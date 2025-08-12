Un deținut a evadat din Penitenciarul Mărgineni
SportMedia, 13 august 2025 00:20
Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa. El este căutat de echipe ale penitenciarului, de poliţişti, jandarmi şi poliţişti de frontieră. „Marţi, 12.08.2025, în jurul orei …
• • •
Bulgaria: Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate sunt turiști români # SportMedia
Săptămâna trecută, autoritățile bulgare au emis peste 150 de amenzi pentru parcare necorespunzătoare, în zonele protejate, de-a lungul coastei de nord a Mării Negre. Potrivit lui Yavor Dimitrov, directorul Direcției Bazinului Mării Negre (BBDHR) din Varna, peste 90% dintre contravenienți au fost turiști români. Acțiunea de control a avut loc pe 6 și 7 august, …
România cucerește Osaka: jumătate de milion de vizitatori în patru luni, la pavilionul proiectat de două studente # SportMedia
Pavilionul României de la Expo 2025 Osaka se bucură de un succes remarcabil. În doar patru luni de la deschidere, jumătate de milion de vizitatori i-au trecut pragul. Marți, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a premiat – prin videoconferință de la București – vizitatorul cu numărul 500.000: Aoi Moriyama, o tânără de 27 de ani …
Departamentul de Stat al SUA deplânge „deteriorarea” drepturilor omului în Europa (raport) # SportMedia
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra 'deteriorării' drepturilor omului în multe țări din Europa, mai ales în ceea ce privește restricțiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marți de Departamentul de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în lume. Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit și …
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul pentru neregulile de la Centrul pentru Arși de la Floreasca: Situația este de natură penală # SportMedia
Nereguli grave au fost găsite în urma controlului la Centrul pentru Arși al Spitalului Floreasca: lipsește sistemul de ventilație HVAC – care apare în acte, dar nu și în realitate -, există spații neconforme normativelor, s-a constatat și prezența Candida auris și există și suspiciuni de fals în documente oficiale. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune …
Furnizorii de servicii medicale resping acuzațiile șefului CNAS: nu preferăm cash-ul, altele sunt problemele reale # SportMedia
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) contestă afirmațiile președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, potrivit cărora pacienții nu beneficiază de analize decontate deoarece unii furnizori ar prefera plata cash. Reprezentanții PALMED susțin că adevăratele cauze sunt subfinanțarea cronică a sistemului și modul deficitar în care sunt planificate și distribuite fondurile. …
Horoscop zilnic pentru 13 august 2025. The post Horoscop zilnic: 13 august appeared first on spotmedia.ro.
Gafa care dezvăluie că Putin e jucătorul cheie în povestea lui Trump, cu Zelenski lăsat pe dinafară # SportMedia
Președintele SUA Donald Trump a exclus o întâlnire trilaterală care să-l includă pe Volodimir Zelenski și prezintă discuțiile pe care le va purta cu Vladimir Putin ca având o miză mică. El a descris summit-ul din Alaska de vineri ca pe o întâlnire informală și a subliniat că „nu depinde de mine să fac o …
Europa a continuat să-și sporească ajutorul militar acordat Ucrainei, conform datelor din lunile mai și iunie, contrar Statelor Unite, care doar au vândut arme Kievului, iar ajutorul militar european se bazează acum mai degrabă pe industria sa de apărare decât pe stocurile de arme existente și care au fost diminuate de asistența oferită anterior Ucrainei, …
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o discuție, marți, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în care l-a asigurat, potrivit unui comunicat de presă, de sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia. „Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o …
Drepturile TV din Superliga au fost cedate: Contract record de aproape 400 de milioane de euro # SportMedia
Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a hotărât extinderea contractului privind drepturile TV până în anul 2035. Noul acord se ridică la aproape 400 de milioane de euro, sumă ce include TVA. Conform informațiilor publicate de Golazo, dintre cele 16 cluburi din Superliga, 15 au votat „pentru", în timp ce singura abținere a …
România Curată: Dosar penal la DNA pentru fostul director al Romsilva, Teodor Țigan, care a primit 100.000 de euro la pensionare # SportMedia
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan, care a fost pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca …
Ioan Alin Demian, șeful de cabinet al ministrului PSD Bogdan Ivan Gruia, a fost propus oficial de Ministerul Energiei pentru un post în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, una dintre cele mai valoroase companii din energie din România. Propunerea va fi supusă votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), programată pentru 8 septembrie …
Ieșirea de la guvernare a devenit nu doar noul slogan adoptat de PSD, ci și modalitatea prin care poate fi constrânsă coaliția să facă doar ce vor social-democrații. PSD s-a supărat că USR a fost împotriva funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu și pe moment nu vrea să mai participe la ședințele coaliției, dacă aceasta …
Mircea Lucescu s-a convins și face schimbări importante la echipa națională. Din această toamnă, Lucescu vrea să schimbe liniile la națională, iar unul dintre jucătorii pe care se va baza este Alexandru Dobre de la Rapid. Conform surselor noastre, Lucescu s-a arătat încântat de progresul lui Dobre și îl va convoca la meciurile din luna …
Isărescu: România ar putea rata ținta de deficit. Reducerea cheltuielilor e mai grea decât mărirea taxelor. Dai cu capul de zeci de legi # SportMedia
România are șanse slabe să respecte ținta de deficit bugetar de 7% din PIB stabilită pentru acest an, a avertizat marți Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), într-o conferință de presă dedicată raportului trimestrial asupra inflației. Potrivit acestuia, reducerea deficitului rămâne un obiectiv esențial pentru credibilitatea țării, dar procesul este complicat și plin …
Primarul interimar al Capitalei anunță extinderea rețelei de benzi dedicate transportului public cu încă 10,55 kilometri, urmând ca lungimea totală a benzilor unice din București să ajungă la 65,3 kilometri, dintre care 35,5 km sunt exclusiv pentru autobuze. „Continuăm să extindem rețeaua de benzi dedicate transportului public", a transmis viceprimarul Stelian Bujduveanu, într-o postare pe …
Tottenham Hotspur a început discuțiile cu Crystal Palace pentru transferul internaționalului englez Eberechi Eze, scrie DPA. Spurs au fost interesați de mult timp de Eze, încă din perioada sa la Queens Park Rangers, dar ulterior a semnat cu Palace în 2020. De atunci, Eze a devenit unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din Premier …
Edi Iordănescu a dezvăluit de ce negocierile dintre Legia Varșovia și Ianis Hagi au fost oprite. Antrenorul Legiei a anunțat că nu a mai discutat în ultimele zile cu Ianis Hagi, după ce acesta a cerut o sumă foarte mare de bani. În plus, Ianis le-a transmis celor de la Legia că vrea să joace …
Un meteorit care a făcut o gaură în acoperișul unei case din statul american Georgia ar putea fi mai vechi decât Pământul. Locuitorii din mai multe state americane din sud-estul SUA au putut observa pe 26 iulie, în plină zi, o minge de foc pe cer. Meteoritul de dimensiuni reduse a făcut o gaură în …
Incendii devastatoare în Europa. Un român a murit în Spania, 6.000 de persoane au fost evacuate (Foto & Video) # SportMedia
Aproape 6.000 de persoane au fost evacuate din locuințele lor în nordul, centrul și sudul Spaniei, din cauza incendiilor care continuă să se manifeste pe fondul unui val de căldură care ar putea aduce temperaturi de 44°C în unele părți ale țării. Căldura mortală din zone mari ale Europei a creat ceea ce oamenii de …
Nicușor Dan a salutat public inițiativa președintelui american Donald Trump de a contribui la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, subliniind însă că o soluție de pace trebuie să fie „justă și durabilă". „Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi …
Nazare a cerut ANAF verificarea marilor companii care nu-și plătesc datoriile. Studiu de caz – un producător de țigări, cu restanțe de peste 600 de milioane de lei # SportMedia
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că a cerut ANAF să verifice "jucători de dimensiune economică semnificativă, asupra cărora persistă situaţii de tergiversare a plăţii obligaţiilor fiscale". Sunt vizate mari companii care au apelat la eşalonări, restructurări, înlesniri şi amânări la plată, ce datează de mulţi ani, plus suspendări şi contestări obţinute în instanţe, "în condiţii …
Paris Saint-Germain a oficializat, marți, transferul fundașului ucrainean Ilia Zabarni de la Bournemouth (Premier League), pentru o valoare de 63 milioane euro plus bonusuri, informează AFP. "Paris Saint-Germain este încântat să-l întâmpine pe Ilia Zabarni. Fundașul central de 22 de ani, care va purta numărul 6, devine astfel primul jucător ucrainean din istoria clubului", a …
Reforma administrației: Cum se face economie la CJ – 20% reducere de personal și stop la „pază non-stop la uși închise” # SportMedia
Președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, a anunțat un plan amplu de eficientizare a bugetului județean, care vizează reducerea cheltuielilor și optimizarea activității instituțiilor din subordine. Printre măsurile anunţate se numără renunțarea la „paza non-stop la uși închise" în instituțiile publice, reducerea personalului neesențial și restructurări la nivelul conducerii unor instituții. Stop la paza non-stop în …
Conducerea clubului PSV Eindhoven a dezvăluit motivul pentru care Dennis Man a fost transferat de la Parma. Directorul de fotbal al olandezilor a afirmat că Man a fost adus pentru că este un jucător creativ, capabil să dea multe goluri și pase decisive. „Ne doream să adăugăm un plus de creativitate în atac, iar cu …
Sindicatele acuză: Ministerul Mediului vrea să distrugă Romsilva cu un proiect ilegal și invalidat de Ministerul Justiției # SportMedia
Federația Sindicatelor din Silvicultură „Silva" susţine că proiectul de hotărâre de guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva este viciat de erori grave și nu poate fi promovat în forma actuală. Potrivit unui comunicat al federației, Ministerul Justiției a solicitat refacerea integrală a proiectului, semnalând deficiențe majore de legalitate și conținut. „Propunerea de …
Cseke Attila ar avea nevoie de 4,5 md. lei pentru Anghel Saligny. Expert Forum prezintă situația actuală a programului și principalele probleme # SportMedia
Programul Anghel Saligny este necesar și are nevoie de încă 4,5 miliarde de lei, spune ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, prec
Polonezul Robert Lewandowski, atacantul echipei de fotbal FC Barcelona, a dezvăluit că și-a dat acordul să joace la Manchester United, în perioada în care formația engleză era antrenată de celebrul manager Sir Alex Ferguson. ”Am decis să vin la Manchester United și am zis ‘Da’. Am vrut să vin la Manchester United să-l văd pe … The post Robert Lewandowski explică de ce a ratat transferul la Manchester United appeared first on spotmedia.ro.
Anchetă în Italia. Copilul unui cuplu de români a murit, după ce a stat în mașina familiei, parcată în plin soare # SportMedia
Procuratura din Roma a deschis o anchetă după ce copilul de patru ani al unor turişti români aflaţi în vacanţă în Sardinia a murit la spital, la câteva zile după ce a fost găsit în şoc termic, în maşina părinţilor săi, parcată în plin soare. Potrivit carabinierilor din cadrul Companiei Alghero, în 6 august, copilul … The post Anchetă în Italia. Copilul unui cuplu de români a murit, după ce a stat în mașina familiei, parcată în plin soare appeared first on spotmedia.ro.
BNR a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025. Isărescu: Avem o cocoașă frumușică # SportMedia
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025, de la 4,6% la 8,8%, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu. El a precizat că economia României se confruntă în prezent cu câteva șocuri majore și avertizează că inflația s-ar putea situa la peste 9%, la finele anului, cu un vârf … The post BNR a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025. Isărescu: Avem o cocoașă frumușică appeared first on spotmedia.ro.
Se pregătește atestarea traseului Via Transilvanica. Vicepremier: E cel mai frumos proiect de țară, merită toată susținerea noastră # SportMedia
Vicepremierul Tanczos Barna s-a întâlnit cu Alin Uşeriu, preşedintele Asociaţiei Tăşuleasa Social, iniţiatorii Via Transilvanica, pentru a discuta despre atestarea traseului. ”Via Transilvanica, cel mai frumos proiect de ţară, care merită toată susţinerea noastră! Recent, Guvernul a finalizat cadrul legal pentru atestarea, amenajarea şi administrarea traseelor pedestre de interes naţional, în scop recreativ. Acum, Asociaţia … The post Se pregătește atestarea traseului Via Transilvanica. Vicepremier: E cel mai frumos proiect de țară, merită toată susținerea noastră appeared first on spotmedia.ro.
David Popovici revine în bazin la scurt timp după ce a făcut spectacol la Mondialele din Singapore. Sportivul nostru va concura la începutul lunii septembrie la un eveniment de prestigiu din lumea natației. Acesta se numește Sprint With the Stars și are un format inedit, deoarece îi pune pe înotătorii amatori față în față cu … The post David Popovici, înapoi în bazin: Evenimentul la care va participa appeared first on spotmedia.ro.
Poliția adună prosoapele lăsate de oameni ca să își rezerve locurile pe o plajă din Croația # SportMedia
În orașul croat Makarska autoritățile au început o acțiune împotriva turiștilor care își „păstrează” locuri pe plajă prin lăsarea prosoapelor peste noapte. În fiecare dimineață, echipe compuse din polițiști și voluntari adună toate prosoapele și șezlongurile abandonate fără supraveghere, informează Blesk. Măsura a fost luată pentru a garanta accesul echitabil pe plajă tuturor vizitatorilor. „Din … The post Poliția adună prosoapele lăsate de oameni ca să își rezerve locurile pe o plajă din Croația appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1266 Rușii avansează spre o autostradă strategică din Donețk (Hartă). Comandant rus eliminat. Lovitură la singura uzină rusă de heliu pentru rachete # SportMedia
În ziua 1266 de război, frontul din estul Ucrainei a cunoscut o escaladare semnificativă. Forțele ruse au avansat spre autostrada strategică Dobropillia–Kramatorsk, ocupând mai multe localități din apropiere, în încercarea de a sparge liniile ucrainene și de a compromite rutele logistice ale Kievului. Situația de pe teren a devenit tot mai periculoasă, iar Statul Major … The post Ziua 1266 Rușii avansează spre o autostradă strategică din Donețk (Hartă). Comandant rus eliminat. Lovitură la singura uzină rusă de heliu pentru rachete appeared first on spotmedia.ro.
Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice jaful cu microbuze școlare din banii PNRR # SportMedia
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marţi că va trimite Corpul de Control pentru a verifica achizițiile de microbuze școlare electrice finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în urma informațiilor apărute în presă privind posibile prețuri supraevaluate. „Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri … The post Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice jaful cu microbuze școlare din banii PNRR appeared first on spotmedia.ro.
Mesajul liderilor din 26 de țări UE înaintea summit-ului Trump-Putin: Ucraina trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul # SportMedia
Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană, cu excepţia Ungariei, spun într-o declaraţie comună că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. „Negocieri semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistiţiu sau al reducerii ostilităţilor”, au declarat liderii europeni, adăugând că „împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze … The post Mesajul liderilor din 26 de țări UE înaintea summit-ului Trump-Putin: Ucraina trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul appeared first on spotmedia.ro.
La Festivalul de Film de la Locarno, regizorul român Radu Jude a prezentat „Dracula”, o tragi-comedie cu accente satirice care explorează folosirea inteligenței artificiale în procesul creativ al unui scenarist. Filmul urmărește un tânăr scenarist care, lipsit de inspirație, apelează la o voce sintetizată pentru a genera diverse variante de povești cu vampiri, cu rezultate … The post „Dracula”, filmul AI care divide criticii: Radu Jude între inovație și plictiseală appeared first on spotmedia.ro.
Andrei Rațiu nu duce lipsă de oferte în această perioadă în care se află în conflict cu conducerea lui Rayo Vallecano. Potrivit jurnaliștilor de la One Football, Rațiu a avut o ofertă concretă zilele trecute de la Aston Villa. Clubul englez a oferit 18 milioane de euro în schimbul românului, dar Rayo a cerut 25. … The post Ofertă concretă pentru Andrei Rațiu: Suma uriașă oferită în schimbul românului appeared first on spotmedia.ro.
Președintele SUA Donald Trump a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după ce un document oficial a provocat confuzie săptămâna trecută și a propulsat metalul prețios la un nivel record. ”Un comunicat difuzat de Donald J. Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!”, … The post SUA nu vor impune tarife vamale la aur appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Mediului, despre chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române: E o sfidare. Am dat termen să găsească alt sediu # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a primit numeroase mesaje privind chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române. Buzoianu a spus că persoane fizice, dezvoltatori imobiliari, dar şi firme care plătesc chirii i-au transmis că ”această cifră este colosală pentru orice standard şi că nu este justificată niciun fel”. ”Mi-au scris … The post Ministrul Mediului, despre chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române: E o sfidare. Am dat termen să găsească alt sediu appeared first on spotmedia.ro.
Ilan Șor oferă 3.000 de dolari pe lună celor care ies în stradă să conteste guvernul de la Chișinău. Reacția poliției # SportMedia
Oligarhul fugar prorus Ilan Şor a oferit luni moldovenilor plăţi lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Moldovei înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare. Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) de la Chişinău a avertizat că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată … The post Ilan Șor oferă 3.000 de dolari pe lună celor care ies în stradă să conteste guvernul de la Chișinău. Reacția poliției appeared first on spotmedia.ro.
Transferul lui Dennis Man de la Parma a fost finalizat. Începând de marți, Dennis Man este noul jucător al olandezilor de la PSV. Fotbalistul român a efectuat deja vizita medicală și va purta tricoul cu numărul 27 la campioana Olandei. În schimbul său, PSV Eindhoven le-a plătit 8 milioane de euro celor de la Parma. … The post Transferul lui Dennis Man a fost finalizat: Toate cifrele afacerii appeared first on spotmedia.ro.
Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile din septembrie și puține ploi – Prognoza meteo următoarele patru săptămâni # SportMedia
Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. Şi luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare. Săptămâna 11 – 18 august Valorile termice vor … The post Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile din septembrie și puține ploi – Prognoza meteo următoarele patru săptămâni appeared first on spotmedia.ro.
Rata anuală a inflației a crescut puternic în luna iulie, la 7,84%. Față de luna iunie, inflația a sărit cu 2,7%. Cele mai mari creșteri de preţuri s-au înregistraat în ultimul an la mărfurile nealimentare cu 8,18%. Preţurile serviciilor s-au majorat cu 7,33%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%, potrivit Economedia. La alimente, cele … The post Rata inflației a crescut puternic în iulie, la 7,8%. Ce s-a scumpit cel mai mult appeared first on spotmedia.ro.
Cseke Attila: Reforma administrației locale vizează reducerea a 40.000 de posturi. Va fi o economie de 2,2 miliarde de lei pe an # SportMedia
Măsurile privind reforma administrației locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. El a răspuns astfel la o întrebare despre măsurile cuprinse în proiectul privind reforma administrației locale, care vizează reduceri de personal. ”Această … The post Cseke Attila: Reforma administrației locale vizează reducerea a 40.000 de posturi. Va fi o economie de 2,2 miliarde de lei pe an appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele Donald Trump a prelungit luni cu încă 90 de zile armistiţiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile. Trump a postat pe platforma sa socială Truth Social că a semnat ordinul executiv pentru prelungire precizând că „toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate”, relatează The Associated Press (AP). În acelaşi timp, … The post SUA și China își prelungesc armistițiul comercial cu încă 90 de zile appeared first on spotmedia.ro.
Somnul de calitate nu depinde doar de ceea ce facem înainte de culcare, ci este influențat de alegerile pe care le facem pe parcursul întregii zile. Dincolo de rutină, liniște și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor, alimentația joacă un rol esențial în modul în care adormim, în profunzimea somnului și în felul în care … The post Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn appeared first on spotmedia.ro.
Tuță a tăiat posturi de conducere, la Poliția Locală a Sectorului 1. Care e economia. La ce eficiență se așteaptă # SportMedia
Primăria Sectorului 1 – la fel ca și cea a Sectorului 2 – și-a reorganizat poliția locală. A tăiat posturi de conducere. A trecut toți angajații în subordinea directă a primarului George Tuță. Și estimează că va economisi sume consistente. Rămâne să vedem dacă își va spori și eficiența. Prin hotărârea nr. 179/25.10.2024, Consiliul Local al … The post Tuță a tăiat posturi de conducere, la Poliția Locală a Sectorului 1. Care e economia. La ce eficiență se așteaptă appeared first on spotmedia.ro.
Fără bani, nu construim autostrăzi. Iar ritmul în care Guvernul poate finanța astfel de noi proiecte de drumuri de mare viteză pare că încetinește. Prima „victimă” este un segment de autostradă de aproape 60 km din Moldova. A doua ar putea deveni o porțiune de șosea de mare vitează de 31 km care urma … The post S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc appeared first on spotmedia.ro.
