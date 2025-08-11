VIDEO Pompierii români intervin la un incendiu de vegetație în Grecia. Șapte vehicule implicate în misiune
HotNews.ro, 11 august 2025 21:00
Pompierii români aflați în Grecia au fost chemați de autoritățile elene să intervină în zona unui incendiu de vegetați izbucnit în regiunea Anatoliki Attiki, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. „În urmă cu puțin…
Acum 5 minute
21:20
Cu doar câteva ore înainte ca armistițiul din războiul comercial cu China să expire, Trump păstrează misterul în privința viitoarei mutări: „Vom vedea” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite „tratează foarte frumos China”, în contextul în care Beijingul a afirmat că urmărește rezultate pozitive, cu câteva ore înainte de expirarea armistițiului comercial între cele două…
Acum 15 minute
21:10
FC Botoșani s-a impus în fața echipei FC Argeș, scor 3-1, într-un meci disputat luni, pe teren propriu, în etapa a cincea din SuperLiga. FC Botoșani – FC Argeș 3-1 Echipa antrenată de Leo Grozavu…
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:50
Vacanța vicepreședintelui Statelor Unite, J.D. Vance, în micul și liniștitul oraș Charlbury (sud-vestul Angliei) a perturbat foarte mult viața celor 3.000 de locuitori, care în aceste zile trebuie să suporte controalele de securitate exhaustive ale…
20:40
Cum vrea Macron să evite „un război permanent” în Gaza. Obiectivele trasate pentru o coaliție internațională # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a reiterat luni propunerea pentru „o misiune de stabilizare sub mandat ONU” pentru securizarea Fâşiei Gaza, denunţând „un dezastru anunţat” şi „înaintarea spre un război permanent”, după anunţul planului guvernului israelian…
20:40
Președintele american Donald Trump a declarat luni că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, informează BBC News. „Rusia a ocupat o…
Acum 2 ore
20:10
Trump, noi dezvăluiri despre summitul cu Putin. Veste devastatoare pentru Zelenski: „Îl voi suna” / Liderul american a spus de două ori: „Plec în Rusia” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o „discuție constructivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin, și că este nemulțumit de Volodimir Zelenski, liderul Ucrainei, pentru că acesta a exclus concesii…
20:00
Fondul suveran al Norvegiei renunță la investițiile în 11 companii din Isrel. „Un răspuns la circumstanțe extraordinare” # HotNews.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai important din lume, a anunţat luni că îşi vinde acţiunile la 11 companii israeliene după ce au apărut informaţii despre participaţia sa la un producător israelian de motoare pentru…
Acum 4 ore
19:20
Rusia pregăteşte o lege pentru a localiza şi urmări toate dronele de pe teritoriul ţării. Proprietarii trebuie să se înregistreze într-o baza de date # HotNews.ro
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti, citează EFE…
19:10
De ce spune Trump că este „jenat”, înaintea mult așteptatului summit din Alaska: „Știți că mă duc să mă întâlnesc cu Putin” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că este „jenat” că trebuie să abordeze problema criminalității din capitala SUA, Washington, înaintea întâlnirii sale de vineri cu liderul rus Vladimir Putin. „Este jenant pentru mine să…
19:10
Nvidia și AMD pot exporta din nou cipuri către China. Cât vor trebui să plătească guvernului SUA pentru această concesie # HotNews.ro
Nvidia şi AMD au convenit să transfere 15% din veniturile obţinute din vânzările de cipuri în China către guvernul american, a confirmat luni Casa Albă, informează Financial Times, preluată de News.ro. În schimb, cele două…
18:50
Primii inculpați pentru distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică. Li se impută pagube imense # HotNews.ro
Parchetul din Finlanda a anunțat că a inculpat trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, acuzați că au participat la distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică, la finele anului trecut, distrugere care se înscrie într-o…
18:40
Portarul Dinu Moldovan a fost transferat de Rapid în luna martie, după ce în tabăra giuleștenilor se accidentase Marian Aioani, pe atunci titular de drept. În cele din urmă, goalkeeperul de 35 de ani, care…
18:20
ULTIMA ORĂ Într-o rară și controversată decizie, Donald Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Va avea voie să-și facă treaba cum trebuie # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat luni că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct, o măsură rară și controversată, informează Reuters, CNN și…
18:10
Anchetă în Republica Moldova după un atac cibernetic „organizat de un actor străin” asupra infrastructurii guvernamentale. Angajați ai statului, bănuiți de complicitate # HotNews.ro
Serviciul pentru Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) din Republica Moldova anunță luni, într-un comunicat, că a fost deschisă o anchetă după producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii…
18:00
Un summit văzut ca un premiu pentru Putin. Ce vrea liderul rus de la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska # HotNews.ro
Invitația în SUA reprezintă deja un câștig politic pentru Vladimir Putin, care nu a făcut nicio concesie pentru a obține întrevederea cu Donald Trump și nu pare dispus să facă pași înapoi pentru un armistițiu,…
17:50
VIDEO Fabrică pentru rachetele rusești de croazieră Kh-32 și Kh-101, lovită de dronele Kievului la sute de kilometri de graniță, într-un atac revendicat de SBU # HotNews.ro
Dronele cu rază lungă de acțiune operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit în primele ore ale zilei de 11 august o fabrică din regiunea Nijni Novgorod, din Rusia, care produce componente…
17:50
Un alt lider PSD își anunță susținerea pentru Titus Corlățean la șefia partidului: „Este congresul ultimei șanse” # HotNews.ro
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are „forţa” de a aduce partidul „la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat”, informează Agerpres. „Acum 12…
17:40
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a spus, într-un dialog cu HotNews, că dacă PSD își dorește cu adevărat adoptarea cât mai rapidă a măsurilor pentru reducerea cheltuielilor statului atunci ar trebui să participe…
17:30
Grup israelian, în extindere agresivă pe piața imobiliară din România după ce a fost preluat de un comerciant de diamante, lansează prima investiție majoră în energia românească # HotNews.ro
Grupul israelian Shikun and Binui, în extindere agresivă pe piața imobiliară din România, după ce a fost preluat sub control de comerciantul de diamante Naty Saidoff, fost ofițer în armata israeliană, a lansat acum expansiunea…
Acum 6 ore
17:20
„Dacă nu reușim să-l facem până la sfârșitul lui octombrie, zăpada îl dărâmă cu siguranță”. Apel pentru salvarea unui obiectiv de pe traseele montane # HotNews.ro
Refugiul montan Șaua Strunga, ultimul refugiu din lemn deschis permanent în munții Bucegi, este în pericol de a se prăbuși, atrage atenția, într-o postare pe pagina de Facebook, Asociația „Om pe munte”, organizație dedicată pasionaților…
17:20
Oligarhul fugar Ilan Șor cheamă oamenii la proteste la Chișinău și le promite în schimb un „salariu” / Reacția Poliției # HotNews.ro
Ilan Șor, condamnat definitiv în 2023 pentru fraudă la scară largă și spălare de bani și care se ascunde la Moscova, cheamă oamenii la un protest anti-guvernamental permanent în centrul Chișinăului, începând de sâmbătă, 16…
17:10
Ce a făcut Rusia în timpul moratoriului privind desfășurarea armelor nucleare. Mâna dreaptă a lui Lavrov recunoaște: Deținem un arsenal substanțial # HotNews.ro
Rusia a continuat dezvoltarea sistemelor sale de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune în timpul moratoriului privind desfășurarea acestora și deține în prezent un arsenal substanțial de astfel de arme, au scrirs duminică…
17:10
O caniculă „excepțională” afectează Europa, cu temperaturi de peste 42 de grade și risc extrem de incendii # HotNews.ro
Un val de căldură „excepțională” prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania, ceea ce a determinat emiterea…
17:10
Candida auris și bacteriile au ucis un om în Spitalul Floreasca, înainte de cazul Laviniei. Dezvăluiri legate de modul cum se răspândesc infecțiile nosocomiale # HotNews.ro
Lavinia Vlad nu a fost prima pacientă de la Spitalul Floreasca infectată cu Candida auris. În decembrie 2024, un alt pacient a murit infectat cu aceeași ciupercă, însă infectarea nu a apare în evidența autorităților…
16:50
Doi dintre componenţii echipei Farul Constanţa, Gabriel Dănuleasă (2003) şi David Păcuraru (2006), vor evolua sub formă de împrumut în acest sezon la alte formaţii. Astfel, fundaşul central Gabriel Dănuleasă a fost împrumutat la Metalul…
16:50
Decret semnat de Klaus Iohannis, anulat în justiție. ONG-ul „Reset” s-a judecat cu Administrația Prezidențială aproape 5 ani # HotNews.ro
Decretul semnat de fostul președinte Klaus Iohannis prin care Mădălina Siia Cenușă, secretara fostului ministru de Interne Marcel Vela, a fost decorată cu „Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a” a fost anulat de instanță.…
16:50
„Mărirea normei didactice cu 2-4 ore înseamnă, de fapt, 15.000 de posturi reduse”, spune un lider sindical din Educație / „Evident se va ajunge și la tăieri de salarii” # HotNews.ro
Creșterea normei didactice cu 2-4 ore pe săptămână, prevăzută de Legea 141/2025, poate duce la diminuarea salariilor pentru profesori în școlile, unde nu pot fi acoperite orele suplimentare, a declarat pentru Edupedu.ro Simion Hăncescu, președintele…
16:50
Un film despre Dracula venit din România criticat de Hollywood Reporter. „Zgomotos și plin de felație” # HotNews.ro
Autorul român Radu Jude este un regizor extrem de prolific și, uneori, scoate enorm din puțin. Dar, în cazul ultimului său film, „Dracula”, prezentat în premieră la festivalul de la Locarno, „Jude are prea multe…
16:40
Centrală nucleară, paralizată de infiltrarea unui „roi masiv și imprevizibil” de meduze # HotNews.ro
Patru reactoare ale centralei nucleare Gravelines din Franța au fost închise duminică seară din cauza unui roi de meduze care au ajuns în sistemele de răcire, a anunțat luni operatorul EDF, prezența meduzelor fiind cauzată…
16:30
În luna iulie, cererea pe segmentul chiriilor din țară a crescut cu 27% față de luna iunie Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a…
16:30
Anvelopele sunt elemente esențiale ale siguranței rutiere, reprezentând singurul punct de contact între vehicul și carosabil. În sezonul rece, folosirea anvelopelor de iarnă este obligatorie și vitală pentru a asigura o aderență optimă în condiții…
16:20
„Nicolas plătește nota”. O mișcare împotriva impozitelor câștigă teren în Franța și îngrijorează guvernul lui Macron # HotNews.ro
Imaginea angajatului fictiv Nicolas, care consideră că trebuie să plătească nota de plată a tuturor – pensionari sau imigranți – a ajuns să simbolizeze frustrările clasei de mijloc din Franța, oameni care sunt prea „bogați”…
16:20
„Ne trebuie o nouă mișcare politică, încă din vara asta și să fie gata până la Crăciun. Cine să o facă” # HotNews.ro
„Trebuie să existe cineva care să nu fi fost la guvernare și care să aibă o opțiune netă pentru Europa”, spune profesoara de științe politice Alina Mungiu-Pippidi, într-un interviu acordat Q Magazine și preluat de…
15:50
Lecția neînvățată de SUA. Ce urmărește Moscova cu negocierile de vineri cu Donald Trump # HotNews.ro
Chiar și după 11 ani de război, SUA – la fel ca multe alte țări – au învățat prea puțin din eșecurile negocierilor diplomatice intense și din restrângerea politicii sale de putere. A doua administrație…
15:40
Ar trebui revizuit modul de calcul al inflației? Baza statisticilor economice de azi este atât de învechită încât distorsionează, spune o expertă # HotNews.ro
Ioana are unul din joburile despre care poate habar n-aveai că există. De 3 ori pe lună, angajata INS își ia tableta sub braț și pornește prin magazine, dar nu ca să-și facă cumpărăturile. Odată…
15:40
Cătălin Scărlătescu, fostul jurat de la „Chefi la Cuţite”, a fost obligat de instanță să plătească daune de 10.000 de euro către Antena 1, după un interviu acordat în 2024 site-ului Cancan, pe când se afla în…
15:40
Unul dintre reprezentanții Guvernului României în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom cere demisia președintelui companiei. „Trebuie să acționați” # HotNews.ro
Fostul ministru al Energiei și membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom din partea Ministerului Energiei, Răzvan Nicolescu, a cerut demisia lui Alfred Stern din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al companiei,…
15:30
Tinerii șomeri din China au ajuns să plătească companii pentru a merge la locuri de muncă false. „Au nevoie de aceste locuri”, spune un profesor / Cum explică # HotNews.ro
În mai multe orașe din China au apărut companii care primesc bani pentru a lăsa tinerii să mimeze munca, iar tinerii chinezi apelează la ele, scrie BBC. „Nimeni nu ar vrea să lucreze fără salariu…
Acum 8 ore
15:20
Macron critică dur guvernul israelian și avertizează că planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza anticipează un dezastru de o gravitate fără precedent # HotNews.ro
Planul guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu a amplificat deja criticile interne și internaționale, scrie Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a intensifica operațiunile militare în Gaza, calificându-le drept un…
15:00
Prognoza meteo pe 2 săptămâni: ANM anunță o răcire semnificativă a vremii / În ce regiuni va ploua # HotNews.ro
Vremea va continua să fie caniculară până la finele săptămânii, iar apoi se va răci treptat, cu temperaturi maxime nu vor mai depăși 28 de grade Celsius, în mai multe regiuni ale țării, potrivit prognozei…
15:00
VIDEO Prima decizie PSD privind alegerile pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea a deschis subiectul în ședința de luni a partidului # HotNews.ro
Liderii PSD reuniți luni în ședința Biroului Permanent au discutat și subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei, stabilind că vor face un sondaj pentru a numi candidatul partidului. Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului și actuală…
14:50
De ce a fost aleasă Alaska locul întâlnirii între Trump și Putin. Mizele summitului unde s-ar putea decide soarta Ucrainei # HotNews.ro
Alaska, un stat american izolat, este un loc „absolut logic” pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de vineri, 15 august, spune influentul consilier al lui Putin pentru afaceri externe, Iuri Uşakov, de parcă…
14:50
Candidatul la președinția Columbiei împușcat în urmă cu două luni a murit la spital / Mesajul emoționant al soției lui Miguel Uribe # HotNews.ro
Senatorul columbian Miguel Uribe, internat în spital din iunie, după ce a fost împușcat în cap în timpul unui mitinf electoral, a decedat la vârsta de 39 de ani, a anunțat luni familia sa, potrivit…
14:30
Firmele cu angajați în concediu medical sunt în pericol să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112, avertizează consultanții fiscali # HotNews.ro
Camera Consultanților Fiscali a identificat un pericol apărut ca efect al modificărilor legislative privind indemnizațiile de concediu medical. Practic, companiile ar putea să plătească dobânzi și penalități la rectificarea Declarației 112 impusă de lege. Pentru…
14:20
Un tânăr care și-a ucis iubita cu bestialitate e liber după un singur an de închisoare: „Merge în cluburi, în cafenele” / Efectele legii lui Putin care îi scapă de detenție pe ucigași dacă merg pe front # HotNews.ro
În noiembrie 2019, Vladislav Kanius și-a omorât iubita, aplicându-i peste 100 de lovituri cu un cuțit și alte obiecte. A fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar eliberat un an mai târziu ca să…
14:10
Zelenski insistă: Rusia prelungește războiul. Concesiile teritoriale nu o vor convinge să oprească luptele # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Moscovei, „nu…
14:10
VIDEO Incendii masive în nord-vestul Spaniei. Mai multe localități au fost evacuate, flăcările amenință și un sit UNESCO # HotNews.ro
Incendiile forestiere din nord-vestul Spaniei, alimentate de temperaturile caniculare și vânturile puternice, au dus la evacuarea a peste 1.000 de persoane și amenință un sit din patrimoniul UNESCO, au anunțat autoritățile, potrivit France Presse. Aproximativ…
14:00
PwC România promovează, începând cu 1 septembrie, șapte directori. Izabela Stoicescu, Lorena Tudor, Miruna Dragoman devin directori în cadrul serviciilor de consultanță fiscală, Anca Vărzaru, Andreea Oprescu și Ștefan-Sorin Sorea în cadrul serviciilor de consultanță…
14:00
Sindicaliștii din Educație, anunț după întâlnirea cu premierul Bolojan. „Vom boicota începerea anului școlar” # HotNews.ro
Sindicaliștii din Educație au anunțat, luni, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan că vor boicota începutul anului școlar, în semn de protest față de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei au afirmat…
