Povestea emoționantă a unei mame care și-a pierdut fetița la mare, la Năvodari: „Două minute de neatenție puteau să ne coste sufletul”
SpyNews, 12 august 2025 10:30
O mamă a doi copii a povestit cum și-a pierdut fiica cea mare în vacanță, la Năvodari. Două minute puteau să ducă la o tragedie. Din fericire, fetița ei este bine, dar femeia trage un semnal de alarmă pentru părinții care merg cu copiii în vacanțe sau în locuri aglomerate.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
11:00
Andreea Marin arată impecabil la 50 de ani. Vedeta și-a dorit o schimbare, așa că a reușit să scape de 20 de kilograme. De atunci, a început să facă sport, iar acum mișcarea face parte din rutina ei. Andreea Marin a dezvăluit ce face pentru a avea un abdomen tonifiat.
Acum o oră
10:30
Povestea emoționantă a unei mame care și-a pierdut fetița la mare, la Năvodari: „Două minute de neatenție puteau să ne coste sufletul” # SpyNews
O mamă a doi copii a povestit cum și-a pierdut fiica cea mare în vacanță, la Năvodari. Două minute puteau să ducă la o tragedie. Din fericire, fetița ei este bine, dar femeia trage un semnal de alarmă pentru părinții care merg cu copiii în vacanțe sau în locuri aglomerate.
10:30
Adulții din China aduc un nou trend în vizorul celor care vor să încerce lucruri noi! Suzeta pentru adulți stresați sunt noua modalitate prin care chinezii ne învață să scăpăm de griji. Iată cum se folosesc!
10:20
Iasmina Halas, la un pas să amâne cununia civilă cu iubitul. A pierdut certificatul de divorț de Cristian Daminuță. Declarații exclusive și despre procesul în care e implicată # SpyNews
Iasmina Halas urmează ca peste doar câteva zile să se căsătorească cu iubitul ei, însă blondina a fost la un pas de a amâna cununia civilă. Tânăra a pierdut certificatul de divorț, ceea ce i-a creat mari probleme, dar acum speră ca totul să fie bine, iar ea și partenerul ei să poată să ajungă la stare civilă și să spună ”DA”. Avem declarații exclusive și despre procesul în care e implicată.
Acum 2 ore
09:50
O cunoscută influenceriță din România, în junglă, pentru 10 zile, pentru ceremonia cu ayahuasca. Ce pregătire specială face | VIDEO # SpyNews
O influenceriță de la noi a povestit cum se pregătește înainte de ceremonia cu ayahuasca. Nu este la prima experiență de acest fel, dar recunoaște că de fiecare dată are emoții. Pregătirea implică atât urmarea unei diete, cât și un detox spiritual.
09:50
Alex Bodi, mesaj cu direcție pentru cei care „rup Internetul” cu povești false. Ce le transmite afaceristul lăudăroșilor din online| FOTO # SpyNews
Alex Bodi a postat recent o fotografie în secțiunea de Instagram stories, însoțită de o descriere tăioasă referitoare la cei care "se laudă pe Internet". Afaceristul le transmite acestora un mesaj scurt și la obiect, direct din parcarea sa. Iată cum le taie Alex Bodi "craca de sub picioare" celor care se consideră mai mult decât sunt!
09:20
Cum arată casa Alexiei Țalavutis. Vedeta își construiește locuința visurilor și speră să se mute până la Crăciun | VIDEO # SpyNews
Alexia Țalavutis și soțul ei, Alex Fotea, sunt în plin proces de renovare a noii lor case. Cei doi vor să se mute până la Crăciun, așa că se muncește intens. Ieri s-a mai făcut un pas important, căci au fost finalizați pereții.
09:10
25 august, Lună Nouă în Fecioară. Aspecte generale și cum afectează fiecare zodie în parte # SpyNews
Luna Nouă în Fecioară din 25 august este o ocazie bună pentru a începe un capitol nou, cu mai multă ordine în viață. Este un moment ce sprijină planurile simple, dar bine gândite. Cum ne influențează această perioadă.
Acum 4 ore
08:40
Cum va fi vremea în luna septembrie. În ce zone se vor înregistra temperaturi mai mari decât valorile normale # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna septembrie. Sunt așteptate temperaturi mai mari decât normalul perioadei în prima săptămână, iar regimul pluviometric va fi deficitar în aproape toată țara.
08:40
Un studiu amplu arată că o activitate zilnică poate contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă. Participanții care au adoptat acest obicei au avut un risc cu aproape 20% mai mic de deces prematur. Iată ce trebuie să faci pentru a-ți prelungi viața!
Acum 12 ore
00:00
Insula Iubirii. Marian Grozavu, reacție explozivă când credea că nu este filmat. Ce au surprins camerele: „Zici că-i proastă” # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Insula Iubirii, la scurt timp după ce a văzut imaginile cu iubita lui Bianca Dan, Marian Grozavu a avut o ieșire nervoasă, într-un moment în care era convins că nu este filmat. Ce a spus concurentul.
11 august 2025
23:50
Desertul perfect pentru orice dietă. Se prepară ușor și nu conține lactate și zahăr procesat # SpyNews
Brownies cu avocado sunt un desert ideal pentru dietă, întrucât conțin ingrediente sănătoase. Această rețetă se prepară extrem de simplu și nu necesită multe ingrediente. Iată cum se gătește o prăjitură bună pentru orice dietă!
23:40
Zodiile care primesc un mesaj puternic de la Univers pe 12 august 2025. Urmează o zi magică pentru acești nativi # SpyNews
Pe 12 august 2025, astrele se aliniază într-un mod special pentru câteva semne zodiacale, oferindu-le un mesaj clar și profund din partea Universului. Cine sunt nativii pentru care urmează o zi magică.
23:30
Calitatea somnului. De ce contează atât de mult și cum poți avea un somn odihnitor în fiecare noapte # SpyNews
Somnul are un rol esențial în sănătatea noastră, influențând atât corpul, cât și mintea. Pentru a-l îmbunătăți, e important să avem o rutină regulată. Iată ce e de făcut pentru un somn odihnitor!
23:20
Insula Iubirii. S-a aprins flacăra ispitei! Cine este concurenta care nu a mai rezistat tentațiilor “E băută!” # SpyNews
S-a aprins flacăra ispitei! Bărbații de pe Insula Iubirii au rămas șocați atunci când au văzut că una dintre iubitele lor a încălcat limitele impuse! Aceștia și-au "luat inima în dinți" și au mers la ceremonia focului, acolo unde "victima" a fost doar unul dintre ei. Iată cine este concurentul pentru care Radu Vâlcan a pregătit imagini!
23:00
După ce a câștigat, parțial, procesul cu poliția, Cristian Boureanu a prins aripi! Acum vrea totul sau nimic! Așa că, într-un proces inedit, își contestă propria victorie.
23:00
Criminalul cu sânge rece care a recunoscut două asasinate este la un pas de o condamnare, pentru deținere ilegală de armă albă, chiar în arest. Sentință ce va cântări greu în dosarul celor două crime, pe care „Șacalul” susține că le-ar fi comis accidental.
23:00
Larisa Drăgulescu spune lucrurilor pe nume! De ce s-a retras din showbiz! Declarații exclusive, la mai bine de doi ani de la ultima apariție # SpyNews
Larisa Drăgulescu a făcut declarații exclusive, la mai bine de doi ani de la ultima apariție! Care este motivul pentru care vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor, dar și care este viața acesteia acum.
23:00
Mondenă de la noi se căsătorește în penitenciar cu tatăl copilului său. Se teme, nu cunoaște acel loc, însă nu are încotro. Cum a avut loc cererea, dar și motivul pentru care cei doi nu s-au căsătorit până acum. Declarații exclusive!
23:00
Iubita lui Andrei Ștefănescu, Ștefania, urare siropoasă pentru prezentatorul Summer Star. Artistul a împlinit 48 de ani: "Nu respir fără tine..." | FOTO # SpyNews
Zi specială pentru Andrei Ștefănescu, prezentatorul emisiunii Summer Star! Artistul a împlinit 48 de ani, iar printre primele persoane care i-au transmis un mesaj emoționant s-a numărat chiar iubita sa, Ștefania. Tânăra i-a dedicat o urare plină de iubire pe rețelele de socializare, însoțită de imagini cu cei doi în ipostaze tandre.
23:00
O fostă ispită masculină de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită! De ce i-a spus ”adio” femeii cu care avea planuri mari de viitor # SpyNews
Când toată lumea credea că ”s-a cumințit”, fosta ispită masculină de la Insula Iubirii și-a surprins fanii cu o veste neașteptată: i-a spus ”adio” iubitei. Romeo Vasiloni anunță despărțirea de partenera cu care avea planuri mari de viitor și o relație de la începutul acestui an. Care sunt motivele separării și ce lecție a tras din această poveste de dragoste?
23:00
Părerea absolvenților de liceu despre Bacalaureat. Ce preferă să facă în loc să învețe mai pentru examenul maturității: „Plec în Italia” # SpyNews
Tot mai puțini tineri s-au înscris la examenul de Bacalaureat de toamnă, mulți considerând diploma „doar o hârtie” fără impact asupra viitorului profesional. Unii candidați fie au învățat pe ultima sută de metri, fie s-au distrat mai mult decât au studiat, iar alții deja au alternative, cum ar fi munca în străinătate.
22:50
Muncitor român rănit grav în străinătate după prăbușirea unui balcon. A fost abandonat pe câmp de proprietarul locuinței și soția acestuia # SpyNews
Un muncitor român a fost grav rănit după ce balconul unui apartament la care lucra în Italia s-a prăbușit. El a fost abandonat pe câmp de către proprietarul imobilului, soția acestuia și dirigintele de șantier. Iată cine i-a salvat viața!
22:40
Insula Iubirii. Bianca Dan, întâlnire "surpriză" cu Alin Simoiu, ispita din sezonul trecut al „Insula Iubirii”. Ce a declarat bruneta în emisiune # SpyNews
Bianca Dan, concurentă la „Insula Iubirii”, a dezvăluit că s-a întâlnit cu Alin, ispita din sezonul trecut. Momentul, povestit în cadrul emisiunii, l-a făcut pe domnul Marian extrem de curios. Iată cum a reacționat concurentul!
22:30
Insula Iubirii. Domnul Marian a fost dus la hipnotist de iubita sa, pentru problema lui cu alcoolul! Primele declarații ale concurentului după ce partenera i-a dezvăluit “secretul” # SpyNews
După vizualizarea imaginilor în care iubita sa a făcut mai multe confesiuni, domnul Marian a răbufnit! Bruneta a explicat că și-a dus iubitul la hipnotist, pentru a vedea dacă, într-adevăr, el are o problemă cu alcoolul sau nu. Iată cum a reacționat Marian după ce partenera sa "a dat din casă"!
22:30
Mireasa - Capriciile Iubirii. Cine e Alexandra, și care e povestea ei de viață. Tânăra în vârstă de 22 de ani își dorește să întâlnească un băiat cu care să se căsătorească # SpyNews
Alexandra, una dintre noile concurente ale sezonului 12 Mireasa, și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața ei. Tânăra a intrat în competiție cu inima deschisă și visează să găsească un bărbat alături de care să trăiască fericită până la sfârșitul vieții.
Acum 24 ore
21:50
Insula Iubirii. Ce tatuaj vrea Ella să își facă și ce semnifică, de fapt. Cum a reacționat Teo când a aflat dorința iubitei lui Andrei: "Mai bine îți faci..." # SpyNews
Ella, una dintre cele mai controversate prezențe din sezonul actual Insula Iubirii, a mărturisit că își dorește un nou tatuaj care va avea o semnificație profundă pentru ea. Ce tatuaj vrea iubita lui Andrei să își facă și ce semnifică, de fapt. Cum a reacționat Teo când a aflat dorința concurentei.
21:20
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez! Cum arată bijuteria pe care celebrul fotbalist i-a pus-o pe deget mamei copiilor lui | FOTO # SpyNews
Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii din întreaga lume după ce a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Georgina Rodriguez, femeia care i-a fost alături în cele mai importante momente din viață și mama copiilor săi. După ani de relație și apariții publice care i-au consolidat imaginea de cuplu puternic și unit, celebrul fotbalist a făcut, în sfârșit, pasul cel mare. Cum arată bijuteria pe care celebrul fotbalist i-a pus-o pe deget mamei copiilor lui.
21:00
Cum arată acum Diandra Doris de la Insula Iubirii la un an de când a fost ispită! Tânăra l-a făcut pe Andrei Rotaru să uite de soția lui, Cristina | FOTO # SpyNews
Diandra Doris, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, continuă să atragă toate privirile la un an de la apariția sa în emisiune. Cum arată în prezent Diandra, tânăra care a reușit să-l facă pe Andrei Rotaru să uite de soția lui, Cristina.
20:30
Moringa este o plantă extrem de nutritivă, cu multiple beneficii pentru sănătate. Poate fi un aliat valoros pentru cei care vor să susțină imunitatea, să aibă mai multă energie sau să își îmbunătățească alimentația zilnică într-un mod natural. Iată care este cheia spre o viață sănătoasă!
20:20
O femeie s-a căsătorit de 11 ori și a rămas de fiecare dată văduvă! Ce declarații șocante a făcut după aproape două decenii # SpyNews
O femeie din Statele Unite a șocat lumea cu povestea vieții ei. S-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani, iar fiecare dintre soții ei a murit. Devenită de 11 ori văduvă, femeia a făcut declarații șocante după aproape două decenii.
20:00
Mădălina Pamfile, despre relația pe care o are în prezent cu tatăl copiilor ei. Ce spune fosta asistentă TV despre o nouă căsătorie # SpyNews
Mădălina Pamfile a acordat un interviu sincer în cadrul emisiunii Summer Star și a vorbit despre relația actuală cu tatăl copiilor ei. De asemenea, fosta asistentă TV a spus dacă își dorește să se mai căsătorească pentru a treia oară.
19:10
Sărbătoare mare în familia Larisei Udilă! Băiețelul influenceriței, Milan, împlinește 4 ani: "Ziua în care Dumnezeu..." | FOTO # SpyNews
Sărbătoare Mare în familia Larisei Udilă! Influencerița trăiește momente pline de emoție și bucurie. Băiețelul ei, Milan, împlinește astăzi, 11 august, 4 ani. Ce urare emoționantă i-a făcut mama lui.
19:00
Ella, în vizită la estetician! Ce schimbare și-a făcut concurenta de la Insula Iubirii | FOTO # SpyNews
Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii, s-a prezentat recent la o clinică de estetică, semn că ar fi apelat la o intervenție. Blondina este mult mai schimbată acum, după ce a ajuns pe mâna doctorului estetician. Iată la ce procedură a apelat Ella!
18:40
Insula din Marea Britanie cu nisip roz și sute de epave. Destinația de vis unde trebuie să mergi măcar o dată în viață # SpyNews
În Marea Britanie există o insulă cu nisip roz și sute de epave. Ascunsă în largul coastei britanice, cu sute de epave scufundate, care spun povești uitate de timp, această destinație este una unde natura, istoria și misterul se împletesc perfect. Este locul unde trebuie să mergi măcar o dată în viață.
18:20
Un copil român de doar patru ani a murit în vacanță, în Italia! Tragedie fară cusur pentru cei doi părinți # SpyNews
Un copil român de patru ani, aflat în vacanță în Italia alături de familia sa, a suferit un șoc termic și a fost internat în stare gravă, însă a decedat ulterior în spital. Tragedia a avut loc după ce copilul a plecat singur de acasă și a fost găsit inconștient în mașină.
18:10
Irina Fodor e pusă pe schimbări mari. Prezentatoarea Asia Express și-a transformat casa în șantier: „Sper să nu mă trimită la mama, la Buzău” | VIDEO # SpyNews
Irina Fodor s-a întors din vacanță, direct pe șantier. Prezentatoarea Asia Express a decis că e momentul pentru schimbări în locuință și a început renovarea a două băi. Ce părere are soțul ei, Răzvan Fodor.
17:30
Pe lângă faptul că apare și în Biblie, semnificația numelui Maria are o istorie destul de lungă. Provenind din ebraicul "Miryam", numele ascunde mai multe interpretări, de la "cea iubită" la "steaua mării". Iată ce mai simbolizează acest nume!
16:50
Ce nu e bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului 2025? Tradiții, superstiții și obiceiuri # SpyNews
În fiecare an pe data de 15 august, românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Această zo este considerată ca fiind una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. Ce nu este bine să faci în această zi sfântă. Tradiții, superstiții și obiceiuri.
16:40
Șapte copii răniți și cinci internați în spital, după ce caruselul în care se dădeau s a prăbușit! Cum s a produs accidentul # SpyNews
Un carusel pe lanțuri din satul Costești, raionul Ialoveni, s-a prăbușit. Astfel, șapte copii au fost răniți, dintre care cinci au fost internați în spital. Iată din ce cauză s-a produs accidentul!
16:00
Cum işi petrece timpul Gabriel Torje, înainte de antrenament! În compania cui a fost surprins de paparazzii spynews.ro # SpyNews
Fotbaliștii știu să îmbine munca intensă cu momente de relaxare, iar Gabriel Torje nu face excepție. Paparazzii Spynews.ro nu au stat în loc și l-au surprins pe acesta, în compania unui prieten. Iată ipostazele!
15:40
Vești proaste pentru cei care și-au plănuit concediul la final de august. Vremea se răcește. În ce zone vor scădea temperaturile # SpyNews
Meteorologii au anunțat că vremea se răcește în următoarele săptămâni. Vor mai fi câteva episoade cu temperaturi caniculare, dar după ziua de 17 august, temperaturile încep sa scadă. Cresc șansele de ploi în următoarea perioadă.
15:10
Jurații Chefi la cuțite au petrecut trei seri magice la Festivalul Summer Well, alături de fanii show-ului culinar # SpyNews
Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Summer Well a adus multă bucurie și emoții lastandul Chefi la cuțite de pe Domeniul Știrbey, acolo unde jurații show-ului culinar auvenit la întâlnirea cu publicul. Au fost trei seri magice în care Chef Orlando Zaharia, ChefAlexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki, venit special dinItalia pentru acest eveniment, au pregătit cele mai delicioase gustări, cu care fanii Chefila cuțite prezenți la Summer Well s-au putut delecta.
14:50
Cucu de la Noaptea Târziu și-a sărbătorit ziua de naștere. Cum l-a surprins Cuza aproape de miezul nopții: „Așa e după o vârstă” # SpyNews
Cucu de la Noaptea Târziu și-a sărbătorit ziua de naștere. A împlinit 32 de ani, iar mesajele de „La mulți ani!” de la Emi și Cuza nu au întârziat să apară. Cuza a mers la el acasă și l-a surprins, de ziua lui de naștere.
14:50
Noemi, mama care și-a pierdut cei trei copii în accidentul din Spania, este distrusă de durere: „Totul s-a spulberat” # SpyNews
O tragedie de neimaginat a lovit o familie de români din provincia Cuenca, Spania. În data de 27 iulie, în jurul orei 17:00, pe drumul spre biserică, viața lor s-a schimbat pentru totdeauna. Iată ce mesaj sfâșietor a postat mămica!
14:40
Andrei Ștefănescu a împlinit 48 de ani! Nea Marin, Pepe și Liviu Vârciu l-au felicitat în direct la Summer Star # SpyNews
Andrei Ștefănescu a avut parte de un moment emoționant în platoul emisiunii Summer Star, unde a avut parte de o surpiză de zile mari, chiar în ziua în care a împlinit 48 de ani.
14:00
Ce spune Otniela Sandu despre bărbatul cu care a fost surprinsă de curând. Ce legătură există, de fapt, între cei doi # SpyNews
Otniela Sandu a fost surprinsă de curând în compania unui bărbat misterios. Cei doi au mers să bea o cafea, iar mai apoi blondina a plecat alături de omul respectiv, cu mașina lui. Actrița a lămurit situația, după ce s-a spus că ar fi fost vorba de o întâlnire romantică.
13:20
Soția și fiul lui Mihai Leu vor să îi păstreze vie amintirea campionului. Anna și Marco Leu au organizat în weekend un raliu, la Timișoara # SpyNews
Anna și Marco Leu au organizat un raliu în memoria lui Mihai Leu. Fiul lui a făcut un accident, iar mașina pe care o conducea a fost distrusă. Din fericire, nu a fost nimeni rănit. Soția și fiul sportivului vor să îi păstreze amintirea vie campionului.
12:50
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, sandwich cu telemea, bacon și sos, un fel principal, paella rapidă, şi un desert, salată de fructe cu miere și nuci.
12:30
Top 10 cele mai aglomerate destinații turistice în 2025. Află când e cel mai bun moment să le vizitezi # SpyNews
După o perioadă dificilă pentru turism, industria s-a redeschis complet, iar destinațiile populare din întreaga lume înregistrează din nou un val masiv vizitatori. Iată care este topul destinațiilor cu cea mai mare aglomerație în 2025!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.