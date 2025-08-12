Nazare: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucǎtori?
Cotidianul de Hunedoara, 12 august 2025 14:20
”De la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor la semne serioase de întrebare privind... [...] The post Nazare: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucǎtori? appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
14:20
”De la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor la semne serioase de întrebare privind... [...] The post Nazare: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucǎtori? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
14:30
Un dosar de proporții în care a fost implicat actualul premier Ilie Bolojan a ajuns nu pe mâna judecătorilor, ci [...] The post Bolojan e iar în gura Ancăi Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:00
”Nu-mi vine să cred că există o dezbatere despre cum să se poarte războiul împotriva celor care au ca scop eliminarea israelienilor”, a spus senatorul Lindsey Graham [...] The post ”Faceți cu ei ce am făcut noi cu germanii și japonezii” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:30
”Evitarea recesiunii cred că e posibilă prin absorbţia chiar mai... [...] The post Veste de la Isărescu: ”În septembrie, probabil va fi vârful” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:10
Ascensiunea presupusului fin ar fi urmat o retetă larg răspândită în politică. [...] The post ”Bagabonțeală” cu privilegiile. Un caz de la PSD appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Celebrul cântăreț Maluma a dat dovadă că este un om extrem de responsabil. Și de grijului față de cei din jur. [...] The post Maluma ceartă o fană la un concert appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Liderii europeni și președintele Zelenski încearcă să demonstreze că au un rol în negocierile dintre SUA și Rusia [...] The post Summit Trump-Putin: cine nu are loc la masă, ajunge în meniu appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Echipele de control ale Autorității Naționale [...] The post Pâine cu mucegai și alte nereguli sancționate cu amenzi appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Ai auzit vreodată de Crokinole? Este un joc care pare simplu la prima vedere dar ascunde câteva detalii esențiale [...] The post Crokinole: Un joc de îndemânare pe o tablă circulară appeared first on Cotidianul RO.
12:40
21 flashmoburi şi trei concerte de muzică clasică, cu şapte piese în primă audiţie absolută. Toate vor avea loc într-un loc special: Lacul Bucura [...] The post Muzică clasică și filme la „Bucura 7.0″ în Retezat appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Pisicile dezvoltă demenţă în mod [...] The post Pisicile dezvoltă demenţă asemănător oamenilor appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Unul dintre cele mai interesante, dar și intense sporturi este înotul în apă deschisă. În afară de efortul fizic susținut, sportivii se confruntă și cu provocările naturii. [...] The post Înot în ape deschise: provocarea naturii și rezistența corpului uman appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a avut loc marți, înt-o zonă care face parte din celebrul Inel de foc al Pacificului [...] The post Cutremur mare pe Cercul de Foc appeared first on Cotidianul RO.
12:10
După luni de tensiuni, management defectuos şi rezultate catastrofale, Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou are, [...] The post Șef nou la Penitenciarul de Femei Târgşorul Nou appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet [...] The post Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Duelul cu Paris Saint-Germain, câștigătoarea [...] The post Supercupa Europei, ”o provocare fantastică” pentru Tottenham appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Autostrada A1 (București-Pitești) va avea undeva într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat trei benzi pe sens dacă (...) [...] The post Autostrada București-Pitești va avea trei benzi pe sens appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Kievul este dispus să permită o înghețare a [...] The post Ucraina „e gata să cedeze teritorii” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Incendiile de vegetație nu ocolesc România. Doar în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost înregistrate [...] The post Peste 1000 de ha de teren, pârjolite appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Polițiștii prahoveni au efectuat, marți, șapte percheziții domiciliare [...] The post Dosar penal. Contrabandă cu țigări și producere ilegală (video) appeared first on Cotidianul RO.
10:30
În contextul alegerilor prezidențiale, când mulți au ieșit [...] The post Marian Munteanu. „Avem o problemă, avem foarte mulți influenceri” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
Rata anuală a inflației a urcat la 7,84% în luna iulie [...] The post Rata inflației a ajuns la 7,84% appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Emma Răducanu și arbitrul de scaun au avut un schimb de replici amuzant despre un copil care plângea la Cincinnati. [...] The post Emma Răducanu s-a plâns de un copil care plângea (sic!) appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 și 2 # Cotidianul de Hunedoara
Impozitarea progresivă asigură venituri în plus [...] The post Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 și 2 appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut lui IL Caragiale a fost scoasă la vânzare. Vezi ce dotări are și cât cere proprietarul? [...] The post Se vinde cârciuma lui Caragiale appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Înaintea summitului americano-rus privind [...] The post Președintele ucrainean acuză Moscova de tergiversare appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Statul român și Rompetrol pregătesc o centrală pe gaze și stocare de energie # Cotidianul de Hunedoara
Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 56,58% din compania [...] The post Statul român și Rompetrol pregătesc o centrală pe gaze și stocare de energie appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Vineri, 15 august, este ultima zi la care se mai poate [...] The post Răscoala lui Horea în percepția vizuală a Europei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:20
Municipalitatea va demonta infochioșcurile nefuncționale [...] The post Municipalitatea demolează infochioșcurile appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) consideră că este obligatoriu [...] The post ”Obligatoriu ca actuala formulă de guvernare să se păstreze„ appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Strategie economică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Strategie economică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Strategie economică appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă [...] The post Bacalaureatul continuă cu proba obligatorie a profilului appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Potrivit Guvernului, valoarea totală a proiectului este [...] The post Sesiune extraordinară la Senat appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Președintele american Donald Trump a decis [...] The post Trump prelungește armistițiul comercial cu Beijingul appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Casa George Enescu, monument istoric de importanță națională, [...] The post Concerte pe Siret, ediția a V-a. Casa George Enescu se redeschide appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
De pe vremea lui Marcel Ciolacu, PSD-ul se poartă [...] The post PSD-ul ca musca în borcan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:10
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale [...] The post Poziția României pentru pacea din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
22:50
România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale [...] The post Poziția oficială a României pentru pacea din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Un incendiu de vegetaţie uscată se manifestă în mai multe gospodării din comuna Cungrea, pentru stingerea focului intervenind echipaje de pompieri din judeţele [...] The post Incendii pe zeci de hectare în mai multe județe (video) appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar [...] The post Cseke Attila: Reforma vizează reducerea a 40.000 de posturi appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului [...] The post Donald Trump a dezvăluit ce îi va spune lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Internaționalul român Radu Drăgușin consideră că echipa națională de fotbal a României păstrează în continuare șanse de calificare la Cupa Mondială [...] The post Drăgușin crede în calificare: „Nu avem nimic de pierdut” appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenția că pacienții ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a [...] The post CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele appeared first on Cotidianul RO.
19:50
În condiții de criză bugetară și economică nu strângi șurubul austerității, nu sufoci consumul, nu cauzezi falimente (...) [...] The post Ce propun appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Claudiu Târziu ia atitudine față de înstrăinarea unei resurse strategice a României # Cotidianul de Hunedoara
Cazul recent al minei de sare de la Valea Florilor, județul Cluj, este încă o dovadă [...] The post Claudiu Târziu ia atitudine față de înstrăinarea unei resurse strategice a României appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț, va conduce, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și [...] The post Procesiune specială la icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Potrivit lui Hegseth, operaționalizarea Gărzii Naționale va fi condusă de secretarul Armatei, Dan Driscoll. [...] The post Trump mobilizează trupele Gărzii Naționale în Washington appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea unui post de preşedinte şi a două [...] The post Guvernul caută șefi pentru super-agenția AMEPIP appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Mama patronului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu [...] The post ”Un tun colosal” cu microbuze appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Fugarul om de afaceri pro-rus Ilan Șor a oferit moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, [...] The post Ilan Șor cumpără protestatari cu 3.000 de dolari pe lună appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.