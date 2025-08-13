Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat

Acum 5 minute
07:00
Putin și liderul nord-coreean se angajează să ”consolideze„ cooperarea Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin și liderul
07:00
Sanatoriul din Geoagiu, trecut și viitor Cotidianul de Hunedoara
Așezat la o altitudine de circa 500 metri,  într-o regiune
Acum o oră
06:10
Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat
Acum 12 ore
22:50
Departamentul de Stat semnalează probleme în Europa Cotidianul de Hunedoara
În țări tradițional aliate, precum Germania și Regatul Unit, ultimul raport a semnalat o deteriorare a situației drepturilor omului în 2024, menționând că
22:30
Val de sesizări privind apariția de OZN-uri în Germania Cotidianul de Hunedoara
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că
21:40
Alertă după evadarea unui deținut Cotidianul de Hunedoara
Un deținut în vârstă de 32 de ani a evadat, marți, din Penitenciarul Mărgineni și este căutat de polițiști, informează IPJ Dâmbovița.
21:30
Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas Cotidianul de Hunedoara
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a promis că nu va ceda teritoriile din estul Ucrainei Rusiei, afirmând că abandonarea regiunii Donbas
21:00
Zonă specială de siguranţă instituită din cauza oamenilor străzii Cotidianul de Hunedoara
Această măsură presupune suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră,
20:30
Viktor Orban: „Ucrainenii au pierdut războiul” Cotidianul de Hunedoara
Președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci
19:30
Ambasada SUA la Bucureşti, anunţ important Cotidianul de Hunedoara
"Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi...
19:10
CNN: Al-Sharif a devenit imaginea războiului din Gaza. Apoi Israelul l-a ucis Cotidianul de Hunedoara
Tânărul de 28 de ani a devenit proeminent ca imagine a poveștii din Gaza pentru milioane de oameni (...)
18:50
După ce s-a aflat, ministrul Energiei renunță să-și mai numească finul Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere
18:40
Ministrul Energiei renunță să-și mai numească finul la Hidroelectrica Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere
18:30
Cazul Floreasca se umflă: ”Voi sesiza Parchetul” Cotidianul de Hunedoara
„În urma controlului la Centrul pentru Arşi al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti am constatat că rezultatul este de natură penală...
18:20
Infractori cibernetici au atacat ținte de la granița României Cotidianul de Hunedoara
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, care sprijină interesele Rusiei, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie din regiunea extinsă a Mării Negre
18:00
Presa locală: Și la Bihor Bolojan a cumpărat microbuze la preț aproape dublu Cotidianul de Hunedoara
Firma Aveuro, condusă de un  anume Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, șefa Organizației de Femei a PNL Prahova.
Acum 24 ore
17:40
Veste bună după dezastrul de la Salina Praid Cotidianul de Hunedoara
Populația evacuată din zona Salinei Praid poate reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
17:40
Cornel Nistorescu, la Marius Tucă Show Cotidianul de Hunedoara
Emisiunea Marius Tucă Show începe marți, 12 august, de la ora 20.00.
17:30
Breten Marsel…. cu cât scumpit covrigu’ de Buzău? Cotidianul de Hunedoara
Cititor Cotidianul.ro, comentând articolul Tupeul lui Ciolacu: "Ne-am întors în urmă cu 2 ani!"
17:10
Trafic cu cetăţenie română pentru ruşi Cotidianul de Hunedoara
Conform probelor procurorilor, prezentate și cercetate în instanța de judecată, cei doi (...)
17:00
Magistrații cer o întâlnire „de urgenţă” cu Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Patru asociaţii ale magistraţilor au solicitat o întâlnire "de urgenţă" cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta
16:30
Rusia, despre „militarizarea” și „ucrainizarea” României și Republicii Moldova Cotidianul de Hunedoara
Continuarea războiului, argument pentru federalizarea și dez-americanizarea UE
16:10
Mugur Isărescu: ”Nu sunt sigur că o ne încadrăm în ţinta de 7%” Cotidianul de Hunedoara
 Potrivit acestuia, BNR sprijină o corecţie fiscal-bugetară realistă, care să asigure şi "pace socială şi stabilitate politică".
15:50
Tupeul lui Ciolacu: ”Ne-am întors în urmă cu 2 ani!” Cotidianul de Hunedoara
"De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri: aplicarea impozitului progresiv de la...
15:50
Rapid, pedepsit pentru atacul lui Șucu la Iorgulescu? Cotidianul de Hunedoara
Rapid a terminat doar la egalitate meciul din ultima etapă a SuperLigii jucat luni seară la Galați, scor 1-1 cu Oțelul.
15:40
Ce înseamnă „Junior/Kitten” pe eticheta de hrană pentru pisici? Cotidianul de Hunedoara
Dacă ai un pisoi acasă sau urmează să primești unul, alegerea hranei potrivite este una dintre cele mai importante decizii pentru sănătatea
15:20
Transformă-ți pasiunea într-un proiect profitabil Cotidianul de Hunedoara
Transformarea pasiunii într-un proiect profitabil nu este o rețetă magică, ci un proces ce necesită planificare, muncă și adaptare
15:10
Nicușor Dan a semnat: ”Vom continua să susținem Ucraina” Cotidianul de Hunedoara
Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră...
15:10
Piperea: Peste 8 milioane de contributori riscă pierderi Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe Piperea: Este momentul ca autoritățile să oprească jocul periculos cu banii de pensie ai românilor.
15:00
De ce nu a semnat Viktor Orban declarația UE privind Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Premierul ungar Viktor Orban a explicat motivele pentru care nu a semnat declarația UE.
14:50
Edi Iordănescu, despre pretențiile lui Ianis: Sunt mari   Cotidianul de Hunedoara
Ianis Hagi s-a despărțit de Glasgow Rangers în această vară, dar tot nu și-a găsit o altă echipă.
14:30
Bolojan e iar în gura Ancăi Alexandrescu Cotidianul de Hunedoara
Un dosar de proporții în care a fost implicat actualul premier Ilie Bolojan a ajuns nu pe mâna judecătorilor, ci
14:20
Nazare: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucǎtori? Cotidianul de Hunedoara
"De la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor la semne serioase de întrebare privind...
14:00
”Faceți cu ei ce am făcut noi cu germanii și japonezii” Cotidianul de Hunedoara
"Nu-mi vine să cred că există o dezbatere despre cum să se poarte războiul împotriva celor care au ca scop eliminarea israelienilor", a spus senatorul Lindsey Graham
13:30
Veste de la Isărescu: ”În septembrie, probabil va fi vârful” Cotidianul de Hunedoara
"Evitarea recesiunii cred că e posibilă prin absorbţia chiar mai...
13:10
”Bagabonțeală” cu privilegiile. Un caz de la PSD Cotidianul de Hunedoara
Ascensiunea presupusului fin ar fi urmat o retetă larg răspândită în politică.
13:10
Maluma ceartă o fană la un concert Cotidianul de Hunedoara
Celebrul cântăreț Maluma a dat dovadă că este un om extrem de responsabil. Și de grijului față de cei din jur.
13:00
Summit Trump-Putin: cine nu are loc la masă, ajunge în meniu Cotidianul de Hunedoara
Liderii europeni și președintele Zelenski încearcă să demonstreze că au un rol în negocierile dintre SUA și Rusia
12:50
Pâine cu mucegai și alte nereguli sancționate cu amenzi Cotidianul de Hunedoara
Echipele de control ale Autorității Naționale
12:50
Crokinole: Un joc de îndemânare pe o tablă circulară Cotidianul de Hunedoara
Ai auzit vreodată de Crokinole? Este un joc care pare simplu la prima vedere dar ascunde câteva detalii esențiale
12:40
Muzică clasică și filme la „Bucura 7.0″ în Retezat Cotidianul de Hunedoara
21 flashmoburi şi trei concerte de muzică clasică, cu şapte piese în primă audiţie absolută. Toate vor avea loc într-un loc special: Lacul Bucura
12:40
Pisicile dezvoltă demenţă asemănător oamenilor Cotidianul de Hunedoara
Pisicile dezvoltă demenţă în mod
12:40
Înot în ape deschise: provocarea naturii și rezistența corpului uman Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre cele mai interesante, dar și intense sporturi este înotul în apă deschisă. În afară de efortul fizic susținut, sportivii se confruntă și cu provocările naturii.
12:20
Cutremur mare pe Cercul de Foc Cotidianul de Hunedoara
Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a avut loc marți, înt-o zonă care face parte din celebrul Inel de foc al Pacificului
12:10
Șef nou la Penitenciarul de Femei Târgşorul Nou   Cotidianul de Hunedoara
După luni de tensiuni, management defectuos şi rezultate catastrofale, Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou are,
12:00
Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla Cotidianul de Hunedoara
Odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet
11:40
Supercupa Europei, ”o provocare fantastică” pentru Tottenham Cotidianul de Hunedoara
Duelul cu Paris Saint-Germain, câștigătoarea
11:20
Autostrada București-Pitești va avea trei benzi pe sens Cotidianul de Hunedoara
Autostrada A1 (București-Pitești) va avea undeva într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat trei benzi pe sens dacă (...)
11:10
Ucraina „e gata să cedeze teritorii” Cotidianul de Hunedoara
Kievul este dispus să permită o înghețare a
11:10
Peste 1000 de ha de teren, pârjolite Cotidianul de Hunedoara
Incendiile de vegetație nu ocolesc România. Doar în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost înregistrate
