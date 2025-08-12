Ucraina „e gata să cedeze teritorii”

Cotidianul de Hunedoara, 12 august 2025 11:10

Kievul este dispus să permită o înghețare a [...]

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
11:20
Autostrada București-Pitești va avea trei benzi pe sens Cotidianul de Hunedoara
Autostrada A1 (București-Pitești) va avea undeva într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat trei benzi pe sens dacă (...) [...]
Acum 10 minute
11:10
Ucraina „e gata să cedeze teritorii” Cotidianul de Hunedoara
Kievul este dispus să permită o înghețare a [...]
11:10
Peste 1000 de ha de teren, pârjolite Cotidianul de Hunedoara
Incendiile de vegetație nu ocolesc România. Doar în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost înregistrate [...]
Acum 30 minute
10:50
Dosar penal. Contrabandă cu țigări și producere ilegală (video) Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii prahoveni au efectuat, marți, șapte percheziții domiciliare [...]
Acum o oră
10:30
Marian Munteanu. „Avem o problemă, avem foarte mulți influenceri” Cotidianul de Hunedoara
În contextul alegerilor prezidențiale, când mulți au ieșit [...]
Acum 2 ore
10:10
Rata inflației a ajuns la 7,84% Cotidianul de Hunedoara
Rata anuală a inflației a urcat la 7,84% în luna iulie [...]
09:50
Emma Răducanu s-a plâns de un copil care plângea (sic!) Cotidianul de Hunedoara
Emma Răducanu și arbitrul de scaun au avut un schimb de replici amuzant despre un copil care plângea la Cincinnati. [...]
09:40
Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 și 2 Cotidianul de Hunedoara
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus [...]
09:40
Se vinde cârciuma lui Caragiale Cotidianul de Hunedoara
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut lui IL Caragiale a fost scoasă la vânzare. Vezi ce dotări are și cât cere proprietarul? [...]
09:20
Președintele ucrainean acuză Moscova de tergiversare Cotidianul de Hunedoara
Înaintea summitului americano-rus privind [...]
Acum 4 ore
09:10
Statul român și Rompetrol pregătesc o centrală pe gaze și stocare de energie Cotidianul de Hunedoara
Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 56,58% din compania [...]
08:30
Răscoala lui Horea în percepția vizuală a Europei Cotidianul de Hunedoara
Vineri, 15 august, este ultima zi la care se mai poate [...]
08:20
Municipalitatea demolează infochioșcurile Cotidianul de Hunedoara
Municipalitatea va demonta infochioșcurile nefuncționale [...]
08:20
”Obligatoriu ca actuala formulă de guvernare să se păstreze„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) consideră că este obligatoriu [...]
08:20
Strategie economică Cotidianul de Hunedoara
Strategie economică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Strategie economică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
07:20
Bacalaureatul continuă cu proba obligatorie a profilului Cotidianul de Hunedoara
Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă [...]
Acum 6 ore
07:00
Sesiune extraordinară la Senat Cotidianul de Hunedoara
Potrivit Guvernului, valoarea totală a proiectului este [...]
06:50
Trump prelungește armistițiul comercial cu Beijingul Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a decis [...]
06:40
Concerte pe Siret, ediția a V-a. Casa George Enescu se redeschide Cotidianul de Hunedoara
Casa George Enescu, monument istoric de importanță națională, [...]
06:10
PSD-ul ca musca în borcan Cotidianul de Hunedoara
De pe vremea lui  Marcel Ciolacu, PSD-ul se poartă [...]
Acum 12 ore
23:10
Poziția României pentru pacea din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale [...]
22:50
Poziția oficială a României pentru pacea din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale [...]
22:30
Incendii pe zeci de hectare în mai multe județe (video) Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu de vegetaţie uscată se manifestă în mai multe gospodării din comuna Cungrea, pentru stingerea focului intervenind echipaje de pompieri din judeţele [...]
Acum 24 ore
21:40
Cseke Attila: Reforma vizează reducerea a 40.000 de posturi Cotidianul de Hunedoara
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar [...]
21:10
Donald Trump a dezvăluit ce îi va spune lui Putin Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului [...]
20:50
Drăgușin crede în calificare: „Nu avem nimic de pierdut” Cotidianul de Hunedoara
Internaționalul român Radu Drăgușin consideră că echipa națională de fotbal a României păstrează în continuare șanse de calificare la Cupa Mondială [...]
20:30
CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele Cotidianul de Hunedoara
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenția că pacienții ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a [...]
19:50
Ce propun Cotidianul de Hunedoara
În condiții de criză bugetară și economică nu strângi șurubul austerității, nu sufoci consumul, nu cauzezi falimente (...) [...]
19:50
Claudiu Târziu ia atitudine față de înstrăinarea unei resurse strategice a României Cotidianul de Hunedoara
Cazul recent al minei de sare de la Valea Florilor, județul Cluj, este încă o dovadă [...]
19:20
Procesiune specială la icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula Cotidianul de Hunedoara
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț, va conduce, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și [...]
18:50
Trump mobilizează trupele Gărzii Naționale în Washington Cotidianul de Hunedoara
Potrivit lui Hegseth, operaționalizarea Gărzii Naționale va fi condusă de secretarul Armatei, Dan Driscoll. [...]
18:50
Guvernul caută șefi pentru super-agenția AMEPIP Cotidianul de Hunedoara
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea unui post de preşedinte şi a două [...]
18:30
”Un tun colosal” cu microbuze Cotidianul de Hunedoara
Mama patronului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu [...]
18:30
Ilan Șor cumpără protestatari cu 3.000 de dolari pe lună Cotidianul de Hunedoara
Fugarul om de afaceri pro-rus Ilan Șor a oferit moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, [...]
18:10
Zelenski, despre întâlnirea Putin-Trump: „Concesiile nu conving un criminal” Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că [...]
17:50
(Fotoreportaj) Susținător al lui Georgescu: Împrumutați-vă și veniți la București, nu mai stați acasă Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a revenit luni dimineață la IPJ Ilfov, întâmpinat de o mulțime de susținători. [...]
17:30
PSD se dezice de proiectul semnat de propriul ministru Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că formaţiunea nu susţine forma actuală a proiectului care vizează modificarea Pilonului II de pensii [...]
17:20
În ce film joacă Denise Rifai: „Un adevărat hit” Cotidianul de Hunedoara
În 2020, când se lansa, mi-am dorit foarte tare ca această emisiune să devină... [...]
17:00
Deputat AUR: “Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul școlar să nu fie blocat!” Cotidianul de Hunedoara
"Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă că educația nu poate fi sacrificată pe altarul austerității! [...]
16:50
Vacanță în Italia încheiată tragic pentru o familie de români Cotidianul de Hunedoara
Un băiețel de patru ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia, a murit luni într-un [...]
16:30
Firmele, în pericol de penalități absurde pentru concediile medicale Cotidianul de Hunedoara
Potrivit CCF, noile prevederi, aplicabile din august 2025, impun recalcularea procentelor de plată pentru (...) [...]
16:10
Conflict la vârful OMV Petrom: Răzvan Nicolescu îi cere demisia lui Alfred Stern Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile din Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom au devenit publice după ce Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și... [...]
15:50
Unde va fi înmormântat Columbeanu Cotidianul de Hunedoara
Rămas fără avere și găzduit mai mult din milă într-un azil de bătrâni, fostul om de afaceri Irinel Columbeanu [...]
15:50
Pensiile private. S-a făcut un calcul. 22 de miliarde de lei versus 2 miliarde Cotidianul de Hunedoara
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a susținut luni că (...) [...]
15:20
Vești proaste despre Nina Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Doborâtă de decesul celui care i-a fost aproape mai bine de șapte decenii, Nina Iliescu [...]
15:20
Blafemie la UNTOLD, imaginile care au șocat Cotidianul de Hunedoara
"În mijlocul unui festival care se pretinde „de prestigiu internațional", pe scena principală au fost afișate mesaje blasfemitoare, inclusiv... [...]
15:00
Proteste mari după începerea școlii Cotidianul de Hunedoara
Școala va incepe sub auspicii nu prea bune. Elevii ar putea avea de suferit fiindcă sindicaliștii și guvernanții nu cad la o intelegere [...]
14:20
Gino Iorgulescu i-a dat replica lui Dan Şucu. Detaliul care a atras aţentia Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor (...) [...]
14:10
Casa „George Enescu”, redeschisă publicului Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre un monument istoric de importanță națională, după un proces complex de reparații provocat de (...) [...]
13:40
Bani de la UE pentru iahturi și un club de swingeri Cotidianul de Hunedoara
O parte din fondurile din PNRR au fost direcționate către proiecte precum un club de swingeri, o pizzerie cu solar și un lanț de baruri cu vodcă [...]
