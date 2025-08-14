Cât de mult folosesc companiile şi românii instrumentele financiare. Ce fel de conturi bancare folosesc firmele? Circa 90% din firme şi 60% din populaţia inclusă financiar spun că fac plăţi prin internet/mobile banking. Gradul de incluziune financiară în rândul adulţilor din România trece de 70%, potrivit unui sondaj din 2024 al ARB/IRES

15:15

Temerile jucătorilor locali din industria de e-commerce că taxa de 25 de lei pe coletele trimise în special din China sau Turcia nu vor opri inundaţia de colete cu produse pentru care nu se achită taxe şi nu se respectă regulile comunitare, preluate ieri într-un articol ZF, au fost exprimate joi oficial, prin vocea Asociaţiei Române a Magazinelor Online, ARMO, care a avertizat că obiectivele Guvernului nu vor fi atinse câtă vreme nu sunt taxate toate coletele trimise de jucători precum Temu, Shein sau AliExpress.