Probleme în grupul HotNews - Unul dintre site-urile de presă se închide
Stiripesurse.ro, 12 august 2025 20:30
Panorama, platforma de jurnalism multimedia explicativ lansată în iulie 2021, își va înceta activitatea începând cu 1 septembrie 2025. Decizia a fost anunțată de compania care editează publicația, ZYX Publishing Group, într-un comunicat oficial. Citește mai departe...
Acum 5 minute
20:40
Siegfried Muresan: Kremlinul dorește o schimbare de direcție la Chișinău pentru a opri drumul spre UE # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan atrage atenția că presiunile și atacurile Rusiei împotriva Republicii Moldova se intensifică pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din septembrie. Citește mai departe...
20:40
Fostul consilier prezidențiale Iulian Chifu comentează negocierile pe pacea din Ucraina: Putin e deschis la concesii # Stiripesurse.ro
Cel mai important moment în negocierile de pace dintre Ucraina și SUA a fost subliniat chiar din România. Analistul de politică externă și fost consilier prezidențial, Iulian Chifu, a oferit o perspectivă detaliată, pentru MEDIAFAX, asupra posibilelor scenarii ale întâlnirii de Citește mai departe...
Acum 10 minute
20:30
Acum 30 minute
20:20
'Văduva Neagră' de Iran - Femeia care și-a ucis 11 soți în 22 de ani. Cum a procedat ucigașa # Stiripesurse.ro
O femeie din Iran, acuzată că a ucis 11 soți pentru a le fura banii, a apărut în instanță într-unul dintre cele mai ample cazuri de crime în serie din țară. Citește mai departe...
20:10
Pace cu prețul teritoriului? Ce spune șeful Pentagonului înainte de întâlnirea istorică Trump-Putin: 'Vor exista concesii. Nimeni nu va fi mulțumit' # Stiripesurse.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că președintele american Donald Trump a creat condițiile pentru un posibil acord de pace cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, dar „vor exista concesii” cu care „nimeni nu va fi mulțumit”, informează Pravda. Citește mai departe...
20:10
Preşedintele iranian va vizita Armenia în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul coridor Trump # Stiripesurse.ro
Autorităţile armene au anunţat marţi că preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, va efectua săptămâna viitoare o vizită la Erevan în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul "coridor Trump", o rută strategică în sudul ţării caucaziene care va fi gestionată Citește mai departe...
20:10
Ministrul Agriculturii a evaluat o serie de investiţii cu fonduri europene şi naţionale din judeţul Galaţi # Stiripesurse.ro
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a vizitat, în judeţul Galaţi, o serie de investiţii strategice realizate cu fonduri europene şi naţionale, care vizează dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar. Citește mai departe...
20:10
FOTO Investiție uriașă în București: Primarul Capitalei anunță în premieră vestea mult așteptată # Stiripesurse.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți, în cadrul unei intervenții la GSP Live, că reconstrucția patinoarului „Mihai Flamaropol” a început oficial, după aproape un deceniu în care arena a rămas închisă. Citește mai departe...
Acum o oră
19:50
Fostul șef al Externelor Adrian Cioroianu anticipează ce se va întâmpla la întâlnirea Trump - Putin: 'Se va ajunge la schimb de teritorii' # Stiripesurse.ro
Adrian Cioroianu, istoric, profesor universitar și fost ministru de Externe, este convins că în urma Summitului din Alaska se va ajunge la un schimb de teritorii dintre Ucraina și Rusia. Citește mai departe...
19:50
Două persoane au murit şi alte două au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în Mehedinţi # Stiripesurse.ro
O femeie şi un bărbat au murit şi alte două persoane au fost rănite, marţi seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în judeţul Mehedinţi. Citește mai departe...
19:40
Viktor Orbán, vocea lui Trump în UE, explică de ce nu susține declarația CE: Avem nevoie de un summit ruso-european, nu de comentarii la unul ruso-american # Stiripesurse.ro
Viktor Orbán, premierul Ungariei și vocea lui Donald Trump în UE, a spus, marți, că este necesar un summit între Rusia și Uniunea Europeană și a explicat de ce nu susține declarația comună a Consiliului European referitoare la întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin. Citește mai departe...
19:40
Scandalul Pilonului II – Pensionarii 'sar la gâtul' premierului: 'Nu este avantajos!' # Stiripesurse.ro
Pilonul II este avantajos pentru Guvern şi pentru firmele private care administrează fonduri de pensii, nicidecum pentru angajaţi, viitori pensionari sau pentru pensionarii în plată, susţin reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România (FNPR), într-un comunicat de Citește mai departe...
Acum 2 ore
19:30
Liderul sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, va plăti o amendă pentru a evita detenţia # Stiripesurse.ro
Justiţia din Bosnia-Herţegovina a acceptat marţi cererea liderului Republicii Srpska, Milorad Dodik, de a plăti o amendă pentru a evita executarea unei pedepse de un an de închisoare pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale bosniace, relatează agenţia EFE, potrivit Citește mai departe...
19:30
Magistrații europeni acuză Guvernul României: Demonizați judecătorii sub pretextul reducerii deficitului bugetar # Stiripesurse.ro
Organizația europeană a magistraților Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) lansează un atac dur la adresa coaliției aflate la putere, acuzând-o că, din iulie 2025, a reluat campania de denigrare a puterii judecătorești sub pretextul „disciplinării” Citește mai departe...
19:30
Arbitrii care vor conduce meciurile din LaLiga vor fi anunţaţi doar cu 24 de ore înainte. Care este motivul # Stiripesurse.ro
Comisia de arbitraj pentru competiţiile profesionale spaniole (CACP) a anunţat că numele arbitrilor pentru meciurile din La Liga şi divizia a doua va fi dezvăluit doar cu o zi înainte de fiecare meci. Citește mai departe...
19:20
Cornel Dinu face dezvăluiri despre prietenia sa cu Ion Iliescu: NU era vinovat în dosarele Revoluției și Mineriadei # Stiripesurse.ro
Cornel Dinu face dezvăluiri despre relația extrem de bună pe care a avut-o cu fostul președinte Ion Iliescu. Iliescu a decedat săptămâna trecută, fiind îmnormântat cu onoruri militare. Citește mai departe...
19:10
Bolojan, prins în scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: licitație de zeci de milioane lansată de actualul premier # Stiripesurse.ro
Scandalul național privind achiziția microbuzelor școlare electrice prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ajunge direct în biroul actualului prim-ministru Ilie Bolojan. Citește mai departe...
19:10
Teatru medieval, dansuri istorice, poezie şi muzică, la ediţia a 3-a a Festivalului Stradal Ridendo # Stiripesurse.ro
Studenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, grupul Truverii şi Compania de Artă STUDIO 24 organizează, marţi, la Sighişoara, la ediţia a 3-a a Festivalului Stradal Ridendo, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
19:10
Președintele Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au avut recent o conversație. Liderul de la Kiev menționează că se fac pregătiri pentru o vizită a omologului său Nicușor Dan în Ucraina. Citește mai departe...
18:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis pe roşu şedinţa de tranzacţionare de marţi, cu schimburi în valoare de 59,919 milioane de lei (11,822 milioane de euro). Citește mai departe...
18:50
Polonia a decis expulzarea a 63 de persoane, majoritatea ucraineni, după violențele izbucnite la un concert în Varșovia, a anunțat premierul Donald Tusk. Citește mai departe...
18:50
Luc Holtz a demisionat din funcţia de selecţioner al Luxemburgului. A plecat la o echipă germană de liga a treia # Stiripesurse.ro
Federaţia luxemburgheză de fotbal a anunţat, luni, că Luc Holtz şi-a reziliat contractul de selecţioner după 15 ani."Luc Holtz a cerut preşedintelui FLF permisiunea de a-şi rezilia contractul cu efect imediat. Citește mai departe...
18:50
Serghei Mizil, atac la Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: O lepră. Ăsta i-a fost caracterul # Stiripesurse.ro
Serghei Mizil a pornit un adevărat atac la adresa lui Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu, cel despre care spune că i-a fost ca un frate vitreg. După Revoluția din 1989, acesta a ajuns sub tutela lui Ion Iliescu, care l-a „adoptat” și i-a purtat de grijă. Citește mai departe...
18:40
Majorarea TVA la 21% a dus la scumpiri pe toată linia, iar sectorul auto nu face excepție. Piesele auto costă mai mult din cauza creșterii cheltuielilor de import și distribuție, iar mecanicii avertizează că prețurile vor continua să urce. Citește mai departe...
Acum 4 ore
18:30
Andrei Caramitru anunță că 15% din români sunt retardați clinic: Problema se rezolvă cu iod! De asta votăm ce votăm # Stiripesurse.ro
15% din români sunt retardați clinic, iar 40% din populația țării e analfabetă funcțional. Asta spune economistul Andrei Caramitru care citează rezultate ale Testelor PISA, dar și date disponibile pe Google. Caramitru spune că problema se rezvolva prin alimentație. Citește mai departe...
18:20
Românii au rupt căutările online pentru cele mai ofertante vacanțe: Destinația-vedetă care i-a cucerit vara aceasta # Stiripesurse.ro
Românii își aleg vacanțele de vară cu un simplu click, iar anul 2025 confirmă apetitul crescut pentru planificarea online: peste jumătate dintre căutările de vacanțe au loc în lunile iunie–august, iar Madeira urcă spectaculos în preferințe, devenind una dintre Citește mai departe...
18:20
'Nu e loc și nici timp de orgolii inutile'. Sebastian Burduja schimbă strategia pentru Primăria Capitalei - planul pentru unificarea dreptei # Stiripesurse.ro
Sebastian Burduja, liderul PNL București, revine cu o nouă propunere pentru desemnarea unui candidat unic al coaliției la Primăria Capitalei, în contextul alegerilor într-un singur tur. Citește mai departe...
18:10
Sebastian Burduja vrea să revoluționeze sistemul de vot. Propune alegeri primare pentru Primăria Capitalei # Stiripesurse.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, susține organizarea de alegeri primare pentru Primăria Capitalei, după modelul american. Citește mai departe...
18:10
FOTO Dennis Man, primul interviu după ce a semnat cu PSV Eindhoven: 'A fost o decizie ușoară' # Stiripesurse.ro
Dennis Man a acordat un scurt interviu după ce a fost anunțată mutarea sa la PSV Eindhoven. Românul a spus pentru site-ului oficial al campioanei Olandei că este bucuros pentru că ajuns la o echipă atât de valoroasă.„Este un sentiment uimitor să fiu aici. Citește mai departe...
18:10
Narcos de Moldova: Un portughez de 60 de ani a fost săltat de DIICOT pe când să aprovizioneze Neamț, Iași și Vaslui cu cocaină # Stiripesurse.ro
DIICOT a săltat un bărbat care se pregătea să vândă cocaină în trei județe din zona Moldova. Un portughez în vârstă de 60 de ani a fost prins în flagrant delict de către poliţişti în timp ce transporta cocaină, pe care voia să o vândă, în judeţele Vaslui, Neamţ şi Iaşi. Citește mai departe...
18:10
Administraţia Fondului Cultural Naţional: Apel de de finanţare pentru 2026; bugetul alocat - 59,9 milioane de lei # Stiripesurse.ro
Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă un nou apel de finanţare dedicat proiectelor anului 2026, care va fi demarat la 1 septembrie, bugetul alocat sesiunii fiind de 59,9 milioane de lei. Citește mai departe...
18:10
Senzația de arsură la stomac este una dintre cele mai frecvente simptome digestive și apare adesea după mese bogate sau când ne așezăm în poziția culcat, imediat după masă. Citește mai departe...
18:10
Trump a desfășurat bombardiere la granița cu Rusia înainte de negocierile privind Ucraina # Stiripesurse.ro
Trei bombardiere supersonice B-1B Lancer au sosit în Norvegia pentru exerciții comune cu aliații europeni.Anunțul transferului de aeronave a apărut la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că întâlnirea sa personală cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska. Citește mai departe...
17:50
Nicușor Dan a vorbit cu Zelenski: 'România susține eforturile președintelui Trump pentru o soluție în Ucraina' # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, într-o postare pe platforma X (fosta Twitter), că a avut o discuție telefonică „în profunzime” cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe tema eforturilor pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Citește mai departe...
17:40
VIDEO Trupele ruse au străpuns linia principală de apărare a Ucrainei în regiunea Donețk: 'Situația nu este rea, este catastrofală' # Stiripesurse.ro
Armata rusă a intrat în satele Kucherov Yar și Zolotoy Kolodez la nord de Pokrovsk din Ucraina. În acest fel au depășit noua linie de apărare eșalonată a Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), scrie publicația Agenția, citând analiști OSINT*. Citește mai departe...
17:30
Dosarul 'Paşapoarte româneşti pentru cetăţeni ruşi' - Doi bărbați au fost condamnați în Republica Moldova și sunt căutați de autorități # Stiripesurse.ro
Apar noi amănunte în dosarul 'Paşapoarte româneşti pentru cetăţeni ruşi'. Doi bărbaţi, care au spus că au influenţă la Consulatul României de la Odesa şi la Autoritatea pentru Cetăţenie din Bucureşti, au fost condamnaţi la Chişinău şi sunt căutaţi. Citește mai departe...
17:30
Alvaro Morata acuză conducerea Galatasaray în mesajul său de adio de la club: 'Există principii care nu trebuie încălcate' # Stiripesurse.ro
La şase luni de la venire, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea de la Galatasaray pe reţelele sale de socializare. Într-un lung mesaj de adio, atacantul spaniol a mulţumit fanilor înainte de a ataca oficialii clubului turc pentru că „nu şi-au onorat toate angajamentele”. Citește mai departe...
17:20
A început ANONIMUL 2025 - Mai mult de 4.000 de spectatori au văzut filmul de deschidere Jeunes Mères al fraţilor Dardenne # Stiripesurse.ro
„Jeunes Mères”, cel mai nou film semnat de cunoscuţii cineaşti Jean-Pierre şi Luc Dardenne, a fost proiectat seara trecută, în premieră naţională, în deschiderea celei de-a 22-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film ANONIMUL. Mai mult de 4. Citește mai departe...
17:20
VIDEO Caracatița uriașă din noua perlă a litoralului: Haiducie mai ceva ca în anii ’90, cu zeci de construcții ilegale # Stiripesurse.ro
Plaja Tuzla, cunoscută în ultimii ani drept o oază sălbatică și o alternativă autentică la aglomerația de pe litoralul românesc, se dovedește a fi scena unui scandal amplu ce aduce în prim-plan vechi obiceiuri de tip „anilor ’90”: o rețea densă de construcții ilegale, Citește mai departe...
17:20
Bitdefender a descoperit un nou grup de infractori cibernetici care atacă infrastructuri critice la graniţele României # Stiripesurse.ro
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, ce sprijină interesele Federaţiei Ruse, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie din regiunea extinsă a Mării Negre, ţintele confirmate fiind instituţii judiciare şi guvernamentale din Georgia, precum şi un furnizor de energie Citește mai departe...
17:20
Grindeanu îl convinge pe ministrul Energiei să renunțe la numirea șefului său de cabinet la Hidroelectrica # Stiripesurse.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în urma controversei legate de propunerea acestuia de a-l promova pe șeful său de cabinet, Ioan Alin Demian, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Citește mai departe...
17:20
FACIAS cere instanței să oblige instituțiile statului să-și îndeplinească obligațiile legale. Cazul Floreasca arată costul celor patru ani de întârziere în punere în aplicare a legii anti-infecții nosocomiale"Curg cazurile de focare de infecții nosocomiale în spitalele Citește mai departe...
17:10
Zvon exploziv: 'Ucraina este gata să cedeze teritoriile ocupate Rusiei în schimbul aderării la NATO' (The Telegraph) # Stiripesurse.ro
Kievul și-a domolit abordarea față de problema teritorială înainte de întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Ucraina ar putea să fie de acord să cedeze teritoriile deja ocupate Rusiei, scrie The Telegraph. Citește mai departe...
17:10
Medicina stomatologică pentru pacienţii cu nevoi speciale - cel mai nou masterat la UMFST # Stiripesurse.ro
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Târgu Mureş a anunţat lansarea unui nou program de masterat, "Medicină stomatologică pentru pacienţii cu nevoi speciale", începând cu anul universitar Citește mai departe...
17:10
Miercuri, după prânz, se pun în vânzare biletele pentru amicalul România-Canada la fotbal.„Biletele vor fi disponibile online de miercuri, 13 august, după prânz”, se arată pe pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României. Citește mai departe...
17:00
Radu Budeanu, proprietarul Mediafax, Cancan și Gândul, a cumpărat G4media, publicație fondată de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi # Stiripesurse.ro
Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România, potrivit Citește mai departe...
17:00
Muzeul de Istorie şi Muzeul Cotroceni - închise, vineri, la praznicul Adormirii Maicii Domnului # Stiripesurse.ro
Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional Cotroceni vor fi închise, vineri, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, potrivit Agerpres."Vă informăm că vineri, 15 august 2025, Muzeul Naţional de Istorie a României va fi închis. Citește mai departe...
17:00
Magistrații sună alarma: Asociațiile solicită o întâlnire de urgență cu premierul Ilie Bolojan, pe fondul atacurilor asupra justiției # Stiripesurse.ro
Patru dintre cele mai importante organizații profesionale ale magistraților – Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Citește mai departe...
17:00
Vlad Popescu Piedone, mesaj pentru reprezentanții Primăriei Capitalei: 'Sper să nu se mai afunde în birocrație şi să semneze documentele ' # Stiripesurse.ro
Vlad Popescu Piedone a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre reabilitarea Şcolii Gimnaziale I.G. Duca pe care dorește să o facă cât mai repede.Primar sectorul 5 anunță că a depus documentele necesare, dar așteaptă semnăturile de la Primăria Capitalei. Citește mai departe...
17:00
Liderii europeni, în frunte cu cancelarul german Friedrich Merz, şi-au intensificat contactele şi reacţiile în sprijinul Ucrainei, încercând să-l apropie de poziţiile europene pe preşedintele american Donald Trump, înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri cu Citește mai departe...
