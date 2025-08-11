[P] 5 sfaturi pentru depozitarea anvelopelor de iarnă
HotNews.ro, 11 august 2025 16:30
Anvelopele sunt elemente esențiale ale siguranței rutiere, reprezentând singurul punct de contact între vehicul și carosabil. În sezonul rece, folosirea anvelopelor de iarnă este obligatorie și vitală pentru a asigura o aderență optimă în condiții…
• • •
Acum 5 minute
16:50
Doi dintre componenţii echipei Farul Constanţa, Gabriel Dănuleasă (2003) şi David Păcuraru (2006), vor evolua sub formă de împrumut în acest sezon la alte formaţii. Astfel, fundaşul central Gabriel Dănuleasă a fost împrumutat la Metalul…
16:50
Decret semnat de Klaus Iohannis, anulat în justiție. ONG-ul „Reset” s-a judecat cu Administrația Prezidențială aproape 5 ani # HotNews.ro
Decretul semnat de fostul președinte Klaus Iohannis prin care Mădălina Siia Cenușă, secretara fostului ministru de Interne Marcel Vela, a fost decorată cu „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a” a fost anulat de instanță.…
16:50
„Mărirea normei didactice cu 2-4 ore înseamnă, de fapt, 15.000 de posturi reduse”, spune un lider sindical din Educație / „Evident se va ajunge și la tăieri de salarii” # HotNews.ro
Creșterea normei didactice cu 2-4 ore pe săptămână, prevăzută de Legea 141/2025, poate duce la diminuarea salariilor pentru profesori în școlile, unde nu pot fi acoperite orele suplimentare, a declarat pentru Edupedu.ro Simion Hăncescu, președintele…
16:50
Un film despre Dracula venit din România criticat de Hollywood Reporter. „Zgomotos și plin de felație” # HotNews.ro
Autorul român Radu Jude este un regizor extrem de prolific și, uneori, scoate enorm din puțin. Dar, în cazul ultimului său film, „Dracula”, prezentat în premieră la festivalul de la Locarno, „Jude are prea multe…
Acum 15 minute
16:40
Centrală nucleară, paralizată de infiltrarea unui „roi masiv și imprevizibil” de meduze # HotNews.ro
Patru reactoare ale centralei nucleare Gravelines din Franța au fost închise duminică seară din cauza unui roi de meduze care au ajuns în sistemele de răcire, a anunțat luni operatorul EDF, prezența meduzelor fiind cauzată…
Acum 30 minute
16:30
În luna iulie, cererea pe segmentul chiriilor din țară a crescut cu 27% față de luna iunie Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a…
16:30
Acum o oră
16:20
„Nicolas plătește nota”. O mișcare împotriva impozitelor câștigă teren în Franța și îngrijorează guvernul lui Macron # HotNews.ro
Imaginea angajatului fictiv Nicolas, care consideră că trebuie să plătească nota de plată a tuturor – pensionari sau imigranți – a ajuns să simbolizeze frustrările clasei de mijloc din Franța, oameni care sunt prea „bogați”…
16:20
„Ne trebuie o nouă mișcare politică, încă din vara asta și să fie gata până la Crăciun. Cine să o facă” # HotNews.ro
„Trebuie să existe cineva care să nu fi fost la guvernare și care să aibă o opțiune netă pentru Europa”, spune profesoara de științe politice Alina Mungiu-Pippidi, într-un interviu acordat Q Magazine și preluat de…
Acum 2 ore
15:50
Lecția neînvățată de SUA. Ce urmărește Moscova cu negocierile de vineri cu Donald Trump # HotNews.ro
Chiar și după 11 ani de război, SUA – la fel ca multe alte țări – au învățat prea puțin din eșecurile negocierilor diplomatice intense și din restrângerea politicii sale de putere. A doua administrație…
15:40
Ar trebui revizuit modul de calcul al inflației? Baza statisticilor economice de azi este atât de învechită încât distorsionează, spune o expertă # HotNews.ro
Ioana are unul din joburile despre care poate habar n-aveai că există. De 3 ori pe lună, angajata INS își ia tableta sub braț și pornește prin magazine, dar nu ca să-și facă cumpărăturile. Odată…
15:40
Cătălin Scărlătescu, fostul jurat de la „Chefi la Cuţite”, a fost obligat de instanță să plătească daune de 10.000 de euro către Antena 1, după un interviu acordat în 2024 site-ului Cancan, pe când se afla în…
15:40
Unul dintre reprezentanții Guvernului României în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom cere demisia președintelui companiei. „Trebuie să acționați” # HotNews.ro
Fostul ministru al Energiei și membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom din partea Ministerului Energiei, Răzvan Nicolescu, a cerut demisia lui Alfred Stern din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al companiei,…
15:30
Tinerii șomeri din China au ajuns să plătească companii pentru a merge la locuri de muncă false. „Au nevoie de aceste locuri”, spune un profesor / Cum explică # HotNews.ro
În mai multe orașe din China au apărut companii care primesc bani pentru a lăsa tinerii să mimeze munca, iar tinerii chinezi apelează la ele, scrie BBC. „Nimeni nu ar vrea să lucreze fără salariu…
15:20
Macron critică dur guvernul israelian și avertizează că planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza anticipează un dezastru de o gravitate fără precedent # HotNews.ro
Planul guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu a amplificat deja criticile interne și internaționale, scrie Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a intensifica operațiunile militare în Gaza, calificându-le drept un…
15:00
Prognoza meteo pe 2 săptămâni: ANM anunță o răcire semnificativă a vremii / În ce regiuni va ploua # HotNews.ro
Vremea va continua să fie caniculară până la finele săptămânii, iar apoi se va răci treptat, cu temperaturi maxime nu vor mai depăși 28 de grade Celsius, în mai multe regiuni ale țării, potrivit prognozei…
15:00
VIDEO Prima decizie PSD privind alegerile pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea a deschis subiectul în ședința de luni a partidului # HotNews.ro
Liderii PSD reuniți luni în ședința Biroului Permanent au discutat și subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei, stabilind că vor face un sondaj pentru a numi candidatul partidului. Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului și actuală…
Acum 4 ore
14:50
De ce a fost aleasă Alaska locul întâlnirii între Trump și Putin. Mizele summitului unde s-ar putea decide soarta Ucrainei # HotNews.ro
Alaska, un stat american izolat, este un loc „absolut logic” pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de vineri, 15 august, spune influentul consilier al lui Putin pentru afaceri externe, Iuri Uşakov, de parcă…
14:50
Candidatul la președinția Columbiei împușcat în urmă cu două luni a murit la spital / Mesajul emoționant al soției lui Miguel Uribe # HotNews.ro
Senatorul columbian Miguel Uribe, internat în spital din iunie, după ce a fost împușcat în cap în timpul unui mitinf electoral, a decedat la vârsta de 39 de ani, a anunțat luni familia sa, potrivit…
14:30
Firmele cu angajați în concediu medical sunt în pericol să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112, avertizează consultanții fiscali # HotNews.ro
Camera Consultanților Fiscali a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical. Practic, companiile ar putea să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 impusă de lege. Pentru…
14:20
Un tânăr care și-a ucis iubita cu bestialitate e liber după un singur an de închisoare: „Merge în cluburi, în cafenele” / Efectele legii lui Putin care îi scapă de detenție pe ucigași dacă merg pe front # HotNews.ro
În noiembrie 2019, Vladislav Kanius și-a omorât iubita, aplicându-i peste 100 de lovituri cu un cuțit și alte obiecte. A fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar eliberat un an mai târziu ca să…
14:10
Zelenski insistă: Rusia prelungește războiul. Concesiile teritoriale nu o vor convinge să oprească luptele # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Moscovei, „nu…
14:10
VIDEO Incendii masive în nord-vestul Spaniei. Mai multe localități au fost evacuate, flăcările amenință și un sit UNESCO # HotNews.ro
Incendiile forestiere din nord-vestul Spaniei, alimentate de temperaturile caniculare și vânturile puternice, au dus la evacuarea a peste 1.000 de persoane și amenință un sit din patrimoniul UNESCO, au anunțat autoritățile, potrivit France Presse. Aproximativ…
14:00
PwC România promovează, începând cu 1 septembrie, șapte directori. Izabela Stoicescu, Lorena Tudor, Miruna Dragoman devin directori în cadrul serviciilor de consultanță fiscală, Anca Vărzaru, Andreea Oprescu și Ștefan-Sorin Sorea în cadrul serviciilor de consultanță…
14:00
Sindicaliștii din Educație, anunț după întâlnirea cu premierul Bolojan. „Vom boicota începerea anului școlar” # HotNews.ro
Sindicaliștii din Educație au anunțat, luni, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan că vor boicota începutul anului școlar, în semn de protest față de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei au afirmat…
13:50
În umbra războiului din Gaza, coloniștii israelieni își intensifică campania de expulzare a palestinienilor din Cisiordania # HotNews.ro
Proiectul Israelului de a stabili cetățeni evrei în Cisiordania a început la câteva zile după victoria sa din 1967. Acesta a accelerat de la debutul războiului din Gaza, scrie BBC. Din octombrie 2023, presiunea Israelului…
13:50
Al doilea incident de luni de pe Autostrada Soarelui: Trafic deviat din cauza unui incendiu de vegetație # HotNews.ro
Poliția Română a anunțat la prânz că circulația pe Autostrada Soarelui a fost deviată la kilometrul 192 din cauza unui incendiu, acesta fiind al doilea incident de luni care a afectat traficul, oprit complet dimineață…
13:40
Planul ambițios pentru a salva un sat din Alpi de la o catastrofă. „Muntele e acum foarte diferit acum” # HotNews.ro
Aflat în Alpii francezi, satul Pralognan-la-Vanoise este amenințat de un lac format din topirea ghețarilor, fenomen ce nu poate fi oprit din cauza schimbărilor climatice. Autoritățile locale au pus la punct un plan pentru a…
13:40
Titus Corlățean, adversarul lui Sorin Grindeanu la șefia PSD. Cariera și averea social-democratului # HotNews.ro
Titus Corlățean a anunțat, duminică, că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are…
13:30
Cum se vor plăti pensiile private: „Vârful de plăți este estimat în 15 ani. Putem face față plăților”- Explicațiile administratorilor de fonduri # HotNews.ro
Legea de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punct de vedere a posibilității sau imposibilității fondurilor de pensii de a face plăți, deoarece fondurile sunt foarte lichide și pot face față plăților…
13:20
De la cancer în stadiul 4 la ani întregi fără semne de evoluție a bolii. Dr. Irina Stancu, oncolog MedLife: „Rezultatele terapiilor genetice sunt spectaculoase!“ # HotNews.ro
Dintre cele 20.000 de gene pe care le deține un om, aproximativ 900 sunt implicate în cancer, potrivit specialiștilor. Cu testările genetice potrivite, șansele de supraviețuire chiar și în forme de cancer avansate sunt foarte…
13:20
„Am multe temeri și multă speranță”. Ce spune un lider european înainte de întâlnirea Trump-Putin # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a spus luni că simte un amestec de teamă și speranță înaintea summitului Rusia-SUA privind războiul din Ucraina, care va avea loc săptămâna aceasta, adăugând că Washingtonul s-a angajat să se…
13:00
totuldespremame.ro: Micile schimbări care îți salvează nopțile: de la trucuri pentru scutece, la idei pentru un somn mai lung # HotNews.ro
Pentru un bebeluș (și pentru părinții lui), fiecare oră de somn contează. Atunci când ne luptăm cu trezirile frecvente pe timpul nopții, e important să verificăm programul, rutina, mediul de somn și modul de adormire.…
13:00
Procurorul care s-a ocupat șase ani de Dosarul Revoluției: Am trăit personal o frustrare ca urmare a celor petrecute la Înalta Curte / Propun să fim moderat-optimiști cu privire la soluționarea în Justiție # HotNews.ro
Procurorul militar Cătălin Ranco Pițu, fost șef al secției Parchetelor Militare și cel care a supervizat Dosarul Revoluției din 2016 până în 2022, a declarat, luni, la Digi24, că este moderat-optimist cu privire la soluționarea…
Acum 6 ore
12:50
Majorarea TVA la locuințele noi: „Diferența de la 9% la 21% nu poate fi absorbită integral de dezvoltatori”, spune un specialist # HotNews.ro
De la 1 august 2025 a intrat în vigoare majorarea cotei de TVA pentru locuințele noi de la 9% la 21%, o schimbare fiscală cu efect direct asupra prețurilor și strategiilor de vânzare din piața…
12:50
Mai mulți lideri europeni au dat telefoane administrației Trump ca să înțeleagă cerințele lui Putin înainte de summitul din Alaska. În trei ocazii, Europa a primit un răspuns diferit # HotNews.ro
Confruntată cu explicațiile contradictorii ale SUA, Europa vrea o discuție clară cu oficialii americani, pentru a înțelege care va fi miza summitului din Alsska, dintre Donald Trump și Vladimir Putin, scrie agenția de presă Rador,…
11:50
Am doi copii pe care îi iubesc cu toată ființa mea. Dar vara asta, când am petrecut foarte mult timp împreună, fără un program clar și fără reguli atât de stricte ca în timpul anului…
11:40
Un bărbat a scăpat cu viață după ce s-a agățat de un tren de mare viteză în Austria, când coborâse să fumeze o țigară # HotNews.ro
Trenul de mare viteză plecase din gară în timp ce bărbatul coborâse pentru o pauză de fumat. El s-a prins de tren și ulterior a fost urcat la bord după o oprire de urgență, relatează…
11:40
INTERVIU Cum terapiile inovatoare schimbă vieți și aduc speranță pacienților cu cancer. Pacientă: „Este important să accepți diagnosticul și să ai încredere în tratament” # HotNews.ro
Cancerul rămâne o provocare pentru sistemul de sănătate din România, iar prevenția și accesul la tratamente inovatoare sunt esențiale pentru speranța la viață și la normalitate. Despre situația actuală, progresele în oncologie și pașii necesari…
11:30
Cum l-a convins ChatGPT pe un om obișnuit că este un geniu în matematică. De ce conversațiile interminabile cu chatboții pot fi periculoase # HotNews.ro
Mulți oameni au discuții lungi cu ChatGPT și se știe că și chatboții pot greși mult și ne pot manipula. O analiză New York Times relatează un caz extrem în care un om simplu a…
11:30
Diplomatul văzut drept următorul ministru de externe al Chinei a fost arestat: „Căderea lui va duce la un vid de putere și mai mare” / Ce se știe despre Liu Jianchao # HotNews.ro
Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt considerat de mulți drept un potențial ministru de externe, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat la începutul lunii august, au declarat pentru Reuters cinci…
11:20
Magiciana. La doar 10 ani, o fetiță a învins un mare maestru internațional la șah. „Cum a reușit să câștige?”, a exclamat un comentator # HotNews.ro
Senzația britanică Bodhana Sivanandan a intrat în istorie devenind cea mai tânără jucătoare de șah care a învins vreodată un mare maestru, transmite Federația Engleză de Șah, într-un comunicat de presă. Fetița de 10 ani,…
11:20
România a importat mâncare de 6 miliarde de euro în prima jumătate de an.„ Suntem singura țară din regiune care importă borcane pentru conserve”, spune un important fermier local # HotNews.ro
România a importat în prima jumătate a anului alimente în valoare de aproape 6 miliarde de euro, adică de aproape 33 de milioane de euro/zi. Cantitatea importată este mai mare decât cea de anul trecut,…
11:00
Lactalis România investește în viitorul tinerilor: lansează primul program universitar dual în Logistică Operațională pentru studenți, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia # HotNews.ro
Într-un context economic în continuă schimbare, în care companiile caută tot mai mult profesioniști pregătiți practic, Lactalis România, lider în industria lactatelor și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansează un program universitar cu adevărat inovator: pregătirea…
11:00
„Au fost avioanele noastre”. Spionajul militar ucrainean prezintă înregistrări cu locuitori din Belgorod care spun că un avion de război rus a bombardat o zonă civilă # HotNews.ro
Serviciul ucrainean de informaţii militare (HUR) a publicat duminică o interceptare telefonică despre care spune că prezintă o localnică din regiunea rusă Belgorod care își exprimă frustrarea după ce un avion de război rus a…
11:00
Două avertizări meteo pentru București pentru următoarele ore. Atenție, urmează o noapte tropicală și mici schimbări de mâine # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteo cod galben pentru București. Prima a intrat în vigoare luni, la ora 10.00 și ține până marți dimineața. În acest interval de timp, canicula și disconfortul…
11:00
Ce-a fost Summer Well 2025? O demonstrație că un festival nu mai e doar o serie de concerte. E un statement cultural. Un spațiu liminal între artă, identitate și apartenență. Ultima zi a adus din…
Acum 8 ore
10:40
„Există cel puțin 3 argumente pentru care statul are dreptul să reglementeze rambursările din Pilonul 2 de pensii”. Un economist român, cu o carieră internațională, explică ce scapă din vedere cei care critică o decizie a Guvernului # HotNews.ro
„CAS-ul plătit de angajați este unica sursă de finanțare a Pilonului 2 de pensii, iar pentru că fondul de pensii a fost puternic deficitar după 2008, statul a subvenționat din alte taxe și impozite Pilonul…
10:30
O navă a marinei chineze și o ambarcațiune tot chineză, dar a gărzii de coastă, s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas de patrulare filipinez în Marea Chinei de Sud, a anunțat luni garda…
10:30
INTERVIU Provenit dintr-o familie timișoreană cu 10 copii, dirijorul de clasă mondială Cristian Măcelaru are un mesaj pentru români. „Nu poți cere maxim de la o țară căreia îi dai minim” # HotNews.ro
„Eu cred că responsabilitatea unui guvern este de a oferi maximul posibil de educație, nu minimul posibil”, spune dirijorul Cristian Măcelaru, într-un interviu acordat pentru Hotnews înainte de Festivalul Enescu. El crede că responsabilitatea e…
