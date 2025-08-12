Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex

14:10

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă, marţi, că, în absenţa unei candidaturi comune la Primăria Bucureşti, cu o bază politică de susţinere de 25-35%, blocul izolaţionist pleacă cu prima şansă. „Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunţă un nou pretendent”, a transmis Burduja. Pentru a evita acest scenariu, fostul candidat liberal la fotoliul de primar general propune, în premieră, organizarea de alegeri primare în Bucureşti, cu 45 de zile înaintea scrutinului propiu-zis: permit selectarea celui mai bun candidat al unui partid sau al unei alianţe, prin votul cetăţenilor.