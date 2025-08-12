Trump: „Rușii n-au ajuns la Kiev din cauza unui general rus. Cred că e mort acum. Il știu pe Putin”

Newsweek.ro, 12 august 2025 10:30

Donald Trump a declarat într-o conferință de presă, inaintea întâlnirii cu Vladimir Putin din Alaska...

Acum 5 minute
11:00
Cu cât s-au scumpit alimentele? Fructele și legumele au cele mai mari creșteri Newsweek.ro
Românii plătesc mai mult pentru alimente. Dar și facturile sunt mai scumpe. De asemenea, conform rap...
Acum 30 minute
10:40
Șoferii care nu plătesc amenzile riscă să rămână fără carnet. Cseke Attila: O măsură de constrângere Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că trebuie găsită o o formulă juridică care să prevadă c...
Acum o oră
10:30
10:20
Poliția locală: 50% din angajați nu sunt polițiști. Director: 17.000 lei, consilier: 13.000 lei/lună Newsweek.ro
Guvernul a anunțat că 6.000 de angajați din poliția locală vor fi concediați. La Poliția Locală Timi...
Acum 2 ore
09:50
Donald Trump forțează Ucraina să cedeze teritorii Rusiei pentru pace: „E pentru binele lor” Newsweek.ro
Donald Trump susține că Ucraina va fi nevoită să cedeze teritorii Rusiei „pentru binele său, după în...
09:40
Un fenomen magic în zori: cele mai luminoase planete se vor întâlni pe cer. Când le putem vedea? Newsweek.ro
Un spectacol va fi cer zilele acestea. Fenomenul magic va putea fi văzut într-un singur moment, când...
09:20
Moșteanu, despre revolta PSD pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: „Nu mă poți obliga să merg acolo” Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni, că USR a respectat doliul național instituit l...
09:10
Normă didactică mărită. În ce ordine vor fi încadrați profesorii pentru anul școlar 2025-2026 Newsweek.ro
Normă didactică mărită. A fost stabilită ordinea în care vor fi încadrați profesorii pe post, pentru...
Acum 4 ore
08:40
Ungaria „trage sforile” cu Rusia înainte de întâlnirea Trump-Putin: „UE subminează procesul de pace” Newsweek.ro
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a discutat cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov des...
08:40
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce? Newsweek.ro
A venit ziua așteptată de pensionari. Azi, intră banii pe card. Primele bănci au virat, deja, pensii...
08:20
Trump anunță că SUA nu vor impune tarife la aur. Prețul metalului prețios a ajuns la un nivel record Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, ...
08:10
Unii români vor primi de azi despăgbiri de sute de mii € după multă suferință. Banii se dau în 7 ani Newsweek.ro
Guvernul a simplificat modul în care acordă despăgubiri românilor care au avut casele naționalizate....
08:00
Ce să NU faci miercuri înainte de Adormirea Maicii Domnului. Tradiția care avertizează ce pățești Newsweek.ro
Bătrânii spun că anumite gesturi făcute în această zi aduc necazuri mari. Află ce nu trebuie să faci...
07:40
Escrocherie în numele unor oameni bolnavi. Mai întâi cerșesc, apoi amenință. „Nu există așa ceva” Newsweek.ro
O escrocherie veche face din nou victime. În parcările supermarketurilor sau în alte zone aglomerate...
07:40
Serbia dă lovitura la 300 km de România. A găsit un uriaș zăcământ de aur. 8 platforme forează Newsweek.ro
Veste cu impact mare în vecini. Serbia dă lovitura la 300 km de România. A găsit un uriaș zăcământ d...
07:20
Șocul vieții pentru un pensionar. La o pensie de 598 lei i-au oprit 60 lei CASS. Sunt 400.000 cazuri Newsweek.ro
Astăzi, intră pensiile pe card pe luna august. Plătesc CASS pensionarii care au pensie peste 3.000 d...
07:10
Strict secret. Putin, acord militar cu India începând din septembrie, pentru rachete de croazieră Newsweek.ro
Serviciile de informații ucrainene au dezvăluit discuții secrete în domeniul apărării între Rusia și...
Acum 6 ore
07:00
Horoscop 13 august. Luna în Berbec aduce o zi norocoasă Peștilor. Balanțele, oportunități importante Newsweek.ro
Horoscop 13 august. Luna în Berbec aduce o zi norocoasă Peștilor. Balanțele, oportunități importante...
Acum 12 ore
22:10
OFICIAL România susţine o pace bazată pe respectarea deplină a suveranităţii Ucrainei Newsweek.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat că România susţine o pace bazată pe respectarea deplină a ...
Acum 24 ore
22:00
Trump se declară „contrariat” că Zelenski nu vrea să cedeze Rusiei teritorii din Ucraina. „Noroc!” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump se declară „contrariat” că Zelenski nu vrea să cedeze Rusiei teri...
21:40
FOTO Vitezoman, prins cu 139 km/h în oraș cu un bolid de lux BMW Seria 7. A rămas fără permis Newsweek.ro
Un vitezoman aflat la volanul unui bolid de lux BMW Seria 7 a fost surprins de aparatul radar al pol...
21:20
Un zăcământ de sare uriaș, abandonat de pe vremea lui Ceaușescu, preluat de o firmă din Ungaria Newsweek.ro
O firmă deținută de o familie din Ungaria a câștigat în 2024 concesiunea pentru exploatarea unui zăc...
21:10
VIDEO Navele lui Putin se scufundă și neatacate. Cel mai nou remorcher s-a răsturnat în dană Newsweek.ro
Cel mai nou remorcher din cadrul Proiectului 23470, „Căpitan Ușakov”, s-a scufundat lângă dana Șanti...
20:50
Pieton, lovit mortal de un șofer drogat și beat criță în Constanța. Alcoolemie de 3,82 mg/l în sânge Newsweek.ro
Un pieton a fost lovit mortal de un șofer drogat și beat criță în Constanța, în noaptea de duminică ...
20:40
Urșii din România, subiect de analiză în New York Times: „Legea îi protejează. Sătenii se tem de ei” Newsweek.ro
Pericolul reprezentat de urșii din România a ajuns subiect de analiză în prestigiosul cotidian The N...
20:00
„Reuniune virtuală” de urgență a liderilor Europei, pentru Ucraina, înaintea summitului Trump-Putin Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei a anunțat o „reuniune virtuală” în doi timpi între europeni, Donald Trump şi Uc...
19:40
Decizie fără precedent! Trump trimite Garda Națională în Washington și preia controlul poliției Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a luat o decizie fără precedent în istoria Americii. A anunțat că trimite ...
19:30
Resturile pe care să NU le arunci. Cum devine îngrășământ natural pentru florile din casă? Newsweek.ro
Puțini știu că un rest aparent banal, pe care îl aruncăm fără să clipim, poate face minuni pentru pl...
19:10
Bursa șpăgii electorale în Rep. Moldova: Ilan Șor, 3.000 $/lună pentru proteste anti-guvernamentale Newsweek.ro
În încercarea de a submina guvernul pro-european de la Chișinău înaintea alegerilor parlamentare din...
19:10
Putin plănuiește să atace Europa din Belarus în septembrie. Care este strategia Kremlinului? Newsweek.ro
Putin plănuiește să atace Europa din Belarus în septembrie, când desfășoară exerciții militare de am...
18:50
„Bombă” din China! Un partener Toyota propune o mașinuță electrică la 4.175 €. Merge până la 222 km Newsweek.ro
Un partener Toyota din China aruncă o adevărată bombă pe piața autovehiculelor cu încărcare la priză...
18:40
Caniculă „excepțională”, cu temperaturi și de peste 42°C, în toată Europa. Cât mai durează? Newsweek.ro
Nu doar România „arde”. E caniculă „excepțională”, cu temperaturi și de peste 42°C, în aproape toată...
18:30
VIDEO Putin își întărește forțele în Zaporojie. Ce mai rămâne din planul de pace al lui Trump? Newsweek.ro
Forțele de ocupație rusești desfășoară trupe și echipamente suplimentare pe fronturile Origiv și Hul...
18:20
Tragedie, pentru o familie de români aflată în vacanță în Sardinia. Băiețelul de 4 ani a murit Newsweek.ro
O familie de români aflată în vacanță în Sardinia trece printr-o tragedie greu de imaginat. Băiețelu...
18:00
Ungaria și Bulgaria îi fac concurență României: prețuri mai mici la produse și servicii Newsweek.ro
România are în continuare printre cele mai mici prețuri din UE la categoriile majore de consum, dar ...
17:40
Pensionarii așteaptă de un an creșterea la pensie. Mica Recalculare este amânată de casele de pensii Newsweek.ro
Pensionarii nu au primit nici acum banii promiși prin noua lege a pensiilor. Angajații caselor de pe...
17:20
Anunț de ultimă oră de la Hidroelectrica. Consumatorii trebuie să fie atenți la documente! Newsweek.ro
Hidroelectrica a transmis un anunț oficial pentru toți consumatorii. Aceștia trebuie să fie atenți l...
17:10
VIDEO Greșeala de începător care a făcut scrum bombardierul B-2 de 2.000.000.000$. Au întețit focul Newsweek.ro
O defecțiune a sistemului hidraulic a provocat prăbușirea trenului de aterizare al unui bombardier s...
17:00
O femeie a cerut instanței să devină mamă cu soțul decedat. Cum a fost posibil? Newsweek.ro
O femeie a cerut instanței să devină mamă cu soțul decedat. Cum a fost posibil? Ce s-a întâmplat cu ...
16:40
Sindicaliștii din educație vor să boicoteze începutul de an școlar. Proteste masive în Capitală Newsweek.ro
Sindicaliștii din educație vor să boicoteze începutul de an școlar. Proteste masive în Capitală. Ce ...
16:20
METEO Ce se întâmplă cu vremea mâine în România? Care sunt zonele unde canicula persistă? Newsweek.ro
METEO Ce se întâmplă cu vremea mâine în România? Care sunt zonele unde canicula persistă? Ce spun me...
16:20
Șoferii de peste 70 ani, obligați să treacă teste complexe la 3 ani în UK. Cum e în România? Newsweek.ro
Autoritățile britanice modifică Codul Rutier din toamnă, în încercarea de a crește siguranța. Printr...
16:10
VIDEO Navă de război a Chinei zdrobește din greșeală una a pazei de Coastă. Ce misiune ucigașă avea? Newsweek.ro
Moment incredibil. Navă de război a Chinei zdrobește din greșeală una a pazei de Coastă. Nava de răz...
16:00
Incendii de amploare în două județe din România. Arde vegetația uscată Newsweek.ro
Incendii de amploare sunt în acest moment județele Giurgiu și Mehedinți. La fața locului au fost tri...
15:40
Turbulențele aeriene, tot mai intense. Care sunt cele mai periculoase rute aeriene din lume în 2025 Newsweek.ro
Turbulențele au devenit tot mai frecvente și mai intense în ultimii ani, iar un nou raport arată car...
15:30
Sute de blocuri din București, fără apă caldă în următoarele zile. Sectorul 2, cel mai afectat Newsweek.ro
Sute de blocuri din București, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă în următoarele zi...
15:30
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei? Newsweek.ro
Pensionarii care iau pensia pe card vor primi mai puțini bani. Este vorba despre seniorii care iau p...
14:50
Rusia se amestecă în alegerile din Moldova. Șoigu acuză Chișinăul de „fraudarea” votului în diaspora Newsweek.ro
Serghei Șoigu susține că Republica Moldova ar pregăti falsificarea voturilor diasporei la alegerile ...
14:40
Verificările pe litoral continuă. Produse expirate, mizerie. 1.557 unități au fost inspectate Newsweek.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au verificat 1...
14:20
Șeful Mercedes cere oprirea trecerii la mașinile electrice. „Piața se va prăbuși. Ne lovim de zid” Newsweek.ro
Apel disperat făcut de șeful Mercedes care cere oprirea trecerii la mașinile electrice. „Piața se va...
