintre cele mai căutate perioade pentru sejururi.
10:30
Două nave chineze care urmăreau o ambarcaţiune filipineză s-au ciocnit între ele în apele disputate din sudul Chinei - VIDEO # News.ro
Două nave chineze s-au ciocnit luni în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din sudul Chinei, potrivit imaginilor furnizate de Paza de Coastă a arhipelagului, în timp ce Beijingul a păstrat tăcere în privinţa incidentului, relatează Le Figaro.
10:30
Şase poliţişti falşi care se declarau afiliaţi Interpol şi conduceau un „birou internaţional anticriminalitate” au fost arestaţi în India # News.ro
Poliţia indiană a arestat şase bărbaţi acuzaţi că s-au dat drept poliţişti şi că au extorcat bani sub pretextul unui „birou internaţional de combatere a criminalităţii”.
Acum 4 ore
10:20
Mureş: Zeci de animale au murit într-un incendiu care a cuprins o gospodărie / O persoană a suferit atac de panică # News.ro
Zeci de animale au murit, luni dimineaţă, într-un incendiu care a cuprins o gospodărie din judeţul Mureş, iar o persoană a suferit atac de panică. Focul a fost stins de către pompieri, fără ca incendiul să se extindă.
10:20
Pilotul spaniol Alex Palou a câştigat, duminică, la finalul Marelui Premiu de la Portland, campionatul american de automobilism IndyCar pentru a treia oară consecutiv şi a patra oară în carieră.
10:10
INS: Exporturile României au crescut cu 3,1%, în primele şase luni, la 47,676 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 4,9%, la 64,388 miliarde euro/ Deficitul balanţei comerciale a crescut cu 10,7% # News.ro
Exporturile României au crescut cu 3,1%, în primele şase luni, la 47,676 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 4,9%, la 64,388 miliarde euro, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:10
INS: În iunie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.758 copii, în creştere cu 8,1% faţă de luna mai 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie a fost de 18.674, mai puţin cu 107 decese faţă de luna mai 2025 # News.ro
În luna iunie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.758 copii, în creştere cu 877 (+8,1%) faţă de luna mai 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie 2025 a fost de 18.674 (9.634 pentru persoane de sex masculin şi 9.040 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 107 decese faţă de luna mai 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 0,6%.
10:10
Stelian Bujduveanu: Am redus indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale / Se face o economie de peste 4 milioane de lei anual # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că au fost reduse indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale, fiind operate reduceri la Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare S.A. Se realizează, astfel, o economie de 4 milioane de lei anual.
10:00
UPDATE Şapte maşini, implicate într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa/ Două persoane au fost rănite/ Traficul rutier pe sensul spre Constanţa, complet blocat, a fost reluat # News.ro
Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. Traficul rutier pe sensul spre Constanţa, care a fost complet blocat din cauza accidentului, a fost reluat.
09:50
Iahturi şi cluburi de swingeri din banii PNRR - noile teme cu care opoziţia din Polonia îşi intensifică atacurile împotriva premierului Donald Tusk # News.ro
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk, relatează POLITICO. Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată.
09:20
Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA dată publicităţii luni, după o urcare de trei locuri, cu 1171 puncte, fiind jucătoarea din România cu clasarea cea mai bună.
09:20
Şapte maşini, implicate într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa/ Două persoane au fost rănite/ Traficul rutier pe sensul spre Constanţa este complet blocat # News.ro
Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. La ora transmiterii acestei ştiri, traficul rutier pe sensul spre Constanţa este complet blocat.
09:00
Box office - Filmul horror „Weapons” impresionează la debut cu încasări de 42,5 milioane de dolari iar comedia „Freakier Friday” începe în forţă/ VIDEO # News.ro
„Weapons”, un film de groază despre un grup de copii dispăruţi, şi „Freakier Friday”, o comedie despre o experienţă bizară, au dat o lovitură puternică la box office în acest weekend. Vânzările de bilete au crescut pe măsură ce sezonul filmelor de vară se apropie de sfârşit, scrie Variety.
09:00
Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat un potenţial viitor ministru de externe, a fost reţinut de autorităţi pentru a fi interogat, a informat The Wall Street Journal.
08:50
Ambasadorul american la NATO spune că este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor. Decizia îi aparţine lui Trump # News.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează AFP.
08:40
Căldură „de nivel excepţional” în Franţa, unde 12 departamente sunt plasate în alertă roşie de caniculă luni şi marţi # News.ro
Un val de caniculă care a început vineri în Franţa va continua să se intensifice luni, cu temperaturi „excepţionale” în sud-vestul ţării, unde 12 departamente sunt plasate în alertă roşie de caniculă, relatează AFP.
08:40
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 5-a a Superligii:
08:30
O colecţie de fotografii realizate de Paul McCartney, atunci când The Beatles se aflau în pragul celebrităţii mondiale, va fi prezentată într-o expoziţie care arată momentele intime în care grupul a cunoscut faima, anunţă The Guardian.
08:30
FC Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după 5-0 cu Como. Yamal a marcat de două ori - VIDEO # News.ro
FC Barcelona continuă să îşi zdrobească adversarii în meciurile de pregătire. Cu mai puţin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după ce a trecut de Como, scor 5-0.
Acum 6 ore
08:00
Reuters: O mână de dolari şi provizii de orez pentru fermierii vietnamezi strămutaţi pentru a face loc unui club de golf al lui Trump # News.ro
Fermiera vietnameză Nguyen Thi Huong nu mai doarme bine de când autorităţile i-au cerut să-şi părăsească ferma pentru a face loc unui complex de golf finanţat de familia Trump, oferindu-i în schimb doar 3.200 de dolari şi provizii de orez.
08:00
Perechea Gabriela Ruse/Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Cincinnati, la dublu # News.ro
Perechea Gabriela Ruse/Jaqueline Cristian a fost eliminată, luni, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.
08:00
China solicită Statelor Unite să reducă restricţiile la exportul de cipuri esenţiale pentru inteligenţa artificială, ca parte a negocierilor pentru un acord comercial, înaintea unei posibile întâlniri între preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping, a relatat duminică Financial Times.
07:30
Primarul Buzăului, Constantin Toma, după ce Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia PSD: Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului # News.ro
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului.
07:30
O versiune îmbunătăţită a asistentului Siri, cu aportul inteligenţei artificiale, este testată de Apple cu mai multe luni întinate de lansarea oficială.
07:20
Inteligenţa artificială generativă pregăteşte o revoluţie în plăţile online şi comerţul electronic # News.ro
Comerţul online se apropie de o schimbare majoră, pe măsură ce inteligenţa artificială generativă (Gen AI) începe să integreze direct procesul de cumpărare în platformele de conversaţie, eliminând paşii tradiţionali ai checkout-ului, relatează CNBC.
07:10
Armata SUA se pregăteşte pentru posibila activare a unei părţi din Garda Naţională în Washington, D.C., potrivit unui oficial american, relatează ABC News.
06:50
Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei, relatează BBC.
06:50
Încep probele scrise ale celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului, cu Limba şi literatura română / Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi # News.ro
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august.
06:40
”Luxul ostentativ” revine: Marile case de modă renunţă la discreţie pentru a atrage clienţii # News.ro
După câţiva ani dominaţi de ”luxul discret”, eleganţa discretă şi fără logo-uri ostentative, industria modei de lux se îndreaptă din nou spre stiluri îndrăzneţe, cu branding vizibil şi designuri statement, relatează CNBC.
06:30
Două persoane au murit în regiunea Tula în urma unui atac ucrainean cu drone care a vizat şi Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au declarat oficiali regionali ruşi şi Ministerul Apărării, potrivit Reuters.
06:30
Încep probele scrise din sesiunea a doua a Bacalaureatului/ Peste 30.200 de candidaţi, înscrişi # News.ro
Probele scrise din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an încep luni, cu cea la Limba şi literatura română. Peste 30.200 de candidaţi sunt înscrişi. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august.
Acum 8 ore
06:10
JD Vance spune că acordul de pace dintre Rusia şi Ucraina probabil nu va mulţumi niciuna dintre părţi # News.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că este puţin probabil ca o înţelegere negociată între Rusia şi Ucraina să satisfacă ambele părţi şi că orice acord de pace va lăsa probabil atât Moscova, cât şi Kievul „nemulţumite”, relatează Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.