Trump sugerează un „compromis teritorial” în Ucraina, Zelenski reafirmă că țara „nu își va ceda pământul”
MainNews.ro, 9 august 2025 11:00
Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească pe 15 august, în Alaska, la trei ani și jumătate de la declanșarea războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă, care a promis că va pune capăt conflictului în „24 de ore” dacă va reveni în funcție, a declarat vineri că „vor exista schimburi de … Articolul Trump sugerează un „compromis teritorial” în Ucraina, Zelenski reafirmă că țara „nu își va ceda pământul” apare prima dată în Main News.
De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani. La cel mai mare spital de copii din Capitală au fost 70 de cazuri în ultima săptămână. Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii # MainNews.ro
Medicii îngrijesc în spitalele de specialitate un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni ale anului. Într-un răspuns transmis la solicitarea News.ro, reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) au furnizat informaţii legate de numărul copiilor înregistraţi cu COVID-19 în luna iunie şi în … Articolul De 6 ori mai mulţi copii cu COVID-19 în iulie, faţă de luna iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani. La cel mai mare spital de copii din Capitală au fost 70 de cazuri în ultima săptămână. Care este explicaţia acestei creşteri şi ce simptome au copiii apare prima dată în Main News.
Donald Trump și Vladimir Putin, reuniune în Alaska săptămâna viitoare pentru a discuta despre Ucraina # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească pe 15 august, în Alaska, pentru discuții privind războiul din Ucraina. Trump a dezvăluit data și locul întâlnirii pe rețelele de socializare, iar Kremlinul a confirmat ulterior evenimentul. Un purtător de cuvânt al administrației ruse a explicat că locația este „destul de … Articolul Donald Trump și Vladimir Putin, reuniune în Alaska săptămâna viitoare pentru a discuta despre Ucraina apare prima dată în Main News.
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România, despre modificările propuse: Proiectul de lege aflat în dezbatere este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE şi OECD / Aduce o serie de avantaje pentru români # MainNews.ro
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunţă, printr-un comunicat, că salută apariţia proiectului de lege de plată a pensiilor private şi precizează că proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana şi OECD, cu principii clare şi rezonabile … Articolul Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România, despre modificările propuse: Proiectul de lege aflat în dezbatere este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE şi OECD / Aduce o serie de avantaje pentru români apare prima dată în Main News.
Planul Israelului de a „prelua controlul” în Gaza stârnește condamnare la nivel internațional # MainNews.ro
Planul premierului israelian Benjamin Netanyahu, aprobat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul de Securitate al Israelului, privind „preluarea controlului” asupra orașului Gaza, a stârnit un val de critici și condamnări pe scena internațională. Hamas avertizează că această inițiativă echivalează cu „sacrificarea” ostaticilor din enclavă, potrivit AFP. Documentul adoptat de guvernul israelian urmărește … Articolul Planul Israelului de a „prelua controlul” în Gaza stârnește condamnare la nivel internațional apare prima dată în Main News.
Dominic Fritz propune o nouă reorganizare a Primăriei Timişoara, care ar aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local # MainNews.ro
Primarul din Timişoara, Dominic Fritz, propune o nouă reorganizare a aparatului administraţiei locale, în urma căreia s-ar face o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local. ”Trecem de la o administraţie centrată pe hârtii, la una centrată pe rezultate şi pe nevoile cetăţenilor şi a mediului de afaceri”, a declarat Fritz. … Articolul Dominic Fritz propune o nouă reorganizare a Primăriei Timişoara, care ar aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local apare prima dată în Main News.
Robot Mall, primul magazin de unde poți cumpăra roboți umanoizi, s-a deschis la Beijing # MainNews.ro
Dacă ți-ai dorit vreodată să cumperi un robot care să-ți facă treburile casnice, să-ți gătească cina sau chiar să semene cu Albert Einstein, acum există un magazin unde poți face asta, Robot Mall din Beijing. Potrivit BBC, magazinul a fost deschis pentru public vineri, 8 august, la începutul conferinței internaționale World Robot Conference, care se … Articolul Robot Mall, primul magazin de unde poți cumpăra roboți umanoizi, s-a deschis la Beijing apare prima dată în Main News.
Guvernul revine cu o schimbare asupra listei celor scutiți de plata asigurării de sănătate, la doar o lună după decizie # MainNews.ro
Persoanele cu boli cronice incluse în programele naționale de sănătate, dar care nu sunt asigurate, vor continua să aibă acces la toate serviciile medicale acoperite de CNAS – inclusiv cele din afara programului de tratament de care beneficiază – fără a plăti contribuția la asigurările de sănătate. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, măsura adoptată vineri … Articolul Guvernul revine cu o schimbare asupra listei celor scutiți de plata asigurării de sănătate, la doar o lună după decizie apare prima dată în Main News.
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis vineri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. ”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa … Articolul BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an apare prima dată în Main News.
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că ne apropiem de o pauză a conflictului din Ucraina. El a făcut afirmația în urma unei convorbiri telefonice cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relatează Reuters. Liderul executivului de la Varșovia a transmis acest lucru în contextul organizării unei întâlniri între președinți SUA și ai Rusiei, Donald Trump și … Articolul Donald Tusk susține că ne apropiem de o pauză a conflictului din Ucraina apare prima dată în Main News.
Tensiuni în Coaliție pe tema Pilonului II de pensii. Kelemen Hunor: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” # MainNews.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, acuză lipsa oricăror discuții în coaliția de guvernare pe tema modificării legislației privind pensiile private obligatorii. Declarația sa vine după ce Executivul a introdus pe ordinea de zi un proiect de lege referitor la Pilonul II. Surse guvernamentale au declarat că adoptarea documentului a fost amânată cu o săptămână, pentru a … Articolul Tensiuni în Coaliție pe tema Pilonului II de pensii. Kelemen Hunor: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” apare prima dată în Main News.
Spitalele, obligate să publice online contractele de achiziții și nivelul satisfacției pacienților # MainNews.ro
Spitalele publice vor trebui, în curând, să afișeze pe site-urile proprii informații detaliate despre activitatea lor, inclusiv numărul pacienților transferați către alte unități, tipurile de servicii medicale oferite pe fiecare specialitate, toate contractele de achiziții publice, precum și date privind gradul de satisfacție al pacienților și opiniile acestora. Potrivit Ministerului Sănătății, noile cerințe fac parte … Articolul Spitalele, obligate să publice online contractele de achiziții și nivelul satisfacției pacienților apare prima dată în Main News.
STB anunță suspendarea circulației tramvaielor 4 și 40. Vor fi reînființate linia 14 și linia navetă 640 # MainNews.ro
Reprezentanții STB au anunțat decizia de suspendare începând de pe 11 august a circulației tramvaielor 4 și 40. În locul lor vor fi reînființate linia 14, precum și linia navetă 640. Măsura a fost motivată de executarea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Chișinău. „Se reînființează linia 14 de tramvaie … Articolul STB anunță suspendarea circulației tramvaielor 4 și 40. Vor fi reînființate linia 14 și linia navetă 640 apare prima dată în Main News.
Nouă escaladare a războiului din Orientul Mijlociu. Benjamin Netanyahu a anunțat planul de ocupare a orașului Gaza # MainNews.ro
Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat aprobarea de către Cabinetul de Securitate al Israelului a planului de ocupare a orașului Gaza, marcând astfel o nouă escaladare a războiului ajuns deja în a 22-a lună. Operațiunea trebuie să primească undă verde și din partea guvernului, relatează The Guardian. Înainte de ședința Cabinetului de Securitate, care a avut … Articolul Nouă escaladare a războiului din Orientul Mijlociu. Benjamin Netanyahu a anunțat planul de ocupare a orașului Gaza apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a funcției de vicepremier ocupată de Dragoș Anastasiu # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea unei funcții de vicepremier prin demisia lui Dragoș Anastasiu. Fostul membru al guvernului și-a dat demisia pe 27 iulie, în contextul scandalului privind mita mascată de la ANAF pe care a oferit-o timp de opt ani unui inspector. Procedura pentru demisia unui membru … Articolul Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a funcției de vicepremier ocupată de Dragoș Anastasiu apare prima dată în Main News.
Clotilde Armand acuză PSD: Motivul supărării este că USR ar fi trebuit să primească 20% din posturile din administrație # MainNews.ro
Clotilde Armand acuză PSD că folosește opoziția USR față de doliul național pentru Ion Iliescu drept pretext pentru a convoca o ședință de evaluare a funcționării Coaliției. Armand a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care transmite că nemulțumirea ar fi legată de faptul că USR urma să primească 20% din posturile … Articolul Clotilde Armand acuză PSD: Motivul supărării este că USR ar fi trebuit să primească 20% din posturile din administrație apare prima dată în Main News.
Un primar din județul Teleorman este cercetat de DNA, după ce ar fi primit mită pentru atribuirea preferențială a unor contracte # MainNews.ro
Primarul comunei Troianul, județul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat sub control judiciar de procurorii DNA pentru șase acuzații de luare de mită. Potrivit DNA, în perioada 2021 – 2025, inculpatul Neagu Ionel, în calitate de primar al comunei Troianul, județul Teleorman, ar fi pretins și ar fi primit de la mai mulți reprezentanți ai unor … Articolul Un primar din județul Teleorman este cercetat de DNA, după ce ar fi primit mită pentru atribuirea preferențială a unor contracte apare prima dată în Main News.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de cod galben și o alertă de cod portocaliu de caniculă, valabile sâmbătă și duminică în mai multe județe din vestul și sudul României. Meteorologii au transmis că de sâmbătă la ora 12 și până duminică la ora 10 în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul … Articolul ANM a emis o alertă de caniculă în mai multe județe din vestul și sudul țării apare prima dată în Main News.
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că reprezentanți ai ministerului, Autorității de Siguranță Feroviară Română și Inspectoratului Teritorial de Muncă efectuează un control la Metrorex pentru a verifica respectarea normelor privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă, pregătirea profesională a personalului și modul de gestionare a incidentelor. El a precizat că echipele … Articolul Control la Metrorex: Sunt verificate siguranța metroului și condițiile de muncă apare prima dată în Main News.
Acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan, semnat vineri la Washington, mediat de SUA # MainNews.ro
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului urmează să semneze vineri, la Washington, un acord de pace considerat „istoric”, sub medierea Statelor Unite. Acordul are ca scop încheierea unui conflict teritorial de durată între cele două foste republici sovietice, conflict ce durează de zeci de ani. Potrivit președintelui american Donald Trump, care a anunțat evenimentul, liderii celor două … Articolul Acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan, semnat vineri la Washington, mediat de SUA apare prima dată în Main News.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a anunțat că trei persoane au fost rănite în urma unui accident produs pe drumul expres Craiova-Pitești. În evenimentul rutier au fost implicate două vehicule, un autoturism și un autocamion. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD de prim ajutor calificat, alături de … Articolul Trei persoane au fost rănite în urma unui accident pe DEx 12 apare prima dată în Main News.
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu” şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn … Articolul Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu apare prima dată în Main News.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța au efectuat joi, 7 august, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, percheziții la 34 de adrese în județul Constanța, municipiul București și județele Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar care vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de proxenetism, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române. … Articolul Poliția a efectuat percheziții în mai multe județe în cazul unui dosar de proxenetism apare prima dată în Main News.
Zelenski solicită implicarea Europei în negocierile de pace cu Rusia / Ursula von der Leyen, omisă din apelurile telefonice ale lui Trump cu liderii europeni # MainNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, joi, că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ în discuțiile de pace dintre Kiev și Moscova, în contextul în care Statele Unite încearcă să medieze conflictul, transmite POLITICO. „Războiul se desfăşoară în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei – suntem deja în negocieri pentru aderarea … Articolul Zelenski solicită implicarea Europei în negocierile de pace cu Rusia / Ursula von der Leyen, omisă din apelurile telefonice ale lui Trump cu liderii europeni apare prima dată în Main News.
Neamţ: Lucrările la podul de la Pângăraţi, suspendate temporar pentru a evita aglomeraţia din perioada 13-17 august # MainNews.ro
Lucrările de reabilitare la podul din comuna Pângăraţi, situat pe Drumul Naţional 15 în judeţul Neamţ, vor fi suspendate temporar între 13 şi 17 august, în contextul unor evenimente majore care vor atrage un număr mare de vizitatori în zonă, precum Ziua Marinei şi Zilele Bicazului. Decizia a fost luată la solicitarea Prefecturii Neamţ, pentru … Articolul Neamţ: Lucrările la podul de la Pângăraţi, suspendate temporar pentru a evita aglomeraţia din perioada 13-17 august apare prima dată în Main News.
Traian Băsescu cere o locuință de la RAAPPS ca fost președinte / Guvernul discută vineri schimbarea destinației unui imobil în reședință oficială # MainNews.ro
Traian Băsescu, în calitate de fost președinte al României, a solicitat Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) repartizarea unei locuințe. Cererea sa vine în contextul în care Executivul pregătește modificări legislative privind statutul juridic al unor imobile din patrimoniul de stat. Executivul are pe masa ședinței de vineri o propunere ce vizează schimbarea … Articolul Traian Băsescu cere o locuință de la RAAPPS ca fost președinte / Guvernul discută vineri schimbarea destinației unui imobil în reședință oficială apare prima dată în Main News.
Vulnerabilități critice descoperite în laptopurile Dell. Ce trebuie să știi dacă ai un model din seria afectată # MainNews.ro
Laptopurile Dell sunt în centrul unei investigații recente realizate de cercetătorii Cisco Talos, care au descoperit cinci vulnerabilități critice în firmware-ul Dell ControlVault3. Aceste breșe de securitate, numite colectiv „ReVault”, afectează peste 100 de modele de laptopuri și ar fi putut permite atacatorilor să obțină acces complet la sistem, chiar și după reinstalarea Windows-ului. Cum … Articolul Vulnerabilități critice descoperite în laptopurile Dell. Ce trebuie să știi dacă ai un model din seria afectată apare prima dată în Main News.
UNBR: Reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional # MainNews.ro
Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) susţine că, în ultimii ani, reformele justiţiei ”s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă şi par să se adâncească”, arătând că acest lucru ”afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional şi, în cele din urmă, încrederea publică în justiţie”. ”Discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând … Articolul UNBR: Reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional apare prima dată în Main News.
Zoltán Soós și-a reluat atribuțiile de edil al orașului Târgu Mureș după expirarea controlului judiciar, în cadrul căruia a avut și interdicția de a exercita funcția. El a calificat drept disproporționată măsura impusă de procurorii DNA Târgu Mureș, relatează Agerpres. Primarul era cercetat într-un dosar de luare de mită. El ar fi primit mai multe … Articolul Zoltán Soós și-a reluat atribuțiile de primar al orașului Târgu Mureș apare prima dată în Main News.
Fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca îl acuză pe ministrul Sănătății că i-a afectat reputația în urma controalelor care au dus la demiterea sa # MainNews.ro
După demiterea din funcția de coordonator al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu contraatacă și îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că i-a adus prejudicii de imagine. Medicul a transmis o notificare oficială Ministerului Sănătății, prin intermediul avocatului său, solicitând ca ministrul să retragă afirmațiile publice despre el, … Articolul Fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca îl acuză pe ministrul Sănătății că i-a afectat reputația în urma controalelor care au dus la demiterea sa apare prima dată în Main News.
Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană” # MainNews.ro
Victor Ponta, fost președinte al PSD și fost premier, critică gestul Ministerului Afacerilor Externe de a nu deschide la Ambasada din București o carte de condoleanțe. „Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!”, a transmis Ponta, într-o postare pe Facebook. Victor Ponta atrage … Articolul Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană” apare prima dată în Main News.
CFR investeşte 11 milioane de lei în panouri fonoabsorbante la Podul Constanţa şi în Chitila # MainNews.ro
CFR SA anunță demararea unui proiect de reducere a poluării fonice în două puncte intens circulate din rețeaua feroviară: zona podului Constanța și localitatea Chitila. Proiectul prevede instalarea de panouri fonoabsorbante pe o lungime totală de aproximativ 800 de metri, finanțarea provenind integral din bugetul de stat, cu o valoare contractuală ce depășește 10,8 milioane … Articolul CFR investeşte 11 milioane de lei în panouri fonoabsorbante la Podul Constanţa şi în Chitila apare prima dată în Main News.
Rusia minimizează ideea unui summit în trei între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski # MainNews.ro
Consilierul președintelui Rusiei Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a minimizat ideea organizării unui summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, relatează The Guardian. Oficialul de la Moscova a declarat că Rusia și SUA au ajuns la un acord cu privire la organizarea unei reuniuni a celor doi președinți. Reprezentanți ai celor două țări urmează … Articolul Rusia minimizează ideea unui summit în trei între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski apare prima dată în Main News.
Adrian Năstase, la funeraliile lui Ion Iliescu: Chiar dacă am avut şi controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru capacitatea de a crea consens # MainNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la încheierea funeraliilor lui Ion Iliescu, primul preşedinte ales democratic în România post – comunistă, că, deşi a avut şi controverse cu acesta, de-a lungul anilor, l-a „respectat” pentru „multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit”, pentru „echipele pe care le-a format”, pentru „capacitatea de a crea consens”. Năstase … Articolul Adrian Năstase, la funeraliile lui Ion Iliescu: Chiar dacă am avut şi controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru capacitatea de a crea consens apare prima dată în Main News.
Şefa Serviciului Administrativ al Spitalului Orăşenesc Cernavodă, trimisă în judecată pentru luare de mită / Două persoane au recunoscut că i-au dat bani # MainNews.ro
Fosta șefă a Serviciului Administrativ din cadrul Spitalului Orășenesc Cernavodă, Laura Iuliana Cocor, va fi judecată pentru mită în formă continuată, fiind acuzată de Direcția Națională Anticorupție că ar fi primit bani în repetate rânduri pentru atribuirea unor contracte. În același dosar, două persoane au recunoscut că au oferit bani funcționarei și au semnat acorduri … Articolul Şefa Serviciului Administrativ al Spitalului Orăşenesc Cernavodă, trimisă în judecată pentru luare de mită / Două persoane au recunoscut că i-au dat bani apare prima dată în Main News.
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, în prima vizită oficială la Kiev: Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina # MainNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, se află joi în prima vizită oficială la Kiev de la începutul invaziei ruse. Ministra de Externe va avea discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun pentru România și Ucraina, iar la finalul vizitei se va deplasa la Cernăuți, unde se va întâlni cu … Articolul Ministrul de Externe, Oana Țoiu, în prima vizită oficială la Kiev: Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina apare prima dată în Main News.
Mai multe personalități importante nu au participat la ceremoniile organizate în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Printre acestea se află actualul șef al statului, Nicușor Dan, predecesorul său, Klaus Iohannis, dar și membri ai partidelor parlamentare. Nicușor Dan, principalul absent de la funeraliile lui Ion Iliescu Cea mai notabilă absență a fost cea a președintelui … Articolul Principalii absenți de la ceremoniile în memoria fostului președinte Ion Iliescu apare prima dată în Main News.
Steluţa Lucia Rodica Coposu a murit, sora lui Corneliu Coposu și lidera fundației care îi poartă numele, a murit # MainNews.ro
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu și conducătoarea fundației care îi poartă numele, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, potrivit unui comunicat al organizației. „Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului … Articolul Steluţa Lucia Rodica Coposu a murit, sora lui Corneliu Coposu și lidera fundației care îi poartă numele, a murit apare prima dată în Main News.
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi cu onoruri militare în Cimitirul Militar Ghencea III. Guvernul a decretat doliu național pe parcursul zilei de joi în memoria fostului șef al statului, relatează Agerpres. Ceremoniile vor începe cu un moment religios în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, unde sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion … Articolul Ion Iliescu va fi înmormântat cu onoruri militare apare prima dată în Main News.
Donald Trump laudă progresul în discuțiile cu Rusia, dar SUA încă plănuiește introducerea de sancțiuni secundare # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a lăudat progresul înregistrat în urma discuției dintre emisarul său, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin. Totuși, SUA continuă pregătirile pentru introducerea de sancțiuni secundare, relatează Reuters. Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a transmis că i-a informat pe unii dintre aliații europeni cu … Articolul Donald Trump laudă progresul în discuțiile cu Rusia, dar SUA încă plănuiește introducerea de sancțiuni secundare apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de consilier onorific pe fostul ministru al energiei Sebastian Burduja, relatează Agerpres. Activitatea acestuia în funcția de consilier onorific al liderului guvernului nu va fi remunerată, potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial. Politicianul a ocupat anterior funcțiile de ministru al energiei, în cadrul celor două guverne conduse de … Articolul Ilie Bolojan l-a numit consilier onorific pe Sebastian Burduja apare prima dată în Main News.
Autoritatea Porturilor Maritime Ucrainene (USPA) a anunțat redeschiderea canalului Bâstroe pentru traficul naval, relatează Agerpres. Ruta de navigație care face legătura între Brațul Chilia al Dunării și Marea Neagră a fost folosită de către autoritățile statului vecin pentru exporturile de cereale după ce acest lucru nu a mai fost posibil prin porturile sale de la … Articolul Ucraina a redeschis Canalul Bâstroe pentru traficul naval apare prima dată în Main News.
Steve Witkoff s-a întâlnit cu Vladimir Putin înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump # MainNews.ro
Emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Discuțiile dintre cei doi au avut loc înainte de expirarea, vineri, a ultimatumului adresat Rusiei de către liderul de la Casa Albă, relatează The Guardian. Steve Witkoff a efectuat cea de-a cincea vizită în Rusia de când a devenit … Articolul Steve Witkoff s-a întâlnit cu Vladimir Putin înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump apare prima dată în Main News.
Mesajul lui George Simion după moartea lui Ion Iliescu: Când era președinte, nu se interziceau partide, nu se interziceau site-uri și nu se anulau alegeri # MainNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj succint în numele partidului său, după decesul lui Ion Iliescu. Aflat la Varșovia, unde a participat la ceremonia de inaugurare a președintelui polonez Karol Nawrocki, Simion a transmis doar câteva cuvinte. „Noi, creștinii, spunem că a plecat la Dumnezeu. Noi, conducerea AUR, nu dorim să facem alte … Articolul Mesajul lui George Simion după moartea lui Ion Iliescu: Când era președinte, nu se interziceau partide, nu se interziceau site-uri și nu se anulau alegeri apare prima dată în Main News.
Ambasada Rusiei transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu: Un om de stat remarcabil # MainNews.ro
Ambasada Rusiei la București a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după moartea fostului președinte Ion Iliescu. „În legătură cu încetarea din viață a omului de stat român remarcabil, primul Președinte al României, Ion Iliescu, care a adus o contribuție semnificativă la menținerea relațiilor constructive dintre Rusia și România, transmitem cele mai sincere condoleanțe poporului … Articolul Ambasada Rusiei transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu: Un om de stat remarcabil apare prima dată în Main News.
„Corupția ucide” anunță protest pentru joi, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Rănile din 1989 încă sângerează” # MainNews.ro
O acțiune de protest față de hotărârea Guvernului de a institui zi de doliu național în onoarea lui Ion Iliescu este programată joi, începând cu ora 19:00, în Piața Universității din București. Aproape 2.000 de persoane și-au exprimat până acum intenția de a participa, potrivit informațiilor de pe pagina de Facebook dedicată evenimentului. Descrierea protestului … Articolul „Corupția ucide” anunță protest pentru joi, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Rănile din 1989 încă sângerează” apare prima dată în Main News.
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, după moartea lui Ion Iliescu: „Străbunii latini ne-au lăsat sintagma «Despre morți, numai de bine»” # MainNews.ro
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a transmis, după moartea fostului președinte Ion Iliescu, că dosarele Revoluției și Mineriadei, finalizate în mandatul său și ulterior anulate în instanță, au fost tergiversate din cauza unei voințe politice disimulate, impusă justiției prin intermediul unor persoane obediente. Potrivit Digi24, procurorul care l-a trimis de două ori în … Articolul Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, după moartea lui Ion Iliescu: „Străbunii latini ne-au lăsat sintagma «Despre morți, numai de bine»” apare prima dată în Main News.
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi/ Cod galben, pentru râuri din 23 de judeţe # MainNews.ro
Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă miercuri, pentru unele sectoare de râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi. Totodată, este în vigoare un Cod galben hidrologic pentru râuri din 23 de judeţe. Populaţia este sfătuită să fie pregătită pentru eventuale măsuri de evacuare preventivă. Institutul Naţional de Hidrologie şi … Articolul Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi/ Cod galben, pentru râuri din 23 de judeţe apare prima dată în Main News.
Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni / Ceremonie religioasă în Sala Unirii / Emil Constantinescu, Ilie Bolojan și mai mulți miniștri, prezenți la catafalc # MainNews.ro
Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte al României Ion Iliescu a fost depus pe catafalcul din Sala Unirii, a Palatului Cotroceni, în prezenţa unor reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi a unui sobor de preoţi, care au oficiat un ceremonial religios. La ora transmiterii acestei ştiri, la catafalc au ajuns fostul preşedinte Emil Constantinescu, dar … Articolul Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni / Ceremonie religioasă în Sala Unirii / Emil Constantinescu, Ilie Bolojan și mai mulți miniștri, prezenți la catafalc apare prima dată în Main News.
Avertisment Infotrafic – Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe Autostrada Soarelui / Ceaţă şi în judeţul Constanţa # MainNews.ro
Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe Autostrada, avertizează Centrul Infotrafic, poliţiştii recomandând şoferilor reducerea vitezei. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (07:00), ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe … Articolul Avertisment Infotrafic – Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 300 de metri, pe mai multe tronsoane de pe Autostrada Soarelui / Ceaţă şi în judeţul Constanţa apare prima dată în Main News.
