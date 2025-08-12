Calendarul examenelor naționale 2026. Când se vor desfășura Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a și Bacalaureatul

13:20

Procuratura din Roma a deschis o anchetă după ce copilul de patru ani al unor turişti români aflaţi în vacanţă în Sardinia a murit într-un spital din Roma, la câteva zile de la momentul în care a fost găsit în şoc termic, în maşina părinţilor săi, parcată în plin soare. Potrivit primelor date, carabinierii din Alghero au stabilit că micuţul a ieşit din locuinţă în timp ce părinţii săi se odihneau, fiind găsit ulterior chiar de aceştia în autoturismul familiei, în stare de inconştienţă. Dus iniţial la spitalul Santissima Annunziata din Sassari, copilul a fost transferat ulterior la spitalul Gemelli din capitala Italiei.