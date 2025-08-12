SCANDALUL din justiția românească nu rămâne fără ecou. Organizația magistraților europeni MEDEL condamnă „demonizarea” judecătorilor
Gândul, 12 august 2025 18:30
Dana Gîrbovan, președinte al Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care Organizația MEDEL (n.r. – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) condamnă „campania constantă de denigrare a puterii judecătoreşti, încurajată activ sub pretextul reformării repetate a statutului judecătorilor şi procurorilor din România.” […]
Invitatul emisiunii este Ștefan Popescu, analist de politică externă.
Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani” # Gândul
Uniunea Europeană așteaptă ca Administrația Donald Trump să aplice toate prevederile proiectului Acordului comercial bilateral, anunță Comisia Europeană, notând că tarifele de 15% impuse de Washington vor fi suportate de cetățenii americani. ”Avem o realitate, un acord cu Statele Unite cu tarife generale de 15%, inclusiv pentru anumite ramuri industriale, producătorii auto, avem tarife zero […]
Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus # Gândul
Elveția a urmat modelul Uniunii Europene, cu cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, și a impus noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități din Rusia, Republica Moldova și Belarus. Departamentul Federal pentru Economie, Educație și Cercetare (DEFR) a extins listele de sancțiuni referitoare la Rusia, a anunțat Guvernul de la Berna într-un comunicat. […]
Se pare că, acum, tinerii nu se mai angajează pentru distracție, ci pentru supraviețuire, astfel că cei mai mulți își ajută familiile să facă față cheltuielilor. În orașele mici, fenomenul este deja o normalitate, iar elevii și studenții se orientează adesea către joburi din HORECA, construcții sau curățenie, unde salariile ajung și la 5.000 de […]
Bogdan Ivan RENUNȚĂ la nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: „Un gest de responsabilitate și transparență” # Gândul
După ce Bogdan Ivan, ministrul Energiei, l-a nominalizat pe Ain Ioan Demian, finul său, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica și a primit critici în spațiul public, acesta decis marți revocarea nominalizării. Ministrul a transmis că a luat act de „percepția publică și de dezbaterile generate”. „Deși nominalizarea pe o […]
Adrian Cioroianu a comentat pe temei centrale în cadrul emisiunii GÂNDUL.ro „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” – despre locul în istorie al fostului președinte Ion Iliescu, decedat în urmă cu o săptămână, la vârsta de 95 de ani. „E prea devreme sau prea târziu să vorbim despre Ion Iliescu?”, l-a întrebat Ionuț Cristache pe invitatul […]
Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil # Gândul
Elevii care n-au reușit să ia nota de trecere la proba de matematică la sesiunea de Bacalaureat din vară și-au încercat azi a doua șansă azi, 12 august. Matematica a fost proba obligatorie pentru următoarele profiluri: mate-info; științele naturii; profilul pedagogic; profilul tehnologic; Candidații s-au prezentat în sălile de examen până la ora 08:30, urmând […]
CETĂȚENIE română pentru ruşi: Doi bărbaţi condamnaţi la Chişinău pentru trafic de influenţă # Gândul
Doi bărbați au spus unor cetăţeni ai Federaţiei Ruse că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti şi ar fi cerut şi primit câte 15.000 de euro de adult şi 7.000 de euro de copil pentru a facilita dobândirea cetăţeniei române. Cei doi […]
Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost ABSOLUT reprezentativ pentru situația noastră de atunci” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, istoricul Adrian Cioroianu a povestit o întâmplare din studenție, din perioada anilor ’90, care reflectă atmosfera politică și tensiunile de atunci. O simplă floare putea fi asociată cu o ideologie, iar paranoia colectivă ajunsese la cote ridicate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Cioroianu își amintește de […]
Instanța a decis cui va fi încredințat copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă profundă # Gândul
Povestea dramatică a Ioanei Condea, românca bătută în Germania și ținută în comă timp de cinci ani, primește o rază de speranță. Judecătoria Câmpina a decis, luna trecută, ca băiatul rămas orfan la doar șase ani să fie încredințat bunicilor materni. Cazul Ioanei Condea a fost ultra-mediatizat la data respectivă. În 2014, tânăra, care emigrase […]
Un român a murit în INCENDIILE de vegetație din Spania. Unde se afla când a fost cuprins de flăcări # Gândul
Sfârșit tragic pentru un român în Spania. Bărbatul în vârstă de 55 de ani a murit după ce un incendiu de vegetație s-a extins și a înghițit centrul ecvestru la care lucra. Tragedia a avut loc în zona Tres Cantos, din apropierea Madridului. Românul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului. Acesta a fost […]
Adrian Cioroianu: Se va ajunge la schimb de teritorii, dar e impropriu. Granițele erau trasate din pix # Gândul
Adrian Cioroianu, istoric și fost ministru de Externe, preconizează schimbul de teritorii dintre Ucraina și Rusia în urma Summitului din Alaska de pe 15 august 2025, unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin. „E o situație ingrată, se va ajunge la schimb de teritorii, dar e impropriu. Granițele erau trasate din pix. Ai […]
Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa # Gândul
Atletul italian Mattia Debertolis (29 de ani) a murit marţi, în oraşul Chengdu din centrul Chinei, după ce s-a aflat timp de patru zile în spital în urma unui leșin din cauza caniculei. Problema medicala avut loc în timpul probei masculine de orientare pe distanţă medie din cadrul celei de-a XII-a ediţii a Jocurilor Mondiale, […]
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamna: A fost publicat Baremul de corectare pentru proba de matematică # Gândul
Elevii care n-au reușit să ia nota de trecere la proba de matematică la sesiunea de Bacalaureat din vară și-au încercat azi a doua șansă azi, 12 august. Matematica a fost proba obligatorie pentru următoarele profiluri: mate-info; științele naturii; profilul pedagogic; profilul tehnologic; Mâine va fi susținută proba la alegere a specializării. Primele rezultate vor fi […]
Adrian Cioroianu: „Ion Iliescu a moștenit inclusiv un complex de ILEGITIMITATE al regimului la noi” # Gândul
În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 12 august 2025, istoricul și fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a discutat despre cum rămâne Ion Iliescu în istorie. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Adrian Cioroianu a vorbit despre un complex de ilegitimitate moștenit de Iliescu de la regimul comunist, care nu […]
APOGEUL Perseidelor 2025. Astronomul Adrian Șonka: „Maximul acesta nu este ca trenul în gară, ci durează o noapte întreagă” # Gândul
Perseidele 2025. Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii își face simțită prezența, spre bucuria pasionaților. Astronomul Adrian Șonka, autor al volumului „Ghidul micului astronom în Univers”, a explicat pentru Gândul, ce înseamnă Perseidele, cum și când apar ele. O poveste frumoasă în care adevărurile și miturile astronomice prind viață, iar momentul cel […]
Ucraineanul Roman Zelinsky, spectacol în jurul Arenei Naționale locul unde trebuie să se joace FCSB – Unirea Slobozia # Gândul
Pilotul ucrainean Roman Zelinsky a obținut a treia sa victorie din acest sezon al Campionatului Național de Drift după ce l-a învins în finala etapei de la Arena Națională din Capitală pe Gabi Imre jr, campionul absolut en-titre din RoDrift. Peste 80 de piloți din șase țări s-au duelat într-unul dintre cele mai așteptate evenimente […]
O femeie a murit azi-dimineață la un SEMAFOR, pe o stradă din Cluj-Napoca. După 3 ore, trupul ei încă zăcea pe troturar # Gândul
Tragedie în Cluj-Napoca. O femeie a murit la semafor, iar trupul ei a rămas ore întregi pe trotuar. O scenă absolut tulburătoare s-a petrecut marți dimineața pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca. O femeie s-a prăbușit la semafor, în jurul orei 9:30, în vreme ce era în apropierea semaforului pentru trecere de pietoni. Echipajele de […]
Nicușor Dan, discuție telefonică cu Volodimir Zelensky. Șeful statului și-a exprimat susținerea față de includerea Ucrainei în negocieri # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. Președintele Dan […]
UE speră că Trump va ține CONT de solicitările Ucrainei și ale Europei /„Continuăm să exercităm toate presiunile asupra Rusiei” # Gândul
Uniunea Europeană a exprimat speranța că președintele Statelor Unite, Donald Trump, va ține cont de solicitările Ucrainei și țărilor europene la întâlnirea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, Bruxellesul avertizând că va menține presiunile asupra Kremlinului. ”Poziția noastră este foarte clară, am transmis poziția a 26 de lideri UE și a președintelui, în acest moment ne […]
The Telegraph, editorial despre vizita președintelui rus în Alaska: „Putin ar trebui ARESTAT, nu sărbătorit” # Gândul
Vizita președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în statul american Alaska, programată să aibă loc vineri, a suscitat interesul întregii lumi, în contextul în care acesta și omologul său american, Donald Trump, ar urma să discute, printre altele, despre o eventuală încetare a conflictului din Ucraina. Și având în vedere că Putin este pus sub acuzare de […]
Ministrul Sănătății confirmă că situația de la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca este de „natură PENALĂ”:”Voi sesiza Parchetul” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în urma controlului la secția de Arși, din cadrul Spitalului de Urgență din Capitală, a constatat că „rezultatul este de natură penală”. Oficialul a anunțat că va sesiza Parchetul. Verificările au avut loc, după ce mai mulți pacienți au reclamat contractarea bacteriei Candida Auris, în perioada internării. Ministrul […]
Scene șocante în Bacău. Femeie bătută de soț pe stradă, cu PARUL, pentru că a spart un borcan # Gândul
Un bărbat în vârstă de 52 de ani din Bacău, acuzat că și-a bătut soția cu parul, a fost arestat pentru violență în familie. Anchetatorii au ca probă o înregistrare video care surprinde atacul asupra femeii. Filmarea a fost făcută de un vecin și surprinde momentul în care individul furios se năpustește, înarmat cu un […]
Lider al clanului Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare a banilor # Gândul
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut, luni, un bărbat de 39 ani, acuzat fiind pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Este vorba despre Ilie Gabriel, cunoscut ca „Gabi Purcel”, lider al clanului Purcel. Potrivit anchetei, a recrutat, transportat și adăpostit mai multe femei, atât în țară, […]
O firmă din Austria caută să angajeze oameni cu 5.000 de euro pe lună, dar nimeni nu vrea să se angajaze. Nu e nevoie nici de studii # Gândul
O firmă din Austria caută să angajeze oameni cu 5.000 de euro pe lună, dar nimeni nu vrea să se angajaze. Nu e nevoie nici de studii. Astfel, în luna iulie, rata șomajului în Austria a fost de 6,7%, fapt care înseamnă că 289.968 de persoane erau înregistrate șa serviciul de ocupare a forței de […]
Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România # Gândul
Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România. Noul grup va cumula o audiență de aproape 2 milioane de utilizatori unici pe zi, redefinind peisajul media […]
CFR Călători anunță că, în zilele cu trafic crescut din minivacanţa prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pune la dispoziţia publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinaţiile dorite. Pentru această perioadă, în funcţie de parcul disponibil şi solicitările de trafic, CFR transmite că va suplimenta operativ numărul de […]
Președintele Nicușor Dan salută „eforturile” lui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului din Ucraina, în prima sa reacție de la începerea pregătirilor pentru întâlnirea Trump-Putin din Alaska, prevăzută vineri, 15 august. În același timp, președintele României îi amintește liderului de la Casa Albă că pacea nu se poate construi fără Ucraina. „Salut eforturile […]
Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan” # Gândul
Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a transmis că introducerea impozitării progresive ar genera venituri suplimentare de aproximativ 59 de miliarde de lei pe an, comparativ cu măsurile introduse de premierul Bolojan, ce ar rezulta în mai puțin de jumătate din sumă, mai exact 25 de miliarde de lei anual. De asemenea, acesta s-a declarat […]
Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF. Atac asupra FCSB: „Un singur club este ajutat” # Gândul
Acționarul de la Rapid Victor Angelescu a spus la finalul Adunării Generale a LPF că modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice de către Comitetul de urgență al FRF, la cererea LPF, a dat impresia că doar FCSB e ajutată. După contrele dintre FCSB și celelalte cluburi, după „cazul Edjouma”, se discuta despre demisia lui […]
Liderii statelor din cadrul Uniunii Europene au formulat condiții clare adresate președintelui SUA, Donald Trump, înaintea summitului cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, condiționând lansarea negocierilor de instituirea unui armistițiu în Ucraina și insistând asupra protejării intereselor Europei, pe fondul temerilor privind reconfigurarea arhitecturii de securitate din cauza reducerii angajamentelor Washingtonului. ”Salutăm eforturile președintelui […]
Legătura neștiută dintre SOMN și osteoartrită. Studiul care dă peste cap toate cercetările în domeniu # Gândul
Un somn neadecvat, caracterizat prin insomnie, somn insuficient sau excesiv, somnolență diurnă și sforăit frecvent, este asociat cu un risc crescut de osteoartrită. Cel puțin asta reiese dintr-un studiu realizat cu peste 325.000 de participanți din Marea Britanie. Studiu întins pe 12 ani Cercetarea, publicată luni, 11 august, în jurnalul științific Nature, a urmărit participanții […]
Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță # Gândul
Cunoscutul interlop zis „Solomon”, unul dintre fiii vrăjitoarei Sidonia, aflat în arest la domiciliu în dosarul crimei de la Padina, este vizat într-un dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare. Temutul interlop, zis „Solomon”, membru al Clanului Fabian, aflat în arest la domiciliu pentru omor, se află din […]
Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!” # Gândul
Într-o postare publică făcută de Jandarmeria Română, reprezentanții instituției explică de ce sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Acest aspect nu trebuie să inducă o senzație de teamă, căci prezența lor are un caracter preventiv, susțin reprezentanții. Astfel de misiuni preventive sunt desfășurate zilnic pentru siguranța publică. De aceea, persoanele care […]
Ofensivă a forțelor ruse în estul Ucrainei, lansată înaintea summitului Trump-Putin din ALASKA. Forțele ruse au înaintat cel puțin zece km # Gândul
Forțele ruse au înregistrat un avans de cel puțin zece kilometri, în urma unei noi ofensive în apropiere de orașul minier Dobropillia din estul Ucrainei. Ofensiva ar putea avea scopul de a crește presiunea asupra Kievului, în contextul în care președinții SUA și Rusiei se pregătesc să se întâlnească în Alaska. Avansul forțelor ruse este […]
Ce se află în spatele TIR-urilor care conțin materiale cu potențial militar și care au fost blocate în vama Albița # Gândul
Ce se află în spatele TIR-urilor care conțin materiale cu potențial militar și care au fost blocate în vama Albița? Camioanele respective sunt încărcate cu țesătură din fibră de sticlă și provin de la o uzină din Tiraspol. Există suspiciuni asupra produselor transportate, iar reprezentanții uzinei au transmis o poziție oficială, scrie Ziarul de Iași. […]
Schimbare majoră pentru românii care vor viză SUA! Din septembrie, doar anumite categorii scapă de interviu # Gândul
Ambasada SUA a anunțat modificări importante privind procedura de reînnoire a vizelor fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar anumite categorii de solicitanți vor mai putea beneficia de această facilitate. Potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a U.S. Embassy Bucharest, vor mai fi eligibile doar următoarele categorii: Solicitanții care își reînnoiesc […]
Nu mai încerca să găsești defecte la toți cei cu care interacționezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 13 august 2025. Berbec Tocmai când simți că ai ajuns la un punct de stabilitate emoțională și calm se întâmplă ceva care te dezechilibrează. Poate că te simți incomod cu noțiunea de stabilitate și […]
Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei pentru miercuri, între orele 12 și 21. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Potrivit ANM, miercuri, 13 august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local […]
Alexandru Nazare anunță demararea unor controale de integritate în cadrul unor companii, suspecte de FRAUDĂ # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat controale de integritate în cadrul unor companii „dimensiuni economice semnificative”, care înregistrează întârzieri repetate la plata taxelor, dar și suspiciuni de fraudă, semnalate inclusiv de Curtea de Conturi, transmite Mediafax. „Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiune economică semnificativă, asupra cărora persistă […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00. Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii # Gândul
Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză a situației internaționale actuale, în contextul summit-ului bilateral dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin. „Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii”, a precizat Ion Cristoiu.
Codruța Kovesi i-a dat „clasare” lui Ilie Bolojan! Povestea mega-dosarului DNA „Tranzacții imobiliare ilegale” # Gândul
Dosarul în care actualul premier al României, Ilie Bolojan, a fost cercetat pentru că ar fi oferit informații privilegiate pentru a facilita tranzacții imobiliare ilegale a fost clasat în data de 2 martie 2016, printr-o ordonanță a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), condusă în acea perioadă de Laura Codruța Kovesi. La momentul declanșării anchetei, Bolojan era […]
The Telegraph: Ucraina ar putea fi de acord să CEDEZE teritorii Rusiei pentru a opri războiul # Gândul
Ucraina ar putea fi de acord să oprească luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa, scrie publicația The Telegraph. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-ar fi spus liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de omologul său american, Donald Trump, în care […]
Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a fost părăsit de tatăl său când avea doar patru ani. Andi Moisescu este căsătorit de foarte mulți ani cu Olivia Steer, împreună cu care formează o familie foarte frumoasă. Cuplul are doi băieți: David și Luca. Juratul de la emisiunea ”Românii au talent”, […]
Invitatul emisiunii este istoricul și fost ministrul de Externe, Adrian Cioroianu.
Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași ar fi putut să ardă din temelii. Unitatea medicală a fost amendată de ISU cu 12.500 de lei, anul trecut # Gândul
La Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași a avut loc un incendiu, la data de 23 iulie 2025, în jurul prânzului. Într-un timp record, peste 200 de persoane au fost evacuate din clădire. Incendiul a pornit de la un acumulator electric defect, care se afla într-o cameră tehnică din clădire, spun pompierii. Anul trecut, unitatea medicală […]
Ilie Bolojan a fost urmărit penal într-un dosar de tranzacții imobiliare investigate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unei ordonanțe de clasare din anul 2015. Ancheta a vizat suspiciuni privind folosirea de informații privilegiate și posibile abuzuri în serviciu legate de afaceri imobiliare. Ilie Bolojan a fost vizat de procurorii DNA într-un dosar tranzacții […]
