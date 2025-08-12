Bulgaria: Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate sunt turiști români

02:00

Fără bani, nu construim autostrăzi. Iar ritmul în care Guvernul poate finanța astfel de noi proiecte de drumuri de mare viteză pare că încetinește. Prima „victimă" este un segment de autostradă de aproape 60 km din Moldova. A doua ar putea deveni o porțiune de șosea de mare vitează de 31 km care urma …