Elon Musk amenință Apple cu proces

15:20

Sindicaliștii din educație au avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Educației, pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le au în ceea ce privește pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. La finalul întâlnirii, liderul Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Marius Nistor, a spus că începutul anului școlar va fi boicotat. Sindicatele spun că deși premierul i-a ascultat, a părut că acesta nu a auzit ce i-au spus.