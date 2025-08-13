E jale în Grecia din cauza incendiilor. Românii intervin

Cotidianul de Hunedoara, 13 august 2025 10:10

Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în zonele turistice din Grecia. Pompierii români intervin și ei în ajutorul colegilor eleni [...] The post E jale în Grecia din cauza incendiilor. Românii intervin appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 15 minute
10:10
E jale în Grecia din cauza incendiilor. Românii intervin Cotidianul de Hunedoara
Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în zonele turistice din Grecia. Pompierii români intervin și ei în ajutorul colegilor eleni [...] The post E jale în Grecia din cauza incendiilor. Românii intervin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:00
Un camion cu bere a blocat circulația pe DN 28B Cotidianul de Hunedoara
Circulația pe drumul național DN 28 B, [...] The post Un camion cu bere a blocat circulația pe DN 28B appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea guvernului Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan  discută miercuri  cu reprezentanți [...] The post Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea guvernului appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
09:40
Fără medic oncolog la Buzău Cotidianul de Hunedoara
Pacienţii cu probleme oncologice din Buzău sunt nevoiţi să caute medici pentru consultaţii în sistemul privat. [...] The post Fără medic oncolog la Buzău appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Țările Maghrebului, speriate de imigranți și ”marea înlocuire” Cotidianul de Hunedoara
Rezultatul este similar cu cel din Europa: valurile de imigranți din Africa neagră duce la o reacție de apărare [...] The post Țările Maghrebului, speriate de imigranți și ”marea înlocuire” appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Zaharova: Zelenski nu luptă împotriva Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski nu luptă împotriva Rusiei, ci împotriva poporului ucrainean pentru a-l [...] The post Zaharova: Zelenski nu luptă împotriva Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Jurnaliștii ruși primesc vize americane Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanților presei ruse li s-a eliberat o viză de jurnalist cu intrare unică de tip I înainte de plecarea zborului. [...] The post Jurnaliștii ruși primesc vize americane appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:10
Israel deschide granițele Cotidianul de Hunedoara
Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist [...] The post Israel deschide granițele appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Turcia vrea să desființeze sistemul all-inclusive Cotidianul de Hunedoara
Guvernul Turciei ar vrea să elimine sistemul [...] The post Turcia vrea să desființeze sistemul all-inclusive appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Un consilier acuză: Constanța e în prag de faliment Cotidianul de Hunedoara
Cauzele principale ale acestei situații critice includ [...] The post Un consilier acuză: Constanța e în prag de faliment appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:20
Cu cărțile pe masă Cotidianul de Hunedoara
Cu cărțile pe masă, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Cu cărțile pe masă, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Cu cărțile pe masă appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Profesorii să accepte măsurile de austeritate! Cotidianul de Hunedoara
Eu le-am spus și sindicaliștilor că nu e o problemă [...] The post Profesorii să accepte măsurile de austeritate! appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Anularea alegerilor din 2024, în Raportul Departamentului de Stat al SUA Cotidianul de Hunedoara
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind [...] The post Anularea alegerilor din 2024, în Raportul Departamentului de Stat al SUA appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Se deschide spre vizitare Cetatea Orăștiei Cotidianul de Hunedoara
La deschiderea oficială vor fi animaţii cu personaje medievale, [...] The post Se deschide spre vizitare Cetatea Orăștiei appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Putin și liderul nord-coreean se angajează să ”consolideze„ cooperarea Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin și liderul [...] The post Putin și liderul nord-coreean se angajează să ”consolideze„ cooperarea appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Sanatoriul din Geoagiu, trecut și viitor Cotidianul de Hunedoara
Așezat la o altitudine de circa 500 metri,  într-o regiune [...] The post Sanatoriul din Geoagiu, trecut și viitor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat [...] The post Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Departamentul de Stat semnalează probleme în Europa Cotidianul de Hunedoara
În țări tradițional aliate, precum Germania și Regatul Unit, ultimul raport a semnalat o deteriorare a situației drepturilor omului în 2024, menționând că [...] The post Departamentul de Stat semnalează probleme în Europa appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Val de sesizări privind apariția de OZN-uri în Germania Cotidianul de Hunedoara
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că [...] The post Val de sesizări privind apariția de OZN-uri în Germania appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Alertă după evadarea unui deținut Cotidianul de Hunedoara
Un deținut în vârstă de 32 de ani a evadat, marți, din Penitenciarul Mărgineni și este căutat de polițiști, informează IPJ Dâmbovița. [...] The post Alertă după evadarea unui deținut appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas Cotidianul de Hunedoara
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a promis că nu va ceda teritoriile din estul Ucrainei Rusiei, afirmând că abandonarea regiunii Donbas [...] The post Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:00
Zonă specială de siguranţă instituită din cauza oamenilor străzii Cotidianul de Hunedoara
Această măsură presupune suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră, [...] The post Zonă specială de siguranţă instituită din cauza oamenilor străzii appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Viktor Orban: „Ucrainenii au pierdut războiul” Cotidianul de Hunedoara
Președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci [...] The post Viktor Orban: „Ucrainenii au pierdut războiul” appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ambasada SUA la Bucureşti, anunţ important Cotidianul de Hunedoara
”Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi... [...] The post Ambasada SUA la Bucureşti, anunţ important appeared first on Cotidianul RO.
19:10
CNN: Al-Sharif a devenit imaginea războiului din Gaza. Apoi Israelul l-a ucis Cotidianul de Hunedoara
Tânărul de 28 de ani a devenit proeminent ca imagine a poveștii din Gaza pentru milioane de oameni (...) [...] The post CNN: Al-Sharif a devenit imaginea războiului din Gaza. Apoi Israelul l-a ucis appeared first on Cotidianul RO.
18:50
După ce s-a aflat, ministrul Energiei renunță să-și mai numească finul Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere [...] The post După ce s-a aflat, ministrul Energiei renunță să-și mai numească finul appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Ministrul Energiei renunță să-și mai numească finul la Hidroelectrica Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere [...] The post Ministrul Energiei renunță să-și mai numească finul la Hidroelectrica appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Cazul Floreasca se umflă: ”Voi sesiza Parchetul” Cotidianul de Hunedoara
„În urma controlului la Centrul pentru Arşi al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti am constatat că rezultatul este de natură penală... [...] The post Cazul Floreasca se umflă: ”Voi sesiza Parchetul” appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Infractori cibernetici au atacat ținte de la granița României Cotidianul de Hunedoara
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, care sprijină interesele Rusiei, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie din regiunea extinsă a Mării Negre [...] The post Infractori cibernetici au atacat ținte de la granița României appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Presa locală: Și la Bihor Bolojan a cumpărat microbuze la preț aproape dublu Cotidianul de Hunedoara
Firma Aveuro, condusă de un  anume Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, șefa Organizației de Femei a PNL Prahova. [...] The post Presa locală: Și la Bihor Bolojan a cumpărat microbuze la preț aproape dublu appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Veste bună după dezastrul de la Salina Praid Cotidianul de Hunedoara
Populația evacuată din zona Salinei Praid poate reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis Comitetul Județean pentru Situații de Urgență [...] The post Veste bună după dezastrul de la Salina Praid appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Cornel Nistorescu, la Marius Tucă Show Cotidianul de Hunedoara
Emisiunea Marius Tucă Show începe marți, 12 august, de la ora 20.00. [...] The post Cornel Nistorescu, la Marius Tucă Show appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Breten Marsel…. cu cât scumpit covrigu’ de Buzău? Cotidianul de Hunedoara
Cititor Cotidianul.ro, comentând articolul Tupeul lui Ciolacu: ”Ne-am întors în urmă cu 2 ani!” [...] The post Breten Marsel…. cu cât scumpit covrigu’ de Buzău? appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Trafic cu cetăţenie română pentru ruşi Cotidianul de Hunedoara
Conform probelor procurorilor, prezentate și cercetate în instanța de judecată, cei doi (...) [...] The post Trafic cu cetăţenie română pentru ruşi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Magistrații cer o întâlnire „de urgenţă” cu Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Patru asociaţii ale magistraţilor au solicitat o întâlnire "de urgenţă" cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta [...] The post Magistrații cer o întâlnire „de urgenţă” cu Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Rusia, despre „militarizarea” și „ucrainizarea” României și Republicii Moldova Cotidianul de Hunedoara
Continuarea războiului, argument pentru federalizarea și dez-americanizarea UE [...] The post Rusia, despre „militarizarea” și „ucrainizarea” României și Republicii Moldova appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Mugur Isărescu: ”Nu sunt sigur că o ne încadrăm în ţinta de 7%” Cotidianul de Hunedoara
 Potrivit acestuia, BNR sprijină o corecţie fiscal-bugetară realistă, care să asigure şi ”pace socială şi stabilitate politică”. [...] The post Mugur Isărescu: ”Nu sunt sigur că o ne încadrăm în ţinta de 7%” appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Tupeul lui Ciolacu: ”Ne-am întors în urmă cu 2 ani!” Cotidianul de Hunedoara
”De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri: aplicarea impozitului progresiv de la... [...] The post Tupeul lui Ciolacu: ”Ne-am întors în urmă cu 2 ani!” appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Rapid, pedepsit pentru atacul lui Șucu la Iorgulescu? Cotidianul de Hunedoara
Rapid a terminat doar la egalitate meciul din ultima etapă a SuperLigii jucat luni seară la Galați, scor 1-1 cu Oțelul. [...] The post Rapid, pedepsit pentru atacul lui Șucu la Iorgulescu? appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ce înseamnă „Junior/Kitten” pe eticheta de hrană pentru pisici? Cotidianul de Hunedoara
Dacă ai un pisoi acasă sau urmează să primești unul, alegerea hranei potrivite este una dintre cele mai importante decizii pentru sănătatea [...] The post Ce înseamnă „Junior/Kitten” pe eticheta de hrană pentru pisici? appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Transformă-ți pasiunea într-un proiect profitabil Cotidianul de Hunedoara
Transformarea pasiunii într-un proiect profitabil nu este o rețetă magică, ci un proces ce necesită planificare, muncă și adaptare [...] The post Transformă-ți pasiunea într-un proiect profitabil appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Nicușor Dan a semnat: ”Vom continua să susținem Ucraina” Cotidianul de Hunedoara
Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră... [...] The post Nicușor Dan a semnat: ”Vom continua să susținem Ucraina” appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Piperea: Peste 8 milioane de contributori riscă pierderi Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe Piperea: Este momentul ca autoritățile să oprească jocul periculos cu banii de pensie ai românilor. [...] The post Piperea: Peste 8 milioane de contributori riscă pierderi appeared first on Cotidianul RO.
15:00
De ce nu a semnat Viktor Orban declarația UE privind Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Premierul ungar Viktor Orban a explicat motivele pentru care nu a semnat declarația UE. [...] The post De ce nu a semnat Viktor Orban declarația UE privind Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Edi Iordănescu, despre pretențiile lui Ianis: Sunt mari   Cotidianul de Hunedoara
Ianis Hagi s-a despărțit de Glasgow Rangers în această vară, dar tot nu și-a găsit o altă echipă. [...] The post Edi Iordănescu, despre pretențiile lui Ianis: Sunt mari   appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Bolojan e iar în gura Ancăi Alexandrescu Cotidianul de Hunedoara
Un dosar de proporții în care a fost implicat actualul premier Ilie Bolojan a ajuns nu pe mâna judecătorilor, ci [...] The post Bolojan e iar în gura Ancăi Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Nazare: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucǎtori? Cotidianul de Hunedoara
”De la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor la semne serioase de întrebare privind... [...] The post Nazare: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucǎtori? appeared first on Cotidianul RO.
14:00
”Faceți cu ei ce am făcut noi cu germanii și japonezii” Cotidianul de Hunedoara
”Nu-mi vine să cred că există o dezbatere despre cum să se poarte războiul împotriva celor care au ca scop eliminarea israelienilor”, a spus senatorul Lindsey Graham [...] The post ”Faceți cu ei ce am făcut noi cu germanii și japonezii” appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Veste de la Isărescu: ”În septembrie, probabil va fi vârful” Cotidianul de Hunedoara
”Evitarea recesiunii cred că e posibilă prin absorbţia chiar mai... [...] The post Veste de la Isărescu: ”În septembrie, probabil va fi vârful” appeared first on Cotidianul RO.
13:10
”Bagabonțeală” cu privilegiile. Un caz de la PSD Cotidianul de Hunedoara
Ascensiunea presupusului fin ar fi urmat o retetă larg răspândită în politică. [...] The post ”Bagabonțeală” cu privilegiile. Un caz de la PSD appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.