Alfabetul secret al femeilor din China renaște după patru secole. Care este povestea scrierii nüshu
Stiripesurse.ro, 12 august 2025 00:30
O profesoară trasează cu delicateţe cu o pensulă, într-un atelier din provincia chineză centrală Hunan, caracterele unui sistem de scriere inventat cu secole în urmă de femei, relatează luni AFP, conform AGERPRES. Citește mai departe...
• • •
Acum 10 minute
00:30
Acum 30 minute
00:10
Ministrul Mediului afirmă că Primăria Târgu Jiu a cheltuit 7,5 milioane de lei pentru gestionarea deşeurilor intrate în ţară ca produse second hand # Stiripesurse.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a povestit că autorităţile din Târgu Jiu i-au transmis, în timpul unei vizite făcute în zonă, că administraţia locală a cheltuit 7,5 milioane de lei pentru gestionarea deşeurilor intrate în ţară ca produse second hand. Citește mai departe...
00:10
Diana Buzoianu s-a săturat. Trimite Corpul de Control la Apele Române: 'Au stat pe un munte de bani' # Stiripesurse.ro
Diana Buzoianu a anunțat că va timite Corpul de Control la Apele Române. Ministrul Mediului reproșează instituției că nu a accesat 350 de milioane de euro din fonduri PNRR, bani destinați pentru construcția de diguri și baraje pentru apărea împotriva inundațiilor. Citește mai departe...
Acum o oră
00:00
Proprietarul celei mai mari companii de construcții din Rusia a murit în mod neașteptat și misterios # Stiripesurse.ro
Seria de decese ale oamenilor de afaceri și managerilor de top care au murit în Rusia la scurt timp după începerea războiului cu Ucraina a ajuns în sectorul construcțiilor. Citește mai departe...
00:00
Ianis Stoica a înscris la debut şi Estrela Amadora a terminat la egalitate cu Estoril # Stiripesurse.ro
Atacantul român Ianis Stoica a marcat la debutul său oficial pentru echipa portugheză Estrela Amadora, care a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Estoril, în prima etapă din Liga Portugal, potrivit news.ro. Citește mai departe...
11 august 2025
23:50
Dosarul furtului Tezaurului Dacic din Olanda - 'Creierul' operațiunii va fi audiat, el ar fi singurul care ştie unde sunt piesele de aur # Stiripesurse.ro
Continuă ancheta din Olanda, după furtul Tezaurului Dacic. Anchetatorii speră să rezolve cazul jafului de la Muzeul Drents. Citește mai departe...
23:50
Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu Oţelul Galaţi, în ultimul meci al etapei a cincea din Superligă.Gălăţenii au ratat prima ocazie importantă prin Ne Lopes, în minutul 13, iar în minutul 30 portarul Stolz a reţinut şutul lui Bană. Citește mai departe...
23:50
VIDEO Ministrul Mediului, despre concursul pentru conducerea Romsilva: Eu voi face tot ce ţine de mine să mă asigur că este un concurs cinstit, corect # Stiripesurse.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va face tot ce ţine de atribuţiile sale în aşa fel încât concursul pentru funcţia de director al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva să fie unul ”cinstit, corect”, informează News.ro. Citește mai departe...
23:40
Cseke Attila anunță câți funcționari din administrația locală pleacă acasă. Economie de 2,2 miliarde de lei pe an # Stiripesurse.ro
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila. Citește mai departe...
Acum 2 ore
23:30
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc de nuntă. Bruneta și-a etalat inelul de milioane de euro # Stiripesurse.ro
Cristiano Ronaldo și-a cerut iubita în căsătorie. Așa cum era de așteptat inelul este unul cu totul special, având un diamant uriaș. Georgina Rodriguez nu s-a abținut și l-a arătat imediat totul fanilor, iar comentariile nu au întârziat. Citește mai departe...
23:30
Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka, numărul 1 WTA. Citește mai departe...
23:30
Grupele fazei preliminare ale celei de-a 18-a ediții a Campionatului Mondial de Cluburi la handbal masculin IHF au fost stabilite luni, în cadrul unei ceremonii organizate la Stadionul din Cairo, în paralel cu desfășurarea Campionatului Mondial de Tineret IHF 2025, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
23:20
Universitatea Craiova întăreşte sectorul juvenil şi a ajuns la un acord cu spaniolul Eduardo Covelo, care a activat timp de 12 ani la Celta Vigo ca manager al academiei şi ca director tehnic, care a creat şi implementat o nouă metodologie în club. Citește mai departe...
23:20
Se amână începutul anului școlar? Sindicatele au ieșit fără soluții de la discuțiile cu Bolojan: protestele vor lua amploare # Stiripesurse.ro
Reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ au discutat, luni, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi ministrul Educaţiei, Daniel David, despre doleanţele lor privind măsurile din Legea nr. Citește mai departe...
23:10
Ionuț Moșteanu minimalizează lipsa României din discuțiile despre Ucraina, înaintea întâlnirii Trump-Putin: Există o coordonare foarte bună cu aliații # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit, luni seara, pe B1 TV, despre întâlnirea care va avea loc, vineri, între Donald Trump și Vladimir Putin pe tema războiului din ucraina. Citește mai departe...
23:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati. Urmează meciul cu Iga Swiatek # Stiripesurse.ro
Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open. Citește mai departe...
23:00
Metalul prețios care nu va fi supus taxelor lui Trump - A atins un nou record la sfârşitul săptămânii trecute # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că nu impune taxe vamale aurului, după ce un document oficial a provocat controverse săptămâna trecută şi a făcut metalul preţios să atingă un nou record pe Bursa de la New York, în urma unor zvonuri cu privire la creşterea taxelor Citește mai departe...
22:50
VIDEO Activitate consolidată pentru Garda de Mediu și Garda Forestieră: ministrul Mediului a invocat legea în acest sens # Stiripesurse.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă schimbări în ceea ce priveşte Garda de Mediu şi Garda Forestieră, spunând că, prin lege, activitatea celor două instituţii va fi ”consolidată”, relatează News.ro. Citește mai departe...
22:50
Manifestările neurologice în urma COVID-19 pot fi prevenite prin exerciţii fizice, susţine cercetătorul Bogdan-Alexandru Hagiu # Stiripesurse.ro
Conferenţiarul universitar Bogdan-Alexandru Hagiu, de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, susţine că manifestările neurologice apărute în urma infectării cu SARS-CoV-2 pot fi prevenite prin exerciţii fizice de intensitate Citește mai departe...
22:50
PALMED: Nefolosirea banilor publici pentru servicii medicale - afirmaţie în spatele căreia se ascunde o subfinanţare sistemică # Stiripesurse.ro
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenţia că pacienţii ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a analizelor medicale pentru că plafonul de laborator se epuizează în primele zile ale lunii, iar "afecţiunile pacienţilor nu ţin Citește mai departe...
22:50
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea, Constantin Rădulescu, a dispus constituirea unei comisii speciale de cercetare în cazul managerilor spitalelor din Mihăeşti şi Drăgoeşti. Citește mai departe...
22:50
VIDEO Ministrul Mediului, despre programul RABLA: 'Avem de 250.000 de maşini casate' # Stiripesurse.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că România a îndeplinit jalonul din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind casarea a un sfert de milion de autovehicule vechi, informează News.ro. Citește mai departe...
22:50
Focar de infecție la Spitalul Floreasca cu șapte luni înaintea cazului Laviniei Vlad. Un bărbat care avea Candida auris și alte bacterii a murit în decembie # Stiripesurse.ro
Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă, citată de news.ro. Citește mai departe...
22:50
Festivalul Eufonia deschide toamna muzicală cu concerte, recitaluri şi evenimente educaţionale # Stiripesurse.ro
Festivalul Eufonia aduce, în perioada 2-28 septembrie, zece concerte, trei recitaluri sociale şi cinci evenimente educaţionale, o conferinţă, artişti de mare valoare şi muzică de înaltă clasă, care se vor desfăşura în Timişoara şi în judeţele Timiş şi Arad, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
22:50
VIDEO Ministrul Mediului, anunț alarmant: 'Tot sudul României este într-un proces de deşertificare' # Stiripesurse.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că ”în momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare”, arătând că acest fapt va afecta semnificativ agricultura, informează News.ro. Citește mai departe...
22:50
Cristiano Ronaldo se însoară - Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez # Stiripesurse.ro
Cristiano Ronaldo a decis să se căsătorească cu Georgina Rodriguez, iubita sa de mai bine de nouă ani, cu care are şi două fetiţe, potrivit news.roÎn urmă cu ceva timp, fotbalistul de 40 de ani declarase: „Îi spun mereu: ”Când vom avea acel click". Citește mai departe...
22:40
Gheorghe Piperea cere ca taxele și impozitele să scadă cu 30%: Guvernul să ia bani de la șpăguitori! # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea atenționează că măsurile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan prin Pachetul 1 de măsuri și cele care urmează în Pachetul 2, vor bloca România și o vor arunca într-o criză financiară. Citește mai departe...
Acum 4 ore
22:30
Marile companii israeliene, lovite în plin - Decizia luată de cel mai mare fond suveran din lume # Stiripesurse.ro
Situația dramatică din Gaza și Cisiordania a determinat cel mai mare fond suveran din lume să ia măsuri. Fondul suveran al Norvegiei, cel mai important din lume, a anunţat luni că îşi vinde acţiunile la 11 companii israeliene după ce au apărut informaţii despre participaţia sa la Citește mai departe...
22:20
Un fotbalist ar fi omorât un pieton în Constanța și a fugit de la locul accidentului # Stiripesurse.ro
Se pare că un fotbalist de la AS Unirea Topraisar, din Liga a 5-a, a produs un accident mortal pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța. Tânărul în vârstă de 28 de ani ar fi Alex Florin Macarencu. Citește mai departe...
22:20
UDMR pune presiune pe Sorin Grindeanu: Ședințele coaliției trebuie reluate pentru țară! # Stiripesurse.ro
Scandalul din coaliție începe să devină deranjant pentru UDMR. Cseke Attila cere ca ședințele să fie reluate, după ce PSD a decis să le boicoteze. PSD invocă necesitatea unor măsuri rapide, de care românii au nevoie. Citește mai departe...
22:10
Ionuț Moșteanu somează PSD să își elibereze din funcții prefecții: USR are numai șapte oameni în guvern # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, somează PSD să vacanteze funcțiile de prefecți și subprefecți. După ce Sorin Grindeanu a declarat că el nu crede că USR a ajuns la guvernare ca să ocupe funcții, Moșteanu spune că posturile în guvern se aprobă pe bază de procente obținute Citește mai departe...
22:00
Zelenski dă alerta mondială înainte de întâlnirea Trump-Putin: 'Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă' # Stiripesurse.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului din Ucraina, așa cum se speculează înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska, relatează Mediafax. Citește mai departe...
21:50
Scandalul Iliescu-PSD-USR - Când spune Ionuț Moșteanu că se va încheia conflictul din coaliție, după înhumarea fostului președinte # Stiripesurse.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a vorbit, luni seara, pe B1 TV, despre controversa înmormântării cu funeralii naționale a lui Ion Iliescu, lucru care a generat un adevărat scandal între PSD și USR."Noi am propus să nu fie doliu național. Citește mai departe...
21:50
Bogdan Ivan, ministrul energiei: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre # Stiripesurse.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a vizitat stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de la Constanța, o investiție de peste 740 de milioane lei din fonduri PNRR. Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, a transmis Ivan. Citește mai departe...
21:50
Un șef din domeniul pensiilor private anunță câți bani se dau direct: Asta e prima întrebare pe care trebuie să și-o pună # Stiripesurse.ro
Un șef din domeniul pensiilor private anunță câți bani se vor da direct către beneficiarii Pilonului II după retragerea din activitate. Există un plafon până la care banii se pot retrage fără eșalonare, iar suma e calculată ținându-se cont de valoarea pensiei. Citește mai departe...
21:40
Scandalul Iliescu-PSD-USR - Când spune Ionuț Moșteanu că se va încheia confliectul din coaliție, după înhumarea fostului președinte # Stiripesurse.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a vorbit, luni seara, pe B1 TV, despre controversa înmormântării cu funeralii naționale a lui Ion Iliescu, lucru care a generat un adevărat scandal între PSD și USR."Noi am propus să nu fie doliu național. Citește mai departe...
21:40
FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă.Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, Citește mai departe...
21:30
Paramount devine gazda exclusivă în SUA pentru UFC, în urma unui acord de streaming de 7,7 miliarde de dolari # Stiripesurse.ro
Paramount, deţinută de Skydance, va deveni gazda exclusivă în SUA a competiţiilor Ultimate Fighting Championship (UFC), în baza unui contract de streaming pe şapte ani, evaluat la aproximativ 7,7 miliarde de dolari, relatează Reuters, potrivit news. Citește mai departe...
21:30
Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual - Un pacient infectat cu această ciupercă # Stiripesurse.ro
Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă. Citește mai departe...
21:30
Ambulatoriu nou în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov -Laborator de genetică materno-fetală, dedicat testării şi diagnosticării precoce # Stiripesurse.ro
Un ambulatoriu nou va fi construit în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, printr-o investiţie de 20 de milioane de lei. Unitatea va avea inclusiv un laborator de genetică materno-fetală, dedicat testării şi diagnosticării precoce în sarcină, potrivit news. Citește mai departe...
21:30
VIDEO Guvernul aruncă problema păcănelelor în sarcina primarilor: 'Vor avea o componență hotărâtoare' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că primarii vor putea decide ce se întâmplă cu jocurile de noroc din localitățile lor. „Dacă un primar nu dorește să nu autorizeze o asemenea activitate, va avea această posibilitate”, a anunțat ministrul. Citește mai departe...
21:20
Oana Țoiu, mesaj tranșant înainte de summitul Trump-Putin: 'România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei' # Stiripesurse.ro
Ministrul român de Externe a postat un mesaj pe X în care subliniează, din nou, că România va sprijini Ucraina, în contextul în care Donald Trump a declarat că cel mi probabil va fi nevoie ca Zelenski să cedeze teritorii pentru a face pace cu Rusia. Citește mai departe...
21:10
Mai mulți români au fost arestați în Olanda: Metoda ingenioasă prin care făceau bani pozând în afaceriști din Dubai # Stiripesurse.ro
Mai mulți români au fost arestați în Olanda. Oamenii legii îi acuză că pozau în oameni de afaceri în Dubai și dădeau țepe consistente, cu sume incredibile de bani. Citește mai departe...
21:00
Preşedintele american Donald Trump a făcut luni o gravă greşeală geografică într-o conferinţă de presă pe tema securităţii la Washington, în care a anunţat desfăşurarea Gărzii Naţionale în capitala americană şi a sugerat în mod expres că Alaska este rusească, relatează Citește mai departe...
20:50
Reţeaua electrică din Irak s-a confruntat luni cu o ''pană totală'' provocată de ''o creştere record a temperaturilor'', precum şi de o creştere a consumului, care au dus la oprirea a două linii de transmisie, a anunţat Ministerul pentru Electricitate, potrivit AFP. Citește mai departe...
20:50
Fost președinte CSM: Nu privilegiilor, dar da standardelor statului de drept! Destabilizarea puterii judecătorești înseamnă regresul spre nimic # Stiripesurse.ro
Bogdan Mateescu, secretar general al Ministerului Justiției și fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a transmis, într-o postare amplă pe Facebook, că dezbaterea publică privind situația magistraturii trebuie purtată „în deplin echilibru”, cu apel la Citește mai departe...
20:50
ANRE atrage atenţia că există un pericol de manipulare a cetăţenilor de către APCE # Stiripesurse.ro
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este şi va fi deschisă consultării publice în ceea ce priveşte reglementările, dar niciodată nu adoptă acte de reglementare sub presiunea şantajului sau care încalcă legislaţia primară, susţin reprezentanţii Citește mai departe...
20:40
Scandalul legii pensiilor private - AURSF: Propunerile noastre au fost respinse de ASF # Stiripesurse.ro
Alin Iacob, președintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare, spune că propunerile privind proiectul legii pensiilor private au fost respinse de ASF. Citește mai departe...
Acum 6 ore
20:30
Pesedistul Romeo Lungu sumarizează cearta PSD - coaliție: Reformele trebuie făcute cu cap # Stiripesurse.ro
Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a transmis, luni seară, un mesaj menit să clarifice priorităţile partidului din care face parte, subliniind necesitatea menţinerii investiţiilor şi a respectării angajamentelor din coaliţie. Citește mai departe...
20:30
VIDEO Trump îl amenință pe Putin, fix înainte de întâlnire: ‘Nu se va încurca cu mine!’ # Stiripesurse.ro
Discuțiile dintre Trump și Putin vor avea loc pe 15 august în Alaska. Președintele american Donald Trump a sugerat luni, 11 august, că etapa finală a soluționării crizei ucrainene ar trebui să fie o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Citește mai departe...
