De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban

08:50

Nepalul va permite accesul gratuit la 97 dintre munții săi din Himalaya în următorii doi ani, în încercarea de a stimula turismul în unele dintre zonele sale mai îndepărtate. Această măsură vine în contextul în care taxele pentru permisele de urcare pe Everest, cel mai înalt vârf din lume, vor crește până la 15.000 de dolari începând din septembrie, prima majorare din ultimii zece ani, scrie BBC News.