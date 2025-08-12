Povestea emoționantă a unei mame care și-a pierdut fetița la mare, la Năvodari: „Două minute de neatenție puteau să ne coste sufletul”

10:20

Iasmina Halas urmează ca peste doar câteva zile să se căsătorească cu iubitul ei, însă blondina a fost la un pas de a amâna cununia civilă. Tânăra a pierdut certificatul de divorț, ceea ce i-a creat mari probleme, dar acum speră ca totul să fie bine, iar ea și partenerul ei să poată să ajungă la stare civilă și să spună ”DA”. Avem declarații exclusive și despre procesul în care e implicată.