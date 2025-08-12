Bursă. Acţiunile Purcari, minus 6% de la încheierea ofertei de preluare

00:15

Ministerul Educaţiei pune în mişcare, sub umbrela „Legii Bolojan“, una dintre cele mai contro­versate reor­gani­zări din ultimii ani: comasarea unităţilor de învă­ţământ. Obiectivul declarat? Eficientizarea. Rezultatul real? Reducerea de posturi de director. Termenul-limită până la care inspectoratele din ţară trebuie să identifice şcolile care urmează a fi comasate a fost 11 august, deşi le­gea a fost deja trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Aşadar, cum poate un ministru să decidă că taie fără să ştie ce taie? Unde sunt cifrele şi analizele de im­pact? Unde sunt rezultatele urmărite prin această măsură?