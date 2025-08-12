Este oficial: Nicușor Dan va merge în Ucraina la invitația lui Zelenski. Ce au vorbit la telefon?

Newsweek.ro, 12 august 2025 18:30

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, într-un mesaj publicat pe X.com, că a acceptat invitația ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
18:50
Ultima modă în materie de nunți în Europa: petrecerea cu invitați necunoscuți. Care e scopul ei? Newsweek.ro
Ultima modă în materie de nunți în Europa poate să pară desprinsă din comediile romantice, dar e cât...
Acum 30 minute
18:30
Este oficial: Nicușor Dan va merge în Ucraina la invitația lui Zelenski. Ce au vorbit la telefon? Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, într-un mesaj publicat pe X.com, că a acceptat invitația ...
Acum o oră
18:10
Trump ordonă Pentagonului să înființeze o „forță de reacție” militară pentru tulburările civile Newsweek.ro
Administrația Trump evaluează planuri de înființare a unei „Forțe de Reacție Rapidă în caz de Tulbur...
17:50
Mormântul unui rege trac necunoscut, descoperit după 2.200 de ani. Era îngropat alături de calul său Newsweek.ro
Arheologii au descoperit intact mormântul unui rege trac necunoscut ce datează din secolul I î.Hr. D...
Acum 2 ore
17:40
„Gătiți de vii”. Incendiile din Europa lovesc localnicii dar și turismul. Unde s-au făcut evacuări Newsweek.ro
Pompierii din Spania, Portugalia, Grecia, Turcia și Balcani s-au luptat marți cu incendiile de veget...
17:10
Când se virează indemnizațiile de handicap? Banii au fost trimiși în conturile băncilor de astăzi Newsweek.ro
Autoritățile au anunțat data la care se virează indemnizațiile de handicap pentru luna august. Contu...
17:10
China declanșează războiul minereurilor pentru mașini electrice. Închide o mină, prețurile bubuie Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, capătă noi dimensiuni. ...
16:50
Un român a murit în incendiile din Grecia după ce clădirea în care se afla a fost cuprinsă de foc Newsweek.ro
Un român a murit în incendiile din Grecia după ce clădirea în care se afla a fost cuprinsă de foc. C...
Acum 4 ore
16:30
O femeie a zăcut moartă timp de trei ore, la un semafor, în Cluj, fără ca nimeni să o observe Newsweek.ro
O femeie a zăcut moartă timp de trei ore, la un semafor, în Cluj, fără ca nimeni să o observe. Cum ș...
16:20
Scandal uriaș. Emma Răducanu a pierdut un meci pentru că un copil a plâns. „Vrei să îl dau afară?” Newsweek.ro
Emma Răducanu este protagonista unui mare scandal după ce a pierdut meciul cu Arina Sabalenka la Cin...
16:10
FOTO Incredibil, Viktor Orban are un palat demn de un țar al Rusiei: alei încălzite, palmieri, Zoo Newsweek.ro
Deputatul independent Akos Hadhazy a publicat o serie de fotografii cu un palat demn de un țar al Ru...
16:00
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate Newsweek.ro
Ministerul Investițiilor și Proiecteielor Europene a făcut anunțul așteptat de 2.000.000 de pensiona...
16:00
Coșmar în vămile României, pentru TIR-urile cu mărfă non-UE. Sistemul lansat la 1 august merge prost Newsweek.ro
Vămile României s-au transformat într-un adevărat coșmar pentru TIR-urile încărcate cu mărfă non-UE,...
15:50
SUA au trimis bombardiere strategice B-1B Lancer în Norvegia. Ce misiuni vor avea în coasta Rusiei Newsweek.ro
Avioane B-1B Lancer ale Forțelor Aeriene ale SUA desfășurate de la Baza Forțelor Aeriene Dyess, Texa...
15:20
Restanțe la bloc. După cât timp poți fi dat în judecată de asociația de proprietari? Rămâi pe drum Newsweek.ro
Restanțele la asociație pot duce la procese în instanță dacă proprietarul nu achită în cel mai scurt...
15:10
Ucraina își „tunează” tancurile Abrams primite din SUA cu blindaje sovietice. Au primit și antidrone Newsweek.ro
Ucraina a venit cu unele update-uri la tancurile Abrams donate de SUA. Concret s-au adaugat un blind...
15:10
Furtul tezaurului dacic face victime. Ministerul Culturii: „Există un dosar penal”. Se schimbă legea Newsweek.ro
Furtul tezaurului dacic tinde să devină o poveste fără de sfârșit, care se va întinde pe o perioadă ...
15:00
Escrocheriile prin telefon se înmulțesc. La ce să fii atent. Avertismentul autorităților Newsweek.ro
Escrocheriile prin telefon se înmulțesc. La ce să fii atent, ca să nu te lași păcălit. Directoratul ...
Acum 6 ore
14:30
Care a fost prima mașină de serie mare echipată standard cu frâne pe disc? S-a întâmplat în 1955 Newsweek.ro
Frânele pe disc sunt mult mai performante și eficiente decât cele cu tamburi. S-a ajuns la această c...
14:20
Kremlinul, despre pacea rusească în Ucraina: „Putin îi oferă lui Trump o ieșire convenabilă” Newsweek.ro
Dmitri Suslov, consilier al Kremlinului, afirmă că Vladimir Putin îi oferă președintelui american Do...
14:00
Fumatul poate crește riscul de diabet de tip 2. Oamenii de știință explică legătura Newsweek.ro
Fumatul poate crește riscul de diabet de tip 2. Oamenii de știință explică legătura. Pe lângă fumat,...
13:50
200.000 turiști, așteptați pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria. Cât costă o noapte de cazare Newsweek.ro
200.000 turiști, așteptați pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria. Cât costă o noapte de cazare? ...
13:40
Escrocherie online extrem de periculoasă. Promite îmbogățire rapidă dar fură bani și date personale Newsweek.ro
Escrocii găsesc noi metode să păcălească oamenii și să le ia bani și date personale. Acum, o altă me...
13:30
Isărescu intervine în scandalul pensiilor private. I-a avertizat pe pensionari că pot pierde bani Newsweek.ro
Mugur Isărescu a intervenit în scandalul momentului. El a explicat că pensiile private sunt reglemen...
13:20
Inflația a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie. Scumpiri pe linie pentru bunuri și servicii Newsweek.ro
Rata anuală a inflației a crescut semnificativ în luna iulie, atingând 7,84%, potrivit datelor ofici...
12:50
Pisicile dezvoltă demenţă în mod similar cu oamenii Newsweek.ro
Pisicile dezvoltă demenţă în mod similar cu oamenii afectaţi de Alzheimer, ceea ce, conform oamenilo...
Acum 8 ore
12:40
VIDEO Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone. Procesa 7.000.000 de tone de tiței pe an Newsweek.ro
Rafinăria din Saratov, operată de Rosneft, a fost lovită de un atac cu drone în noaptea de 10 august...
12:30
Un nou trend periculos: Tineri cu studii superioare vin la medic diagnosticați de ChatGPT Newsweek.ro
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la greșeala pe care o fac pacienții, mai ales cei tineri...
12:30
Producţia şi importurile de aparate de aer condiţionat cresc semnificativ. Unde se întâmplă asta? Newsweek.ro
Germania produce şi importă mai multe aparate de aer condiţionat, în condiţiile în care ţara se conf...
12:30
Bolnavii de cancer plătesc CASS la pensie. Ceilalți sunt scutiți. Explicația Casei de Pensii Newsweek.ro
Bolnavii de cancer plătesc CASS la pensie. Persoanele cu afecțiuni oncologice care nu au venituri nu...
12:20
Vânzările de mașini electrice merg prost, Musk vrea ca Tesla să devină furnizor de curent în Europa Newsweek.ro
Cum vânzările de mașini electrice merg prost, Elon Musk vrea să diversifice obiectul de activitate a...
12:10
Haosul Călin Georgescu pregătit de Rusia în Moldova. Revoluția anti UE plătită cu 3.000$/protestatar Newsweek.ro
Rusia continuă să orchestreze campanii de destabilizare socială, economică și informațională în Repu...
11:40
Pensionarii tocmai au pierdut 213 lei la pensie. Va urma o nouă „tăiere” de 191 lei. Care e motivul? Newsweek.ro
Lovitură la pensie pentru absolut toți pensionarii. Pensionarii tocmai au pierdut, în medie, 213 lei...
11:20
Consens în Guvern, privind Rabla pentru mașini. Bugetul e de 3 ori mai mic, însă. Când începe? Newsweek.ro
Ministrul Mediului a anunțat că s-a ajuns la consens în Guvern privind redemararea programului Rabla...
11:00
Cu cât s-au scumpit alimentele? Fructele și legumele au cele mai mari creșteri Newsweek.ro
Românii plătesc mai mult pentru alimente. Dar și facturile sunt mai scumpe. De asemenea, conform rap...
Acum 12 ore
10:40
Șoferii care nu plătesc amenzile riscă să rămână fără carnet. Cseke Attila: O măsură de constrângere Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că trebuie găsită o o formulă juridică care să prevadă c...
10:30
Trump: „Rușii n-au ajuns la Kiev din cauza unui general rus. Cred că e mort acum. Il știu pe Putin” Newsweek.ro
Donald Trump a declarat într-o conferință de presă, inaintea întâlnirii cu Vladimir Putin din Alaska...
10:20
Poliția locală: 50% din angajați nu sunt polițiști. Director: 17.000 lei, consilier: 13.000 lei/lună Newsweek.ro
Guvernul a anunțat că 6.000 de angajați din poliția locală vor fi concediați. La Poliția Locală Timi...
09:50
Donald Trump forțează Ucraina să cedeze teritorii Rusiei pentru pace: „E pentru binele lor” Newsweek.ro
Donald Trump susține că Ucraina va fi nevoită să cedeze teritorii Rusiei „pentru binele său, după în...
09:40
Un fenomen magic în zori: cele mai luminoase planete se vor întâlni pe cer. Când le putem vedea? Newsweek.ro
Un spectacol va fi cer zilele acestea. Fenomenul magic va putea fi văzut într-un singur moment, când...
09:20
Moșteanu, despre revolta PSD pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: „Nu mă poți obliga să merg acolo” Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni, că USR a respectat doliul național instituit l...
09:10
Normă didactică mărită. În ce ordine vor fi încadrați profesorii pentru anul școlar 2025-2026 Newsweek.ro
Normă didactică mărită. A fost stabilită ordinea în care vor fi încadrați profesorii pe post, pentru...
08:40
Ungaria „trage sforile” cu Rusia înainte de întâlnirea Trump-Putin: „UE subminează procesul de pace” Newsweek.ro
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a discutat cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov des...
08:40
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce? Newsweek.ro
A venit ziua așteptată de pensionari. Azi, intră banii pe card. Primele bănci au virat, deja, pensii...
08:20
Trump anunță că SUA nu vor impune tarife la aur. Prețul metalului prețios a ajuns la un nivel record Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, ...
08:10
Unii români vor primi de azi despăgbiri de sute de mii € după multă suferință. Banii se dau în 7 ani Newsweek.ro
Guvernul a simplificat modul în care acordă despăgubiri românilor care au avut casele naționalizate....
08:00
Ce să NU faci miercuri înainte de Adormirea Maicii Domnului. Tradiția care avertizează ce pățești Newsweek.ro
Bătrânii spun că anumite gesturi făcute în această zi aduc necazuri mari. Află ce nu trebuie să faci...
07:40
Escrocherie în numele unor oameni bolnavi. Mai întâi cerșesc, apoi amenință. „Nu există așa ceva” Newsweek.ro
O escrocherie veche face din nou victime. În parcările supermarketurilor sau în alte zone aglomerate...
07:40
Serbia dă lovitura la 300 km de România. A găsit un uriaș zăcământ de aur. 8 platforme forează Newsweek.ro
Veste cu impact mare în vecini. Serbia dă lovitura la 300 km de România. A găsit un uriaș zăcământ d...
07:20
Șocul vieții pentru un pensionar. La o pensie de 598 lei i-au oprit 60 lei CASS. Sunt 400.000 cazuri Newsweek.ro
Astăzi, intră pensiile pe card pe luna august. Plătesc CASS pensionarii care au pensie peste 3.000 d...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.