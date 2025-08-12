BCR revizuiește consistent prognoza de inflație. ”Ne-a depășit cu mult așteptările!”

12:30

Guvernul a împrumutat la început de august peste 1,5 miliarde de lei de la populație prin programul de vânzare de titluri de stat Fidelis, anunță Ministerul Finanțelor. Pentru prima dată de la lansarea programului Fidelis, a fost introdusă tranșa denominatã în euro cu scadență de 10 ani, care a devenit cel mai vândut instrument al acestei ediții, cu subscrieri de peste 589 milioane lei, echivalentul a peste 38% din totalul atras în emisiunea din august.