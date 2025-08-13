Deținut periculos, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, evadat din Penitenciarul Mărgineni
Newsweek.ro, 13 august 2025 08:30
Un deținut de 32 de ani, condamnat pentru act sexual cu un minor, a evadat marți seară din penitenci...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
08:50
Simion prezintă Planul deraierii României de la UE. AUR, guvern cu PSD. Călin Georgescu, premier # Newsweek.ro
Liderul extremiștilor AUR, George Simion, spune că partidul său își propune să intre la guvernare di...
08:50
Rogobete retrage titulatura Centrului de arși de la Floreasca. „E revoltător. Am sesizat Parchetul” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că retrage titulatura de Centrului de mari arși de la Floreasca, acest...
Acum 30 minute
08:30
Deținut periculos, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, evadat din Penitenciarul Mărgineni # Newsweek.ro
Un deținut de 32 de ani, condamnat pentru act sexual cu un minor, a evadat marți seară din penitenci...
Acum o oră
08:20
Polițiștii din Germania se plâng de secțiile în care lucrează: mucegai, gândaci și mașini învechite # Newsweek.ro
Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania a reclamat starea deplorabilă a sute de secții de...
08:10
Un bărbat a luat din buzunarul unei persoane 500 lei în București. S-a dat drept polițist # Newsweek.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri prev...
08:00
Un accident rutier a avut loc, noaptea trecută, pe E 58, în localitatea Copălău. Un tir încărcat cu ...
Acum 2 ore
07:50
Europa rezervă 7.000.000.000 metri pătrați pentru uzine de armament. Nu crede în pacea lui Putin # Newsweek.ro
Fabricile europene de apărare se extind cu o viteză triplă de când Rusia a lansat invazia la scară l...
07:40
VIDEO Dacia Deceneu, modelul inventat de români când nemții de la Audi nici nu visau la Allroad # Newsweek.ro
Constructorul german Audi a inventat Allroad, break-ul cu tracțiune 4x4 și aptitudini în teren accid...
07:30
Fructul toamnei cu păr care produce mult de colagen și te scapă de răceală. Îl iei din copac # Newsweek.ro
Are coaja catifelată, ascunde un gust unic și o putere uimitoare: îți fortifică imunitatea și ajută ...
07:20
Horoscop 14 august. Luna în Berbec aduce o zi cu energie pozitivă Leilor. Taurii și Racii, surprize # Newsweek.ro
Horoscop 14 august. Luna în Berbec aduce o zi cu energie pozitivă Leilor. Taurii și Racii, surprize....
07:10
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data # Newsweek.ro
Pensionarii au primit pensia pentru luna august. Cei care o au pensie peste 3.000 lei vor primi sume...
Acum 12 ore
21:50
Angelina Jolie își vinde casa cu 24 milioane de dolari. Este monument istoric și are dotări mul # Newsweek.ro
Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, plănuiește oficial să „pună casa spre vânzare”, în timp ce i...
21:40
Consiliul Europei intervine în Războiul din Fâşia Gaza. Statele membre nu au voie să vândă arme # Newsweek.ro
Consiliul Europei (CoE) avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor...
21:40
25 de ani de la tragedia submarinului Kursk. Putin a amânat salvarea până au murit toți # Newsweek.ro
Submarinul nuclear cu rachete K-141 Kursk a pierit în timpul unor exerciții în Marea Barenț. la 12 a...
21:20
Pacienții plătesc din buzunar din cauza subfinanțării și birocrației, nu din preferință pentru cash # Newsweek.ro
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) afirmă că sunt mai multe motive comple...
21:10
În ce țară poți să îți iei amendă mare dacă arunci gunoiul în spații publice? Amendă de 1000 euro # Newsweek.ro
În Italia, aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii, fie că este vorba despre un muc de țigară sau o p...
20:50
Zelenski a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor pentru bărbați # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţ...
20:20
12 voluntari străini din armata ucraineană au fost uciși de o rachetă. Centru de antrenament lovit # Newsweek.ro
Cel puțin 12 voluntari străini din armata ucraineană au fost uciși la sfârșitul lunii iulie când o r...
20:10
Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni acasă. Ce s-a reparat până acum? # Newsweek.ro
Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis C...
Acum 24 ore
19:50
Un portughez a fost prins de poliție că transporta cocaină pentru a o vinde în Iași și Neamț # Newsweek.ro
Un portughez în vârstă de 60 de ani a fost prins în flagrant delict de către poliţişti în timp ce tr...
19:30
Vacanța de Sfânta Maria aduce 200.000 români pe litoral. Va fi cel mai aglomerat weekend # Newsweek.ro
Gradul de ocupare în unităţile de cazare de la Marea Neagră în minivacanţa de Sfânta Maria va depăşi...
19:20
Primul european ce s-a născut în America de Nord a trăit cu 450 de ani înainte de Columb. Era viking # Newsweek.ro
Primul european ce s-a născut în America de Nord a trăit cu 450 de ani înainte de Cristofor Columb, ...
19:10
Trucul de toamnă care lasă geamurile strălucitoare și fără aburi cu un ingredient din bucătărie # Newsweek.ro
În sezonul rece, când ploile, vântul și frigul își lasă amprenta pe ferestre, există un ingredient b...
18:50
Ultima modă în materie de nunți în Europa: petrecerea cu invitați necunoscuți. Care e scopul ei? # Newsweek.ro
Ultima modă în materie de nunți în Europa poate să pară desprinsă din comediile romantice, dar e cât...
18:30
Este oficial: Nicușor Dan va merge în Ucraina la invitația lui Zelenski. Ce au vorbit la telefon? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, într-un mesaj publicat pe X.com, că a acceptat invitația ...
18:10
Trump ordonă Pentagonului să înființeze o „forță de reacție” militară pentru tulburările civile # Newsweek.ro
Administrația Trump evaluează planuri de înființare a unei „Forțe de Reacție Rapidă în caz de Tulbur...
17:50
Mormântul unui rege trac necunoscut, descoperit după 2.200 de ani. Era îngropat alături de calul său # Newsweek.ro
Arheologii au descoperit intact mormântul unui rege trac necunoscut ce datează din secolul I î.Hr. D...
17:40
„Gătiți de vii”. Incendiile din Europa lovesc localnicii dar și turismul. Unde s-au făcut evacuări # Newsweek.ro
Pompierii din Spania, Portugalia, Grecia, Turcia și Balcani s-au luptat marți cu incendiile de veget...
17:10
Când se virează indemnizațiile de handicap? Banii au fost trimiși în conturile băncilor de astăzi # Newsweek.ro
Autoritățile au anunțat data la care se virează indemnizațiile de handicap pentru luna august. Contu...
17:10
China declanșează războiul minereurilor pentru mașini electrice. Închide o mină, prețurile bubuie # Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, capătă noi dimensiuni. ...
16:50
Un român a murit în incendiile din Grecia după ce clădirea în care se afla a fost cuprinsă de foc # Newsweek.ro
Un român a murit în incendiile din Grecia după ce clădirea în care se afla a fost cuprinsă de foc. C...
16:30
O femeie a zăcut moartă timp de trei ore, la un semafor, în Cluj, fără ca nimeni să o observe # Newsweek.ro
O femeie a zăcut moartă timp de trei ore, la un semafor, în Cluj, fără ca nimeni să o observe. Cum ș...
16:20
Scandal uriaș. Emma Răducanu a pierdut un meci pentru că un copil a plâns. „Vrei să îl dau afară?” # Newsweek.ro
Emma Răducanu este protagonista unui mare scandal după ce a pierdut meciul cu Arina Sabalenka la Cin...
16:10
FOTO Incredibil, Viktor Orban are un palat demn de un țar al Rusiei: alei încălzite, palmieri, Zoo # Newsweek.ro
Deputatul independent Akos Hadhazy a publicat o serie de fotografii cu un palat demn de un țar al Ru...
16:00
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate # Newsweek.ro
Ministerul Investițiilor și Proiecteielor Europene a făcut anunțul așteptat de 2.000.000 de pensiona...
16:00
Coșmar în vămile României, pentru TIR-urile cu mărfă non-UE. Sistemul lansat la 1 august merge prost # Newsweek.ro
Vămile României s-au transformat într-un adevărat coșmar pentru TIR-urile încărcate cu mărfă non-UE,...
15:50
SUA au trimis bombardiere strategice B-1B Lancer în Norvegia. Ce misiuni vor avea în coasta Rusiei # Newsweek.ro
Avioane B-1B Lancer ale Forțelor Aeriene ale SUA desfășurate de la Baza Forțelor Aeriene Dyess, Texa...
15:20
Restanțe la bloc. După cât timp poți fi dat în judecată de asociația de proprietari? Rămâi pe drum # Newsweek.ro
Restanțele la asociație pot duce la procese în instanță dacă proprietarul nu achită în cel mai scurt...
15:10
Ucraina își „tunează” tancurile Abrams primite din SUA cu blindaje sovietice. Au primit și antidrone # Newsweek.ro
Ucraina a venit cu unele update-uri la tancurile Abrams donate de SUA. Concret s-au adaugat un blind...
15:10
Furtul tezaurului dacic face victime. Ministerul Culturii: „Există un dosar penal”. Se schimbă legea # Newsweek.ro
Furtul tezaurului dacic tinde să devină o poveste fără de sfârșit, care se va întinde pe o perioadă ...
15:00
Escrocheriile prin telefon se înmulțesc. La ce să fii atent. Avertismentul autorităților # Newsweek.ro
Escrocheriile prin telefon se înmulțesc. La ce să fii atent, ca să nu te lași păcălit. Directoratul ...
14:30
Care a fost prima mașină de serie mare echipată standard cu frâne pe disc? S-a întâmplat în 1955 # Newsweek.ro
Frânele pe disc sunt mult mai performante și eficiente decât cele cu tamburi. S-a ajuns la această c...
14:20
Kremlinul, despre pacea rusească în Ucraina: „Putin îi oferă lui Trump o ieșire convenabilă” # Newsweek.ro
Dmitri Suslov, consilier al Kremlinului, afirmă că Vladimir Putin îi oferă președintelui american Do...
14:00
Fumatul poate crește riscul de diabet de tip 2. Oamenii de știință explică legătura. Pe lângă fumat,...
13:50
200.000 turiști, așteptați pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria. Cât costă o noapte de cazare # Newsweek.ro
200.000 turiști, așteptați pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria. Cât costă o noapte de cazare? ...
13:40
Escrocherie online extrem de periculoasă. Promite îmbogățire rapidă dar fură bani și date personale # Newsweek.ro
Escrocii găsesc noi metode să păcălească oamenii și să le ia bani și date personale. Acum, o altă me...
13:30
Isărescu intervine în scandalul pensiilor private. I-a avertizat pe pensionari că pot pierde bani # Newsweek.ro
Mugur Isărescu a intervenit în scandalul momentului. El a explicat că pensiile private sunt reglemen...
13:20
Inflația a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie. Scumpiri pe linie pentru bunuri și servicii # Newsweek.ro
Rata anuală a inflației a crescut semnificativ în luna iulie, atingând 7,84%, potrivit datelor ofici...
12:50
Pisicile dezvoltă demenţă în mod similar cu oamenii afectaţi de Alzheimer, ceea ce, conform oamenilo...
12:40
VIDEO Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone. Procesa 7.000.000 de tone de tiței pe an # Newsweek.ro
Rafinăria din Saratov, operată de Rosneft, a fost lovită de un atac cu drone în noaptea de 10 august...
