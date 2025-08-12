”Faceți cu ei ce am făcut noi cu germanii și japonezii”

”Nu-mi vine să cred că există o dezbatere despre cum să se poarte războiul împotriva celor care au ca scop eliminarea israelienilor”, a spus senatorul Lindsey Graham [...] The post ”Faceți cu ei ce am făcut noi cu germanii și japonezii” appeared first on Cotidianul RO.

