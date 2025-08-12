Bursă. Acţiunile Purcari, minus 6% de la încheierea ofertei de preluare
Ziarul Financiar, 12 august 2025 08:00
Producătorul de vinuri Purcari (simbol bursier WINE) înregistrează o depreciere de 6,2% a preţului acţiunii de când compania a anunţat sfârşitul ofertei de preluare realizate de grupul polonez Maspex, printr-o tranzacţie de 600 mil. lei în urma căreia noul acţionar majoritar a ajuns să controleze aproape trei sferturi din capitalul social al emitentului.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
08:00
Producătorul de vinuri Purcari (simbol bursier WINE) înregistrează o depreciere de 6,2% a preţului acţiunii de când compania a anunţat sfârşitul ofertei de preluare realizate de grupul polonez Maspex, printr-o tranzacţie de 600 mil. lei în urma căreia noul acţionar majoritar a ajuns să controleze aproape trei sferturi din capitalul social al emitentului.
Acum 15 minute
07:45
Bursă. Cele mai mari scăderi pe segmentul principal al BVB din iulie 2025: deprecieri de la 15% pe acţiunile Rompetrol Well Services la 23% pentru Bittnet # Ziarul Financiar
Cu 23% au scăzut acţiunile grupului de companii de IT Bittnet (simbol bursier BNET) în iulie 2025, înregistrându-se astfel cea mai mare depreciere de pe piaţa principală de acţiuni a Bursei locale de luna trecută.
07:45
Bursă. Principala temere pentru contributorii la sistemul Pilon II: că se vor trezi prizonieri în faţa unor pensii mici de exemplu # Ziarul Financiar
Proiectul de lege care îşi propune să stabilească modalitatea în care vor fi plătiţi banii acumulaţi în conturile de pensie privată Pilon II ridică o întrebare, la care administratorii de fonduri nu au oferit până acum un răspuns concret: cât va fi pensia viageră? Proiectul prevede că un beneficiar poate retrage maximum 25% din activul acumulat, restul urmând să fie plătit fie prin retragere programată (lunar, pe maximum 120 de luni), fie ca pensie viageră – adică lunar până la finalul vieţii. Însă mecanismul exact de calcul pentru varianta viageră nu are o simulare, o estimare publică.
Acum 30 minute
07:30
Bursă. Cum reglementează alte state europene plata pensiilor private şi de ce România discută abia acum norme care ar fi trebuit să fie gata de aproape 20 de ani # Ziarul Financiar
O analiză comparativă a modului în care sunt distribuiţi banii de pensie odată cu retragerea din activitatea arată că în ţările care au sisteme similare cu Pilonul 2 din România, procentul maxim retras integral variază între 20% şi 30% din suma acumulată – faţă de maximum 25% cât propun autorităţile de la Bucureşti.
Acum o oră
07:15
Bursă. Swiss Capital estimează un profit net de 299 milioane lei pentru Nuclearelectrica în T2 2025, în creştere cu 7% faţă de anul precedent # Ziarul Financiar
Analiştii de la Swiss Capital estimează că Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, va raporta pentru trimestrul al doilea din 2025 un profit net de circa 299 milioane lei, în creştere cu 7% faţă de perioada similară a anului trecut. Compania de stat îşi va publica rezultatele financiare pe 14 august.
Acum 8 ore
00:15
00:15
00:15
00:15
Fondată în 2021 de antreprenorul şi economistul Daniel J. Nadler, împreună cu cercetătorul în inteligenţă artificială Zachary Ziegler, OpenEvidence a pornit din Cambridge, Massachusetts, cu ambiţia de a construi o platformă de suport decizional clinic bazată pe AI, capabilă să ofere medicilor răspunsuri în timp real pe baza celor mai recente cercetări medicale, scrie pe site-ul companiei. În patru ani, compania a devenit una dintre cele mai utilizate soluţii în spitalele din SUA, fiind folosită zilnic de peste 40% din medici şi având peste 8,5 milioane de consultări clinice în fiecare lună, arată sursa citată.
00:15
00:15
Indicele ROBOR la 3 luni începe săptămâna tot la 6,6%, la fel ca vineri, după şedinţa BNR în care dobânda-cheie a fost menţinută la 6,5% # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a deschis săptămâna la 6,60%, la fel ca vineri, potrivit datelor BNR.
00:15
Acţiunile companiei de distribuţie şi logistică Aquila Part Prod (simbol bursier AQ) vor fi incluse în indicii MSCI Frontier şi MSCI România după şedinţa de tranzacţionare din 26 august, conform analiştilor BT Capital Partners, divizia de investment banking şi brokeraj a Băncii Transilvania (TLV).
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. De ce au crescut acţiunile Petrom după ce compania a raportat un profit în scădere cu 21% în S1/2025? Robert Burlan, Raiffeisen AM: Dinamica, legată de achiziţiile generalizate din piaţă şi aşteptările privind proiectul Neptun Deep # Ziarul Financiar
De pe 31 iulie, atunci când OMV Petrom (simbol bursier SNP) a anunţat un profit net de 2,08 mld. lei în S1/2025, în scădere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, acţiunile producătorului de petrol şi gaze s-au apreciat cu 7,6%, de la 0,776 lei la 0,835 lei per unitate, ducând valoarea de piaţă la 52 mld. lei. Care ar fi însă explicaţia?
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Segmentul de lux, o nişă tot mai bine conturată în piaţa turismului. Agenţiile îşi diversifică portofoliul prin adăugarea serviciului de personalizare a vacanţelor # Ziarul Financiar
Agenţiile de turism au început să se îndrepte tot mai mult către segmentul de lux, care necesită un serviciu diferit faţă de activitatea din categoria vacanţelor de masă (mass-market).
00:15
Afaceri de la zero. CUM PRINDE VIAŢĂ O IDEE. Help Autism, un proiect dedicat tinerilor şi copiilor cu tulburări de spectru autist, a susţinut în cei 15 ani de activitate peste 3.000 de familii, iar ţinta este să ajungă la 50 de locaţii în România în sistem de franciză # Ziarul Financiar
Proiectul Help Autism a pornit în urmă cu 15 ani, într-un apartament din sectorul 3 al Capitalei. De la un prim caz – o familie şi un copil cu o tulburare de spectru autist -, centrul dedicat tinerilor şi copiilor cu astfel de tulburări a ajuns să ajute peste 3.000 de familii până astăzi, iar targetul este ca metoda Help Autism şi sloganul „pot singur” să ajungă în 50 de locaţii din România în următorii cinci ani
00:15
Contabilitate în educaţie: eficienţă în cifre, haos în implementare. Comasarea şcolilor se face pe repede înainte, cu pixul, nu cu viziune pentru educaţie # Ziarul Financiar
Ministerul Educaţiei pune în mişcare, sub umbrela „Legii Bolojan“, una dintre cele mai controversate reorganizări din ultimii ani: comasarea unităţilor de învăţământ. Obiectivul declarat? Eficientizarea. Rezultatul real? Reducerea de posturi de director. Termenul-limită până la care inspectoratele din ţară trebuie să identifice şcolile care urmează a fi comasate a fost 11 august, deşi legea a fost deja trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Aşadar, cum poate un ministru să decidă că taie fără să ştie ce taie? Unde sunt cifrele şi analizele de impact? Unde sunt rezultatele urmărite prin această măsură?
00:15
Bucureşti, 2025: un sfert din vehiculele Societăţii de Transport Bucureşti nu au aer condiţionat, în timp ce în Capitală temperaturile sunt de 35°C # Ziarul Financiar
Miercuri seară, la ora 19:00, în staţia Calea Moşilor din Bucureşti termometrul arăta 34°C, însă temperatura resimţită era de 36°C. Presiunea şi umiditatea crescute amplificau disconfortul, iar cel puţin 15 persoane încercau să găsească o pată de umbră pe asfaltul din care ieşeau aburi, în timp ce aşteptau cu speranţă un autobuz sau troleibuz cu aer condiţionat.
00:15
Funcţionarea economiei, oglindită de piaţa energiei. Cum au evoluat cele mai importante pieţe energetice în primele şase luni # Ziarul Financiar
Stagnare pare a fi cuvântul care caracterizează cel mai bine evoluţia pieţelor de energie din prima jumătate a anului. Partea plină a paharului poate fi că stagnarea este mai bună decât o scădere, dar pe de altă parte apetitul de investiţii nu este alimentat de pieţe „îngheţate“.
00:15
Finanţe personale. Principala temere pentru contributorii la sistemul Pilon II: că se vor trezi prizonieri în faţa unor pensii mici # Ziarul Financiar
Proiectul de lege care îşi propune să stabilească modalitatea în care vor fi plătiţi banii acumulaţi în conturile de pensie privată Pilon II ridică o întrebare, la care administratorii de fonduri nu au oferit până acum un răspuns concret: cât va fi pensia viageră?
00:15
Urmează asaltul pentru oraşele secundare: Dezvoltatorii pregătesc investiţii de peste 1,5 mld. euro în proiecte comerciale # Ziarul Financiar
Aproape 20 de proiecte de birouri, malluri şi centre logistice sunt în construcţie sau urmează a fi construite, totalizând 887.400 de metri pătraţi şi investiţii estimate la peste 1,5 mld. euro, conform datelor ZF, pe baza cifrelor Cushman & Wakefield Echinox. Pipelineul include 388.000 mp de retail, 367.100 mp industrial şi 132.300 mp de birouri.
00:15
Acolo este viitorul industriei: acţiunile companiilor spaţiale din Polonia şi Ungaria au creşteri astronomice # Ziarul Financiar
O companie „spaţială“ din Polonia se pregăteşte să se mute pe piaţa principală de acţiuni a bursei de capital de la Varşovia. Scanway poate face acest lucru deoarece capitalizarea a depăşit cu mult pragul maturităţii.
00:15
ZF Agropower. Fermierii aduc până şi zilieri din Nepal şi Sri Lanka, după ce România a pierdut masiv forţă de muncă în agricultură după aderarea la UE. Cei rămaşi sunt puţini şi tot mai scumpi, pentru că avem o cultură a angajaţilor permanenţi, deşi agricultura e sezonieră # Ziarul Financiar
Afinele, murele, zmeura, merele şi prunele nu pot fi culese de roboţi, pentru că au nevoie de o atingere delicată, umană. Cei care fac această muncă sunt tot mai puţini şi mai scumpi, iar aducerea lor în fermele româneşti este tot mai dificilă. Nici animalele nu se pot îngriji singure, deşi în zootehnie apar tot mai des roboţi care curăţă adăposturile de păsări sau mulg vacile.
00:15
Cât de profitabil este sistemul bancar românesc comparativ cu media europeană. Marja netă a profitului depăşeşte 36%. Rentabilitatea activelor băncilor (ROA) este de 1,7%, mai mult decât dublă faţă de media UE # Ziarul Financiar
Băncile par să o ducă bine şi în vremuri grele, acomodându-se la contextul caracterizat de încetinirea economiei, inflaţie persistentă, dobânzi încă mari şi deficite consistente (ce trebuie ajustate), câştigul sistemului bancar fiind de neclintit.
Acum 12 ore
22:45
Donald Trump a trimis Garda Naţională în Washington şi a preluat controlul asupra forţelor de poliţie ale oraşului. „Situaţia devine una de lipsă completă şi totală de lege. Anunţ o acţiune istorică pentru a salva capitala naţiunii noastre de criminalitate, vărsare de sânge, haos, mizerie şi mai rău" # Ziarul Financiar
22:15
Companiile de energie din Marea Britanie primesc sume uriaşe pentru a nu mai produce electricitate, iar costurile sunt transferate în facturile consumatorilor. De ce s-a ajuns la această situaţie? # Ziarul Financiar
În mod normal, odată conectat la reţeaua naţională, un producător de energie îşi poate trimite fără întreruperi electricitatea oriunde este nevoie de ea. Acest lucru nu se întâmplă însă în Marea Britanie.
22:15
Cum cred ungurii că-şi vor putea construi cea mai scumpă autostradă fără acces la fonduri UE şi în plină austeritate # Ziarul Financiar
În Ungaria, autostrada expres M100, care va conecta autostrada M1 cu Esztergom, ar putea fi construită parţial cu capital privat, scrie Portfolio.
21:15
ZF Live. Alexandru Chiriac, CEO, Rentaro, platforma care îţi dă posibilitatea să închiriezi maşina vecinului dacă stă degeaba: Ne apropiem de 200 de maşini înrolate în platformă. Vrem să ducem Rentaro la nivel naţional şi să avem cel puţin 150 de maşini disponibile în oraşele mari din România # Ziarul Financiar
Un tânăr antreprenor, cu background într-o firmă de rent a car, a decis să schimbe perspectiva asupra închirierii de maşini prin proiectul Rentaro, o platformă care dă posibilitatea atât persoanelor fizice, cât şi firmelor, să închirieze maşini.
20:45
Cum se împarte profitul obţinut de hotelieri în funcţie de judeţele ţării? Cele mai profitabile businessuri din hotelărie sunt în judeţele cu cea mai mică componentă turistică. Unde nu e competiţie, e profit # Ziarul Financiar
Judeţele cu cea mai mică componentă turistică aduc cea mai bună rată de profitabilitate pentru companiile din domeniul hotelier, potrivit datelor consultate de ZF de pe platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION.
20:15
Investiţiile imobiliare se menţin stabile în 2025, cu retailul şi birourile în prim-plan. Sectorul hotelier intră pe radarul marilor jucători # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România a continuat să atragă interesul investitorilor în prima jumătate a anului 2025, înregistrând un volum total al investiţiilor de 390 milioane de euro.
19:45
ZF Live. Horia Lupu, CEO al Agra Asigurări: În 2025 estimăm că ajungem la un volum al subscrierilor de 50 mil. euro. Am avut o creştere atât ca suprafeţe asigurate, cât şi ca prime încasate. Pentru anul viitor ne propunem să păstrăm acelaşi trend. Circa 2,5 milioane de hectare sunt asigurate # Ziarul Financiar
Agra Asigurări estimează că va ajunge la finalul anului 2025 la un volum al primelor brute subscrise de 50 mil. euro, după ce până acum a înregistrat o creştere atât ca şi suprafeţe asigurate, cât şi ca prime încasate. Iar pentru anul viitor, planul este de a menţine acest trend de creştere, a spus Horia Lupu, CEO, Agra Asigurări, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
19:15
Grecia face un pas bancar puternic înainte după eliminarea comisioanelor de retragere de la bancomate, urmând exemple din Germania, Austria şi Olanda, în timp ce România rămâne spectator, în loc să intre în horă # Ziarul Financiar
Băncile greceşti analizează în comun un model de colocalizare a tuturor băncilor în bancomate partajate, sub un brand comun la nivel naţional, într-un efort de a reduce costurile ridicate de dezvoltare şi operare a bancomatelor, după reglementarea legislativă care elimină comisionul pentru retragerile de numerar şi face ca dezvoltarea şi extinderea reţelei de bancomate să devină neprofitabilă, potrivit informaţiilor publicate în presa din Grecia.
Acum 24 ore
18:45
Cum au ajuns plaformele chinezeşti Temu şi Shein să cucerească piaţa de modă din România? Cu preţuri cu 50% mai mici decât la H&M şi la mai puţin de jumătate faţă de Zara. Un produs de pe platforma Shein are un preţ mediu de 14 dolari, pe când la H&M un client scoate din buzunar 26 de dolari, iar la Zara 34 de dolari. # Ziarul Financiar
„Am intrat prima dată pe Temu când îmi căutam un accesoriu pentru geantă. Am mers iniţial la marii retaileri, precum Zara şi H&M, însă preţurile erau prea mari pentru ce ofereau. Am ajuns apoi pe Temu şi am găsit fix ce căutam eu, doar că la o fracţiune de preţ. Am comandat şi am fost mulţumită de ce am primit, aşa că am mai cumpărat şi alte dăţi, dar tot lucruri mărunte şi fără valoare mare, nu haine“, spune Maria, o tânără din Bucureşti care activează în lumea modei.
18:30
18:30
18:15
Nicolas Richard, CEO al ENGIE România: Avem în derulare un portofoliu solid de investiţii. Deţinem o capacitate instalată eoliană şi solară de 248 MW. Vrem să atingem 1.000 MW instalaţi până în 2030 # Ziarul Financiar
ENGIE România a terminat anul trecut cu un business de aproape 8,7 mld. lei şi un profit net de 890 milioane de lei. Partea de infrastructură de distribuţie de gaze este gestionată prin intermediul Distrigaz Sud Reţele, firmă care a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri de 1,8 mld. lei şi un profit net de 145 de milioane de lei. Francezii sunt de 20 de ani pe plan local, iar planurile sunt de a creşte în continuare, dar în sensul transformării dintr-un furnizor tradiţional de gaze, într-un jucător integrat vertical pe piaţa energiei. Iar aici, investiţiile în producţia de energie ocupă un rol central.
18:15
17:45
Cum au evoluat vânzările de medicamente: în cinci ani, piaţa s-a dublat ca valoare. Dragoş Damian, CEO Terapia: „Dublarea cheltuielilor cu medicamentele nu are niciun efect asupra indicatorilor de sănătate“ # Ziarul Financiar
Valoarea totală a medicamentelor care au ajuns la pacienţii români în decurs de 12 luni a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 17 mld. lei în 2019, la peste 36 mld. lei în 2025, în perioada cuprinsă între lunile iulie din anul anterior şi iunie din anul în curs. Datele sunt extrase din rapoartele companiei de cercetare de piaţă Cegedim şi arată că, deşi piaţa s-a dublat în valoare, în volume a evoluat mult mai lent, cu doar 14%.
17:15
O diplomă, dar nu şi un job - unde se produce ruptura dintre educaţie şi angajare? România stă rău la trei mari indicatori în UE: angajarea proaspeţilor absolvenţi, şomajul în rândul tinerilor şi NEETs – tinerii care nu lucrează şi nici nu studiază # Ziarul Financiar
În România, tot mai mulţi tineri ies de pe băncile şcolii cu o diplomă, dar fără un loc de muncă. Ţara se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la rata de angajare a proaspeţilor absolvenţi şi pe primul loc la proporţia tinerilor care nu lucrează şi nu studiază - NEET.
17:15
17:00
16:45
Efervescenţa din iulie: Dezvoltatorii şi-au lichidat stocurile înainte de majorarea TVA la 21%. Bucureşti şi Ilfov au înregistrat peste 6.100 de tranzacţii cu locuinţe, cea mai mare creştere din ultimul an # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară rezidenţială a înregistrat în iulie 2025 cea mai bună lună din octombrie 2024, când România a trecut printr-un alt moment de efervescenţă determinat de schimbări fiscale. Datele oficiale ANCPI arată că în Bucureşti şi Ilfov s-au înregistrat 6.102 tranzacţii cu unităţi individuale, reprezentând o creştere de 12,7% faţă de iulie 2024 şi, mai important, o creştere de aproximativ 50% faţă de media lunilor anterioare din 2025.
15:00
15:00
14:45
14:30
În timp ce Guvernul de la Bucureşti scade indemnizaţia de creştere a copilului cu 10% pentru mame ca să rămână asigurate, noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, vrea să elimine complet impozitele pe venit pentru părinţii cu cel puţin doi copii. „Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze.” # Ziarul Financiar
14:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.