Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 și 2
Cotidianul de Hunedoara, 12 august 2025 09:40
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus [...]
Acum 5 minute
09:50
Emma Răducanu și arbitrul de scaun au avut un schimb de replici amuzant despre un copil care plângea la Cincinnati. [...]
Acum 15 minute
09:40
09:40
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut lui IL Caragiale a fost scoasă la vânzare. Vezi ce dotări are și cât cere proprietarul? [...]
Acum o oră
09:20
Înaintea summitului americano-rus privind [...]
09:10
Statul român și Rompetrol pregătesc o centrală pe gaze și stocare de energie # Cotidianul de Hunedoara
Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 56,58% din compania [...]
Acum 2 ore
08:30
Vineri, 15 august, este ultima zi la care se mai poate [...]
08:20
Municipalitatea va demonta infochioșcurile nefuncționale [...]
08:20
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) consideră că este obligatoriu [...]
08:20
Strategie economică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Strategie economică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
Acum 4 ore
07:20
Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă [...]
07:00
Potrivit Guvernului, valoarea totală a proiectului este [...]
06:50
Președintele american Donald Trump a decis [...]
06:40
Casa George Enescu, monument istoric de importanță națională, [...]
06:10
De pe vremea lui Marcel Ciolacu, PSD-ul se poartă [...]
Acum 12 ore
23:10
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale [...]
22:50
22:30
Un incendiu de vegetaţie uscată se manifestă în mai multe gospodării din comuna Cungrea, pentru stingerea focului intervenind echipaje de pompieri din judeţele [...]
21:40
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar [...]
21:10
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului [...]
Acum 24 ore
20:50
Internaționalul român Radu Drăgușin consideră că echipa națională de fotbal a României păstrează în continuare șanse de calificare la Cupa Mondială [...]
20:30
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenția că pacienții ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a [...]
19:50
În condiții de criză bugetară și economică nu strângi șurubul austerității, nu sufoci consumul, nu cauzezi falimente (...) [...]
19:50
Claudiu Târziu ia atitudine față de înstrăinarea unei resurse strategice a României # Cotidianul de Hunedoara
Cazul recent al minei de sare de la Valea Florilor, județul Cluj, este încă o dovadă [...]
19:20
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț, va conduce, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și [...]
18:50
Potrivit lui Hegseth, operaționalizarea Gărzii Naționale va fi condusă de secretarul Armatei, Dan Driscoll. [...]
18:50
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea unui post de preşedinte şi a două [...]
18:30
Mama patronului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu [...]
18:30
Fugarul om de afaceri pro-rus Ilan Șor a oferit moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, [...]
18:10
Zelenski, despre întâlnirea Putin-Trump: „Concesiile nu conving un criminal” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că [...]
17:50
(Fotoreportaj) Susținător al lui Georgescu: Împrumutați-vă și veniți la București, nu mai stați acasă # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a revenit luni dimineață la IPJ Ilfov, întâmpinat de o mulțime de susținători. [...]
17:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că formaţiunea nu susţine forma actuală a proiectului care vizează modificarea Pilonului II de pensii [...]
17:20
În 2020, când se lansa, mi-am dorit foarte tare ca această emisiune să devină... [...]
17:00
Deputat AUR: “Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul școlar să nu fie blocat!” # Cotidianul de Hunedoara
"Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă că educația nu poate fi sacrificată pe altarul austerității! [...]
16:50
Un băiețel de patru ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia, a murit luni într-un [...]
16:30
Potrivit CCF, noile prevederi, aplicabile din august 2025, impun recalcularea procentelor de plată pentru (...) [...]
16:10
Conflict la vârful OMV Petrom: Răzvan Nicolescu îi cere demisia lui Alfred Stern # Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile din Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom au devenit publice după ce Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și... [...]
15:50
Rămas fără avere și găzduit mai mult din milă într-un azil de bătrâni, fostul om de afaceri Irinel Columbeanu [...]
15:50
Pensiile private. S-a făcut un calcul. 22 de miliarde de lei versus 2 miliarde # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a susținut luni că (...) [...]
15:20
Doborâtă de decesul celui care i-a fost aproape mai bine de șapte decenii, Nina Iliescu [...]
15:20
"În mijlocul unui festival care se pretinde „de prestigiu internațional", pe scena principală au fost afișate mesaje blasfemitoare, inclusiv... [...]
15:00
Școala va incepe sub auspicii nu prea bune. Elevii ar putea avea de suferit fiindcă sindicaliștii și guvernanții nu cad la o intelegere [...]
14:20
Gino Iorgulescu i-a dat replica lui Dan Şucu. Detaliul care a atras aţentia # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor (...) [...]
14:10
Este vorba despre un monument istoric de importanță națională, după un proces complex de reparații provocat de (...) [...]
13:40
O parte din fondurile din PNRR au fost direcționate către proiecte precum un club de swingeri, o pizzerie cu solar și un lanț de baruri cu vodcă [...]
13:40
Procurorii au în vedere ''încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de (...) [...]
13:30
Becali: O să îi spulber iar! Nu cred că pe Dan Șucu și Mihai Rotaru nu îi duce mintea la asta. [...]
13:20
"Acum vreo lună, era mare, mare suparare în jurul unui procent. Și până la urmă, pe bună dreptate. [...]
13:10
Fenomenul ratelor dobânzilor ridicate a remodelat, de asemenea, modul în care consumatorii abordează cumpărarea unei mașini [...]
13:00
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat [...]
12:50
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în primul semestru [...]
