Isărescu: Suntem campioni la deficit bugetar! Pe cale de consecință, suntem campioni și la inflație și la dobânzi. S-au făcut 500 de modificări fiscale în 10 ani

Ambasada SUA la București atrage atenția că începând cu data de 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce privește reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepția acestor câtorva cazuri, toți solicitanții de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani și persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcționar consular.