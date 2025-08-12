Andrei Caramitru anunță că 15% din români sunt retardați clinic: Problema se rezolvă cu iod! De asta votăm ce votăm
Stiripesurse.ro, 12 august 2025 18:30
15% din români sunt retardați clinic, iar 40% din populația țării e analfabetă funcțional. Asta spune economistul Andrei Caramitru care citează rezultate ale Testelor PISA, dar și date disponibile pe Google. Caramitru spune că problema se rezvolva prin alimentație. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
18:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis pe roşu şedinţa de tranzacţionare de marţi, cu schimburi în valoare de 59,919 milioane de lei (11,822 milioane de euro). Citește mai departe...
18:50
Polonia a decis expulzarea a 63 de persoane, majoritatea ucraineni, după violențele izbucnite la un concert în Varșovia, a anunțat premierul Donald Tusk. Citește mai departe...
18:50
Luc Holtz a demisionat din funcţia de selecţioner al Luxemburgului. A plecat la o echipă germană de liga a treia # Stiripesurse.ro
Federaţia luxemburgheză de fotbal a anunţat, luni, că Luc Holtz şi-a reziliat contractul de selecţioner după 15 ani."Luc Holtz a cerut preşedintelui FLF permisiunea de a-şi rezilia contractul cu efect imediat. Citește mai departe...
18:50
Serghei Mizil, atac la Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: O lepră. Ăsta i-a fost caracterul # Stiripesurse.ro
Serghei Mizil a pornit un adevărat atac la adresa lui Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu, cel despre care spune că i-a fost ca un frate vitreg. După Revoluția din 1989, acesta a ajuns sub tutela lui Ion Iliescu, care l-a „adoptat” și i-a purtat de grijă. Citește mai departe...
Acum 10 minute
18:40
Majorarea TVA la 21% a dus la scumpiri pe toată linia, iar sectorul auto nu face excepție. Piesele auto costă mai mult din cauza creșterii cheltuielilor de import și distribuție, iar mecanicii avertizează că prețurile vor continua să urce. Citește mai departe...
Acum 30 minute
18:30
Andrei Caramitru anunță că 15% din români sunt retardați clinic: Problema se rezolvă cu iod! De asta votăm ce votăm # Stiripesurse.ro
15% din români sunt retardați clinic, iar 40% din populația țării e analfabetă funcțional. Asta spune economistul Andrei Caramitru care citează rezultate ale Testelor PISA, dar și date disponibile pe Google. Caramitru spune că problema se rezvolva prin alimentație. Citește mai departe...
18:20
Românii au rupt căutările online pentru cele mai ofertante vacanțe: Destinația-vedetă care i-a cucerit vara aceasta # Stiripesurse.ro
Românii își aleg vacanțele de vară cu un simplu click, iar anul 2025 confirmă apetitul crescut pentru planificarea online: peste jumătate dintre căutările de vacanțe au loc în lunile iunie–august, iar Madeira urcă spectaculos în preferințe, devenind una dintre Citește mai departe...
18:20
'Nu e loc și nici timp de orgolii inutile'. Sebastian Burduja schimbă strategia pentru Primăria Capitalei - planul pentru unificarea dreptei # Stiripesurse.ro
Sebastian Burduja, liderul PNL București, revine cu o nouă propunere pentru desemnarea unui candidat unic al coaliției la Primăria Capitalei, în contextul alegerilor într-un singur tur. Citește mai departe...
Acum o oră
18:10
Sebastian Burduja vrea să revoluționeze sistemul de vot. Propune alegeri primare pentru Primăria Capitalei # Stiripesurse.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, susține organizarea de alegeri primare pentru Primăria Capitalei, după modelul american. Citește mai departe...
18:10
FOTO Dennis Man, primul interviu după ce a semnat cu PSV Eindhoven: 'A fost o decizie ușoară' # Stiripesurse.ro
Dennis Man a acordat un scurt interviu după ce a fost anunțată mutarea sa la PSV Eindhoven. Românul a spus pentru site-ului oficial al campioanei Olandei că este bucuros pentru că ajuns la o echipă atât de valoroasă.„Este un sentiment uimitor să fiu aici. Citește mai departe...
18:10
Narcos de Moldova: Un portughez de 60 de ani a fost săltat de DIICOT pe când să aprovizioneze Neamț, Iași și Vaslui cu cocaină # Stiripesurse.ro
DIICOT a săltat un bărbat care se pregătea să vândă cocaină în trei județe din zona Moldova. Un portughez în vârstă de 60 de ani a fost prins în flagrant delict de către poliţişti în timp ce transporta cocaină, pe care voia să o vândă, în judeţele Vaslui, Neamţ şi Iaşi. Citește mai departe...
18:10
Administraţia Fondului Cultural Naţional: Apel de de finanţare pentru 2026; bugetul alocat - 59,9 milioane de lei # Stiripesurse.ro
Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă un nou apel de finanţare dedicat proiectelor anului 2026, care va fi demarat la 1 septembrie, bugetul alocat sesiunii fiind de 59,9 milioane de lei. Citește mai departe...
18:10
Senzația de arsură la stomac este una dintre cele mai frecvente simptome digestive și apare adesea după mese bogate sau când ne așezăm în poziția culcat, imediat după masă. Citește mai departe...
18:10
Trump a desfășurat bombardiere la granița cu Rusia înainte de negocierile privind Ucraina # Stiripesurse.ro
Trei bombardiere supersonice B-1B Lancer au sosit în Norvegia pentru exerciții comune cu aliații europeni.Anunțul transferului de aeronave a apărut la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că întâlnirea sa personală cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska. Citește mai departe...
17:50
Nicușor Dan a vorbit cu Zelenski: 'România susține eforturile președintelui Trump pentru o soluție în Ucraina' # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, într-o postare pe platforma X (fosta Twitter), că a avut o discuție telefonică „în profunzime” cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe tema eforturilor pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Citește mai departe...
Acum 2 ore
17:40
VIDEO Trupele ruse au străpuns linia principală de apărare a Ucrainei în regiunea Donețk: 'Situația nu este rea, este catastrofală' # Stiripesurse.ro
Armata rusă a intrat în satele Kucherov Yar și Zolotoy Kolodez la nord de Pokrovsk din Ucraina. În acest fel au depășit noua linie de apărare eșalonată a Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), scrie publicația Agenția, citând analiști OSINT*. Citește mai departe...
17:30
Dosarul 'Paşapoarte româneşti pentru cetăţeni ruşi' - Doi bărbați au fost condamnați în Republica Moldova și sunt căutați de autorități # Stiripesurse.ro
Apar noi amănunte în dosarul 'Paşapoarte româneşti pentru cetăţeni ruşi'. Doi bărbaţi, care au spus că au influenţă la Consulatul României de la Odesa şi la Autoritatea pentru Cetăţenie din Bucureşti, au fost condamnaţi la Chişinău şi sunt căutaţi. Citește mai departe...
17:30
Alvaro Morata acuză conducerea Galatasaray în mesajul său de adio de la club: 'Există principii care nu trebuie încălcate' # Stiripesurse.ro
La şase luni de la venire, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea de la Galatasaray pe reţelele sale de socializare. Într-un lung mesaj de adio, atacantul spaniol a mulţumit fanilor înainte de a ataca oficialii clubului turc pentru că „nu şi-au onorat toate angajamentele”. Citește mai departe...
17:20
A început ANONIMUL 2025 - Mai mult de 4.000 de spectatori au văzut filmul de deschidere Jeunes Mères al fraţilor Dardenne # Stiripesurse.ro
„Jeunes Mères”, cel mai nou film semnat de cunoscuţii cineaşti Jean-Pierre şi Luc Dardenne, a fost proiectat seara trecută, în premieră naţională, în deschiderea celei de-a 22-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film ANONIMUL. Mai mult de 4. Citește mai departe...
17:20
VIDEO Caracatița uriașă din noua perlă a litoralului: Haiducie mai ceva ca în anii ’90, cu zeci de construcții ilegale # Stiripesurse.ro
Plaja Tuzla, cunoscută în ultimii ani drept o oază sălbatică și o alternativă autentică la aglomerația de pe litoralul românesc, se dovedește a fi scena unui scandal amplu ce aduce în prim-plan vechi obiceiuri de tip „anilor ’90”: o rețea densă de construcții ilegale, Citește mai departe...
17:20
Bitdefender a descoperit un nou grup de infractori cibernetici care atacă infrastructuri critice la graniţele României # Stiripesurse.ro
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, ce sprijină interesele Federaţiei Ruse, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie din regiunea extinsă a Mării Negre, ţintele confirmate fiind instituţii judiciare şi guvernamentale din Georgia, precum şi un furnizor de energie Citește mai departe...
17:20
Grindeanu îl convinge pe ministrul Energiei să renunțe la numirea șefului său de cabinet la Hidroelectrica # Stiripesurse.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în urma controversei legate de propunerea acestuia de a-l promova pe șeful său de cabinet, Ioan Alin Demian, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Citește mai departe...
17:20
FACIAS cere instanței să oblige instituțiile statului să-și îndeplinească obligațiile legale. Cazul Floreasca arată costul celor patru ani de întârziere în punere în aplicare a legii anti-infecții nosocomiale"Curg cazurile de focare de infecții nosocomiale în spitalele Citește mai departe...
17:10
Zvon exploziv: 'Ucraina este gata să cedeze teritoriile ocupate Rusiei în schimbul aderării la NATO' (The Telegraph) # Stiripesurse.ro
Kievul și-a domolit abordarea față de problema teritorială înainte de întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Ucraina ar putea să fie de acord să cedeze teritoriile deja ocupate Rusiei, scrie The Telegraph. Citește mai departe...
17:10
Medicina stomatologică pentru pacienţii cu nevoi speciale - cel mai nou masterat la UMFST # Stiripesurse.ro
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Târgu Mureş a anunţat lansarea unui nou program de masterat, "Medicină stomatologică pentru pacienţii cu nevoi speciale", începând cu anul universitar Citește mai departe...
17:10
Miercuri, după prânz, se pun în vânzare biletele pentru amicalul România-Canada la fotbal.„Biletele vor fi disponibile online de miercuri, 13 august, după prânz”, se arată pe pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României. Citește mai departe...
17:00
Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media, publicație fondată de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi # Stiripesurse.ro
Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România, potrivit Citește mai departe...
17:00
Muzeul de Istorie şi Muzeul Cotroceni - închise, vineri, la praznicul Adormirii Maicii Domnului # Stiripesurse.ro
Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional Cotroceni vor fi închise, vineri, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, potrivit Agerpres."Vă informăm că vineri, 15 august 2025, Muzeul Naţional de Istorie a României va fi închis. Citește mai departe...
17:00
Magistrații sună alarma: Asociațiile solicită o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul atacurilor asupra justiției # Stiripesurse.ro
Patru dintre cele mai importante organizații profesionale ale magistraților – Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Citește mai departe...
17:00
Vlad Popescu Piedone, mesaj pentru reprezentanții Primăriei Capitalei: 'Sper să nu se mai afunde în birocrație şi să semneze documentele ' # Stiripesurse.ro
Vlad Popescu Piedone a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre reabilitarea Şcolii Gimnaziale I.G. Duca pe care dorește să o facă cât mai repede.Primar sectorul 5 anunță că a depus documentele necesare, dar așteaptă semnăturile de la Primăria Capitalei. Citește mai departe...
17:00
Liderii europeni, în frunte cu cancelarul german Friedrich Merz, şi-au intensificat contactele şi reacţiile în sprijinul Ucrainei, încercând să-l apropie de poziţiile europene pe preşedintele american Donald Trump, înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri cu Citește mai departe...
16:50
Proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani! Un lider al clanului Purcel a fost reținut # Stiripesurse.ro
Operațiune în forță a DIICOT asupra unuia din cele mai mari clanuri din România. Unul dintre liderii clanului Purcel, Ilie Gabriel, zis Gabi Purcel, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, a fost arestat Citește mai departe...
16:50
Guvernul danez a anunţat marţi că va trimite un avion de transport Hercules în Fâşia Gaza pentru a lansa ajutoare umanitare, informează agenţia spaniolă de ştiri EFE, potrivit Agerpres."Am decis să participăm la o lansare aeriană de ajutoare deasupra Gazei. Citește mai departe...
16:50
BNR anticipează că rata anuală a inflaţiei va coborî la 2,7% la sfârşitul trimestrului II din 2027 # Stiripesurse.ro
Banca Naţională a României anticipează că rata anuală a inflaţiei se va situa la 7,9% la finalul trimestrului II din 2026, urmând să scadă la 2,7% la sfârşitul trimestrului II din 2027, conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei, ediţia din august 2025. Citește mai departe...
16:50
Anchetatorii din New Mexico încearcă să recupereze mai multe artefacte sacre și antice furate în 1984 din satul ceremonial Santa Ana Pueblo, într-o anchetă reluată după patru decenii, scrie AP, potrivit mediafax. Citește mai departe...
16:50
Artişti din patru ţări, la ediţia aniversară a Festivalului Internaţional de Folclor 'Floare de pe Bărăgan' # Stiripesurse.ro
Artişti din Mexic, Maroc, Serbia şi România vor urca pe scenă la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor "Floare de pe Bărăgan", care se va desfăşura în perioada 15-18 august, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
16:50
Radu Budeanu, propietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media, publicație fondată de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi # Stiripesurse.ro
Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România, potrivit Citește mai departe...
Acum 4 ore
16:40
Noua lege a pensiilor private: Raport Exploziv avertizează asupra riscurilor noilor reglementări pentru Pilonul 2 (DOCUMENT) # Stiripesurse.ro
Institutul European pentru Studii Economice a publicat un raport de analiză privind propunerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de a reglementa modalitatea de retragere a fondurilor din Pilonul 2 de pensii, sistem înființat acum 17 ani. Citește mai departe...
16:40
Consiliul Europei îndeamnă statele membre să înceteze livrarea de arme către Israel # Stiripesurse.ro
Consiliul Europei îndeamnă statele membre să oprească livrările de arme către Israel dacă acestea ar putea fi folosite pentru încălcări ale drepturilor omului. Citește mai departe...
16:30
Mugur Isărescu anunță că măsurile lui Bolojan nu sunt de ajuns: România poate rata ținta de 7% deficit # Stiripesurse.ro
România poate rata ținta de deficit de 7% în ciuda măsurilor de austeritate anunțate de premierul Ilie Bolojan și susținute de coaliția de guvernare. Ăsta e semnalul de alarmă de ultimă oră care vine de la guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Citește mai departe...
16:30
Scandalul de la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca ajunge în fața procurorilor - Alexandru Rogobete: Voi sesiza Parchetul # Stiripesurse.ro
Scandalul de la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală continuă. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate acolo sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare Citește mai departe...
16:20
VIDEO Secvență neverosimilă la WTA Cincinnati - Emma Răducanu, deranjată de plânsul unui copil. Ce a urmat # Stiripesurse.ro
Luni, la turneul WTA de la Cincinnati, Emma Răducanu a fost protagonista unui moment inedit în timpul meciului cu Arina Sabalenka. Citește mai departe...
16:10
Un obicei considerat de prost gust este chiar benefic în cuplu, spun psihologii: Îi ține pe amândoi sănătoși 'la cap'! # Stiripesurse.ro
Un studiu recent realizat de cercetătorii în psihologie de la University of California, Riverside, dezvăluie un aspect surprinzător al bârfei: aceasta poate aduce beneficii într-o relație de cuplu, fiind asociată cu o stare de fericire mai ridicată și o calitate superioară a Citește mai departe...
16:00
O delegaţie a grupării palestiniene islamiste Hamas discută la Cairo o nouă propunere pentru o "soluţie cuprinzătoare" la războiul din Fâşia Gaza ce include eliberarea tuturor ostaticilor israelieni şi îngheţarea aripii militare a organizaţiei, a declarat marţi Citește mai departe...
16:00
Vicepreşedinte CJ Cluj: Suntem pe locul al cincilea în topul naţional al celor mai mici preţuri plătite pentru cumpărarea microbuzelor electrice şcolare # Stiripesurse.ro
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Radu Raţiu, a transmis, marţi, că procesul de achiziţie a celor 34 de microbuze şcolare finanţate prin PNRR s-a realizat în mod transparent, în baza unui Ghid de finanţare cu aplicabilitate naţională, întocmit de Ministerul Citește mai departe...
15:50
Compania Red Bull își extinde participarea în sport. Gigantul băuturilor energizante a cumpărat o echipă de rugby din Anglia. Este vorba despre Newcastle Falcons care a fost redenumită deja Newcastle Red Bulls, conform mediafax. Citește mai departe...
15:50
Moment controversat la 'Insula Iubirii'. Reacții dure apărute în mediul online și plângeri la CNA: 'Este extrem de greșit' # Stiripesurse.ro
Ediția de luni a emisiunii „Insula Iubirii” (Antena 1) a stârnit un val de critici după ce producătorii au organizat o petrecere cu tematică romă, în cadrul căreia concurenții au purtat costume considerate jignitoare și au folosit termeni cu conotație discriminatorie. Citește mai departe...
15:50
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru naţionala Poloniei, după schimbarea selecţionerului # Stiripesurse.ro
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan, informează news. Citește mai departe...
15:40
Castelul Nopcsa din Săcel, redeschis cu o expoziție temporară despre istorie și patrimoniu # Stiripesurse.ro
Castelul Nopcsa din satul Săcel va fi redeschis publicului cu o primă expoziţie temporară al cărei vernisaj este programat pe data de 1 septembrie, specialiştii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) Deva, de care aparţine obiectivul istoric, pregătind cele necesare pentru Citește mai departe...
15:40
Expert: Cedarea de teritorii ucrainene ar însemna sfârșitul ordinii internaționale. Witkoff ar fi putut interpreta greșit unele declarații ale rușilor # Stiripesurse.ro
Andreas Umland, expert la Centrul de Studii Est-Europene din Stockholm (SCEEUS), avertizează că ideea unor "schimburi teritoriale" pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucrainei este extrem de riscantă, întrucât ar putea distruge întreaga ordine Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.