PSD decide azi dacă iese de la guvernare. Sorin Grindeanu a convocat Biroul Permanent Național

MainNews.ro, 11 august 2025 12:10
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat pentru astăzi, 11 august, o ședință a Biroului Permanent Național, în care se va decide dacă partidul se retrage din Coaliție. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul coaliţiei de guvernare ca urmare a
• • •
UPDATE Trafic blocat pe DN 6, după ce anvelopa unui camion a luat foc / Incendiul se manifestă cu fum dens şi flacără deschisă în zona Vămii Porţile de Fier I # MainNews.ro
Traficul rutier este complet blocat, luni, pe Drumul Naţional 6, în zona Porţile de Fier 1, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers. UPDATE: „Cu puţin timp în urmă, două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la
Premierul Australiei, Anthony Albanese, a anunțat recunoașterea Palestinei în septembrie # MainNews.ro
Premierul Australiei, Anthony Albanese, a anunțat că țara sa va recunoaște Palestina în septembrie, în cadrul celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, relatează Reuters. Liderul guvernului federal de la Canberra a transmis că decizia are rolul de a contribui la implementarea soluției celor două state pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu. „Australia va recunoaște
INS: Exporturile României au crescut cu 3,1%, iar importurile cu 4,9% în primele șase luni ale anului # MainNews.ro
În primele șase luni ale anului, exporturile României au crescut cu 3,1%, ajungând la 47,676 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu 4,9%, până la 64,388 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Potrivit INS, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, exporturile FOB
Biroul Politic Național al PSD se reunește pentru a stabili poziția partidului privind continuarea colaborării guvernamentale # MainNews.ro
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale. Săptămâna trecută au apărut tensiuni între PSD și USR din cauza deciziei acestuia din urmă de a nu susține decretarea unei zile de doliu național și de a nu participa
Titus Corlățean și-a anunțat candidatura la șefia PSD: „Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiți, profesioniști, de bună calitate” # MainNews.ro
Senatorul Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă a camerei superioare a parlamentului, a anunțat că intră în cursa pentru șefia Partidului Social Democrat. Politicianul a transmis că este nevoie de un nou tip de echipă de conducere la vârful formațiunii politice. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Titus Corlățean a enumerat calitățile
Incendiu major la un depozit din Hunedoara – flăcările au cuprins panourile solare de pe acoperiș # MainNews.ro
Duminică, pompierii au fost chemați să intervină la un incendiu de mari dimensiuni izbucnit într-un magazin alimentar și un depozit din localitatea Șoimuș, județul Hunedoara. „Pompierii Detaşamentului Deva intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o construcţie cu destinaţia magazin alimentar şi depozit, din localitatea Şoimuş. Pentru misiune au fost mobilizate autoscara mecanică, două autospeciale
17:00
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului – Au fost verificate persoane şi autoturisme în Vama Veche, Constineşti şi Mangalia / S-au dat amenzi # MainNews.ro
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei. "La data de 10 august a.c., în intervalul orar 2.00-6.00, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Vama Veche-2 Mai au desfăşurat o acţiune pe
Zonă turistică renumită din Italia, închisă temporar din cauza incendiilor de vegetație # MainNews.ro
Duminică, echipele de intervenție din Italia au fost mobilizate pentru a stinge un amplu incendiu de vegetație izbucnit pe pantele Muntelui Vezuviu, ceea ce a determinat autoritățile să închidă toate traseele montane către vulcanul aflat în proximitatea orașului Napoli, transmite AFP. Serviciul național de pompieri a anunțat că la fața locului acționează 12 echipe terestre
Casa Albă ia în considerare invitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american şi a trei persoane informate cu privire la discuţiile interne, scrie NBC News. „Se discută despre asta", a spus una dintre persoanele informate
Trafic intens pe Transfăgărășan, Valea Oltului și DN 1 Sibiu–Brașov din cauza numărului mare de turiști. IPJ Sibiu transmite recomandări # MainNews.ro
Duminică, circulația auto se desfășoară cu dificultate pe mai multe artere importante din județul Sibiu, inclusiv DN 7C – Transfăgărășan, DN 7 – Valea Oltului și DN 1 între Sibiu și Brașov, pe fondul numărului crescut de turiști care aleg aceste trasee în perioada verii. Echipele de poliție rutieră sunt amplasate în zonele unde traficul
Bilanț antidrog: aproape 2.000 de percheziții, peste 900 de rețineri și 639 de arestări în primele șapte luni / Două tone de stupefiante confiscate # MainNews.ro
În primele șapte luni ale anului 2025, polițiștii din România, în cooperare cu procurorii DIICOT, au desfășurat o amplă ofensivă împotriva rețelelor de trafic de droguri. Bilanțul este impresionant: aproape 2.000 de percheziții, peste 900 de persoane reținute și 639 plasate în arest preventiv. Totodată, autoritățile au confiscat circa două tone de stupefiante, inclusiv droguri
Accident pe A2, între Fetești și Drajna – traficul spre București deviat, o persoană rănită # MainNews.ro
Duminică, circulația pe sensul Constanța–București al Autostrăzii A2 este redirecționată de la Fetești către Drajna, în urma unui accident soldat cu rănirea unei persoane. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, între kilometrii 143 și 105, șoferii sunt deviați pe DN 3A, pentru a permite desfășurarea cercetărilor privind coliziunea produsă la kilometrul 142, în
Cod portocaliu de caniculă, duminică, în 11 judeţe, alte 18 judeţe şi Capitala fiind sub Cod galben/ Cod galben de vânt puternic, în Botoşani, Iaşi şi Vaslui/ Luni, judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de caniculă # MainNews.ro
Meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv Cod galben pentru alte 18 judeţe şi municipiul Bucureşti. În cursul serii, judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui se vor afla sub Cod galben de vânt puternic. Luni, canicula se va intensifica, judeţele Mehedinţi
Apocalipsa Internetului nu înseamnă doar servere care iau foc sau cabluri submarine rupte, ci ceva mult mai tăcut și mai perfid, dispariția clickurilor. În emisiunea All Things Considered de la NPR, prezentată de Ari Shapiro, mai mulți jurnaliști au discutat modul în care noua funcție Google, AI Overviews, schimbă complet regulile interacțiunii cu internetul. De
Vineri, directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a respins criticile lansate de Elon Musk, care avertizase că alianța dintre OpenAI și gigantul Microsoft ar putea ajunge să afecteze chiar compania din Redmond. Replica lui Altman a venit după ce Microsoft a anunțat integrarea celei mai noi versiuni GPT-5 în platformele sale – Microsoft 365 Copilot,
Bărbatul care a înjunghiat de mai multe ori o femeie în Sectorul 3, arestat preventiv / Victima a fost urmărită câteva minute pe stradă / Atacul a avut loc când nu mai erau persoane în preajmă # MainNews.ro
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a existat un motiva parent al atacului, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă. Agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori când nu mai erau persoane
Două copile, în vârstă de 9 și 12 ani, au ajuns la spital sâmbătă dimineață după ce, în timpul unei călătorii cu trenul, un geam s-a desprins și a căzut peste ele în vagon. Incidentul a avut loc în localitatea Blaj, în momentul în care garnitura IRN 12942, aparținând SNTFC CFR Călători, se afla pe
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad. ISU Arad anunţă, sâmbătă, un accident aviatic. "Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu", a transmis ISU Arad. Intervin forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o
Trump sugerează un „compromis teritorial” în Ucraina, Zelenski reafirmă că țara „nu își va ceda pământul” # MainNews.ro
Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească pe 15 august, în Alaska, la trei ani și jumătate de la declanșarea războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă, care a promis că va pune capăt conflictului în „24 de ore" dacă va reveni în funcție, a declarat vineri că „vor exista schimburi de
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani. La cel mai mare spital de copii din Capitală au fost 70 de cazuri în ultima săptămână. Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # MainNews.ro
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni ale anului. Într-un răspuns transmis la solicitarea News.ro, reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) au furnizat informaţii legate de numărul copiilor înregistraţi cu COVID-19 în luna iunie şi în
Donald Trump și Vladimir Putin, reuniune în Alaska săptămâna viitoare pentru a discuta despre Ucraina # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească pe 15 august, în Alaska, pentru discuții privind războiul din Ucraina. Trump a dezvăluit data și locul întâlnirii pe rețelele de socializare, iar Kremlinul a confirmat ulterior evenimentul. Un purtător de cuvânt al administrației ruse a explicat că locația este „destul de
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România, despre modificările propuse: Proiectul de lege aflat în dezbatere este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE şi OECD / Aduce o serie de avantaje pentru români # MainNews.ro
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunţă, printr-un comunicat, că salută apariţia proiectului de lege de plată a pensiilor private şi precizează că proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana şi OECD, cu principii clare şi rezonabile
Planul Israelului de a „prelua controlul” în Gaza stârnește condamnare la nivel internațional # MainNews.ro
Planul premierului israelian Benjamin Netanyahu, aprobat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul de Securitate al Israelului, privind „preluarea controlului" asupra orașului Gaza, a stârnit un val de critici și condamnări pe scena internațională. Hamas avertizează că această inițiativă echivalează cu „sacrificarea" ostaticilor din enclavă, potrivit AFP. Documentul adoptat de guvernul israelian urmărește
Dominic Fritz propune o nouă reorganizare a Primăriei Timişoara, care ar aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local # MainNews.ro
Primarul din Timişoara, Dominic Fritz, propune o nouă reorganizare a aparatului administraţiei locale, în urma căreia s-ar face o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local. "Trecem de la o administraţie centrată pe hârtii, la una centrată pe rezultate şi pe nevoile cetăţenilor şi a mediului de afaceri", a declarat Fritz.
Robot Mall, primul magazin de unde poți cumpăra roboți umanoizi, s-a deschis la Beijing # MainNews.ro
Dacă ți-ai dorit vreodată să cumperi un robot care să-ți facă treburile casnice, să-ți gătească cina sau chiar să semene cu Albert Einstein, acum există un magazin unde poți face asta, Robot Mall din Beijing. Potrivit BBC, magazinul a fost deschis pentru public vineri, 8 august, la începutul conferinței internaționale World Robot Conference, care se
Guvernul revine cu o schimbare asupra listei celor scutiți de plata asigurării de sănătate, la doar o lună după decizie # MainNews.ro
Persoanele cu boli cronice incluse în programele naționale de sănătate, dar care nu sunt asigurate, vor continua să aibă acces la toate serviciile medicale acoperite de CNAS – inclusiv cele din afara programului de tratament de care beneficiază – fără a pl
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis vineri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. ”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa … Articolul BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an apare prima dată în Main News.
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că ne apropiem de o pauză a conflictului din Ucraina. El a făcut afirmația în urma unei convorbiri telefonice cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relatează Reuters. Liderul executivului de la Varșovia a transmis acest lucru în contextul organizării unei întâlniri între președinți SUA și ai Rusiei, Donald Trump și … Articolul Donald Tusk susține că ne apropiem de o pauză a conflictului din Ucraina apare prima dată în Main News.
Tensiuni în Coaliție pe tema Pilonului II de pensii. Kelemen Hunor: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” # MainNews.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, acuză lipsa oricăror discuții în coaliția de guvernare pe tema modificării legislației privind pensiile private obligatorii. Declarația sa vine după ce Executivul a introdus pe ordinea de zi un proiect de lege referitor la Pilonul II. Surse guvernamentale au declarat că adoptarea documentului a fost amânată cu o săptămână, pentru a … Articolul Tensiuni în Coaliție pe tema Pilonului II de pensii. Kelemen Hunor: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” apare prima dată în Main News.
Spitalele, obligate să publice online contractele de achiziții și nivelul satisfacției pacienților # MainNews.ro
Spitalele publice vor trebui, în curând, să afișeze pe site-urile proprii informații detaliate despre activitatea lor, inclusiv numărul pacienților transferați către alte unități, tipurile de servicii medicale oferite pe fiecare specialitate, toate contractele de achiziții publice, precum și date privind gradul de satisfacție al pacienților și opiniile acestora. Potrivit Ministerului Sănătății, noile cerințe fac parte … Articolul Spitalele, obligate să publice online contractele de achiziții și nivelul satisfacției pacienților apare prima dată în Main News.
STB anunță suspendarea circulației tramvaielor 4 și 40. Vor fi reînființate linia 14 și linia navetă 640 # MainNews.ro
Reprezentanții STB au anunțat decizia de suspendare începând de pe 11 august a circulației tramvaielor 4 și 40. În locul lor vor fi reînființate linia 14, precum și linia navetă 640. Măsura a fost motivată de executarea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Chișinău. „Se reînființează linia 14 de tramvaie … Articolul STB anunță suspendarea circulației tramvaielor 4 și 40. Vor fi reînființate linia 14 și linia navetă 640 apare prima dată în Main News.
Nouă escaladare a războiului din Orientul Mijlociu. Benjamin Netanyahu a anunțat planul de ocupare a orașului Gaza # MainNews.ro
Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat aprobarea de către Cabinetul de Securitate al Israelului a planului de ocupare a orașului Gaza, marcând astfel o nouă escaladare a războiului ajuns deja în a 22-a lună. Operațiunea trebuie să primească undă verde și din partea guvernului, relatează The Guardian. Înainte de ședința Cabinetului de Securitate, care a avut … Articolul Nouă escaladare a războiului din Orientul Mijlociu. Benjamin Netanyahu a anunțat planul de ocupare a orașului Gaza apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a funcției de vicepremier ocupată de Dragoș Anastasiu # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea unei funcții de vicepremier prin demisia lui Dragoș Anastasiu. Fostul membru al guvernului și-a dat demisia pe 27 iulie, în contextul scandalului privind mita mascată de la ANAF pe care a oferit-o timp de opt ani unui inspector. Procedura pentru demisia unui membru … Articolul Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a funcției de vicepremier ocupată de Dragoș Anastasiu apare prima dată în Main News.
Clotilde Armand acuză PSD: Motivul supărării este că USR ar fi trebuit să primească 20% din posturile din administrație # MainNews.ro
Clotilde Armand acuză PSD că folosește opoziția USR față de doliul național pentru Ion Iliescu drept pretext pentru a convoca o ședință de evaluare a funcționării Coaliției. Armand a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care transmite că nemulțumirea ar fi legată de faptul că USR urma să primească 20% din posturile … Articolul Clotilde Armand acuză PSD: Motivul supărării este că USR ar fi trebuit să primească 20% din posturile din administrație apare prima dată în Main News.
Un primar din județul Teleorman este cercetat de DNA, după ce ar fi primit mită pentru atribuirea preferențială a unor contracte # MainNews.ro
Primarul comunei Troianul, județul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat sub control judiciar de procurorii DNA pentru șase acuzații de luare de mită. Potrivit DNA, în perioada 2021 – 2025, inculpatul Neagu Ionel, în calitate de primar al comunei Troianul, județul Teleorman, ar fi pretins și ar fi primit de la mai mulți reprezentanți ai unor … Articolul Un primar din județul Teleorman este cercetat de DNA, după ce ar fi primit mită pentru atribuirea preferențială a unor contracte apare prima dată în Main News.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de cod galben și o alertă de cod portocaliu de caniculă, valabile sâmbătă și duminică în mai multe județe din vestul și sudul României. Meteorologii au transmis că de sâmbătă la ora 12 și până duminică la ora 10 în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul … Articolul ANM a emis o alertă de caniculă în mai multe județe din vestul și sudul țării apare prima dată în Main News.
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că reprezentanți ai ministerului, Autorității de Siguranță Feroviară Română și Inspectoratului Teritorial de Muncă efectuează un control la Metrorex pentru a verifica respectarea normelor privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă, pregătirea profesională a personalului și modul de gestionare a incidentelor. El a precizat că echipele … Articolul Control la Metrorex: Sunt verificate siguranța metroului și condițiile de muncă apare prima dată în Main News.
Acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan, semnat vineri la Washington, mediat de SUA # MainNews.ro
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace considerat „istoric”, sub medierea Statelor Unite. Acordul are ca scop încheierea unui conflict teritorial de durată între cele două foste republici sovietice, conflict ce durează de zeci de ani. Potrivit președintelui american Donald Trump, care a anunțat evenimentul, liderii celor două … Articolul Acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan, semnat vineri la Washington, mediat de SUA apare prima dată în Main News.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a anunțat că trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs pe drumul expres Craiova-Pitești. În evenimentul rutier au fost implicate două vehicule, un autoturism și un autocamion. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD de prim ajutor calificat, alături de … Articolul Trei persoane au fost rănite în urma unui accident pe DEx 12 apare prima dată în Main News.
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu” şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn … Articolul Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu apare prima dată în Main News.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța au efectuat joi, 7 august, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, percheziții la 34 de adrese în județul Constanța, municipiul București și județele Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar care vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de proxenetism, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române. … Articolul Poliția a efectuat percheziții în mai multe județe în cazul unui dosar de proxenetism apare prima dată în Main News.
Zelenski solicită implicarea Europei în negocierile de pace cu Rusia / Ursula von der Leyen, omisă din apelurile telefonice ale lui Trump cu liderii europeni # MainNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, joi, că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ în discuțiile de pace dintre Kiev și Moscova, în contextul în care Statele Unite încearcă să medieze conflictul, transmite POLITICO. „Războiul se desfăşoară în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei – suntem deja în negocieri pentru aderarea … Articolul Zelenski solicită implicarea Europei în negocierile de pace cu Rusia / Ursula von der Leyen, omisă din apelurile telefonice ale lui Trump cu liderii europeni apare prima dată în Main News.
Neamţ: Lucrările la podul de la Pângăraţi, suspendate temporar pentru a evita aglomeraţia din perioada 13-17 august # MainNews.ro
Lucrările de reabilitare la podul din comuna Pângăraţi, situat pe Drumul Naţional 15 în judeţul Neamţ, vor fi suspendate temporar între 13 şi 17 august, în contextul unor evenimente majore care vor atrage un număr mare de vizitatori în zonă, precum Ziua Marinei şi Zilele Bicazului. Decizia a fost luată la solicitarea Prefecturii Neamţ, pentru … Articolul Neamţ: Lucrările la podul de la Pângăraţi, suspendate temporar pentru a evita aglomeraţia din perioada 13-17 august apare prima dată în Main News.
Traian Băsescu cere o locuință de la RAAPPS ca fost președinte / Guvernul discută vineri schimbarea destinației unui imobil în reședință oficială # MainNews.ro
Traian Băsescu, în calitate de fost președinte al României, a solicitat Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) repartizarea unei locuințe. Cererea sa vine în contextul în care Executivul pregătește modificări legislative privind statutul juridic al unor imobile din patrimoniul de stat. Executivul are pe masa ședinței de vineri o propunere ce vizează schimbarea … Articolul Traian Băsescu cere o locuință de la RAAPPS ca fost președinte / Guvernul discută vineri schimbarea destinației unui imobil în reședință oficială apare prima dată în Main News.
Vulnerabilități critice descoperite în laptopurile Dell. Ce trebuie să știi dacă ai un model din seria afectată # MainNews.ro
Laptopurile Dell sunt în centrul unei investigații recente realizate de cercetătorii Cisco Talos, care au descoperit cinci vulnerabilități critice în firmware-ul Dell ControlVault3. Aceste breșe de securitate, numite colectiv „ReVault”, afectează peste 100 de modele de laptopuri și ar fi putut permite atacatorilor să obțină acces complet la sistem, chiar și după reinstalarea Windows-ului. Cum … Articolul Vulnerabilități critice descoperite în laptopurile Dell. Ce trebuie să știi dacă ai un model din seria afectată apare prima dată în Main News.
UNBR: Reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional # MainNews.ro
Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) susţine că, în ultimii ani, reformele justiţiei ”s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă şi par să se adâncească”, arătând că acest lucru ”afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional şi, în cele din urmă, încrederea publică în justiţie”. ”Discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând … Articolul UNBR: Reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional apare prima dată în Main News.
Zoltán Soós și-a reluat atribuțiile de edil al orașului Târgu Mureș după expirarea controlului judiciar, în cadrul căruia a avut și interdicția de a exercita funcția. El a calificat drept disproporționată măsura impusă de procurorii DNA Târgu Mureș, relatează Agerpres. Primarul era cercetat într-un dosar de luare de mită. El ar fi primit mai multe … Articolul Zoltán Soós și-a reluat atribuțiile de primar al orașului Târgu Mureș apare prima dată în Main News.
Fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca îl acuză pe ministrul Sănătății că i-a afectat reputația în urma controalelor care au dus la demiterea sa # MainNews.ro
După demiterea din funcția de coordonator al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu contraatacă și îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că i-a adus prejudicii de imagine. Medicul a transmis o notificare oficială Ministerului Sănătății, prin intermediul avocatului său, solicitând ca ministrul să retragă afirmațiile publice despre el, … Articolul Fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca îl acuză pe ministrul Sănătății că i-a afectat reputația în urma controalelor care au dus la demiterea sa apare prima dată în Main News.
Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană” # MainNews.ro
Victor Ponta, fost președinte al PSD și fost premier, critică gestul Ministerului Afacerilor Externe de a nu deschide la Ambasada din București o carte de condoleanțe. „Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!”, a transmis Ponta, într-o postare pe Facebook. Victor Ponta atrage … Articolul Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană” apare prima dată în Main News.
