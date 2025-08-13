Patriarhia Română, expropriată pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Și proprietățile private sunt vizate
Profit.ro, 13 august 2025 11:30
Ministerul Transporturilor va expropria cel puțin 10 hectare de teren și peste 100 de proprietari pentr extinderea Magistralei 4 de metrou.
Acum 5 minute
12:00
Preoții, călugării și călugărițele nu se vor mai putea trata în spitale de stat decât cu o condiție # Profit.ro
Preoții și personalul monahal (călugări și călugărițe, preoții) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate.
12:00
Piața românească se afirmă drept un „model” pentru activitatea de afaceri a companiilor grecești. La treizeci și cinci de ani de la prăbușirea regimului precedent, România a devenit încet, dar sigur, unul dintre principalii parteneri ai comunității grecești de afaceri, fără turbulențe sau evoluții descendente. Merită remarcat faptul că pe piața din România coexistă „armonios” afaceri grecești de toate dimensiunile – de la o cifră de afaceri de 10.000 de euro pe an până la miliarde de euro.
12:00
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că statul expune la licitație cu strigare valorile mobiliare deținute în Societatea de Asigurare „MOLDASIG” S.A.
Acum 30 minute
11:40
Cererea pentru spații de birouri, retail și industrial a continuat să crească semnificativ în prima jumătate a lui 2025, generând scăderi vizibile ale ratelor de neocupare și marcând o etapă de maturizare pentru piața imobiliară românească.
11:40
Câștigul pretaxare EBITDA consolidat al producătorului de componente auto Compa a coborât în primele 6 luni cu 32,77%, la 22,79 milioane lei, de la 33,90 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
11:40
2025 aduce mai mult dinamism pe piața terenurilor, cu precădere în sectoarele de retail și rezidențial # Profit.ro
După un an 2024 marcat de incertitudini politice, un context general de expectativă și, în consecință, o cerere relativ scăzută, piața terenurilor a devenit mai activă în prima jumătate din 2025.
11:30
Acum o oră
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
11:10
Pregătiri intense pentru summitul Trump-Putin – Stabilirea locației a pus probleme, întrucât vara este sezonul turistic de vârf în Alaska # Profit.ro
Oficialii americani, care s-au străduit să identifice și să rezerve un loc pentru summitul de vineri dintre președintele Donald Trump și omologul său rus, au descoperit rapid o problemă majoră: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opțiunile disponibile și echipate pentru a găzdui cei doi lideri mondiali erau extrem de limitate, transmite CNN.
Acum 2 ore
10:50
Sindicatele îi cer lui Ilie Bolojan să retragă pachetul 2 de măsuri care elimină 40.000 de posturi din administrația locală # Profit.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a solicitat miercuri Guvernului să retragă urgent proiectul de lege cu pachetul 2 de măsuri privind administrația locală, prin care se vor elimina peste 40.000 de posturi, potrivit declarațiilor ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Sindicaliștii susțin că măsurile vor duce la un blocaj administrativ.
10:50
OPEC majorează estimarea cererii globale de petrol pentru 2026 și reduce prognoza de creștere a ofertei din afara alianței OPEC+ # Profit.ro
Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anunțat că se așteaptă ca cererea mondială de petrol să crească în 2026 cu 1,38 milioane de barili pe zi, cu 100.000 de barili mai mult față de prognoza anterioară, indicând un posibil echilibru mai strâns între cerere și ofertă. Estimarea pentru acest an a rămas neschimbată, transmite Reuters.
10:40
Contrapartea Centrală contribuie la prăbușirea de 6 ori a profitului net semestrial al grupului BVB # Profit.ro
Deși raportează o creștere a tranzacțiilor procesate pentru primele 6 luni din acest an, grupul BVB afișează un rezultat net deteriorat, consecință a deprecierii pentru participația sa la CCP.RO.
10:30
AnimaWings anunță noi zboruri directe către Istanbul din București, Iași, Cluj, Timișoara și Craiova, începând din octombrie 2025
10:30
Alertă - un grup asociat Coreei de Nord exploatează tehnica ClickFix pentru distribuirea de malware # Profit.ro
Directoratul Național de Securitate Ciberbetică (DNSC) avertizează asupra faptului că APT Lazarus, grup asociat Coreei de Nord, exploatează tehnica ClickFix pentru distribuirea de malware. Este o amenințare serioasă, potrivit specialiștilor, întrucât poate ocoli măsurile obișnuite de protecție și poate conduce la acces neautorizat, furt de informații și instalarea unor programe periculoase.
10:10
Threads, competitorul Twitter / X construit de gigantul american Meta, are peste 400 de milioane de utilizatori care accesează rețeaua cel puțin o dată pe lună.
Acum 4 ore
09:40
Utilizatorii Google vor putea să-și aleagă sursele preferate de știri, pentru ca subiectele acestora să apară cu preponderență în paginile motorului de căutare.
09:40
Câștigul salarial mediu net a crescut ușor și ajunge la 5.539 lei. Unde sunt cele mai mari salarii din România # Profit.ro
În luna iunie, câștigul salarial mediu net a fost 5.539 lei, în creștere cu 31 lei (+0,6%) față de luna mai 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai mari câștiguri salariale mediu nete s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (12.656 lei) și în activitățile de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (11.957 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (3.367 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.442 lei).
09:20
Listată în ultima parte a anului 2021, liderul serviciilor logistice și de transport din România, Aquila și-a majorat în primele 6 luni ale anului cu 17,19% câștigul pretaxare EBITDA, la 90,64 milioane lei, de la 77,34 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
09:20
Peste 20 de militari români cu șapte mijloace tehnice de intervenție intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de vegetație în zona Megara, Grecia, informează IGSU.
09:10
Donald Trump se declară în favoarea unei ”acțiuni în justiție majoră” împotriva președintelui Fed # Profit.ro
Președintele american Donald Trump, nemulțumit de deciziile Băncii centrale americane (Fed) și de costul renovării sediului instituției, amenință să autorizeze o ”acțiune în justiție majoră” împotriva președintelui acesteia Jerome Powell, relatează AFP.
09:10
Vinul zilei: un prosecco delicat în arome, cu aer relaxat și note floral-fructate, perlaj fin și aciditate crocantă. Savuros ca aperitiv sau alături de fructe de mare ori preparate vegetariene # Profit.ro
Barocco Prosecco este un vin spumant rafinat, obținut din struguri Glera (90%) și Chardonnay (10%) cultivați în podgoriile din Veneto, Treviso. De culoare galben auriu, cucerește prin aromele fructate de piersică și măr verde, completate de o mineralitate echilibrată.
09:00
În Bulgaria, Uni Energi, compania care deține rețeaua de benzinării Avia, a solicitat aprobarea Comisiei pentru protecția concurenței în vederea achiziționării activelor Gazprom din țară, informează Novinite.
08:50
TABEL Profitul Oil Terminal s-a redus cu două treimi, din cauza scăderii cu un sfert a cantităților de țiței și produse petroliere derulate prin Portul Constanța # Profit.ro
Compania de stat Oil Terminal, operatorul concesionar al terminalului petrolier din Portul Constanța, a terminat primul semestru al anului cu un profit net de 12,795 milioane lei, în scădere cu 64,7% față de perioada similară din 2024.
08:50
Anularea alegerilor din România, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA pe 2024. Instituția deplânge o ”deteriorare” a drepturilor omului în Europa # Profit.ro
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți pe site-ul instituției, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și faptul că această măsură a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursului politic.
08:40
Autoritățile chineze au transmis companiilor să evite utilizarea cipurilor Nvidia H20, chiar dacă producătorul american a primit recent aprobare să reia livrările acestui model mai puțin avansat, relatează Bloomberg, citând surse apropiate situației.
08:20
Deficitul bugetar al SUA a crescut la 291 miliarde dolari, în pofida veniturilor record din tarife vamale # Profit.ro
Deficitul bugetar al Statelor Unite a urcat în iulie la 291 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 20% față de aceeași lună din 2024, arată datele Departamentului Trezoreriei publicate marți, citate de Reuters.
08:10
ANALIZĂ Acordul SUA-UE aduce riscuri, dar și oportunități României. Energia - esențială pentru reziliența comercială # Profit.ro
Noul acord comercial dintre SUA și UE aduce provocări pentru economia europeană în ansamblu, dar oferă României o oportunitate strategică, în pofida riscurilor care decurg din integrarea profundă a economiei țării în lanțurile europene de producție. România poate profita de resursele sale energetice pentru a-și consolida economia, pentru a atrage noi investiții și a deveni un hub energetic regional.
08:00
DOCUMENT Power Net Consulting și Arobs System vor realiza pentru ANOFM un sistem IT care va asigura accesul online la serviciile publice de ocupare # Profit.ro
Asocierea Power Net Consulting (lider) și Arobs Systems a câștigat o licitație organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru achiziționarea unui sistem informatic care, după implementare, va reduce timpul de procesare a cererilor și asigurarea accesului online la serviciile publice de ocupare prestate.
Acum 6 ore
07:50
VIDEO Profit.ro Live TV – Mihai Ungureanu, co-fondator Gateway VR Studio: Am investit până acum peste 200.000 de euro, sperăm să recuperăm în 3 ani. Ne uităm pentru extindere la orașele mari # Profit.ro
Gateway VR Studio își consolidează poziția de pionier în realitate virtuală în România printr-o redeschidere extinsă, cu un spațiu de circa 600 metri pătrați care permite până la 30 de persoane să se joace simultan. Oferă experiențe VR diverse — de la escape-rooms și free-roam VR la workshop-uri corporative, training, și creație software personalizată. Investiția de peste 200.000 €, autofinanțată și prin leasing operațional, vizează atingerea unui milion de euro cifră de afaceri anuală în trei ani și extinderea conceptului în alte orașe.
07:40
VIDEO & FOTO Mercedes a uimit americanii din California cu conceptul de lux Vision V, viitoarea Grand Limousine VLS # Profit.ro
Prezentat în premieră în luna aprilie, conceptul Vision V de la Mercedes a ieșit acum în public, pentru a fi expus la celebrul eveniment Pebble Beach din California, printre numeroasele mașini de lux care vin acolo în fiecare an. Vision V este cel mai luxos van de pasageri din lume și va deveni în curând un model de serie.
07:40
GRAFICE Prețul gazelor a coborât sub pragul de 150 lei/MWh pentru prima dată în ultimul an # Profit.ro
Prețul spot al gazelor a coborât, la finalul săptămânii trecute, sub pragul de 150 de lei/MWh, pentru prima dată în ultimele 11 luni, iarna mai lungă și mai grea conducând la majorarea consumului și la un grad mai ridicat de extragere de gaze din depozitele interne, care acum sunt reumplute pentru următorul sezon rece, conform datelor Profit.ro.
07:30
Întrebare SUVERANISTĂ recurentă: de ce băncile din România dau credite cu dobânzi atât de mari firmelor autohtone, când > din Vest oferă credite la dobânzi mult mai mici ? –
07:20
Acționarul majoritar al eMAG are undă verde de la Bruxelles pentru achiziția Just Eat Takeaway # Profit.ro
Prosus, acționarul majoritar al eMAG, a obținut, cu condiții, aprobarea autorităților europene antitrust pentru achiziția Just Eat Takeaway.com, cel mai mare livrator de mâncare din Europa, care a activat și în România, dar s-a retras pe fondul concurenței puternice.
07:10
GRAFICE INEDIT - Energie gratis în zi lucrătoare. Producția de solar și eolian a acoperit chiar și jumătate din consumul intern # Profit.ro
Vântul destul de puternic și intensitatea soarelui, atât în România, cât și în Europa, a făcut ca luni, timp de 3 ore, energia pe piața pentru ziua următoare, pe care se tranzacționează echivalentul unei treimi din energia consumată în România, să fie gratis, fenomen rar întâlnit în zile lucrătoare. În zilele de weekend, în schimb, se înregistrează frecvent chiar și prețuri negative, producătorii plătind furnizorii să le preia energia, conform datelor analizate de Profit.ro.
07:10
Cel mai mare model din gama Dacia, SUV-ul Bigster, a fost dezvoltat de inginerii grupului Renault având în primul rând în minte piața germană de automobile, unde segmentul SUV-urilor compacte are o foarte bună reprezentare. Primele luni de vânzări confirmă estimările celor de la Dacia, cu rezultate surprinzătoare, relevă analiza Profit.ro.
06:10
eMAG urcă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
06:10
Cel mai electrizant eveniment rock al verii se va desfășura în perioda 22-24 august pe Platoul Răscoalei de la Bobâlna # Profit.ro
Cel mai electrizant eveniment rock al verii se va desfășura în perioda 22-24 august pe Platoul Răscoalei de la Bobâlna, într-un cadru ce îmbină muzica rock cu istoria și natura locală.
Acum 12 ore
00:30
FOTO&VIDEO România a cerut Ungariei, dar prea târziu, să participe la evaluarea impactului exploatării de gaze de șist prin fracturare hidraulică de lângă graniță. Răspunsul Ungariei # Profit.ro
Statul român a solicitat oficial Ungariei ca Ministerul Mediului de la București să participe la evaluarea potențialului impact transfontalier de mediu al proiectului de extindere a exploatării de gaze naturale și condensat de șist Corvinus, din regiunea Békes, aflată aproape de granița cu România, însă solicitarea a fost făcută cu întârziere, la mai bine de 3 luni după ce autoritățile maghiare aprobaseră deja extinderea, relevă date analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV FOTO Ultimul hotel construit în Mamaia de regimul comunist și primul privatizat pe litoral: Familia Zahiu a început vânzările la prima sa investiție imobiliară # Profit.ro
Familia Zahiu, proprietara complexului hotelier Savoy din Mamaia, a semnat contracte de vânzare pentru circa 70% din apartamentele disponibile în S Residence, prima sa investiție imobiliară realizată chiar lângă hotelul de 4 stele, cu acces pe plajă, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
Compania Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, a lansat procedurile pentru votarea dizolvării și inițierea procedurii de lichidare, ca urmare a diminuării activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social.
00:30
ING Bank revizuiește estimarea de inflație în România, după șocul din iulie: un nivel de două cifre a devenit o posibilitate! # Profit.ro
INB Bank România a majorat puternic prognoza de inflație pentru acest an, ca urmare a șocului prețului electricității din luna iulie. Analiștii băncii olandeze cred că inflația ar putea ajunge și la un nivel de două cifre.
Acum 24 ore
22:20
Valul de căldură care traversează Europa a determinat institutele meteorologice din Franța, Italia și până în Albania să declanșeze coduri roșii de caniculă. Aceste episoade de căldură extremă, care au făcut și victime, între care un copil român, sunt însoțite de incendii mai frecvente. Peninsula Iberică și țările din Balcani se luptă cu mai multe incendii care au devastat deja o parte din situl turistic spaniol Las Médulas, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial, relatează AFP.
22:10
Neat Burger, lanț de hamburgeri vegan susținut de actorul american Leonardo DiCaprio și campionul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton, a intrat în faliment.
21:50
Android a primit în 2019 funcția Live Caption, dar în Android 15 ea s-a maturizat: recunoaște și apeluri, redă emoția cuvintele lungite și marchează zgomotele de fundal, totul fără conexiune la internet.
21:30
Președintele Nicușor Dan anunță că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a transmis că este nevoie ''de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina''.
21:20
Orban: Trump și Putin vor decide soarta Europei. Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu! # Profit.ro
Președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, vor discuta vineri, în Alaska, nu doar desprerăzboiul din Ucraina, ci și chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, spune premierul ungar Vikor Orban.
21:00
Volvo va veni la cel mai mare și important salon auto din Germania, pentru prima dată în 12 ani.
20:40
Restructurarea activității începută de Volvo Cars va include și o reorganizare puternică a gamelor de modele vândute pe diferite piețe ale lumii. SUA are un loc aparte, ca urmare a introducerii de tarife vamale majorate.
20:10
Fondul Norvegiei a reintrat în acționariatul Băncii Transilvania, dar a renunțat la Sphera Franchise # Profit.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de 1,9 trilioane de dolari, și-a vândut, în primul semestru, participația la Sphera Franchise Group, compania care operează lanțurile de restaurante KFC, Pizza Hut și Taco Bell, dar a reintrat în acționariatul Băncii Transilvania, cu o deținere evaluată la peste 10 milioane de dolari.
19:50
Prețurile de achiziție ale tancurilor, vehiculelor blindate și pieselor de artilerie (tunuri și muniții) vor scădea în următorii ani, anunță directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, conform FT.
