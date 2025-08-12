BCR revizuiește consistent prognoza de inflație. ”Ne-a depășit cu mult așteptările!”
Profit.ro, 12 august 2025 12:30
Analiștii BCR atenționează, într-o notă adresată investitorilor, că „inflația din iulie depășește cu mult așteptările, fiind de 7,8% an/an, față de 6,5% an/an așteptat conform consensului Bloomberg, accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă”.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
12:40
Smartown Group, deținut indirect de miliardarul israelian Teddy Sagi, a vândut una dintre cele mai valoroase proprietăți comerciale din portofoliul său din România, clădirea istorică de birouri Dionisie Lupu, din capitală.
12:40
Meteorologii au transmis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.
Acum 10 minute
12:30
Analiștii BCR atenționează, într-o notă adresată investitorilor, că „inflația din iulie depășește cu mult așteptările, fiind de 7,8% an/an, față de 6,5% an/an așteptat conform consensului Bloomberg, accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă”.
12:30
Titluri de stat Fidelis - Guvernul a împrumutat de la populație peste 1,5 miliarde de lei la început de august # Profit.ro
Guvernul a împrumutat la început de august peste 1,5 miliarde de lei de la populație prin programul de vânzare de titluri de stat Fidelis, anunță Ministerul Finanțelor. Pentru prima dată de la lansarea programului Fidelis, a fost introdusă tranșa denominatã în euro cu scadență de 10 ani, care a devenit cel mai vândut instrument al acestei ediții, cu subscrieri de peste 589 milioane lei, echivalentul a peste 38% din totalul atras în emisiunea din august.
12:30
JTI, unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, extinde în România hub-ul global de IT înființat anul trecut.
Acum 30 minute
12:20
Firmele din România nu mai caută doar muncitori necalificați, precum curieri sau lucrători în construcții.
12:20
Una din cele mai mari bănci revizuiește consistent prognoza de inflație pe acest an. ”Ne-a depășit cu mult așteptările!” # Profit.ro
„Inflația din iulie depășește cu mult așteptările, fiind de 7,8% an/an, față de 6,5% an/an așteptat conform consensului Bloomberg, accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă”, scriu analiștii BCR într-o notă adresată investitorilor.
Acum 2 ore
11:40
Banca Națională a României a revizuit în sus prognoza de inflație de la 4,6% la 8,8% pe an pentru 2025, dar guvernatorul Mugur Isărescu spune că inflația va fi mai mare, ca urmare a datelor peste așteptări din iulie privind evoluția facturilor la energie, care nu au fost luate în calcul. Estimarea pentru 2026 a fost însă revizuită în jos de la 3,4% la 3% - “suntem încrezători că de data aceasta politica fiscală își va face treaba”, spune Isărescu.
11:30
ROCA Investments și Grupul Adrem anunță finalizarea tranzacției în urma căreia ROCA Investments devine acționar minoritar în grupul energetic, cu o participație de 20% din acțiuni.
11:20
Urmează cel mai aglomerat weekend la mare. Prețurile de astăzi la cazare. Multe hoteluri, deja fully booked # Profit.ro
Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră în minivacanța de Sfânta Maria va depăși 95%, estimează turoperatorul Litoralulromanesc.ro, multe dintre hotelurile populare fiind deja fully booked în intervalul 15-17 august.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
11:10
R.Power își intensifică în România activitatea pe piața românească de stocare a energiei # Profit.ro
Dezvoltatorul polonez de parcuri energie solară R.Power își intensifică activitatea pe piața românească de stocare a energiei. În prezent, compania dezvoltă proiecte independente de sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate totală de 1,2 GW. Stocarea energiei a devenit unul dintre pilonii centrali ai strategiei R.Power în România.
11:10
Altex, liderul pieței electro-IT din România, alături de Media Galaxy și Brico Depot, anunță startul campaniei Black Friday de Vară.
11:00
Fondul suveran al Norvegiei închide contractele de administrare a activelor din Israel și vinde participații din cauza situației din Gaza și Cisiordania # Profit.ro
Fondul suveran al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunțat că încheie contractele cu administratorii externi care gestionau investițiile sale în Israel și că a vândut o parte din participațiile deținute în companii israeliene, pe fondul conflictului din Gaza și Cisiordania, transmite Reuters.
10:50
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună și ajunge la 7,8%. Eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61% # Profit.ro
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună, în iulie, față de iunie 2025. Deși alimentele nu s-au scumpit semnificativ, eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, de la 1 iulie, a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61%. La 1 august, înainte de creșterea TVA, inflația anuală ajunsese la aproape 8%.
Acum 4 ore
10:30
Filiala din Rusia a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a înregistrat în primul semestru un profit net de 83,9 miliarde de ruble (aproximativ 1,05 miliarde de dolari), în creștere cu 17,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile rusești, relatează Reuters.
10:10
În condițiile unei piețe mondiale a aluminiului cu constrângeri structurale, Alro își dublează profitul net la S1 # Profit.ro
Combinatul Alro raportează pentru primele 6 luni un câștig pretaxare EBITDA de 95,24 milioane lei, înjumătățit față de cel de 201,36 milioane lei, din perioada similară a anului trecut.
09:40
Cel mai bogat om al lumii este supărat să ChatGPT apare mai sus la căutările din App Store decât Grok și amenință că va da Apple în judecată pentru asta.
09:20
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună. Eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61% # Profit.ro
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună, în iulie, față de iunie 2025. Deși alimentele nu s-au scumpit semnificativ, eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, de la 1 iulie, a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61%. La 1 august, înainte de creșterea TVA, inflația anuală ajunsese la aproape 8%.
09:20
Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei și a consumului excesiv # Profit.ro
Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore din cauza unei pene de curent uriașe provocate, potrivit autorităților, de temperaturi record, care au atins 50°C în Bagdad și în mai multe provincii, și de o creștere a consumului, relatează AFP.
09:10
Vinul zilei: un Gewurztraminer de la o cramă din Vrancea, cu arome de trandafiri, citrice, fructe uscate și picanterii orientale. Savuros alături de creveți cu salsa ușor picantă, acompaniați de sunetul valurilor mării # Profit.ro
Recomandare de azi, Bacanta Special Edition Traminer Roz 2024, este un vin seducător, cu o culoare roz pal și reflexii portocalii, cu arome exotice de lychee, petale de trandafir și grapefruit roz.
09:00
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut, în perioada noiembrie 1894 – noiembrie 1895, dramaturgului Ion Luca Caragiale, imobil declarat monument istoric, a fost scoasă la vânzare, acolo funcționând de-a lungul timpului ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ.
08:50
FOTO PartnerVet, sprijinit de D Craig Holding și de Vetimex Capital, continuă extinderea operațiunilor prin preluarea spitalului veterinar non-stop Supervet # Profit.ro
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet, anunță integrarea spitalului veterinar non-stop Supervet, în rețeaua sa de clinici și spitale veterinare.
Acum 6 ore
08:40
Compania americană Tesla, fondată de Elon Musk și cunoscută pentru producția de vehicule electrice, a depus oficial o cerere la autoritatea de reglementare din domeniul energiei din Marea Britanie (Ofgem) pentru a obține licența de furnizare de electricitate către gospodării și afaceri, transmite Reuters.
08:20
Președintele Donald Trump a prelungit cu încă 90 de zile armistițiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puțin încă o dată o confruntare periculoasă între cele mai mari două economii ale lumii, relatează The Associated Press (AP).
08:00
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Alin Becheanu, Directorul Direcției de Monitorizare și Prevenție Fraude ING Bank: Dacă e prea frumos ca să fie adevărat, cel mai probabil nu este. Cel mai important lucru este să ne punem întrebarea „de ce” # Profit.ro
Fraudele financiare online au atins, la nivel global, anul trecut, un prag alarmant – peste un trilion de dolari. Doar 4% dintre victime își recuperează banii, în timp ce mai puțin de o treime dintre păgubiți ajung să raporteze incidentul autorităților.
08:00
Arobs Systems a depus singura ofertă la o licitație organizată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru servicii destinate dezvoltării și implemenării unei soluții integrate de organizare, modelare, analiză și raportare a datelor (SIOMAR) pentru instituție.
07:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) analizează acordarea unui împrumut de până la 40 milioane de euro pentru dezvoltarea, construcția și operarea a trei parcuri solare cu o capacitate de aproape 190 MW în România, aflate în portofoliul norvegienilor de la Scatec.
07:40
Sistemul bancar a revenit pe excedent de lichiditate în iulie, după ce în mai și iunie băncile au avut nevoie de finanțare de la banca centrală. Dobânzile au scăzut, însă se mențin peste nivelul din aprilie.
07:30
VIDEO Profit.ro TV Smart City România – Daniela Hagman, fondator GeoData Services: Digitalizarea administrației poate aduce economii cât bugetul sănătății / Cătălin Vrabie, profesor SNSPA: E nevoie de o schimbare și în societate # Profit.ro
La emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV, Daniela Hagman, CEO și fondator GeoData Services, și Cătălin Vrabie, profesor la SNSPA, au discutat despre rolul sistemelor GIS și al digital twin-urilor în transformarea orașelor, eficientizarea administrațiilor și creșterea confortului cetățenilor.
07:30
Statul român așteaptă de la compania Midia Green Energy, fosta Uzină Termoelectrică Midia, deținută de Ministerul Energiei (56,58%) și de KMG International, compania-mamă a Rompetrol (43,42%), să inițieze investiții într-o centrală de producție de energie pe gaze naturale, precum și în instalații de stocare de electricitate, relevă date analizate de Profit.ro.
07:20
Statul vrea să lărgească la trei benzi autostrada București - Pitești, pe fondul așteptărilor privind depășirea în viitor a capacității de transport # Profit.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație estimată la 30,14 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziționarea de servicii destinate elaborării studiului de fezabilitate aferent lărgirii la 3 benzi pe sens a autostrăzii A1 București-Pitești.
07:10
Engie își face instalație de stocare de energie și la cel mai nou parc fotovoltaic al său din România # Profit.ro
Grupul francez de energie și utilități Engie vrea să monteze o instalație de stocare de energie electrică și la cel mai nou parc fotovoltaic din portofoliul său românesc.
07:00
EXCLUSIV BCR Pensii taie din capitalul social. BCR va încasa peste 40 milioane de lei. Explicațiile administratorului # Profit.ro
BCR Pensii Private și-a redus capitalul social cu 40,335 milioane de lei, la 48,135 milioane de lei, suma urmând să fie încasată de Banca Comercială Română (BCR), acționarul majoritar al companiei, care deține o cotă de peste 99,99% în structura acționariatului.
Acum 8 ore
06:20
Power Net și Arobs câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:30
Producătorii auto din China au dat de greu în România: o singură marcă face vânzări mari, restul au fost reduse la tăcere de dispariția tichetelor Rabla # Profit.ro
Mărcile auto din China și-au pus mari speranțe în piața auto din România, mizând inclusiv pe Programul Rabla, care ar fi trebuit să taie din prețuri între 7.400 de euro, pentru mașinile electrice, și 2000 de euro pentru cele cu combustie. Anul acesta a fost însă o schimbare neașteptată a condițiilor, care s-a lăsat pentru cele mai multe dintre mărci cu un semieșec, relevă analiza Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV Investitorul britanic care a preluat blocurile abandonate de Becali în Pipera cumpără de la familia Bîlteanu un proiect cu sute de apartamente # Profit.ro
Investitorul britanic Ghai Sant Ram, care a cumpărat clădirile abandonate de compania lui George Becali în Pipera, a achiziționat de la familia Bîlteanu proiectul rezidențial H4L Millennium, de lângă showroom-ul Porsche București Nord, în urma unei tranzacții cu o valoare de 11,3 milioane de euro, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:30
Ariston România – profit net de 9 ori mai mare în ultimul deceniu. Cătălin Drăguleanu, Head of SEE: În anii ce vor veni, industria confortului termic va juca un rol tot mai important în tranziția către un viitor verde. Oamenii vor să facă economii # Profit.ro
Ariston Thermo România, liderul pieței de centrale termice și boilere electrice, parte din grupul italian omonim, și-a triplat cifra de afaceri în ultimii 10 ani, ajungând la 388 de milioane de lei în 2023 și 425,7 milioane lei în 2024, de la 109 milioane de lei în 2014.
00:30
FOTO Tranzacție în România - Unul dintre cei mai mari producători de jucării la nivel mondial preia integral cel mai mare producător de mobilă din Sibiu, furnizor inclusiv al IKEA # Profit.ro
Holdingul elvețian Hape, unul dintre cei mai mari producători de jucării la nivel mondial, a preluat integral compania Deko Rame, din Miercurea Sibiului, cel mai mare producător de mobilă din județul Sibiu, după ce la începutul anului trecut, cum a anunțat atunci Profit.ro, a cumpărat 85% din capitalul social.
00:00
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, transmite ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acum 24 ore
22:40
Plata taxelor, de frica rușinii. Guvernul Bolojan va divulga ce datorii are Popescu sau Ionescu # Profit.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, transmite că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă și speră să fie pusă în aplicare, el apreciind că este posibil ca unii contribuabili să plătească restanțele de frica rușinii.
22:10
Ford anunță o nouă platformă electrică destinată mașinilor accesibile și investiții de 5 miliarde dolari # Profit.ro
Ford Motor a anunțat într-un eveniment special noile planuri ale companiei în materie de automobile electrice. Compania va investi 5 miliarde de dolari și va crea noi locuri de muncă în domeniul vehiculelor electrice.
21:30
Inteligența artificială generativă pregătește o revoluție în plățile online și comerțul electronic # Profit.ro
Comerțul online se apropie de o schimbare majoră, pe măsură ce inteligența artificială generativă (Gen AI) începe să integreze direct procesul de cumpărare în platformele de conversație, eliminând pașii tradiționali ai checkout-ului, relatează CNBC.
21:00
Efectul Clone permite să apari de două ori în același cadru, întâmpinându-te pe tine sau interacționând cu o versiune alternativă.
20:30
Danemarca pompează 4,7 miliarde dolari în gigantul energetic Orsted, pentru un proiect eolian abandonat de investitori în SUA. Acțiunile Orsted - în picaj # Profit.ro
Guvernul danez s-a angajat să investească aproape 4,7 miliarde de dolari în gigantul energetic Orsted, la care este deja acționar, după ce compania a cerut ajutorul investitorilor pentru finanțarea unui proiect eolian de anvergură în SUA, în contextul în care potențialii parteneri au fost descurajați de ostilitatea președintelui Donald Trump față de energia eoliană.
20:00
Funcția Universal Control extinde ideea de ecosistem Apple: miști cursorul de pe Mac pe iPad, tastezi direct pe tabletă și copiezi fișiere între ecrane fără cabluri sau aplicații suplimentare.
19:30
Indicele BET se apropie de nivelul de 21.000 de puncte.
19:10
Textele stufoase încetinesc deciziile. ChatGPT îți poate livra sinteze clare în câteva secunde, reducând timpul de parcurgere și creând totodată un punct de plecare pentru analiză. Indiferent că ai un raport financiar de 40 de pagini sau un ghid tehnic, următorii pași te ajută să obții un rezumat util.
18:50
“IPO-ul poporului” - Kyivstar vrea să atragă până la 200 milioane dolari printr-o listare istorică la New York # Profit.ro
Kyivstar, cel mai mare operator de telecomunicații din Ucraina, estimează că va atrage între 50 și 200 de milioane de dolari printr-o listare de referință la bursa din New York în acest an.
18:40
ULTIMA ORĂ Măsură rară și controversată: Trump mobilizează Garda Națională și preia controlul asupra poliției din Washington # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.