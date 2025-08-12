Nicușor Dan: Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia, dar pacea nu se poate construi fără Ucraina
Profit.ro, 12 august 2025 15:30
Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj în care salută "eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia".
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
15:50
McDonald’s în SUA și Europa – aceeași siglă, dar gusturi diferite, inclusiv în România VIDEO # Profit.ro
Adaptarea meniurilor la gusturile și obiceiurile locale, diferențele de ingrediente și de metode de preparare fac ca un Big Mac al lanțului de restaurante McDonald’s din New York, de exemplu, să nu fie identic cu unul din Paris sau din București.
Acum 10 minute
15:40
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a declarat premierul ungar Viktor Orban, într-o postare pe Facebook ce explică motivele pentru care nu a semnat declarația UE potrivit căreia ''ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul'', transmite MTI.
Acum 30 minute
15:30
Nicușor Dan: Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia, dar pacea nu se poate construi fără Ucraina # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj în care salută "eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia".
15:20
Măsurile fiscale, cuplate cu eliminarea plafonărilor la energia electrică au dus la o creștere puternică a inflație, care este așteptată să depășească 9% la finele anului, arată guvernatorul BNR. În această situație, Isărescu exclude reducerile de dobânzi în acest an și spune că ar fi bine ca acestea să nu crească. Pe de altă parte, inflația ar urma să scadă abrupt anul viitor, dar și creșterea economică va fi una anemică, pe fondul reducerii cererii.
Acum o oră
15:00
Peste jumătate din Europa, cu precădere Balcanii și zona mediteraneeană, este afectată de secetă din aprilie # Profit.ro
Peste jumătate din solurile Europei și ale coastelor mediteraneene au fost afectate în iulie de secetă (52%) pentru a patra lună consecutiv, potrivit analizei AFP a datelor Observatorului European al Secetei (EDO).
14:50
Ambasada SUA la București atrage atenția că începând cu data de 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce privește reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepția acestor câtorva cazuri, toți solicitanții de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani și persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcționar consular.
Acum 2 ore
14:40
Ștergerea unui videoclip poate părea definitivă, însă, timp de 30 zile, fișierul rămâne într-un cache al aplicației și pe serverele TikTok. Dacă ai iPhone, poți restaura clipul folosind funcția Draft Recovery și istoricul de download local, fără să raportezi echipei de suport.
14:40
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că inflația a ajuns la la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani!, ceea ce face oblugatorie luarea unor măsuri de către guvernul Bolojan. ”Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân”, a transmis fostul premier.
14:40
Indiferent dacă veniți cu mașina sau motocicleta, am pregătit două trasee prin care puteți ajunge ușor pe Platoul Răscoalei de la Bobâlna.
14:20
În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner și este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru a transporta încărcături excepțional de mari, mai ales turbine eoliene pentru centralele electrice de generație următoare, care sunt mult mai mari decât cele actuale, scrie Il Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România.
14:20
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turiști români # Profit.ro
Peste 150 de amenzi au fost emise săptămâna trecută în timpul inspecțiilor de-a lungul coastei de nord a Mării Negre pentru parcare în mod necorespunzător, ca parte a unei operațiuni comune de două zile cerută de ministrul bulgar al Mediului și Apelor, Manol Genov, a anunțat agenția de presă BGNES, citată de Novinite.
14:20
Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care fondul american de investiții Advent International, una din cele mai mari firme de private equity din lume, cu active de circa 100 miliarde de dolari în administrare, preia banca bulgară TBI Bank, prezentă și în România.
13:50
Automatizarea conversațiilor nu mai înseamnă răspunsuri robotice. Cu o implementare atentă, ChatGPT poate oferi soluții personalizate și poate reduce volumul de tichete repetitiv fără să înstrăineze clienții.
Acum 4 ore
13:40
Ministrul Finanțelor a cerut ANAF verificarea marilor companii care tergiversează plata obligațiilor fiscale: Cine a oferit protecție la cel mai înalt nivel acestor jucǎtori? # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că a cerut ANAF să verifice ”jucǎtori de dimensiune economicǎ semnificativǎ, asupra cǎrora persistǎ situații de tergiversare a plǎții obligațiilor fiscale”. Sunt vizate mari companii care au apelat la eșalonări, restructurări, înlesniri și amânări la plată, ce datează de mulți ani, plus suspendări și contestări obținute în instanțe, ”în condiții cel puțin discutabile”.
13:20
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, explică eșecul trecerii României la moneda euro.
13:20
Președintele american Donald Trump anunță luni că nu impune taxe vamale aurului, după ce un document oficial a provocat controverse săptămâna trecută și a făcut metalul prețios să atingă un nou record pe Bursa de la New York, în urma unor zvonuri cu privire la creșterea taxelor impuse lingourilor de aur importate, relatează AFP.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0683 lei, față de 5,0676 lei înregistrat marți.
13:10
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții la mai mulți distribuitori de semințe de cultură și produse pentru protecția culturilor # Profit.ro
Consiliul Concurenței a efectuat noi inspecții inopinate în cadrul investigației privind o posibilă înțelegere pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România.
12:50
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esențială o accelerare a absorbției fondurilor europene # Profit.ro
Banca Națională a României (BNR) revizuiește în sus prognoza de inflație de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunțat guvernatorul Mugur Isărescu, în coferința de presă privind raportul trimestrial asupra inflației.
12:40
Smartown Group, deținut indirect de miliardarul israelian Teddy Sagi, a vândut una dintre cele mai valoroase proprietăți comerciale din portofoliul său din România, clădirea istorică de birouri Dionisie Lupu, din capitală.
12:40
Meteorologii au transmis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.
12:30
Analiștii BCR atenționează, într-o notă adresată investitorilor, că „inflația din iulie depășește cu mult așteptările, fiind de 7,8% an/an, față de 6,5% an/an așteptat conform consensului Bloomberg, accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă”.
12:30
Titluri de stat Fidelis - Guvernul a împrumutat de la populație peste 1,5 miliarde de lei la început de august # Profit.ro
Guvernul a împrumutat la început de august peste 1,5 miliarde de lei de la populație prin programul de vânzare de titluri de stat Fidelis, anunță Ministerul Finanțelor. Pentru prima dată de la lansarea programului Fidelis, a fost introdusă tranșa denominatã în euro cu scadență de 10 ani, care a devenit cel mai vândut instrument al acestei ediții, cu subscrieri de peste 589 milioane lei, echivalentul a peste 38% din totalul atras în emisiunea din august.
12:30
JTI, unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, extinde în România hub-ul global de IT înființat anul trecut.
12:20
Firmele din România nu mai caută doar muncitori necalificați, precum curieri sau lucrători în construcții.
12:20
Una din cele mai mari bănci revizuiește consistent prognoza de inflație pe acest an. ”Ne-a depășit cu mult așteptările!” # Profit.ro
„Inflația din iulie depășește cu mult așteptările, fiind de 7,8% an/an, față de 6,5% an/an așteptat conform consensului Bloomberg, accelerând de la 5,7% an/an în luna precedentă”, scriu analiștii BCR într-o notă adresată investitorilor.
Acum 6 ore
11:40
Banca Națională a României a revizuit în sus prognoza de inflație de la 4,6% la 8,8% pe an pentru 2025, dar guvernatorul Mugur Isărescu spune că inflația va fi mai mare, ca urmare a datelor peste așteptări din iulie privind evoluția facturilor la energie, care nu au fost luate în calcul. Estimarea pentru 2026 a fost însă revizuită în jos de la 3,4% la 3% - “suntem încrezători că de data aceasta politica fiscală își va face treaba”, spune Isărescu.
11:30
ROCA Investments și Grupul Adrem anunță finalizarea tranzacției în urma căreia ROCA Investments devine acționar minoritar în grupul energetic, cu o participație de 20% din acțiuni.
11:20
Urmează cel mai aglomerat weekend la mare. Prețurile de astăzi la cazare. Multe hoteluri, deja fully booked # Profit.ro
Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră în minivacanța de Sfânta Maria va depăși 95%, estimează turoperatorul Litoralulromanesc.ro, multe dintre hotelurile populare fiind deja fully booked în intervalul 15-17 august.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
11:10
R.Power își intensifică în România activitatea pe piața românească de stocare a energiei # Profit.ro
Dezvoltatorul polonez de parcuri energie solară R.Power își intensifică activitatea pe piața românească de stocare a energiei. În prezent, compania dezvoltă proiecte independente de sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate totală de 1,2 GW. Stocarea energiei a devenit unul dintre pilonii centrali ai strategiei R.Power în România.
11:10
Altex, liderul pieței electro-IT din România, alături de Media Galaxy și Brico Depot, anunță startul campaniei Black Friday de Vară.
11:00
Fondul suveran al Norvegiei închide contractele de administrare a activelor din Israel și vinde participații din cauza situației din Gaza și Cisiordania # Profit.ro
Fondul suveran al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunțat că încheie contractele cu administratorii externi care gestionau investițiile sale în Israel și că a vândut o parte din participațiile deținute în companii israeliene, pe fondul conflictului din Gaza și Cisiordania, transmite Reuters.
10:50
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună și ajunge la 7,8%. Eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61% # Profit.ro
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună, în iulie, față de iunie 2025. Deși alimentele nu s-au scumpit semnificativ, eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, de la 1 iulie, a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61%. La 1 august, înainte de creșterea TVA, inflația anuală ajunsese la aproape 8%.
10:30
Filiala din Rusia a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a înregistrat în primul semestru un profit net de 83,9 miliarde de ruble (aproximativ 1,05 miliarde de dolari), în creștere cu 17,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile rusești, relatează Reuters.
10:10
În condițiile unei piețe mondiale a aluminiului cu constrângeri structurale, Alro își dublează profitul net la S1 # Profit.ro
Combinatul Alro raportează pentru primele 6 luni un câștig pretaxare EBITDA de 95,24 milioane lei, înjumătățit față de cel de 201,36 milioane lei, din perioada similară a anului trecut.
Acum 8 ore
09:40
Cel mai bogat om al lumii este supărat să ChatGPT apare mai sus la căutările din App Store decât Grok și amenință că va da Apple în judecată pentru asta.
09:20
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună. Eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61% # Profit.ro
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună, în iulie, față de iunie 2025. Deși alimentele nu s-au scumpit semnificativ, eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, de la 1 iulie, a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61%. La 1 august, înainte de creșterea TVA, inflația anuală ajunsese la aproape 8%.
09:20
Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei și a consumului excesiv # Profit.ro
Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore din cauza unei pene de curent uriașe provocate, potrivit autorităților, de temperaturi record, care au atins 50°C în Bagdad și în mai multe provincii, și de o creștere a consumului, relatează AFP.
09:10
Vinul zilei: un Gewurztraminer de la o cramă din Vrancea, cu arome de trandafiri, citrice, fructe uscate și picanterii orientale. Savuros alături de creveți cu salsa ușor picantă, acompaniați de sunetul valurilor mării # Profit.ro
Recomandare de azi, Bacanta Special Edition Traminer Roz 2024, este un vin seducător, cu o culoare roz pal și reflexii portocalii, cu arome exotice de lychee, petale de trandafir și grapefruit roz.
09:00
Cârciuma din zona Gării Buzău care a aparținut, în perioada noiembrie 1894 – noiembrie 1895, dramaturgului Ion Luca Caragiale, imobil declarat monument istoric, a fost scoasă la vânzare, acolo funcționând de-a lungul timpului ultima covrigărie cu cuptor pe tule de pământ.
08:50
FOTO PartnerVet, sprijinit de D Craig Holding și de Vetimex Capital, continuă extinderea operațiunilor prin preluarea spitalului veterinar non-stop Supervet # Profit.ro
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet, anunță integrarea spitalului veterinar non-stop Supervet, în rețeaua sa de clinici și spitale veterinare.
08:40
Compania americană Tesla, fondată de Elon Musk și cunoscută pentru producția de vehicule electrice, a depus oficial o cerere la autoritatea de reglementare din domeniul energiei din Marea Britanie (Ofgem) pentru a obține licența de furnizare de electricitate către gospodării și afaceri, transmite Reuters.
08:20
Președintele Donald Trump a prelungit cu încă 90 de zile armistițiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puțin încă o dată o confruntare periculoasă între cele mai mari două economii ale lumii, relatează The Associated Press (AP).
08:00
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Alin Becheanu, Directorul Direcției de Monitorizare și Prevenție Fraude ING Bank: Dacă e prea frumos ca să fie adevărat, cel mai probabil nu este. Cel mai important lucru este să ne punem întrebarea „de ce” # Profit.ro
Fraudele financiare online au atins, la nivel global, anul trecut, un prag alarmant – peste un trilion de dolari. Doar 4% dintre victime își recuperează banii, în timp ce mai puțin de o treime dintre păgubiți ajung să raporteze incidentul autorităților.
08:00
Arobs Systems a depus singura ofertă la o licitație organizată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru servicii destinate dezvoltării și implemenării unei soluții integrate de organizare, modelare, analiză și raportare a datelor (SIOMAR) pentru instituție.
07:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) analizează acordarea unui împrumut de până la 40 milioane de euro pentru dezvoltarea, construcția și operarea a trei parcuri solare cu o capacitate de aproape 190 MW în România, aflate în portofoliul norvegienilor de la Scatec.
Acum 12 ore
07:40
Sistemul bancar a revenit pe excedent de lichiditate în iulie, după ce în mai și iunie băncile au avut nevoie de finanțare de la banca centrală. Dobânzile au scăzut, însă se mențin peste nivelul din aprilie.
07:30
VIDEO Profit.ro TV Smart City România – Daniela Hagman, fondator GeoData Services: Digitalizarea administrației poate aduce economii cât bugetul sănătății / Cătălin Vrabie, profesor SNSPA: E nevoie de o schimbare și în societate # Profit.ro
La emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV, Daniela Hagman, CEO și fondator GeoData Services, și Cătălin Vrabie, profesor la SNSPA, au discutat despre rolul sistemelor GIS și al digital twin-urilor în transformarea orașelor, eficientizarea administrațiilor și creșterea confortului cetățenilor.
07:30
Statul român așteaptă de la compania Midia Green Energy, fosta Uzină Termoelectrică Midia, deținută de Ministerul Energiei (56,58%) și de KMG International, compania-mamă a Rompetrol (43,42%), să inițieze investiții într-o centrală de producție de energie pe gaze naturale, precum și în instalații de stocare de electricitate, relevă date analizate de Profit.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.