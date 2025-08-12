Indicele ROBOR se menține constant

16:50

Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), acționar al RoPower Nuclear SA, societatea românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, a transmis că decizia finală de investiție în proiect depinde și de ″organismele europene în domeniu″.