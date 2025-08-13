Câștigul salarial mediu net a crescut ușor și ajunge la 5.539 lei. Unde sunt cele mai mari salarii din România
13 august 2025
În luna iunie, câștigul salarial mediu net a fost 5.539 lei, în creștere cu 31 lei (+0,6%) față de luna mai 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai mari câștiguri salariale mediu nete s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (12.656 lei) și în activitățile de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (11.957 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (3.367 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.442 lei).
Utilizatorii Google vor putea să-și aleagă sursele preferate de știri, pentru ca subiectele acestora să apară cu preponderență în paginile motorului de căutare.
Listată în ultima parte a anului 2021, liderul serviciilor logistice și de transport din România, Aquila și-a majorat în primele 6 luni ale anului cu 17,19% câștigul pretaxare EBITDA, la 90,64 milioane lei, de la 77,34 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
Peste 20 de militari români cu șapte mijloace tehnice de intervenție intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de vegetație în zona Megara, Grecia, informează IGSU.
Donald Trump se declară în favoarea unei ”acțiuni în justiție majoră” împotriva președintelui Fed # Profit.ro
Președintele american Donald Trump, nemulțumit de deciziile Băncii centrale americane (Fed) și de costul renovării sediului instituției, amenință să autorizeze o ”acțiune în justiție majoră” împotriva președintelui acesteia Jerome Powell, relatează AFP.
Vinul zilei: un prosecco delicat în arome, cu aer relaxat și note floral-fructate, perlaj fin și aciditate crocantă. Savuros ca aperitiv sau alături de fructe de mare ori preparate vegetariene # Profit.ro
Barocco Prosecco este un vin spumant rafinat, obținut din struguri Glera (90%) și Chardonnay (10%) cultivați în podgoriile din Veneto, Treviso. De culoare galben auriu, cucerește prin aromele fructate de piersică și măr verde, completate de o mineralitate echilibrată.
În Bulgaria, Uni Energi, compania care deține rețeaua de benzinării Avia, a solicitat aprobarea Comisiei pentru protecția concurenței în vederea achiziționării activelor Gazprom din țară, informează Novinite.
TABEL Profitul Oil Terminal s-a redus cu două treimi, din cauza scăderii cu un sfert a cantităților de țiței și produse petroliere derulate prin Portul Constanța # Profit.ro
Compania de stat Oil Terminal, operatorul concesionar al terminalului petrolier din Portul Constanța, a terminat primul semestru al anului cu un profit net de 12,795 milioane lei, în scădere cu 64,7% față de perioada similară din 2024.
Anularea alegerilor din România, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA pe 2024. Instituția deplânge o ”deteriorare” a drepturilor omului în Europa # Profit.ro
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți pe site-ul instituției, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și faptul că această măsură a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursului politic.
Autoritățile chineze au transmis companiilor să evite utilizarea cipurilor Nvidia H20, chiar dacă producătorul american a primit recent aprobare să reia livrările acestui model mai puțin avansat, relatează Bloomberg, citând surse apropiate situației.
Deficitul bugetar al SUA a crescut la 291 miliarde dolari, în pofida veniturilor record din tarife vamale # Profit.ro
Deficitul bugetar al Statelor Unite a urcat în iulie la 291 miliarde de dolari, în creștere cu aproape 20% față de aceeași lună din 2024, arată datele Departamentului Trezoreriei publicate marți, citate de Reuters.
ANALIZĂ Acordul SUA-UE aduce riscuri, dar și oportunități României. Energia - esențială pentru reziliența comercială # Profit.ro
Noul acord comercial dintre SUA și UE aduce provocări pentru economia europeană în ansamblu, dar oferă României o oportunitate strategică, în pofida riscurilor care decurg din integrarea profundă a economiei țării în lanțurile europene de producție. România poate profita de resursele sale energetice pentru a-și consolida economia, pentru a atrage noi investiții și a deveni un hub energetic regional.
DOCUMENT Power Net Consulting și Arobs System vor realiza pentru ANOFM un sistem IT care va asigura accesul online la serviciile publice de ocupare # Profit.ro
Asocierea Power Net Consulting (lider) și Arobs Systems a câștigat o licitație organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru achiziționarea unui sistem informatic care, după implementare, va reduce timpul de procesare a cererilor și asigurarea accesului online la serviciile publice de ocupare prestate.
VIDEO Profit.ro Live TV – Mihai Ungureanu, co-fondator Gateway VR Studio: Am investit până acum peste 200.000 de euro, sperăm să recuperăm în 3 ani. Ne uităm pentru extindere la orașele mari # Profit.ro
Gateway VR Studio își consolidează poziția de pionier în realitate virtuală în România printr-o redeschidere extinsă, cu un spațiu de circa 600 metri pătrați care permite până la 30 de persoane să se joace simultan. Oferă experiențe VR diverse — de la escape-rooms și free-roam VR la workshop-uri corporative, training, și creație software personalizată. Investiția de peste 200.000 €, autofinanțată și prin leasing operațional, vizează atingerea unui milion de euro cifră de afaceri anuală în trei ani și extinderea conceptului în alte orașe.
VIDEO & FOTO Mercedes a uimit americanii din California cu conceptul de lux Vision V, viitoarea Grand Limousine VLS # Profit.ro
Prezentat în premieră în luna aprilie, conceptul Vision V de la Mercedes a ieșit acum în public, pentru a fi expus la celebrul eveniment Pebble Beach din California, printre numeroasele mașini de lux care vin acolo în fiecare an. Vision V este cel mai luxos van de pasageri din lume și va deveni în curând un model de serie.
GRAFICE Prețul gazelor a coborât sub pragul de 150 lei/MWh pentru prima dată în ultimul an # Profit.ro
Prețul spot al gazelor a coborât, la finalul săptămânii trecute, sub pragul de 150 de lei/MWh, pentru prima dată în ultimele 11 luni, iarna mai lungă și mai grea conducând la majorarea consumului și la un grad mai ridicat de extragere de gaze din depozitele interne, care acum sunt reumplute pentru următorul sezon rece, conform datelor Profit.ro.
Întrebare SUVERANISTĂ recurentă: de ce băncile din România dau credite cu dobânzi atât de mari firmelor autohtone, când > din Vest oferă credite la dobânzi mult mai mici ? –
Acționarul majoritar al eMAG are undă verde de la Bruxelles pentru achiziția Just Eat Takeaway # Profit.ro
Prosus, acționarul majoritar al eMAG, a obținut, cu condiții, aprobarea autorităților europene antitrust pentru achiziția Just Eat Takeaway.com, cel mai mare livrator de mâncare din Europa, care a activat și în România, dar s-a retras pe fondul concurenței puternice.
GRAFICE INEDIT - Energie gratis în zi lucrătoare. Producția de solar și eolian a acoperit chiar și jumătate din consumul intern # Profit.ro
Vântul destul de puternic și intensitatea soarelui, atât în România, cât și în Europa, a făcut ca luni, timp de 3 ore, energia pe piața pentru ziua următoare, pe care se tranzacționează echivalentul unei treimi din energia consumată în România, să fie gratis, fenomen rar întâlnit în zile lucrătoare. În zilele de weekend, în schimb, se înregistrează frecvent chiar și prețuri negative, producătorii plătind furnizorii să le preia energia, conform datelor analizate de Profit.ro.
Cel mai mare model din gama Dacia, SUV-ul Bigster, a fost dezvoltat de inginerii grupului Renault având în primul rând în minte piața germană de automobile, unde segmentul SUV-urilor compacte are o foarte bună reprezentare. Primele luni de vânzări confirmă estimările celor de la Dacia, cu rezultate surprinzătoare, relevă analiza Profit.ro.
eMAG urcă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Cel mai electrizant eveniment rock al verii se va desfășura în perioda 22-24 august pe Platoul Răscoalei de la Bobâlna # Profit.ro
Cel mai electrizant eveniment rock al verii se va desfășura în perioda 22-24 august pe Platoul Răscoalei de la Bobâlna, într-un cadru ce îmbină muzica rock cu istoria și natura locală.
FOTO&VIDEO România a cerut Ungariei, dar prea târziu, să participe la evaluarea impactului exploatării de gaze de șist prin fracturare hidraulică de lângă graniță. Răspunsul Ungariei # Profit.ro
Statul român a solicitat oficial Ungariei ca Ministerul Mediului de la București să participe la evaluarea potențialului impact transfontalier de mediu al proiectului de extindere a exploatării de gaze naturale și condensat de șist Corvinus, din regiunea Békes, aflată aproape de granița cu România, însă solicitarea a fost făcută cu întârziere, la mai bine de 3 luni după ce autoritățile maghiare aprobaseră deja extinderea, relevă date analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV FOTO Ultimul hotel construit în Mamaia de regimul comunist și primul privatizat pe litoral: Familia Zahiu a început vânzările la prima sa investiție imobiliară # Profit.ro
Familia Zahiu, proprietara complexului hotelier Savoy din Mamaia, a semnat contracte de vânzare pentru circa 70% din apartamentele disponibile în S Residence, prima sa investiție imobiliară realizată chiar lângă hotelul de 4 stele, cu acces pe plajă, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Compania Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, a lansat procedurile pentru votarea dizolvării și inițierea procedurii de lichidare, ca urmare a diminuării activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social.
ING Bank revizuiește estimarea de inflație în România, după șocul din iulie: un nivel de două cifre a devenit o posibilitate! # Profit.ro
INB Bank România a majorat puternic prognoza de inflație pentru acest an, ca urmare a șocului prețului electricității din luna iulie. Analiștii băncii olandeze cred că inflația ar putea ajunge și la un nivel de două cifre.
Valul de căldură care traversează Europa a determinat institutele meteorologice din Franța, Italia și până în Albania să declanșeze coduri roșii de caniculă. Aceste episoade de căldură extremă, care au făcut și victime, între care un copil român, sunt însoțite de incendii mai frecvente. Peninsula Iberică și țările din Balcani se luptă cu mai multe incendii care au devastat deja o parte din situl turistic spaniol Las Médulas, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial, relatează AFP.
Neat Burger, lanț de hamburgeri vegan susținut de actorul american Leonardo DiCaprio și campionul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton, a intrat în faliment.
Android a primit în 2019 funcția Live Caption, dar în Android 15 ea s-a maturizat: recunoaște și apeluri, redă emoția cuvintele lungite și marchează zgomotele de fundal, totul fără conexiune la internet.
Președintele Nicușor Dan anunță că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a transmis că este nevoie ''de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina''.
Orban: Trump și Putin vor decide soarta Europei. Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu! # Profit.ro
Președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, vor discuta vineri, în Alaska, nu doar desprerăzboiul din Ucraina, ci și chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, spune premierul ungar Vikor Orban.
Volvo va veni la cel mai mare și important salon auto din Germania, pentru prima dată în 12 ani.
Restructurarea activității începută de Volvo Cars va include și o reorganizare puternică a gamelor de modele vândute pe diferite piețe ale lumii. SUA are un loc aparte, ca urmare a introducerii de tarife vamale majorate.
Fondul Norvegiei a reintrat în acționariatul Băncii Transilvania, dar a renunțat la Sphera Franchise # Profit.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de 1,9 trilioane de dolari, și-a vândut, în primul semestru, participația la Sphera Franchise Group, compania care operează lanțurile de restaurante KFC, Pizza Hut și Taco Bell, dar a reintrat în acționariatul Băncii Transilvania, cu o deținere evaluată la peste 10 milioane de dolari.
Prețurile de achiziție ale tancurilor, vehiculelor blindate și pieselor de artilerie (tunuri și muniții) vor scădea în următorii ani, anunță directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, conform FT.
Pe o lichiditate moderată, indicele BET s-a retras, întrerupând o secvență de 6 sesiuni consecutive de aprecieri.
Startup-ul de inteligență artificială Perplexity AI, companie care a dezvoltat un motor de căutare bazat pe inteligența artificială și care ar putea fi cumpărată de Apple, dacă liderii gigantului american dau undă verde negocierilor, a făcut o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru browserul Chrome al Google.
Compania de stat Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului și gazolinei, a înregistrat o scădere cu 12,2% a profitului net în primul semestru al anului, față de T1 2024, la 22,56 milioane lei.
Recul al profitului net semestrial pentru Iproeb, după ani cu câștiguri substanțiale. Compania invocă efortul investițional # Profit.ro
Companie care a fost vedetă a pieței Rasdaq acum aproape 20 de ani, Iproeb vine la 6 luni 2025 cu venituri din cifra de afaceri de 96,08 milioane lei, cu 4,36% mai mici decât cele de 100,46 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
Ministrul Energiei - pas înapoi. Nu își mai trimite șeful de cabinet în board-ul Hidroelectrica după reacțiile generate # Profit.ro
Ministrul Energiei renunță la a-l mai propune pe Alin Demian, șeful său de cabine, pentru poziția de membru în Consiliul de Supraveghere al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător și unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, la care ministerul deține circa 80% din acțiuni, după ce mișcarea a fost prezentată anterior și de Profit.ro.
Grecii de la PPC își consolidează afacerile din regenerabile în România. Cu un portofoliu de cca 1 300 MW, aceștia sunt cei mai mari investitori în regenerabile din țară.
O asociație de tip CAR, amendată pentru că nu a verificat datele prin care o angajată a unei școli a luat 17 credite în numele altora # Profit.ro
Autoritatea națională de supraveghere a datelor personale a amendat cu 3.000 de euro Asociația Casa de Ajutor Reciproc „Flexicredit” cu argumentul că a acordat 17 credite, în baza unor documente transmise prin mijloace electronice de către o persoană terță, fără a avea acordul persoanelor vizate în numele cărora au fost încheiate contractele de credit.
PALMED arată motivele pentru care pacienții ajung să plătească din propriul buzunar analizele medicale # Profit.ro
În contextul declarațiilor recente ale Președintelui CNAS potrivit cărora fondurile publice alocate pentru analize medicale decontate nu sunt epuizate pentru că „de multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate”, PALMED revine cu următoarele clarificări:
Un noul model de MacBook, mai ieftin decât ce vinde Apple în prezent, este pe punctul de a intra în procesul de producție în masă înainte de a fi lansat oficial.
Gigantul american Amazon a trimis în spațiu, în total, 102 sateliți care vor face parte din viitoarea constelație Kuiper, care va furniza internet prin satelit.
Grupul MOL finalizează, împreună cu Chevron, un nou test de producție de combustibili sustenabili la rafinăria INA din Croația # Profit.ro
Grupul maghiar MOL, rezent și pe piața de distribuție carburanți din România, unde ocupă poziția a treia, a produs în premieră la Rafinăria sa INA din Rijeka (Croația) combustibil de aviație durabil (SAF) - în cadrul unui proiect-pilot de procesare a biocomponentelor - și un volum semnificativ de motorină regenerabilă HVO (ulei vegetal hidrotratat).
North Bucharest Investments (NBI) a încheiat primele șapte luni din 2025 cu un volum total al tranzacțiilor de 120,59 milioane euro, potrivit datelor companiei. Cel mai bun rezultat lunar a fost înregistrat în iulie, cu un total de 25,32 milioane euro, reprezentând aproape 21% din totalul perioadei analizate. Iulie – lună record – a fost impulsionată și de creșterea TVA și extinderea portofoliului.
Producătorul global de soluții de securitate informatică Bitdefender avertizează asupra unui nou grup de atacatori cibernetici activ în sprijinul intereselor Federației Ruse și deja implicat în atacuri asupra infrastructurilor cheie din regiunea extinsă a Mării Negre.
Inflația din SUA - Îngrijorări privind calitatea datelor. A crescut ușor, dar un indicator-cheie urmărit de Fed a avut cel mai mare avans din ultimele 6 luni # Profit.ro
Prețurile de consum din SUA au crescut moderat în luna iulie, însă scumpirea bunurilor din cauza tarifelor de import a accelerat inflația de bază, indicatorul, urmărit îndeaproape de Rezerva Federală la stabilirea dobânzilor, înregistrând cel mai mare avans din ultimele șase luni.
Isărescu: Suntem campioni la deficit bugetar! Pe cale de consecință, suntem campioni și la inflație și la dobânzi. S-au făcut 500 de modificări fiscale în 10 ani # Profit.ro
Guvernatorul Mugur Isărescu spune că inflația este generată de deficitul bugetar mare, astfel că România are și dobânzi ridicate. Soluția este reducerea treptată a deficitului bugetar, chiar dacă acest lucru presupune creșterea datoriei publice la peste 60% din PIB.
