Câștigul salarial mediu net a crescut ușor și ajunge la 5.539 lei. Unde sunt cele mai mari salarii din România

Valul de căldură care traversează Europa a determinat institutele meteorologice din Franța, Italia și până în Albania să declanșeze coduri roșii de caniculă. Aceste episoade de căldură extremă, care au făcut și victime, între care un copil român, sunt însoțite de incendii mai frecvente. Peninsula Iberică și țările din Balcani se luptă cu mai multe incendii care au devastat deja o parte din situl turistic spaniol Las Médulas, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial, relatează AFP.