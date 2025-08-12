Magistrații sună alarma: Asociațiile solicită o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul atacurilor asupra justiției
Stiripesurse.ro, 12 august 2025 17:00
Patru dintre cele mai importante organizații profesionale ale magistraților – Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
17:10
Zvon exploziv: 'Ucraina este gata să cedeze teritoriile ocupate Rusiei în schimbul aderării la NATO' (The Telegraph) # Stiripesurse.ro
Kievul și-a domolit abordarea față de problema teritorială înainte de întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Ucraina ar putea să fie de acord să cedeze teritoriile deja ocupate Rusiei, scrie The Telegraph. Citește mai departe...
17:10
Medicina stomatologică pentru pacienţii cu nevoi speciale - cel mai nou masterat la UMFST # Stiripesurse.ro
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Târgu Mureş a anunţat lansarea unui nou program de masterat, "Medicină stomatologică pentru pacienţii cu nevoi speciale", începând cu anul universitar Citește mai departe...
17:10
Miercuri, după prânz, se pun în vânzare biletele pentru amicalul România-Canada la fotbal.„Biletele vor fi disponibile online de miercuri, 13 august, după prânz”, se arată pe pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României. Citește mai departe...
Acum 10 minute
17:20
A început ANONIMUL 2025 - Mai mult de 4.000 de spectatori au văzut filmul de deschidere Jeunes Mères al fraţilor Dardenne # Stiripesurse.ro
„Jeunes Mères”, cel mai nou film semnat de cunoscuţii cineaşti Jean-Pierre şi Luc Dardenne, a fost proiectat seara trecută, în premieră naţională, în deschiderea celei de-a 22-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film ANONIMUL. Mai mult de 4. Citește mai departe...
17:20
VIDEO Caracatița uriașă din noua perlă a litoralului: Haiducie mai ceva ca în anii ’90, cu zeci de construcții ilegale # Stiripesurse.ro
Plaja Tuzla, cunoscută în ultimii ani drept o oază sălbatică și o alternativă autentică la aglomerația de pe litoralul românesc, se dovedește a fi scena unui scandal amplu ce aduce în prim-plan vechi obiceiuri de tip „anilor ’90”: o rețea densă de construcții ilegale, Citește mai departe...
17:20
Bitdefender a descoperit un nou grup de infractori cibernetici care atacă infrastructuri critice la graniţele României # Stiripesurse.ro
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, ce sprijină interesele Federaţiei Ruse, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie din regiunea extinsă a Mării Negre, ţintele confirmate fiind instituţii judiciare şi guvernamentale din Georgia, precum şi un furnizor de energie Citește mai departe...
17:20
Grindeanu îl convinge pe ministrul Energiei să renunțe la numirea șefului său de cabinet la Hidroelectrica # Stiripesurse.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în urma controversei legate de propunerea acestuia de a-l promova pe șeful său de cabinet, Ioan Alin Demian, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Citește mai departe...
17:20
FACIAS cere instanței să oblige instituțiile statului să-și îndeplinească obligațiile legale. Cazul Floreasca arată costul celor patru ani de întârziere în punere în aplicare a legii anti-infecții nosocomiale"Curg cazurile de focare de infecții nosocomiale în spitalele Citește mai departe...
17:00
Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media, publicație fondată de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi # Stiripesurse.ro
Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România, potrivit Citește mai departe...
17:00
Muzeul de Istorie şi Muzeul Cotroceni - închise, vineri, la praznicul Adormirii Maicii Domnului # Stiripesurse.ro
Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional Cotroceni vor fi închise, vineri, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, potrivit Agerpres."Vă informăm că vineri, 15 august 2025, Muzeul Naţional de Istorie a României va fi închis. Citește mai departe...
17:00
Magistrații sună alarma: Asociațiile solicită o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul atacurilor asupra justiției # Stiripesurse.ro
Patru dintre cele mai importante organizații profesionale ale magistraților – Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Citește mai departe...
17:00
Vlad Popescu Piedone, mesaj pentru reprezentanții Primăriei Capitalei: 'Sper să nu se mai afunde în birocrație şi să semneze documentele ' # Stiripesurse.ro
Vlad Popescu Piedone a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre reabilitarea Şcolii Gimnaziale I.G. Duca pe care dorește să o facă cât mai repede.Primar sectorul 5 anunță că a depus documentele necesare, dar așteaptă semnăturile de la Primăria Capitalei. Citește mai departe...
17:00
Liderii europeni, în frunte cu cancelarul german Friedrich Merz, şi-au intensificat contactele şi reacţiile în sprijinul Ucrainei, încercând să-l apropie de poziţiile europene pe preşedintele american Donald Trump, înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri cu Citește mai departe...
Acum 30 minute
16:50
Proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani! Un lider al clanului Purcel a fost reținut # Stiripesurse.ro
Operațiune în forță a DIICOT asupra unuia din cele mai mari clanuri din România. Unul dintre liderii clanului Purcel, Ilie Gabriel, zis Gabi Purcel, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, a fost arestat Citește mai departe...
16:50
Guvernul danez a anunţat marţi că va trimite un avion de transport Hercules în Fâşia Gaza pentru a lansa ajutoare umanitare, informează agenţia spaniolă de ştiri EFE, potrivit Agerpres."Am decis să participăm la o lansare aeriană de ajutoare deasupra Gazei. Citește mai departe...
16:50
BNR anticipează că rata anuală a inflaţiei va coborî la 2,7% la sfârşitul trimestrului II din 2027 # Stiripesurse.ro
Banca Naţională a României anticipează că rata anuală a inflaţiei se va situa la 7,9% la finalul trimestrului II din 2026, urmând să scadă la 2,7% la sfârşitul trimestrului II din 2027, conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei, ediţia din august 2025. Citește mai departe...
16:50
Anchetatorii din New Mexico încearcă să recupereze mai multe artefacte sacre și antice furate în 1984 din satul ceremonial Santa Ana Pueblo, într-o anchetă reluată după patru decenii, scrie AP, potrivit mediafax. Citește mai departe...
16:50
Artişti din patru ţări, la ediţia aniversară a Festivalului Internaţional de Folclor 'Floare de pe Bărăgan' # Stiripesurse.ro
Artişti din Mexic, Maroc, Serbia şi România vor urca pe scenă la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor "Floare de pe Bărăgan", care se va desfăşura în perioada 15-18 august, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
16:50
Radu Budeanu, propietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media, publicație fondată de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi # Stiripesurse.ro
Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România, potrivit Citește mai departe...
16:40
Noua lege a pensiilor private: Raport Exploziv avertizează asupra riscurilor noilor reglementări pentru Pilonul 2 (DOCUMENT) # Stiripesurse.ro
Institutul European pentru Studii Economice a publicat un raport de analiză privind propunerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de a reglementa modalitatea de retragere a fondurilor din Pilonul 2 de pensii, sistem înființat acum 17 ani. Citește mai departe...
16:40
Consiliul Europei îndeamnă statele membre să înceteze livrarea de arme către Israel # Stiripesurse.ro
Consiliul Europei îndeamnă statele membre să oprească livrările de arme către Israel dacă acestea ar putea fi folosite pentru încălcări ale drepturilor omului. Citește mai departe...
Acum o oră
16:30
Mugur Isărescu anunță că măsurile lui Bolojan nu sunt de ajuns: România poate rata ținta de 7% deficit # Stiripesurse.ro
România poate rata ținta de deficit de 7% în ciuda măsurilor de austeritate anunțate de premierul Ilie Bolojan și susținute de coaliția de guvernare. Ăsta e semnalul de alarmă de ultimă oră care vine de la guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Citește mai departe...
16:30
Scandalul de la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca ajunge în fața procurorilor - Alexandru Rogobete: Voi sesiza Parchetul # Stiripesurse.ro
Scandalul de la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală continuă. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate acolo sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare Citește mai departe...
16:20
VIDEO Secvență neverosimilă la WTA Cincinnati - Emma Răducanu, deranjată de plânsul unui copil. Ce a urmat # Stiripesurse.ro
Luni, la turneul WTA de la Cincinnati, Emma Răducanu a fost protagonista unui moment inedit în timpul meciului cu Arina Sabalenka. Citește mai departe...
Acum 2 ore
16:10
Un obicei considerat de prost gust este chiar benefic în cuplu, spun psihologii: Îi ține pe amândoi sănătoși 'la cap'! # Stiripesurse.ro
Un studiu recent realizat de cercetătorii în psihologie de la University of California, Riverside, dezvăluie un aspect surprinzător al bârfei: aceasta poate aduce beneficii într-o relație de cuplu, fiind asociată cu o stare de fericire mai ridicată și o calitate superioară a Citește mai departe...
16:00
O delegaţie a grupării palestiniene islamiste Hamas discută la Cairo o nouă propunere pentru o "soluţie cuprinzătoare" la războiul din Fâşia Gaza ce include eliberarea tuturor ostaticilor israelieni şi îngheţarea aripii militare a organizaţiei, a declarat marţi Citește mai departe...
16:00
Vicepreşedinte CJ Cluj: Suntem pe locul al cincilea în topul naţional al celor mai mici preţuri plătite pentru cumpărarea microbuzelor electrice şcolare # Stiripesurse.ro
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Radu Raţiu, a transmis, marţi, că procesul de achiziţie a celor 34 de microbuze şcolare finanţate prin PNRR s-a realizat în mod transparent, în baza unui Ghid de finanţare cu aplicabilitate naţională, întocmit de Ministerul Citește mai departe...
15:50
Compania Red Bull își extinde participarea în sport. Gigantul băuturilor energizante a cumpărat o echipă de rugby din Anglia. Este vorba despre Newcastle Falcons care a fost redenumită deja Newcastle Red Bulls, conform mediafax. Citește mai departe...
15:50
Moment controversat la 'Insula Iubirii'. Reacții dure apărute în mediul online și plângeri la CNA: 'Este extrem de greșit' # Stiripesurse.ro
Ediția de luni a emisiunii „Insula Iubirii” (Antena 1) a stârnit un val de critici după ce producătorii au organizat o petrecere cu tematică romă, în cadrul căreia concurenții au purtat costume considerate jignitoare și au folosit termeni cu conotație discriminatorie. Citește mai departe...
15:50
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru naţionala Poloniei, după schimbarea selecţionerului # Stiripesurse.ro
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan, informează news. Citește mai departe...
15:40
Castelul Nopcsa din Săcel, redeschis cu o expoziție temporară despre istorie și patrimoniu # Stiripesurse.ro
Castelul Nopcsa din satul Săcel va fi redeschis publicului cu o primă expoziţie temporară al cărei vernisaj este programat pe data de 1 septembrie, specialiştii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) Deva, de care aparţine obiectivul istoric, pregătind cele necesare pentru Citește mai departe...
15:40
Expert: Cedarea de teritorii ucrainene ar însemna sfârșitul ordinii internaționale. Witkoff ar fi putut interpreta greșit unele declarații ale rușilor # Stiripesurse.ro
Andreas Umland, expert la Centrul de Studii Est-Europene din Stockholm (SCEEUS), avertizează că ideea unor "schimburi teritoriale" pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucrainei este extrem de riscantă, întrucât ar putea distruge întreaga ordine Citește mai departe...
15:30
Muraru, despre scandalul microbuzelor electrice din Iași: Achiziția a respectat 'la literă' ghidul PNRR. E tentant să ne luăm după breaking-news-uri # Stiripesurse.ro
Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, susține că procedura prin care au fost cumpărate microbuze electrice pentru elevii din județ s-a făcut respectând „la literă” cerințele din ghidul oficial PNRR, elaborat de Ministerul Educației. Citește mai departe...
15:30
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive, după ce s-a dat drept poliţist şi ar fi deposedat un alt tânăr de 500 de lei. Citește mai departe...
15:30
'România, pe valurile furtunii – fără nimeni la cârmă!'. Victor Ponta atacă virulent Guvernul Bolojan după datele INS # Stiripesurse.ro
Fostul premier Victor Ponta a lansat, marți, critici dure la adresa actualei guvernări, susținând că puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 7,8% în urma inflației, fără ca acest lucru să fie recunoscut public de autorități. Citește mai departe...
15:20
Ambasada SUA schimbă regulile! Mai puțini români vor putea reînnoi viza fără interviu din toamnă # Stiripesurse.ro
Ambasada Statelor Unite la București a anunțat marți, pe rețelele de socializare și pe portalul oficial, modificări importante în procedura de reînnoire a vizelor fără interviu, care vor intra în vigoare de la 2 septembrie 2025. Citește mai departe...
15:20
Iranul a decis să continue consultările cu Organizaţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) cu ocazia unei vizite la Teheran a unui oficial al agenţiei ONU, informează marţi EFE, conform Agerpres. Citește mai departe...
15:20
Marius Budăi desființează pachete 1 și 2: 'Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens' / Soluția care ar aduce 59 de miliarde la buget # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, susține că introducerea impozitării progresive ar genera venituri suplimentare de aproximativ 59 de miliarde de lei pe an, sumă mai mare decât cea estimată prin pachetele de măsuri 1 și 2 propuse de premierul Ilie Bolojan. Citește mai departe...
Acum 4 ore
15:00
'Cine a oferit, în tot acest timp, protecție?'. Ministrul Finanțelor trimite ANAF peste marii datornici # Stiripesurse.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a cerut ANAF să verifice marile companii care amână plata taxelor de ani de zile, în unele cazuri cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi. Citește mai departe...
15:00
După ce l-a tras de păr pe Marc Cucurella, Joao Neves este suspendat pentru Supercupa Europei # Stiripesurse.ro
Jucătorul formaţiei PSG, Joao Neves, a fost eliminat în ultimele minute ale finalei Cupei Mondiale a Cluburilor cu Chelsea (0-3), pentru că l-a tras de păr pe Marc Cucurella, şi va rata Supercupa Europei cu Tottenham, de miercuri, scrie news.ro. Citește mai departe...
15:00
Scandalul prin care USR viza preluarea șefiei IPJ Timiș se fâsâie: Un HCL al AUR ar putea pune cruce debandadei de la Gara de Nord # Stiripesurse.ro
Scandalul prin care USR atacă tot mai des conducerea IPJ Timiș e pe punctul să se încheie și nu oricum, ci, culmea, printr-un HCL depus de AUR. Citește mai departe...
14:50
Nicușor Dan îl atenționează pe Donald Trump: Pacea nu se poate decide fără Ucraina la masă # Stiripesurse.ro
Nicușor Dan intervine în discuțiile Trump - Putin pe tema încheierii războiului din Ucraina. Președintele României merge pe mâna UE și spune că nicio pace nu poate fi decisă fără ca Ucraina să fie la masa negocierilor. Citește mai departe...
14:50
Marea Britanie, lovită de creșterea șomajului - cel mai ridicat nivel din ultimii ani # Stiripesurse.ro
Rata şomajului în Marea Britanie s-a menţinut la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, iar creşterea salariilor s-a atenuat, în condiţiile în care angajatorii sunt afectaţi de majorarea costurilor cu personalul, arată datele publicate marţi de Oficiul Naţional de Statistică Citește mai departe...
14:50
Avertisment pentru românii care merg în Grecia: Amenzi record de până la 8.000 de euro pentru șoferii indisciplinați # Stiripesurse.ro
Începând din septembrie, Grecia va înăspri sancțiunile pentru șoferi. Clasată pe locul șapte în Europa la rata deceselor rutiere, țara mizează pe măsuri drastice pentru a spori siguranța pe drumuri, potrivit novinite.com. Citește mai departe...
14:50
Minivacanța vine cu trenuri mai lungi și.. aer condiționat cu probleme, anunță CFR # Stiripesurse.ro
CFR anunță suplimentarea unor vagoane în minivacanță și cere înțelegere pentru eventualele problemele legate de funcționarea aerului condiționat în trenuri. Citește mai departe...
14:50
Prediabetul, mai periculos pentru tineri decât pentru vârstnici, arată un studiu american # Stiripesurse.ro
Un studiu realizat în Statele Unite avertizează că prediabetul – stadiul intermediar în care glicemia este peste valorile normale, dar nu suficient de ridicată pentru a fi diagnosticată ca diabet – poate fi mult mai periculos pentru adulții tineri decât pentru cei mai în vârstă. Citește mai departe...
14:40
VIDEO BNR cere o lege care să închidă robinetul risipelor electorale: Datoria României, bomba cu explozie întârziată # Stiripesurse.ro
Datoria publică a României este estimată la aproximativ 6% din PIB, iar mai mult de jumătate din această sumă este în valută străină. Citește mai departe...
14:40
Festivalul 'Magia mărgelelor de sticlă' la Miercurea-Ciuc: Trei zile de spectacole, expoziții și experimente # Stiripesurse.ro
Un festival care va îmbina ştiinţa cu arta intitulat "Magia mărgelelor de sticlă" va avea loc, la sfârşitul săptămânii, la Cetatea Miko din Miercurea-Ciuc, fiind organizat cu sprijinul primăriei municipiului. Citește mai departe...
14:30
Senatorul Ninel Peia îl provoacă pe ministrul Educației: Viitorul României nu se scrie pe servere! # Stiripesurse.ro
Senatorul Ninel Peia a transmis o scrisoare deschisă ministrului Educației, Daniel David, în care atrage atenția asupra pericolului pierderii culturii generale și a lecturii în favoarea consumului rapid de informație superficială. Citește mai departe...
14:30
Românii 'au speriat' Bulgaria: Curg amenzile pentru turiștii veniți din țara noastră # Stiripesurse.ro
Săptămâna trecută, autoritățile bulgare au desfășurat o amplă acțiune de control pe litoralul de nord al Mării Negre, vizând parcările necorespunzătoare. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.