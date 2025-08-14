Cât de mult folosesc companiile şi românii instrumentele financiare. Ce fel de conturi bancare folosesc firmele? Circa 90% din firme şi 60% din populaţia inclusă financiar spun că fac plăţi prin internet/mobile banking. Gradul de incluziune financiară în rândul adulţilor din România trece de 70%, potrivit unui sondaj din 2024 al ARB/IRES

Ziarul Financiar, 14 august 2025 21:00

Cât de mult folosesc companiile şi românii instrumentele financiare. Ce fel de conturi bancare folosesc firmele? Circa 90% din firme şi 60% din populaţia inclusă financiar spun că fac plăţi prin internet/mobile banking. Gradul de incluziune financiară în rândul adulţilor din România trece de 70%, potrivit unui sondaj din 2024 al ARB/IRES

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
21:00
Cât de mult folosesc companiile şi românii instrumentele financiare. Ce fel de conturi bancare folosesc firmele? Circa 90% din firme şi 60% din populaţia inclusă financiar spun că fac plăţi prin internet/mobile banking. Gradul de incluziune financiară în rândul adulţilor din România trece de 70%, potrivit unui sondaj din 2024 al ARB/IRES Ziarul Financiar
Acum o oră
20:30
Ministerul Justiţiei, în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi ANAF, propune un set de modificări la Legea insolvenţei, legea care va intra în pachetul II: Administratorii, cei formali, dar şi cei de facto, vor răspunde mai strict pentru intrarea companiilor în insolvenţă. Administratorii sancţionaţi nu vor mai putea fonda societăţi pe o perioadă de 5 ani Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:30
Cum arată salariile la jumătatea anului 2025? Creşterea continuă, dar ritmul a încetinit. În ultimii ani, inflaţia a „mâncat“ aproape toată creşterea salarială. În top 10 cele mai mari salarii înregistrate în luna iunie a acestui an, sectorul de oil&gas ocupă poziţia de lider, cu salarii medii nete de peste 12.600 de lei Ziarul Financiar
Salariul mediu net a ajuns la 5.539 de lei în luna iunie a acestui an, în creştere cu 0,6% faţă de luna precedentă şi în creştere cu 7% faţă de luna iunie a anului 2024, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum 4 ore
19:00
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro Ziarul Financiar
Fostul preşedinte Klaus Iohannis a primit o somaţie de la ANAF să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanţă de fostul cuplu prezidenţial.
19:00
Ce se întâmplă cu Pilonul II de pensii, de ce nu mai pot fi retraşi toţi banii atunci când ieşi la pensie, ce schimbări se vor face şi cum va arăta în viitor acest sistem? Urmăriţi ZF Live vineri, 15 august, ora 12:00, într-o discuţie cu Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF şi responsabil al pieţei de pensii private Ziarul Financiar
18:45
Tendinţe. Este meseria de casier una pe cale de dispariţie? Casele de tip self-checkout au eliminat câteva mii de poziţii de casier din retailul autohton. Ce se întâmplă cu oamenii care, în mod obişnuit, scanau produsele la casă şi le băgau în pungi? Ziarul Financiar
Magazinul Decathlon din Militari nu mai are nicio casă de mar­cat pe „rit vechi“, adică nicio casă de marcat cu casier. Locul aces­tui tip de aparat a fost luat de casele self-checkout, unde clientul îşi scanează singur produsele şi unde plă­teşte tot singur. La nevoie, el poate fi asistat de unul dintre angajaţii care stau în preajmă tocmai în acest scop.
18:30
Bursa coboară cu 0,7% joi, cu deprecieri pe aproape toţi emitenţii din indicele BET. Antibiotice Iaşi pierde 3,5%, TeraPlast 2,3%, Digi 1,7%. Tranzacţie de 45 mil. lei cu acţiuni Foraj Sonde Videle Ziarul Financiar
18:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 15 august 2025, ora 09:30 cu Radu Cojoc, broker al Goldring Ziarul Financiar
18:15
Lovitură pentru megaproiectele excentrice ale Arabiei Saudite: Fondul suveran de investiţii al regatului taie 8 miliarde de dolari din valoarea acestora Ziarul Financiar
18:15
Rompetrol Rafinare şi-a majorat afacerile cu 32% în prima jumătate din 2025, la 2,8 mld. dolari, în timp ce şi-a redus pierderile cu 30% la 53 mil. dolari Ziarul Financiar
18:15
Rompetrol Well Services, profit net de 1,7 mil. lei în S1/2025, faţă de 4,1 mil. lei în aceeaşi perioadă din 2024. Veniturile, la 32 mil. lei Ziarul Financiar
18:15
Stephen Beard, Knight Frank: Piaţa centrelor de date din România urmează să înregistreze o creştere semnificativă a cererii datorită utilizării sporite a inteligenţei artificiale. Cifre cheie pe piaţa centrelor de date România 2025 Ziarul Financiar
Piaţa centrelor de date din România se pregăteşte pentru o expansiune fără precedent, cu potenţial de creştere de 1500% în Bu­cureşti şi perspective de multipli­care a capacităţii de la 10 MW la 50 MW în următorii doi ani, conform anali­zelor Knight Frank. Această evoluţie plasează România într-o poziţie favorabilă în competiţia regională pentru investiţii în infrastructură digitală, într-un context global unde piaţa valorează 1,4 trilioane de dolari.
18:00
Finanţele vor taxe mai mari pe câştigurile bursiere: impozitul pentru tranzacţiile pe termen scurt urcă la 4%, iar cel pe termen lung la 2% Ziarul Financiar
18:00
Salariile, la jumătate de 2025: Creşterea continuă, dar ritmul a încetinit. În ultimii ani, inflaţia a „mâncat“ aproape toată creşterea salarială. În top 10 cele mai mari salarii înregistrate în luna iunie a acestui an, sectorul de oil&gas ocupă poziţia de lider, cu salarii medii nete de peste 12.600 de lei Ziarul Financiar
Salariul mediu net a ajuns la 5.539 de lei în luna iunie a acestui an, în creştere cu 0,6% faţă de luna precedentă şi în creştere cu 7% faţă de luna iunie a anului 2024, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
17:45
Încă un pas spre o tranzacţie între doi producători de ambalaje pentru ouă. Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care grupul danez Hartmann Packaging vrea să cumpere un producător de cofraje din Dâmboviţa Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Hartmann Packaging A/S intenţionează să preia Dentaş România SRL, care are o fabrică în Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa.
17:45
Lovitură pentru investitorii de la Bursa de Valori: Statul vrea să majoreze impozitele pe tranzacţionare Ziarul Financiar
17:45
Finetech-ul suedez Klarna îşi adânceşte pierderile înaintea listării la New York din toamnă: pierderi de 53 milioane de dolari în trimestrul al doilea, de trei ori mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2024 Ziarul Financiar
17:30
Putin îl laudă pe Trump înaintea summitului crucial din Alaska de vineri: Ruşii apreciază „eforturile sincere şi energice” ale preşedintelui american Ziarul Financiar
Acum 6 ore
17:15
Retailerii şi dezvoltatorii rezidenţiali împart o piaţă de 200 mil. euro. Birourile dispar de pe harta tranzacţiilor cu terenuri, iar preţurile continuă să crească. Cele mai importante tranzacţii cu terenuri finalizate în S1/2025 Ziarul Financiar
Dezvoltatorii mizează pe pro­iecte comerciale şi de locuinţe, în timp ce inte­resul pentru birouri rămâne aproape inexis­tent.
17:00
Gen Z Sondaje. Care este „capcana“ financiară în care cazi mereu? Reducerea de azi sau achiziţiile mici şi dese Ziarul Financiar
În fiecare săptămână, ZF va derula pe platformele sale de social media câte un sondaj prin care încercăm să te cunoaştem mai bine, astfel încât să „croim“ conţinutul pe care îl livrăm exact pe măsura ta.
17:00
Tăieri masive la spitalele din PNRR: Din suma iniţială de 1 mld. euro pentru 19 spitale, România pierde 770 mil. euro din banii nerambursabili Ziarul Financiar
16:45
Traderul chinez COFCO, fost lider în comerţul de cereale timp de mai mulţi ani, a coborât pe locul 5 în 2024, după ce cifra de afaceri a scăzut cu 70% la 1,9 mld. lei. COFCO a raportat pierderi. Ziarul Financiar
COFCO International Romania, com­panie deţinută de investitori chinezi, a avut o cifră de afaceri de 1,9 miliarde de lei în 2024, de 3,5 orimai mică decât în anul precedent, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul de Finanţe.
16:45
Educaţia pierde 718 mil. euro din PNRR: Campusurile, „şcolile verzi”, platforma „Şcoala ONLINE” şi modernizarea infrastructurii universitare pierd finanţare. Ce alte proiecte sunt vizate Ziarul Financiar
16:30
Comasarea şcolilor intră în linie dreaptă. Ministerul Educaţiei: 507 şcoli, 8,1% din total, îşi pierd statutul de unităţi cu personalitate juridică şi devin structuri arondate Ziarul Financiar
16:30
Investiţii în piste de biciclete, colectarea apelor uzate din mediul rural şi campania de împădurire, printre proiectele “verzi” vizate de tările din PNRR Ziarul Financiar
16:15
Calea ferată pierde 1,5 mld. de euro din PNRR: S-a tăiat de la modernizarea şi reînnoirea infrastructurii feroviare şi de la material rulant Ziarul Financiar
16:15
Comarea şcolilor intră în linie dreaptă. Ministerul Educaţiei: 507 şcoli, 8,1% din total, îşi pierd statutul de unităţi cu personalitate juridică şi devin structuri arondate Ziarul Financiar
16:15
ZF Live. Alexandra Dache, Centrul de Excelenţă în Economie: Prima opţiune a elevilor români este să meargă la studii în străinătate, însă unii dintre ei se întorc după aceea să lucreze în România Ziarul Financiar
Elevii români cu rezultate academice bune aleg studiile în străinătate, însă o parte dintre ei aleg să revină în ţară, unde descoperă oportunităţi de carieră şi promovare mai rapide decât în ţările în care au studiat, susţine Alexandra Dache, fondatoarea Centrului de Excelenţă în Economie.
15:45
Cine s-ar fi aşteptat? Decarbonizarea adâncă, panourile solare plutitoare şi lanţul industrial de baterii, puternic afectate de tăierile din PNRR Ziarul Financiar
15:45
Probleme mari cu PNRR: Guvernul Bolojan, în OUG: România se confruntă cu un risc fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională, generat de o supracontractare masivă şi necorelată cu realităţile bugetare a proiectelor finanţate prin PNRR. Ce se taie şi ce mai rămâne de finanţat prin PNRR Ziarul Financiar
15:30
Franţa se află pe muchie de cuţit: Costurile datoriilor ajung periculos de aproape de Italia pentru prima dată în 15 ani Ziarul Financiar
Acum 8 ore
15:15
Asociaţia magazinelor online : dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, România va procesa gratuit şi mai multe colete. „Excepţia se va transforma într-un mecanism de evitare fiscală la scară industrială, fără a plăti taxe suplimentare” Ziarul Financiar
Temerile jucătorilor locali din industria de e-commerce că taxa de 25 de lei pe coletele trimise în special din China sau Turcia nu vor opri inundaţia de colete cu produse pentru care nu se achită taxe şi nu se respectă regulile comunitare, preluate ieri într-un articol ZF, au fost exprimate joi oficial, prin vocea Asociaţiei Române a Magazinelor Online, ARMO, care a avertizat că obiectivele Guvernului nu vor fi atinse câtă vreme nu sunt taxate toate coletele trimise de jucători precum Temu, Shein sau AliExpress.
15:00
Guvernul Bolojan vrea să suspende oficial PNRR: contractele aflate la început vor fi denunţate unilateral, iar pentru cele avansate va fi necesar un aviz special pentru a le continua. Ultima oră: PSD nu este de acord cu suspendarea PNRR Ziarul Financiar
14:45
ASF avertizează utilizatorii WhatsApp şi Telegram cu privire la escrocheriile de tip „grup de investiţii”, care promit câştiguri garantate Ziarul Financiar
14:00
Bursă. Transilvania Broker de Asigurare anunţă un profit de 50.000 de lei în S1/2025, de la 2,3 mil. lei în aceeaşi perioadă de anul trecut Ziarul Financiar
14:00
DeepSeek, noua minune AI chinezească care trebuia să rivalizeze cu OpenAI, s-a împotmolit, pentru că trebuie să folosească chip-uri chinezeşti Ziarul Financiar
14:00
ASE lansează din octombrie un program MBA dedicat profesorilor şi experţilor din educaţie Ziarul Financiar
Acum 12 ore
13:15
Acţiunile Şantierului Naval Orşova scad cu 5% după rezultatele financiare pe primul semestru Ziarul Financiar
13:15
Ioana Chiper Zah, Haţegan Attorneys: Cadrul legal pentru investiţiile străine devine mai clar Ziarul Financiar
12:15
Radu Miruţă, ministrul Economiei, spune că nu mai are bani de salarii din luna septembrie şi că trebuie să ia din alte poziţii bugetare. La fel este şi în alte ministere: Bugetul e construit nerealist, din pix. S-a tras de matematică fără să existe corespondenţă în realitate Ziarul Financiar
12:15
Bursa de la Bucureşti scade cu 1,2% joi, în plin sezon de raportări financiare. Investitorii, în aşteptarea deciziei Fitch privind ratingul suveran al României, programată mâine Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Nuclearelectrica raportează venituri de 2,7 miliarde de lei în primul semestru din 2025 şi un profit net de 867 milioane de lei Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Antibiotice Iaşi raportează un profit net de 59 milioane de lei în primul semestru, în scădere cu 20%. Veniturile stagnează la 380 milioane de lei Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Infinity Capital Investments, profit net de 102,5 mil. lei şi active de aproape 4 mld. lei în ianuarie-iunie 2025 Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Transelectrica, profit net de 256 mil. lei în S1/2025, în scădere cu 3 an/an. Venitul operaţional s-a diminuat cu 4%, la 1,1 mld. lei Ziarul Financiar
11:30
Guvernul Bolojan vrea să suspende oficial PNRR: contractele aflate la început vor fi denunţate unilateral, iar pentru cele avansate va fi necesar un aviz special pentru a continua Ziarul Financiar
11:30
Ce a spus ministrul de Finanţe Alexandru Nazare în conferinţa de presă de miercuri la Guvern. Discursul integral, pe teme, de la modificarea impozitului multinaţionalelor până la taxarea coletelor şi majorarea capitalului social pentru SRL-uri Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Romcarbon şi-a redus pierderile la 3,7 mil. lei în S1/2025, la venituri de 134 mil. lei, în scădere cu 9% Ziarul Financiar
11:00
Bursă. Transilvania Investments Alliance anunţă un profit în creştere cu 47% la finele lunii iunie. Active de peste 2 mld. lei, plus 3% Ziarul Financiar
10:45
Bursă. Aerostar Bacău, profit net de 46 mil. lei şi cifră de afaceri de 315 mil. lei în prima jumătate a anului Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.