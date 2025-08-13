Trump, față-n față „virtual” cu Zelenski și liderii UE, înainte de summitul cu Putin din Alaska
Newsweek.ro, 13 august 2025 13:20
Președintele american Donald Trump va avea miercuri o discuție virtuală cu Volodimir Zelenski și lid...
Acum 10 minute
13:20
Acum 30 minute
13:10
VIDEO Deținutul periculos, evadat din Penitenciarul Mărgineni, a fost prins. Cum l-a găsit Poliția? # Newsweek.ro
Deținutul evadat din Penitenciarul Mărgineni a fost prins de Poliție. Acesta a fost găsit în localit...
13:10
Vremea extrem de caldă poate agrava problemele pulmonare, precum astmul. Temperaturile ridicate, pol...
Acum o oră
12:50
Grupul APT Lazarus, asociat Coreei de Nord, distribuie malware prin exploatarea tehnicii ClickFix # Newsweek.ro
Grupul APT Lazarus, cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce vizează atât organizații guvern...
12:40
Vîntu, care a dat țeapa FNI, îi face partidul RO-Exit lui Călin Georgescu. Vor România afară din UE # Newsweek.ro
Sorin Ovidiu Vîntu, afaceristul care a stat în spatele țepei istorice FNI, unde mii de români și-au ...
Acum 2 ore
12:20
Ucraina, 200 de atacuri în adâncul Rusiei. Într-o misiune a distrus 160.000 de tone de muniție # Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul-locotenent Vasyl Maliuk, este unul dintre lider...
12:10
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor # Newsweek.ro
Casa de Pensii se pregătește să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea ...
11:50
Prima metropolă din România care interzice fumatul în parcuri, stațiile de transport. 500 lei amendă # Newsweek.ro
Veste proastă, pentru fumători! În premieră, o metropolă din România interzice fumatul și vapatul în...
11:40
Se pregătesc restructurările din instituțiile de stat. De la 11.00, Ilie Bolojan a început discuțiil...
Acum 4 ore
11:20
Orban, „pionul” lui Putin, proclamă victoria Rusiei în Ucraina, înaintea summitului din Alaska # Newsweek.ro
Viktor Orban, „pionul” lui Putin în Uniunea Europeană, a proclamat victoria Rusiei în Ucraina, cu tr...
11:00
Alaska, în prag de dezastru înainte de întâlnirea Trump - Putin. Capitala, în pericol de catastrofă # Newsweek.ro
Întâlnire Trump - Putin, programată în Alaska pentru vineri, 15 august, va avea loc în contextul în ...
10:50
Escrocherie cu reclame pe Internet. Milioane de urtilizatori, în pericol. Rămâi fără nimic # Newsweek.ro
Hackerii creează reclame pentru programe legitime pentru a vă infecta PC-ul, iar milioane de utiliza...
10:50
Salariul mediu net a ajuns 1.100 € în România. În ce domenii se câștigă cei mai mulți bani? # Newsweek.ro
Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.246 lei în România, în iunie 2025, ceea ce înseamnă că sala...
10:30
Ministrul Educației cere profesorilor să nu blocheze noul an școlar: „Sunt măsuri de criză” # Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, le transmite sindicaliștilor și profesorilor să nu boicoteze înce...
10:30
Unii români au avut creșteri salariale în luna iunie. Este vorba despre cei care au salariul mediu p...
10:20
România termină banii de autostrăzi în septembrie. E nevoie de 4-5 miliarde lei. Ce urmează? # Newsweek.ro
România a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat în februarie. Deja din 18 iulie nu mai are ...
10:20
VIDEO/ FOTO Incendiu devastator în Megara, Grecia. Pompierii români, chemați să intervină # Newsweek.ro
Pompierii români intervin la un incediu din Megara, Grecia. IGSu anunță la au fost trimise 7 mijloac...
10:10
Un incident bizar s-a produs la un examen de bacalaureat. Un elev a picat dintr-un motiv bizar. Nime...
09:50
VIDEO Celentano al Braziliei a găsit leacul mahmurelii. Cum a alergat într-o cursă de 8 kilometri? # Newsweek.ro
Leacul mahmurelii a fost găsit de Celentano al Braziliei, așa cum poate fi supranumit un bărbat cu a...
09:40
Dictatorii Putin și Kim Jong-Un își unesc toate forțele, înaintea summitului SUA-Rusia din Alaska # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au discutat telefonic despre înt...
09:30
Ce se întâmplă dacă pleci de la locul de muncă fără să respecți preavizul? Cum poți pierde 6.000 lei # Newsweek.ro
Demisia nu înseamnă plecare imediată. Nerespectarea preavizului fără acordul angajatorului poate duc...
Acum 6 ore
09:10
6.000 magistrați front comun pentru apărarea pensiilor speciale de 43.000 lei. L-au somat pe Bolojan # Newsweek.ro
O mișcare puternică fără precedent în magistratură. Majoiritatea magistraților fac front comun pentr...
08:50
Simion prezintă Planul deraierii României de la UE. AUR, guvern cu PSD. Călin Georgescu, premier # Newsweek.ro
Liderul extremiștilor AUR, George Simion, spune că partidul său își propune să intre la guvernare di...
08:50
Rogobete retrage titulatura Centrului de arși de la Floreasca. „E revoltător. Am sesizat Parchetul” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că retrage titulatura de Centrului de mari arși de la Floreasca, acest...
08:30
Deținut periculos, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, evadat din Penitenciarul Mărgineni # Newsweek.ro
Un deținut de 32 de ani, condamnat pentru act sexual cu un minor, a evadat marți seară din penitenci...
08:20
Polițiștii din Germania se plâng de secțiile în care lucrează: mucegai, gândaci și mașini învechite # Newsweek.ro
Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania a reclamat starea deplorabilă a sute de secții de...
08:10
Un bărbat a luat din buzunarul unei persoane 500 lei în București. S-a dat drept polițist # Newsweek.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri prev...
08:00
Un accident rutier a avut loc, noaptea trecută, pe E 58, în localitatea Copălău. Un tir încărcat cu ...
07:50
Europa rezervă 7.000.000.000 metri pătrați pentru uzine de armament. Nu crede în pacea lui Putin # Newsweek.ro
Fabricile europene de apărare se extind cu o viteză triplă de când Rusia a lansat invazia la scară l...
07:40
VIDEO Dacia Deceneu, modelul inventat de români când nemții de la Audi nici nu visau la Allroad # Newsweek.ro
Constructorul german Audi a inventat Allroad, break-ul cu tracțiune 4x4 și aptitudini în teren accid...
07:30
Fructul toamnei cu păr care produce mult de colagen și te scapă de răceală. Îl iei din copac # Newsweek.ro
Are coaja catifelată, ascunde un gust unic și o putere uimitoare: îți fortifică imunitatea și ajută ...
Acum 8 ore
07:20
Horoscop 14 august. Luna în Berbec aduce o zi cu energie pozitivă Leilor. Taurii și Racii, surprize # Newsweek.ro
Horoscop 14 august. Luna în Berbec aduce o zi cu energie pozitivă Leilor. Taurii și Racii, surprize....
07:10
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data # Newsweek.ro
Pensionarii au primit pensia pentru luna august. Cei care o au pensie peste 3.000 lei vor primi sume...
Acum 24 ore
21:50
Angelina Jolie își vinde casa cu 24 milioane de dolari. Este monument istoric și are dotări mul # Newsweek.ro
Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, plănuiește oficial să „pună casa spre vânzare”, în timp ce i...
21:40
Consiliul Europei intervine în Războiul din Fâşia Gaza. Statele membre nu au voie să vândă arme # Newsweek.ro
Consiliul Europei (CoE) avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor...
21:40
25 de ani de la tragedia submarinului Kursk. Putin a amânat salvarea până au murit toți # Newsweek.ro
Submarinul nuclear cu rachete K-141 Kursk a pierit în timpul unor exerciții în Marea Barenț. la 12 a...
21:20
Pacienții plătesc din buzunar din cauza subfinanțării și birocrației, nu din preferință pentru cash # Newsweek.ro
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) afirmă că sunt mai multe motive comple...
21:10
În ce țară poți să îți iei amendă mare dacă arunci gunoiul în spații publice? Amendă de 1000 euro # Newsweek.ro
În Italia, aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii, fie că este vorba despre un muc de țigară sau o p...
20:50
Zelenski a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor pentru bărbați # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţ...
20:20
12 voluntari străini din armata ucraineană au fost uciși de o rachetă. Centru de antrenament lovit # Newsweek.ro
Cel puțin 12 voluntari străini din armata ucraineană au fost uciși la sfârșitul lunii iulie când o r...
20:10
Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni acasă. Ce s-a reparat până acum? # Newsweek.ro
Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis C...
19:50
Un portughez a fost prins de poliție că transporta cocaină pentru a o vinde în Iași și Neamț # Newsweek.ro
Un portughez în vârstă de 60 de ani a fost prins în flagrant delict de către poliţişti în timp ce tr...
19:30
Vacanța de Sfânta Maria aduce 200.000 români pe litoral. Va fi cel mai aglomerat weekend # Newsweek.ro
Gradul de ocupare în unităţile de cazare de la Marea Neagră în minivacanţa de Sfânta Maria va depăşi...
19:20
Primul european ce s-a născut în America de Nord a trăit cu 450 de ani înainte de Columb. Era viking # Newsweek.ro
Primul european ce s-a născut în America de Nord a trăit cu 450 de ani înainte de Cristofor Columb, ...
19:10
Trucul de toamnă care lasă geamurile strălucitoare și fără aburi cu un ingredient din bucătărie # Newsweek.ro
În sezonul rece, când ploile, vântul și frigul își lasă amprenta pe ferestre, există un ingredient b...
18:50
Ultima modă în materie de nunți în Europa: petrecerea cu invitați necunoscuți. Care e scopul ei? # Newsweek.ro
Ultima modă în materie de nunți în Europa poate să pară desprinsă din comediile romantice, dar e cât...
18:30
Este oficial: Nicușor Dan va merge în Ucraina la invitația lui Zelenski. Ce au vorbit la telefon? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, într-un mesaj publicat pe X.com, că a acceptat invitația ...
18:10
Trump ordonă Pentagonului să înființeze o „forță de reacție” militară pentru tulburările civile # Newsweek.ro
Administrația Trump evaluează planuri de înființare a unei „Forțe de Reacție Rapidă în caz de Tulbur...
17:50
Mormântul unui rege trac necunoscut, descoperit după 2.200 de ani. Era îngropat alături de calul său # Newsweek.ro
Arheologii au descoperit intact mormântul unui rege trac necunoscut ce datează din secolul I î.Hr. D...
17:40
„Gătiți de vii”. Incendiile din Europa lovesc localnicii dar și turismul. Unde s-au făcut evacuări # Newsweek.ro
Pompierii din Spania, Portugalia, Grecia, Turcia și Balcani s-au luptat marți cu incendiile de veget...
